Миссия ОБСЕ на Донбассе увеличит число беспилотников и наблюдателей, - Цымбалюк

Увеличение бюджета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 10 млн евро будет использовано для увеличения количества летных часов беспилотников, также появится больше наблюдателей.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На нынешнем этапе нам нужно не столько изменение мандата ОБСЕ, как обеспечение его полного выполнения, ведь он предусматривает и мониторинг 24/7, и установку приближаться к границе. Вот эти дополнительные 10 млн евро (увеличение на 10 млн евро бюджета СММ ОБСЕ - ред .) как раз и пойдут на техническое обеспечение, чтобы лучше проводить мониторинг. Прежде всего будет увеличено количество летных часов беспилотников, то есть аппаратов будет больше, и они будут интенсивнее летать", - рассказал дипломат.

Бюджет СММ ОБСЕ на период с апреля 2020 года до 31 марта 2021 составит около 110 млн евро, что является увеличением почти на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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Прежде всего миссия планирует увеличить сегмент наблюдения за счет современных технологий - беспилотников, видеокамер и т. п. Кроме того, увеличится количество международных наблюдателей.

"Будет набрано 27 новых наблюдателей. Кроме того, за счет передислокации персонала к мониторинговой команде будут добавлены еще 7 человек. И таким образом, в течение этого периода - с апреля до конца марта следующего года к мониторингу будут привлечены на 34 человека больше. Общее количество международных наблюдателей в составе СММ ОБСЕ в Украине составит 825 человек ", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

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