Місія ОБСЄ на Донбасі збільшить кількість безпілотників і спостерігачів, - Цимбалюк

Збільшення бюджету Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на 10 млн євро буде використано для збільшення кількості льотних годин безпілотників, також з'явиться більше спостерігачів.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На нинішньому етапі нам потрібна не стільки зміна мандату ОБСЄ, як забезпечення його повного виконання, адже він передбачає і моніторинг 24/7, і установку наближатися до кордону. Ось ці додаткові 10 млн євро (збільшення на 10 млн євро бюджету СММ ОБСЄ. – Ред.) якраз і підуть на технічне забезпечення, щоб краще проводити моніторинг. Передусім буде збільшено кількість льотних годин безпілотників, тобто апаратів буде більше, і вони інтенсивніше літатимуть", - розповів дипломат.

Бюджет СММ ОБСЄ на період з квітня 2020 року до 31 березня 2021 року становитиме близько 110 млн євро, що є збільшенням на майже на 10% порівняно з попереднім роком.

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Передусім місія планує збільшити сегмент спостереження за рахунок сучасних технологій – безпілотників, відеокамер тощо. Крім того, зросте кількість міжнародних спостерігачів.

"Буде набрано 27 нових спостерігачів. Крім того, за рахунок передислокації персоналу до моніторингової команди буде додано ще 7 осіб. І таким чином, протягом цього періоду – з квітня до кінця березня наступного року - до моніторингу буде залучено на 34 особи більше. Загальна кількість міжнародних спостерігачів у складі СММ ОБСЄ в Україні становитиме 825 осіб", – заявив очільник української місії при ОБСЄ.

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