Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко
Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видим рост заболеваемости из-за того, что мы каждую неделю открываем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", – сказал чиновник.
Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных огрничений принмает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей
"Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия", - сказал он.
Ляшко сообщил, что "в Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели, первый этап ужесточения, которые они ввели". В то же время, замминистра сообщил, что "в Херсоне в течение 3-4 дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом, это свидетельствует о том, что ситуация под контролем".
Вместе с тем, Ляшко отметил, что рост заболеваемости во Львовской области происходит за счет очереди, которая образовалась в лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование во Львове.
"Поэтому мы забрали образцы в референс-лабораторию Киева, а львовскую лабораторию попросили начинать тестирование свежих образцов. И это будет показывать реальную картину, которая есть во Львове сейчас. А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач.
"Волноваться нужно. Паниковать не нужно", - подчеркнул Ляшко.
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Или Борис Джонсон - быдло шо заразился и почти погиб, но только обосрался?
А еще никто не был на Луне, а Маск рептилоид, а его деятельность - постанова, а Путин не х*йло, да?
і ходить без маски в магазін..
і на работу..
Если твой город окружить карантінним кольцом.Справом открития огня на поражение для солдат в оцеплении.
. на год..два... до того как найдут вакцину..
і сделать 14-дневний карантин на виезд..
И сколько в городе том умрет -остальних не должно вооще волновать..
Ето вибор етоо огорода..
но поразительно шо в той же Британии во много раз больше усопли и заразились.
понятно шо тестов больше делают, но у нас уже тогда ритуальщики должны выглядеть так:
а теперь походу сделал так:
Хотя логично - кучу запустили с эпицентров, измерив температурку - я бы и сам кричал как Дубинский, но чет и близко нету того шо он обещал
ладно давай
что-то созвучное есть в етих "никах" ))))
Один такой малюсенький секрет:
Знай... люди не встречаются случайно,
Случайностей, поверь мне, в жизни нет.
Не веришь? Ну тогда, хотя б, послушай...
Не бойся, я тебя не обману,
Представь себе, что существуют души,
Настроенные на одну струну.
Как звезды в бесконечности Вселенной,
Они блуждают сотнями дорог,
Чтоб встретиться когда-то... непременно...
Но лишь тогда, когда наступит срок.
Для них нет норм в привычном пониманьи,
Они свободны, как паренье птиц,
Для них не существует расстояний,
Условностей, запретов и границ."
Ещё пару дней назад он заявил, что увеличение заболеваемости короновирусом связано с увеличением количества тестируемых в день.
Теперь же ему приказали говорить другое...
Ляшко никакой не врач, это обычный барыга-приспособленец, действующий по принципу - "чего изволите?"
\\\\\\\\\\\А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач. Источник: https://censor.net/n3201769
вот самое главное шо я и говорю под новостями с "Аааа, седня 700 больных нашли, помогите!!11" ------------- часть из этих больных уже вна небесной тверди дудит во флейту и даже "3 дня" уже по ним справили
само это слово на три буквы:
1. это профессия
2. не с заглавной(разве только для рабов самого свирепого и жестокого из них )
после чего он перестал верит в попов и Бога,не будем уточнять
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом не помешает продолжить выход из карантина - Ляшко
11 июня
Причина суточного антирекорда Украины по заболеваемости коронавирусом - в "устранении очереди" образцов на тестирование, которые были собраны за последние дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил Ляшко
12 июня
Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений - Ляшко
З низькою смертністю у цій віковій категорії..
допустим - провели 100000 тестов, поймали 25000 пораженных и разделили их на население страны? или как ты подсчитаешь, кроме как одномоментно сделать всем тесты и тут же их проверить, тогда да - получишь статистику.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Статистика инфицированных отнесенная к одному миллиону человек
населения. На первом месте Молдова -116 человек на 1 милл.,Беларусь -78,
Росия -60,Румыния -11,Испания -9,Италия 6 и.т.д.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Математички вашей дай номер - буду ругаться. Сильно. Очень сильно.
какой давности тесты, определившие пораженных "сегодня"?
эта "статистика" напоминает коммунизм, такая же бессмысленная.
давай сделаем в Германии 50млн. тестов, и в тот же день их обработаем - получим рекорд мира по зараженным на 1 млн., если руководствоваться твоей "статистикой". а в Зимбабве сделаем тыщу тестов и обработаем через месяц, получим - мирового лидера по качеству медицины.
--
с тобой всё ясно. тупой мухлёж: нет оценки вреда от дурантина. по помойкам вас собирают что ли...
статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей
жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым
случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов,
находящихся в настоящее время в обращении).
https://golos.ua/i/756042
В https://de.wikipedia.org/wiki/Aktuelle_Stunde_(Parlament) текущем часе в https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag Бундестаге, запрошенном парламентской группой АфД, другие парламентские группы отклонили назначение Кона как https://de.wikipedia.org/wiki/Whistleblower осведомителя . https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-38 [38] https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Frei Торстен Фрей из ХДС заявил, что у Кона «нет инсайдерских знаний», https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-39 [39] https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Aschenberg-Dugnus Кристина Ашенберг-Дугнус из СвДП обвинила Кона в «создании нового повествования, основанного на его собственных идеях», и не разоблачителя, а быть "сумасшедшим парнем". https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-40 [40] https://de.wikipedia.org/wiki/Armin-Paul_Hampel Армин-Поль Хампель из АфД обвинил правительство в отношении брошюры Кона, что она «неделями говорила и лгала немецкому народу» и требовала https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcktritt отставки Хорст Зеехофер. https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-41 [41] https://de.wikipedia.org/wiki/Doris_Achelwilm Дорис Ахелвильм из партии https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke Die Linke объяснила, что Кон не был разоблачителем, поскольку статья не была утечкой и не была основана на внутренних источниках. Она описывает Кона как «придурка», который работает над «теориями заговора». https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-42 [42]
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn
парадокс в том, что в случае как действительной утечки, так и имитации утечки, реакция дурантинщиков одинакова.
тактика дурантинщиков: не опровергая по сути изложенных тезисов, сосредоточиться на шельмовании авторов.
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?
Для того, чтобы избежать катастрофы как в Италии, в Германии провели немало недешевых мероприятий и в результате смертность от ковида оказалась невысокой. И тут же вылез кент, который начал вопеть "Мы зря потратили наши деньги, все кто умер от ковида и так бы умерли".
или я не увидел какого-то очень глубокого (точнее, глубоко спрятанного) смысла.... если так, изложите прямым текстом...
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?
кстати, я пока не видел убедительных доводов, что садистские испанские мероприятия имели положительный противоэпидемический эффект вообще. а может наоборот - ими и добили людей, а на вирусочек списали?
число случаев за день
Швеция
12.06 1,4 тыс
Испания
12.06 502
но даже если бы и этого не было.... страны разные с разной историей "пандемии"
Вы анекдот про мужика, который "разгонял крокодилов" считаете смешным?