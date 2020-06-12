Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим рост заболеваемости из-за того, что мы каждую неделю открываем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", – сказал чиновник.

Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных огрничений принмает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей

"Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия", - сказал он.

Ляшко сообщил, что "в Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели, первый этап ужесточения, которые они ввели". В то же время, замминистра сообщил, что "в Херсоне в течение 3-4 дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом, это свидетельствует о том, что ситуация под контролем".

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Вместе с тем, Ляшко отметил, что рост заболеваемости во Львовской области происходит за счет очереди, которая образовалась в лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование во Львове.

"Поэтому мы забрали образцы в референс-лабораторию Киева, а львовскую лабораторию попросили начинать тестирование свежих образцов. И это будет показывать реальную картину, которая есть во Львове сейчас. А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач.

"Волноваться нужно. Паниковать не нужно", - подчеркнул Ляшко.

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