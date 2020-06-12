РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8745 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 272 67

Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко

Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим рост заболеваемости из-за того, что мы каждую неделю открываем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", – сказал чиновник.

Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных огрничений принмает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей

"Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия", - сказал он.

Ляшко сообщил, что "в Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели, первый этап ужесточения, которые они ввели". В то же время, замминистра сообщил, что "в Херсоне в течение 3-4 дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом, это свидетельствует о том, что ситуация под контролем".

Также читайте: Открытие детских оздоровительных лагерей лучше не разрешить, чем потом ликвидировать последствия, - Ляшко

Вместе с тем, Ляшко отметил, что рост заболеваемости во Львовской области происходит за счет очереди, которая образовалась в лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование во Львове.

"Поэтому мы забрали образцы в референс-лабораторию Киева, а львовскую лабораторию попросили начинать тестирование свежих образцов. И это будет показывать реальную картину, которая есть во Львове сейчас. А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач.

"Волноваться нужно. Паниковать не нужно", - подчеркнул Ляшко.

Также смотрите: У нас каждый день растет госпитализация пациентов с COVID-19: в Киеве заполненность коек выросла с 35% до 46%, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
то в Китае тупо разводили всех шо заваривали китайцев в домах и лупили тех кто без масок на ул.?
Или Борис Джонсон - быдло шо заразился и почти погиб, но только обосрался?

А еще никто не был на Луне, а Маск рептилоид, а его деятельность - постанова, а Путин не х*йло, да?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:51
+5
неужели!!! в жизни не поверю!!! я вижу как соблюдает карантин наше быдло
показать весь комментарий
12.06.2020 20:41
+5
Этот уничкальный клоун Ляшко врёт как дышит, постоянно.
Ещё пару дней назад он заявил, что увеличение заболеваемости короновирусом связано с увеличением количества тестируемых в день.
Теперь же ему приказали говорить другое...
Ляшко никакой не врач, это обычный барыга-приспособленец, действующий по принципу - "чего изволите?"
показать весь комментарий
12.06.2020 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неужели!!! в жизни не поверю!!! я вижу как соблюдает карантин наше быдло
показать весь комментарий
12.06.2020 20:41 Ответить
именно быдло и соблюдает карантин! а умные не ведутся на этот разводняк!
показать весь комментарий
12.06.2020 20:46 Ответить
то в Китае тупо разводили всех шо заваривали китайцев в домах и лупили тех кто без масок на ул.?
Или Борис Джонсон - быдло шо заразился и почти погиб, но только обосрался?

А еще никто не был на Луне, а Маск рептилоид, а его деятельность - постанова, а Путин не х*йло, да?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:51 Ответить
не обращай внимание на высеры этих конченных. Пусть я буду быдло, которое соблюдает карантин. А соседи на этаж ниже - вся семья больна коронавирусом. Но они - не быдло, естественно)) Поэтому на дебилов я не обращаю внимания и тебе не советую. Единственное, что я хочу - полную отмену карантина и полного отсутствия масок или вообще запрет на их ношение.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:56 Ответить
хотеть можеш..
і ходить без маски в магазін..
і на работу..
Если твой город окружить карантінним кольцом.Справом открития огня на поражение для солдат в оцеплении.
. на год..два... до того как найдут вакцину..

і сделать 14-дневний карантин на виезд..
И сколько в городе том умрет -остальних не должно вооще волновать..
Ето вибор етоо огорода..
показать весь комментарий
13.06.2020 08:38 Ответить
ну так не особо есть че терять то.
но поразительно шо в той же Британии во много раз больше усопли и заразились.
понятно шо тестов больше делают, но у нас уже тогда ритуальщики должны выглядеть так:
Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8787
показать весь комментарий
12.06.2020 20:48 Ответить
терять абсолютно нечего!! я только за полную отмену карантина!! главное, чтобы результат был хороший)))
показать весь комментарий
12.06.2020 20:51 Ответить
Дубинский так кричал что "нам п****", много ругался, что я чуть не обосрался. Так что да, если бы не карантин, то все равно бы не было того что "предусмотрел" Дубинский.
а теперь походу сделал так:

Хотя логично - кучу запустили с эпицентров, измерив температурку - я бы и сам кричал как Дубинский, но чет и близко нету того шо он обещал
показать весь комментарий
12.06.2020 21:00 Ответить
заяц, не стоит так пугаться до усёру. Береги себя, малыш!!)))
показать весь комментарий
12.06.2020 21:02 Ответить
чет у тя подозрительный разговор....
ладно давай
показать весь комментарий
12.06.2020 21:06 Ответить
Абы шо.главное отвечь зедибилов от того что экономика накрылась женским половым органом
показать весь комментарий
12.06.2020 20:41 Ответить
Может лечить наконец нормально начнете?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:42 Ответить
кого лечить??? дебилизм не лечится - это генетика. Ты многих видишь в масках? Я в своем областном центре уже не вижу никого!! Что лечить-то???
показать весь комментарий
12.06.2020 20:44 Ответить
знаешь, что рекомендуют делать тому, кто пришёл к выводу, что все остальные свихнулись?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:49 Ответить
Достал Дебилизм-Утрехтский Крисолов ?

что-то созвучное есть в етих "никах" ))))
показать весь комментарий
13.06.2020 08:40 Ответить
А ну ка просветите нас как лечить А то весь мир не в курсе, а вы все в тайне храните
показать весь комментарий
12.06.2020 21:58 Ответить
"А хочешь, я тебе открою тайну?
Один такой малюсенький секрет:
Знай... люди не встречаются случайно,
Случайностей, поверь мне, в жизни нет.
Не веришь? Ну тогда, хотя б, послушай...
Не бойся, я тебя не обману,
Представь себе, что существуют души,
Настроенные на одну струну.
Как звезды в бесконечности Вселенной,
Они блуждают сотнями дорог,
Чтоб встретиться когда-то... непременно...
Но лишь тогда, когда наступит срок.
Для них нет норм в привычном пониманьи,
Они свободны, как паренье птиц,
Для них не существует расстояний,
Условностей, запретов и границ."
показать весь комментарий
13.06.2020 11:44 Ответить
Этот уничкальный клоун Ляшко врёт как дышит, постоянно.
Ещё пару дней назад он заявил, что увеличение заболеваемости короновирусом связано с увеличением количества тестируемых в день.
Теперь же ему приказали говорить другое...
Ляшко никакой не врач, это обычный барыга-приспособленец, действующий по принципу - "чего изволите?"
показать весь комментарий
12.06.2020 20:43 Ответить
А объёмы тестирования в первую ляди?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:43 Ответить
По мне так получили результаты тестов, что люди сдавали в апреле...
показать весь комментарий
12.06.2020 20:44 Ответить
Вроде православный, а не читал шо "на все воля Зевса"(так как Яхве обосрался - несите следующего героя комиксов))) Даже если снять карантин, то уже и так экономика хрипит как кое-кто. снимай-не-снимай уже как то.....

\\\\\\\\\\\А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач. Источник: https://censor.net/n3201769

вот самое главное шо я и говорю под новостями с "Аааа, седня 700 больных нашли, помогите!!11" ------------- часть из этих больных уже вна небесной тверди дудит во флейту и даже "3 дня" уже по ним справили
показать весь комментарий
12.06.2020 20:44 Ответить
Боря! Ты чего воюешь с Богом , если Его нет?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:49 Ответить
ну вот если кто-то верит в Микки-Клауса, а я его(веруна) осмею, - значит ли это шо я таки "воюю с бородатой мышью"?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:53 Ответить
ты воюешь ТОЛЬКО с Богом! детские обиды?
показать весь комментарий
12.06.2020 21:30 Ответить
что ты под этим подразумеваешь? их - миллионы.
само это слово на три буквы:
1. это профессия
2. не с заглавной(разве только для рабов самого свирепого и жестокого из них )
показать весь комментарий
12.06.2020 21:41 Ответить
Бисер кончился! Успехов!
показать весь комментарий
12.06.2020 21:55 Ответить
во-во, лучше вышивай. кстати, вышей се коричневым штаны, ну, шоб пореже менять то
показать весь комментарий
12.06.2020 22:02 Ответить
Ты и вправду Борис Козлов? Я всех козлов , которых завожу на мясо Борями называю...Или то ты такой самокритичный? Вопрос не чтобы оскорбить, а понять...
показать весь комментарий
12.06.2020 23:27 Ответить
все таки,наверное ето у Козлова личное...
после чего он перестал верит в попов и Бога,не будем уточнять
показать весь комментарий
13.06.2020 08:44 Ответить
5 июня
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом не помешает продолжить выход из карантина - Ляшко

11 июня
Причина суточного антирекорда Украины по заболеваемости коронавирусом - в "устранении очереди" образцов на тестирование, которые были собраны за последние дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил Ляшко

12 июня
Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений - Ляшко
показать весь комментарий
12.06.2020 20:49 Ответить
Даже Ленку "заболели" для большей убедительности.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:48 Ответить
"Перша леді" просто молода..
З низькою смертністю у цій віковій категорії..
показать весь комментарий
13.06.2020 08:42 Ответить
Если даже ленку - зеленку не уберегли то остальным вообще париться не стоит .
показать весь комментарий
12.06.2020 20:51 Ответить
Схоже, що діячі від медицини вирішили догнатися на 300 відсотковій доплаті. А Супрун попереджала, що буде масова приписка, аби отримати ці кошти.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:52 Ответить
Да тут и приписки нужны не будут...
показать весь комментарий
12.06.2020 22:02 Ответить
Приведу Вам интересную статистику,показывающая в каких страны самые некомпетентные,преступные власти.Статистика инфицированных отнесенная к одному миллиону человек населения. На первом месте Молдова -116 человек на 1 милл.,Беларусь -78, Росия -60,Румыния -11,Испания -9,Италия 6 и.т.д. Кому то,что то не ясно? Там где у власти холуи кремлевские там и катастрофа.Это преступники,и они за это должны отвечать.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:53 Ответить
б*же, это как считали?
допустим - провели 100000 тестов, поймали 25000 пораженных и разделили их на население страны? или как ты подсчитаешь, кроме как одномоментно сделать всем тесты и тут же их проверить, тогда да - получишь статистику.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Статистика инфицированных отнесенная к одному миллиону человек
населения. На первом месте Молдова -116 человек на 1 милл.,Беларусь -78,
Росия -60,Румыния -11,Испания -9,Италия 6 и.т.д.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Математички вашей дай номер - буду ругаться. Сильно. Очень сильно.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:56 Ответить
Как они считали можно только догадаться. Например,сегодня у нас определены 366 новых инфицированных.Если у нас примерно три с половиной миллиона человек,то получается более ста (117) человек на один миллион населения. Например,если население Украины,42 миллиона человек,а число заболевших 12.06 2020,чуть менее 700 человек,то у Вас получается примерно 17 новых заболевших на миллион. Если бы у Вас заболевали с такими темпами как у нас,то у Вас,то поскольку число населения Украины в 12 раз больше населения Молдовы,то число заболевших в Украине было бы не менее,366 умножить на 12,то есть более 4400 (!) заболевших! Видать так они считали. Учитывали ли они проценты тестированных не знаю.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:21 Ответить
117 получается при вчерашних 406.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:28 Ответить
б*же, я уже заколебался писать.... - скока тестов на млн. делают?
какой давности тесты, определившие пораженных "сегодня"?
эта "статистика" напоминает коммунизм, такая же бессмысленная.

давай сделаем в Германии 50млн. тестов, и в тот же день их обработаем - получим рекорд мира по зараженным на 1 млн., если руководствоваться твоей "статистикой". а в Зимбабве сделаем тыщу тестов и обработаем через месяц, получим - мирового лидера по качеству медицины.
показать весь комментарий
13.06.2020 07:45 Ответить
Да ладно,заколебался писать,-ты же пишешь постоянно,-ты не должен уставать... Я написал про то,что обнаружено. Прочти последнее предложение в 22.21. Что правда,-так это то что в последнее время у нас задействованы больше лабораторий.А вот сколько,-это военная тайна. 50 млн. ... А про "..повезло быть знакомым с ним..." -это был сарказм?
показать весь комментарий
13.06.2020 10:46 Ответить
Не нужен тебе номер математички,она была очень хорошая математичка,и не только она,ее внук стал руководителем Национального Банка Молдовы.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:38 Ответить
Кому то,что то не ясно?

--
с тобой всё ясно. тупой мухлёж: нет оценки вреда от дурантина. по помойкам вас собирают что ли...
показать весь комментарий
12.06.2020 21:00 Ответить
Во первых,научись писать без ошибок,ПРИДУРОК! Во вторых,если ты живешь на помойке,то не распространяй это на других. В третьих,иди и плюнь в морду твоим родителям,за то что они родили такого тупицу как ТЫ!
показать весь комментарий
12.06.2020 22:25 Ответить
хамят и врут от бессилия. твоим бессилием удовлетворён... по сути возразить, конечно, не можешь?
показать весь комментарий
13.06.2020 04:18 Ответить
кстати, "в-третьих" пишется так, грамотей липовый. в этом весь ты: само тупое как сибирский валенок, а умных людей поучает.
показать весь комментарий
13.06.2020 04:23 Ответить
КОЗЕЛ,-хамить начал ТЫ! А как пишется какое-то слово на твоем квакающем языке,мне нас.ать,потому что мой родной язык не русский! А теперь сравни сколько ошибок допустил я на НЕ своем родном языке,и сколько допустил ты на своем родном. Посчитал? А теперь иди и ПЛЮНЬ ИМ В МОРДУ,ЖИВОТНОЕ!
показать весь комментарий
13.06.2020 06:24 Ответить
вах-вах-вах. разошёлся, пупсик. жалко выглядишь, нечастьечко, не способное возразить по сути. держи ещё 11.80.
показать весь комментарий
13.06.2020 06:26 Ответить
Мне на тебя НАС,АТЬ,-понял,тупое животное?
показать весь комментарий
13.06.2020 06:34 Ответить
Те они точно знают, что ослабление карантина ведет к увеличению заболеваемости, но продолжают ослаблять. Это тогда диверсия такая? Ау СБУ, ДБР, прокуратура!
показать весь комментарий
12.06.2020 22:01 Ответить
Они знают, что им надо пугать людей, а вирус обосранский. Никто от него так и не умер. Какие-то жирдЯи по 200 кг от своих проблем умерли. Вот и весь вирус. Тесты запхни себе в жупу
показать весь комментарий
12.06.2020 22:43 Ответить
- Люди, которые умирают от коронавируса, по сути, являются теми, кто
статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей
жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым
случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов,
находящихся в настоящее время в обращении).

https://golos.ua/i/756042
показать весь комментарий
13.06.2020 04:38 Ответить
Заткнись,животное!
показать весь комментарий
13.06.2020 06:35 Ответить
Вот мнение об этом немецких парламентариев. Извините за гугл-переводчик

В https://de.wikipedia.org/wiki/Aktuelle_Stunde_(Parlament) текущем часе в https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag Бундестаге, запрошенном парламентской группой АфД, другие парламентские группы отклонили назначение Кона как https://de.wikipedia.org/wiki/Whistleblower осведомителя . https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-38 [38] https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Frei Торстен Фрей из ХДС заявил, что у Кона «нет инсайдерских знаний», https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-39 [39] https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Aschenberg-Dugnus Кристина Ашенберг-Дугнус из СвДП обвинила Кона в «создании нового повествования, основанного на его собственных идеях», и не разоблачителя, а быть "сумасшедшим парнем". https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-40 [40] https://de.wikipedia.org/wiki/Armin-Paul_Hampel Армин-Поль Хампель из АфД обвинил правительство в отношении брошюры Кона, что она «неделями говорила и лгала немецкому народу» и требовала https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcktritt отставки Хорст Зеехофер. https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-41 [41] https://de.wikipedia.org/wiki/Doris_Achelwilm Дорис Ахелвильм из партии https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke Die Linke объяснила, что Кон не был разоблачителем, поскольку статья не была утечкой и не была основана на внутренних источниках. Она описывает Кона как «придурка», который работает над «теориями заговора». https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-42 [42]

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn
показать весь комментарий
13.06.2020 07:51 Ответить
а что могла быть другая реакция?
парадокс в том, что в случае как действительной утечки, так и имитации утечки, реакция дурантинщиков одинакова.
тактика дурантинщиков: не опровергая по сути изложенных тезисов, сосредоточиться на шельмовании авторов.
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?
показать весь комментарий
13.06.2020 07:56 Ответить
Суть проста.
Для того, чтобы избежать катастрофы как в Италии, в Германии провели немало недешевых мероприятий и в результате смертность от ковида оказалась невысокой. И тут же вылез кент, который начал вопеть "Мы зря потратили наши деньги, все кто умер от ковида и так бы умерли".
показать весь комментарий
13.06.2020 08:18 Ответить
ляп аби не мовки...
или я не увидел какого-то очень глубокого (точнее, глубоко спрятанного) смысла.... если так, изложите прямым текстом...
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?

кстати, я пока не видел убедительных доводов, что садистские испанские мероприятия имели положительный противоэпидемический эффект вообще. а может наоборот - ими и добили людей, а на вирусочек списали?
показать весь комментарий
13.06.2020 08:23 Ответить
Сравнивайте.

число случаев за день

Швеция
12.06 1,4 тыс

Испания

12.06 502
показать весь комментарий
13.06.2020 08:34 Ответить
в Швеции изменение правил учёта...
но даже если бы и этого не было.... страны разные с разной историей "пандемии"
Вы анекдот про мужика, который "разгонял крокодилов" считаете смешным?
показать весь комментарий
13.06.2020 08:37 Ответить
Ну,ты голодный бурят! Чего мусоришь на сайте,троллятина?
показать весь комментарий
13.06.2020 10:50 Ответить
все это связано с тем, что еще есть бабло на "борьбу".. деньги кончатся, тогда и все жесткие меры закончатся.. когда в нашей стране думали о здоровье простого народа? когда?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:35 Ответить
Он связан с тем, что всем уже срать на ковид. Все бессмертные. Второй волны не будет, с первой не выйдем. За локдауном соскучились видимо.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:50 Ответить
сегодня ехала в переполненной маршрутке. Только я одна была в маске. У остальных маска либо на подбородке, либо вообще отсутствовала. Рядом пацанчик без маски чихнул, не прикрываясь. Как бы я не относилась к ляшко, но люди у нас реально свиньи.
показать весь комментарий
13.06.2020 00:03 Ответить
Або реально дури перелякані. Сиди в бункері, не заважай людям жити.
показать весь комментарий
13.06.2020 06:30 Ответить
Это вы дура. Я не сижу в бункере. Я езжу на работу. И если для вас жить, это сморкаться и чихать в маршрутках без маски, то из-за таких как вы нас скоро опять на карантин прикроют и я без работы останусь.
показать весь комментарий
13.06.2020 22:28 Ответить
Даніможедбить! Ще вчора казали, що це сталося через збільшення інтенсивності тестувань, де з усіх європейських країн нижчі показники лише в Албанії.
показать весь комментарий
13.06.2020 00:12 Ответить
 
 