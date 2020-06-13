Давший взятку $6 млн Ильяшенко является человеком Ермака, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил о том, что задержанный при попытке дать взятку главе НАБУ Сытнику Ильяшенко является человеком главы президентского офиса Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лерос отметил: "Паканули с 6 млн. дол. взятки человека Ермака - Ильяшенко Николая Викторовича первого зама ГФС в городе Киеве.

Это Ильяшенко привел Солодченко к Ермаку.

Говорят, его состояние под 100 млн долларов, знатный конвертор, лег под Ермака и за это Ермак просил Верланова оставить Ильяшенко на занимаемой должности.

Так что, господа аферисты, бабки у вас крутятся серьезные, это не снимать мзду с ларьков".

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).