Давший взятку $6 млн Ильяшенко является человеком Ермака, - "слуга народа" Лерос
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил о том, что задержанный при попытке дать взятку главе НАБУ Сытнику Ильяшенко является человеком главы президентского офиса Андрея Ермака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лерос отметил: "Паканули с 6 млн. дол. взятки человека Ермака - Ильяшенко Николая Викторовича первого зама ГФС в городе Киеве.
Это Ильяшенко привел Солодченко к Ермаку.
Говорят, его состояние под 100 млн долларов, знатный конвертор, лег под Ермака и за это Ермак просил Верланова оставить Ильяшенко на занимаемой должности.
Так что, господа аферисты, бабки у вас крутятся серьезные, это не снимать мзду с ларьков".
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
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А що, його співпартієць Портнов повернувся, і нічого ...
А стосовно штурмів Адміністраії, то скажу, що тоді б протестувальники поставили би себе поза законом.
Петро розумний на відміну від основної маси. Доречі, тому і його послухали, тому що пояснив.
Единственно, где ему будет относительно безопасно - это под крылом кремлевского дракона!
И лишился Зебил доли малой...
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1271715083299762177 4 ч
Саме з таких епізодів буде складатися вирок Зе про зраду:
- звільнення співробітників СЗР за викриття Єрмака;
- призначення Єрмака в ОПУ та делегування йому повноважень президента;
- Оман та зустріч з Патрушевим.
Це Вам не прохід через Керченську протоку, який пред'являють Пороху
Вы хоть помните его обещания о борьбе с коррупцией, с кумовством?
Глаза вам еще не промыло? Каждый день - благодатный душ от зеленой власти. Еще не, еще мало?
А реальность сурова: Петя и Зе никуда не денутся.
здогадєся***
це якою ламаною? i'зигом?
С 23 апреля 2012 по 26 февраля 2014 года Злочевский работал на
позиции заместителя секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины, где в соответствии с разделением функциональных обязанностей между заместителями курировал Департамент экономической и социальной безопасности.
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Оказывается, это Петюнин кореш. Такой же ворюга-взяточник и фальсификатор как и лживый
"гетьман.
Кацапи все ніяк сову на глобус не можуть натягнути...
Один на всю кодлу брехунов заметил...это показатель вашего интеллекта, порохоботы.
И, на всякий тебе, для ума : я - украинец, усёк ?
А чого ж зелене лайно цього не зробив, це його ПРЯМА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ???