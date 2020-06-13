СММ ОБСЕ начала официально признавать, что работает с оккупированным Крымом, - Цимбалюк
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начала официально признавать, что осуществляет деятельность в отношении оккупированного Россией Крыма, хотя физически оккупанты ее туда и не допускают.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.
"Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное – миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть", – отметил Цимбалюк.
На одном из заседаний Постоянного совета ОБСЕ в апреле глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может, собирает соответствующий материал. В дальнейшем эта работа может превратиться в отдельный доклад по Крыму.
Украинская делегация во время еженедельных заседаний Поссовета ОБСЕ регулярно подчеркивает необходимость обеспечения доступа СММ на временно оккупированный РФ Крымский полуостров. Эти призывы все чаще получают поддержку со стороны стран-партнеров, прежде всего США, Канады, Великобритании, ЕС, которые также говорят о необходимости распространения мандата СММ на всю территорию Украины, включая Крым.
"Украинская делегация и наши западные партнеры выступают с призывами относительно мониторинга ситуации в Крыму. Ведь мониторинговые миссии ООН, которые наблюдают за правами человека, в случае невозможности попасть на территорию проводят опрос людей, приезжающих оттуда, мониторят СМИ, работают с адвокатами и правозащитниками", – констатирует глава миссии Украины при ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
А вот молодец!