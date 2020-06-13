РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5048 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 790 24
Крым (26005) ОБСЕ (4855)

СММ ОБСЕ начала официально признавать, что работает с оккупированным Крымом, - Цимбалюк

СММ ОБСЕ начала официально признавать, что работает с оккупированным Крымом, - Цимбалюк

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начала официально признавать, что осуществляет деятельность в отношении оккупированного Россией Крыма, хотя физически оккупанты ее туда и не допускают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное – миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть", – отметил Цимбалюк.

На одном из заседаний Постоянного совета ОБСЕ в апреле глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может, собирает соответствующий материал. В дальнейшем эта работа может превратиться в отдельный доклад по Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма в повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с него

Украинская делегация во время еженедельных заседаний Поссовета ОБСЕ регулярно подчеркивает необходимость обеспечения доступа СММ на временно оккупированный РФ Крымский полуостров. Эти призывы все чаще получают поддержку со стороны стран-партнеров, прежде всего США, Канады, Великобритании, ЕС, которые также говорят о необходимости распространения мандата СММ на всю территорию Украины, включая Крым.

"Украинская делегация и наши западные партнеры выступают с призывами относительно мониторинга ситуации в Крыму. Ведь мониторинговые миссии ООН, которые наблюдают за правами человека, в случае невозможности попасть на территорию проводят опрос людей, приезжающих оттуда, мониторят СМИ, работают с адвокатами и правозащитниками", – констатирует глава миссии Украины при ОБСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
С 1992 года ОБСЕ мониторит Грузию, да так активно, что в 2008 году так и не смогла понять, кто на кого напал. В Чечне ОБСЕ провела президентские выборы, потом президента Масхадова убили, далее, а что далее, плюнули на Чечню. Сейчас нами занимаются.
показать весь комментарий
13.06.2020 08:47
+9
Ну эти точно намониторят .Где они только не "мониторили" и после их "мониторинга" всегда была полная Ж и от республик отваливались куски территории.Молдова,Грузия,Украина и даже Нагорный Карабах прекрасно помнят этих мониторщиков. Эта коррумпированная продажная организация выполняет заказы,кто больше платит в ту сторону и "мониторят". Мерзкая и продажная контора которую давно пора разогнать к чёртовой матери.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:03
+7
Очень странный момент, так как РФ входит в ОБСЕ. Как говорил в свое время Хуг, у нас 39 наблюдателей на Донбассе - россияне. Видимо непростые люди в силовых структурах Кремля.
показать весь комментарий
13.06.2020 08:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто, физически эту миссию ОБСЕ в Крым не допускает? Со стороны России нет никакого паспортного контроля. Садись на такси и поезжай.
показать весь комментарий
13.06.2020 08:45 Ответить
Ты глава погранслужбы кацапстана?
показать весь комментарий
13.06.2020 08:53 Ответить
Очень странный момент, так как РФ входит в ОБСЕ. Как говорил в свое время Хуг, у нас 39 наблюдателей на Донбассе - россияне. Видимо непростые люди в силовых структурах Кремля.
показать весь комментарий
13.06.2020 08:53 Ответить
...это называется неофициальной деятельностью и используется для изучения ситуации в соответствующих организациях. Официальное расследование имеет другое направление. Чтобы ткнуть носом подозреваемого, надо официально расследовать дело. Это мировые правила. Или Вы думаете что члены СММ ОБСЕ шастают по кацапии где хотят? Там за ними и в туалет ходят.... А Вы в такси и поезжай...))))))
показать весь комментарий
13.06.2020 09:00 Ответить
Вот только странно как то получается у этой ОБСЕ например в Донбассе. Они появляются всегда как только по ВСУ отстреляются "отпускники" тем самым не давая дать ответку по ним ,то есть явно работают в одной связке с сепаратистами,ходят к ним на свадьбы,при встрече расцеловываются как братаны. В Мариуполе вообще пытались свалить вину за обстрел Градами на ВСУ и никак не могли определить с какой же стороны был "прилёт". И таких случаев "слепоглухоты" и явному подыгрыванию России тысячи только в Донбассе.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:16 Ответить
...кацапские офицеры ОБСЕ не могут работать на территории своей страны... но могут на территории Украины т.к официально войны не объявлено. Это парадокс и объяснений этому разумных нет. В миссии ОБСЕ на Донбассе много этих кацапсинских негодяев. Следовательно и влияние их достаточно активное. Но Земразота такими вопросами не интересуется. Да уже очевидно , что фронтом он вообще не интересуется. Ему реально некогда до таких мелочей опускаться.... Тут Ленка заболела... Какой фронт, какой Донбасс.. какое ОБСЕ,,,,
показать весь комментарий
13.06.2020 16:41 Ответить
так чий же Крим, наш чи не наш? якщо наш то в чому справа?
показать весь комментарий
13.06.2020 08:46 Ответить
Дійсно! Збираємось та гайда!
показать весь комментарий
13.06.2020 09:19 Ответить
С 1992 года ОБСЕ мониторит Грузию, да так активно, что в 2008 году так и не смогла понять, кто на кого напал. В Чечне ОБСЕ провела президентские выборы, потом президента Масхадова убили, далее, а что далее, плюнули на Чечню. Сейчас нами занимаются.
показать весь комментарий
13.06.2020 08:47 Ответить
У крысчан своих слепоглухонемых мало?
показать весь комментарий
13.06.2020 08:52 Ответить
Ну эти точно намониторят .Где они только не "мониторили" и после их "мониторинга" всегда была полная Ж и от республик отваливались куски территории.Молдова,Грузия,Украина и даже Нагорный Карабах прекрасно помнят этих мониторщиков. Эта коррумпированная продажная организация выполняет заказы,кто больше платит в ту сторону и "мониторят". Мерзкая и продажная контора которую давно пора разогнать к чёртовой матери.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:03 Ответить
Мониторинг не для того чтобы кого-то защищать или спасать. А для того, чтобы иметь объективную информацию от доверенной организации.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:22 Ответить
СММ ОБСЄ почала офіційно визнавати, що працює з окупованим Кримом, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9611
показать весь комментарий
13.06.2020 09:41 Ответить
Так спитайте смм "чий крим"?
показать весь комментарий
13.06.2020 09:48 Ответить
""Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное - миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть", - отметил Цимбалюк"
А вот молодец!
показать весь комментарий
13.06.2020 10:00 Ответить
Это не есть хорошо. ОБСЕ остается еще признать Крым территорией Уйлостана, хотя эта непонятная организация не имеет таких полномочий!
показать весь комментарий
13.06.2020 10:22 Ответить
"Фізично місію в окупований Крим не допускають, але місія місіонує і робить роботу щоб діяти свою діяльність". Які ж ви брехливі, дипломатичні словоблуди.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:33 Ответить
Така в них робота "тягнути бегемота з болота". Добре, що хоча заяву зробили - неабиякий результат роботи.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:37 Ответить
Как будто до этого никто не знал, что ОБСЕ - кацапские прислужники...
показать весь комментарий
13.06.2020 10:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nJxF0Y_zruk&feature=emb_logo СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может,
показать весь комментарий
13.06.2020 10:43 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:47 Ответить
Пациент утверждает, что санкции полезны. Увеличивайте дозу.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:01 Ответить
Нам треба не на продажну ОБСЕ дивитися, а вбити якомога більше росіян. Бити і ще раз бити окупантів.
показать весь комментарий
13.06.2020 22:05 Ответить
 
 