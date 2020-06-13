СММ ОБСЕ начала официально признавать, что работает с оккупированным Крымом, - Цимбалюк

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начала официально признавать, что осуществляет деятельность в отношении оккупированного Россией Крыма, хотя физически оккупанты ее туда и не допускают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное – миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть", – отметил Цимбалюк.

На одном из заседаний Постоянного совета ОБСЕ в апреле глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может, собирает соответствующий материал. В дальнейшем эта работа может превратиться в отдельный доклад по Крыму.

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Украинская делегация во время еженедельных заседаний Поссовета ОБСЕ регулярно подчеркивает необходимость обеспечения доступа СММ на временно оккупированный РФ Крымский полуостров. Эти призывы все чаще получают поддержку со стороны стран-партнеров, прежде всего США, Канады, Великобритании, ЕС, которые также говорят о необходимости распространения мандата СММ на всю территорию Украины, включая Крым.

"Украинская делегация и наши западные партнеры выступают с призывами относительно мониторинга ситуации в Крыму. Ведь мониторинговые миссии ООН, которые наблюдают за правами человека, в случае невозможности попасть на территорию проводят опрос людей, приезжающих оттуда, мониторят СМИ, работают с адвокатами и правозащитниками", – констатирует глава миссии Украины при ОБСЕ.

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