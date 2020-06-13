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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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СММ ОБСЄ почала офіційно визнавати, що працює з окупованим Кримом, - Цимбалюк

СММ ОБСЄ почала офіційно визнавати, що працює з окупованим Кримом, - Цимбалюк

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі почала офіційно визнавати, що здійснює діяльність щодо окупованого Росією Криму, хоча фізично окупанти її туди і не допускають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

"Звичайно, поки що не можна говорити про реальні досягнення. Але найголовніше – місія почала офіційно визнавати, що вона працює з Кримом. Так, фізично її туди не допускають, але ще буквально пів року тому керівництво СММ узагалі намагалося уникати обговорення питання Криму. Таким чином, певний політичний прогрес у цьому напрямку є", – зазначив Цимбалюк.

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На одному із засідань Постійної ради ОБСЄ у квітні голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що СММ займається Кримом, працюючи в тому обсязі, у якому може, збирає відповідний матеріал. Надалі ця робота може перетворитися на окрему доповідь щодо Криму.

Українська делегація під час щотижневих засідань Постради ОБСЄ регулярно наголошує на необхідності забезпечення доступу СММ до тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Ці заклики дедалі частіше отримують підтримку з боку країн-партнерів, передусім США, Канади, Великої Британії, ЄС, які також говорять про необхідність поширення мандату СММ на всю територію України, включно з Кримом.

"Українська делегація та наші західні партнери виступають із закликами щодо моніторингу ситуації в Криму. Адже моніторингові місії ООН, які спостерігають за правами людини, у разі неможливості потрапити на територію проводять опитування людей, які приїздять звідти, моніторять ЗМІ, працюють з адвокатами та правозахисниками", – констатує очільник місії України при ОБСЄ.

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Топ коментарі
+13
С 1992 года ОБСЕ мониторит Грузию, да так активно, что в 2008 году так и не смогла понять, кто на кого напал. В Чечне ОБСЕ провела президентские выборы, потом президента Масхадова убили, далее, а что далее, плюнули на Чечню. Сейчас нами занимаются.
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13.06.2020 08:47
+9
Ну эти точно намониторят .Где они только не "мониторили" и после их "мониторинга" всегда была полная Ж и от республик отваливались куски территории.Молдова,Грузия,Украина и даже Нагорный Карабах прекрасно помнят этих мониторщиков. Эта коррумпированная продажная организация выполняет заказы,кто больше платит в ту сторону и "мониторят". Мерзкая и продажная контора которую давно пора разогнать к чёртовой матери.
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13.06.2020 09:03
+7
Очень странный момент, так как РФ входит в ОБСЕ. Как говорил в свое время Хуг, у нас 39 наблюдателей на Донбассе - россияне. Видимо непростые люди в силовых структурах Кремля.
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13.06.2020 08:53
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А кто, физически эту миссию ОБСЕ в Крым не допускает? Со стороны России нет никакого паспортного контроля. Садись на такси и поезжай.
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13.06.2020 08:45 Відповісти
Ты глава погранслужбы кацапстана?
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13.06.2020 08:53 Відповісти
Очень странный момент, так как РФ входит в ОБСЕ. Как говорил в свое время Хуг, у нас 39 наблюдателей на Донбассе - россияне. Видимо непростые люди в силовых структурах Кремля.
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13.06.2020 08:53 Відповісти
...это называется неофициальной деятельностью и используется для изучения ситуации в соответствующих организациях. Официальное расследование имеет другое направление. Чтобы ткнуть носом подозреваемого, надо официально расследовать дело. Это мировые правила. Или Вы думаете что члены СММ ОБСЕ шастают по кацапии где хотят? Там за ними и в туалет ходят.... А Вы в такси и поезжай...))))))
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13.06.2020 09:00 Відповісти
Вот только странно как то получается у этой ОБСЕ например в Донбассе. Они появляются всегда как только по ВСУ отстреляются "отпускники" тем самым не давая дать ответку по ним ,то есть явно работают в одной связке с сепаратистами,ходят к ним на свадьбы,при встрече расцеловываются как братаны. В Мариуполе вообще пытались свалить вину за обстрел Градами на ВСУ и никак не могли определить с какой же стороны был "прилёт". И таких случаев "слепоглухоты" и явному подыгрыванию России тысячи только в Донбассе.
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13.06.2020 09:16 Відповісти
...кацапские офицеры ОБСЕ не могут работать на территории своей страны... но могут на территории Украины т.к официально войны не объявлено. Это парадокс и объяснений этому разумных нет. В миссии ОБСЕ на Донбассе много этих кацапсинских негодяев. Следовательно и влияние их достаточно активное. Но Земразота такими вопросами не интересуется. Да уже очевидно , что фронтом он вообще не интересуется. Ему реально некогда до таких мелочей опускаться.... Тут Ленка заболела... Какой фронт, какой Донбасс.. какое ОБСЕ,,,,
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13.06.2020 16:41 Відповісти
так чий же Крим, наш чи не наш? якщо наш то в чому справа?
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13.06.2020 08:46 Відповісти
Дійсно! Збираємось та гайда!
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13.06.2020 09:19 Відповісти
С 1992 года ОБСЕ мониторит Грузию, да так активно, что в 2008 году так и не смогла понять, кто на кого напал. В Чечне ОБСЕ провела президентские выборы, потом президента Масхадова убили, далее, а что далее, плюнули на Чечню. Сейчас нами занимаются.
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13.06.2020 08:47 Відповісти
У крысчан своих слепоглухонемых мало?
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13.06.2020 08:52 Відповісти
Ну эти точно намониторят .Где они только не "мониторили" и после их "мониторинга" всегда была полная Ж и от республик отваливались куски территории.Молдова,Грузия,Украина и даже Нагорный Карабах прекрасно помнят этих мониторщиков. Эта коррумпированная продажная организация выполняет заказы,кто больше платит в ту сторону и "мониторят". Мерзкая и продажная контора которую давно пора разогнать к чёртовой матери.
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13.06.2020 09:03 Відповісти
Мониторинг не для того чтобы кого-то защищать или спасать. А для того, чтобы иметь объективную информацию от доверенной организации.
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13.06.2020 09:22 Відповісти
СММ ОБСЄ почала офіційно визнавати, що працює з окупованим Кримом, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9611
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13.06.2020 09:41 Відповісти
Так спитайте смм "чий крим"?
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13.06.2020 09:48 Відповісти
""Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное - миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть", - отметил Цимбалюк"
А вот молодец!
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13.06.2020 10:00 Відповісти
Это не есть хорошо. ОБСЕ остается еще признать Крым территорией Уйлостана, хотя эта непонятная организация не имеет таких полномочий!
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13.06.2020 10:22 Відповісти
"Фізично місію в окупований Крим не допускають, але місія місіонує і робить роботу щоб діяти свою діяльність". Які ж ви брехливі, дипломатичні словоблуди.
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13.06.2020 10:33 Відповісти
Така в них робота "тягнути бегемота з болота". Добре, що хоча заяву зробили - неабиякий результат роботи.
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13.06.2020 11:37 Відповісти
Как будто до этого никто не знал, что ОБСЕ - кацапские прислужники...
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13.06.2020 10:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nJxF0Y_zruk&feature=emb_logo СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может,
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13.06.2020 10:43 Відповісти
Давно пора.
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13.06.2020 10:47 Відповісти
Пациент утверждает, что санкции полезны. Увеличивайте дозу.
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13.06.2020 11:01 Відповісти
Нам треба не на продажну ОБСЕ дивитися, а вбити якомога більше росіян. Бити і ще раз бити окупантів.
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13.06.2020 22:05 Відповісти
 
 