СММ ОБСЄ почала офіційно визнавати, що працює з окупованим Кримом, - Цимбалюк

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі почала офіційно визнавати, що здійснює діяльність щодо окупованого Росією Криму, хоча фізично окупанти її туди і не допускають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

"Звичайно, поки що не можна говорити про реальні досягнення. Але найголовніше – місія почала офіційно визнавати, що вона працює з Кримом. Так, фізично її туди не допускають, але ще буквально пів року тому керівництво СММ узагалі намагалося уникати обговорення питання Криму. Таким чином, певний політичний прогрес у цьому напрямку є", – зазначив Цимбалюк.

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На одному із засідань Постійної ради ОБСЄ у квітні голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що СММ займається Кримом, працюючи в тому обсязі, у якому може, збирає відповідний матеріал. Надалі ця робота може перетворитися на окрему доповідь щодо Криму.

Українська делегація під час щотижневих засідань Постради ОБСЄ регулярно наголошує на необхідності забезпечення доступу СММ до тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Ці заклики дедалі частіше отримують підтримку з боку країн-партнерів, передусім США, Канади, Великої Британії, ЄС, які також говорять про необхідність поширення мандату СММ на всю територію України, включно з Кримом.

"Українська делегація та наші західні партнери виступають із закликами щодо моніторингу ситуації в Криму. Адже моніторингові місії ООН, які спостерігають за правами людини, у разі неможливості потрапити на територію проводять опитування людей, які приїздять звідти, моніторять ЗМІ, працюють з адвокатами та правозахисниками", – констатує очільник місії України при ОБСЄ.

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