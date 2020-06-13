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Кинотеатры в Украине пока открываться не будут, - Минздрав
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 12 июня, решил пока не возобновлять работу кинотеатров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, наши кинотеатры не открываются", - сказал министр, информируя о решениях, принятых на заседании Кабинета Министров в пятницу.
Степанов добавил, что встречался с представителями крупных сетей кинотеатров, и заверил, что "все эти вопросы были согласованы".
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