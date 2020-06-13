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Кинотеатры в Украине пока открываться не будут, - Минздрав

Кинотеатры в Украине пока открываться не будут, - Минздрав

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 12 июня, решил пока не возобновлять работу кинотеатров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, наши кинотеатры не открываются", - сказал министр, информируя о решениях, принятых на заседании Кабинета Министров в пятницу.

Степанов добавил, что встречался с представителями крупных сетей кинотеатров, и заверил, что "все эти вопросы были согласованы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин отменил проведение пробного ВНО, - Степанов

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Топ комментарии
+3
Зачем? Видосиков из ОП хватает.
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13.06.2020 11:09
+3
хорошо продумано всё ж таки.. всё обанкротить под видом вируса и скупить потом Бене за копейки..
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13.06.2020 11:22
+1
Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7589
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13.06.2020 11:38
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Зачем? Видосиков из ОП хватает.
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13.06.2020 11:09 Ответить
очень жаль))) набитые бабульками рынки, переполненные маршрутки - и все без масок!!! требую отмену и статистику как рф!!!
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13.06.2020 11:14 Ответить
хорошо продумано всё ж таки.. всё обанкротить под видом вируса и скупить потом Бене за копейки..
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13.06.2020 11:22 Ответить
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13.06.2020 11:34 Ответить
94% телеканалов В Украине работают на германское командование...ой не так на кремлёвского Фюрера,власть и СБУ стараются это замалчивать,Украина понемногу и методично начала скатываться в прежнее Московское стойло, кремлёвский Фюрер уже староват и хочет успеть вернуть Украину в свой круг и для этого не жалеет денег,а в Украине хватает продажных и потому это работает
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13.06.2020 11:35 Ответить
Кина нам хватает в реальномм времени каждый день от 95 квартала,жанр трагикомедия во главе с Бубочкой Оманским в главной роли
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13.06.2020 11:36 Ответить
Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7589
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13.06.2020 11:38 Ответить
кіна не буде сценаристи заболіли
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13.06.2020 11:50 Ответить
Кинотеатры-фихня,главное,что музеи работаю вовсю,очереди...задолбался стоять и ждать по жаре и в маске...
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13.06.2020 11:41 Ответить
Кто такой минздрав шо за идол имя фамилию . Совсем одичали с этим вирусом.
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13.06.2020 12:28 Ответить
Все працює, окрім кінотеатрів. Тому що послідовні.
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13.06.2020 12:32 Ответить
Открыть можем пока только «Велюр». Остальное под запретом...
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13.06.2020 17:31 Ответить
 
 