Кинотеатры в Украине пока открываться не будут, - Минздрав

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 12 июня, решил пока не возобновлять работу кинотеатров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, наши кинотеатры не открываются", - сказал министр, информируя о решениях, принятых на заседании Кабинета Министров в пятницу.

Степанов добавил, что встречался с представителями крупных сетей кинотеатров, и заверил, что "все эти вопросы были согласованы".

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