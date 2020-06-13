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Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ

Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 12 червня, вирішив поки не відновлювати роботу кінотеатрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми обмежили діяльність кінотеатрів з метою запобігання погіршенню епідеміологічної ситуації. Тобто, наші кінотеатри не відчиняються", - сказав міністр, інформуючи про рішення, ухвалені на засіданні Кабінету Міністрів в п'ятницю.

Степанов додав, що зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів, і запевнив, що "всі ці питання були узгоджені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував проведення пробного ЗНО, - Степанов
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Топ коментарі
+3
Зачем? Видосиков из ОП хватает.
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13.06.2020 11:09
+3
хорошо продумано всё ж таки.. всё обанкротить под видом вируса и скупить потом Бене за копейки..
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13.06.2020 11:22
+1
Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7589
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13.06.2020 11:38
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Зачем? Видосиков из ОП хватает.
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13.06.2020 11:09 Відповісти
очень жаль))) набитые бабульками рынки, переполненные маршрутки - и все без масок!!! требую отмену и статистику как рф!!!
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13.06.2020 11:14 Відповісти
хорошо продумано всё ж таки.. всё обанкротить под видом вируса и скупить потом Бене за копейки..
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13.06.2020 11:22 Відповісти
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13.06.2020 11:34 Відповісти
94% телеканалов В Украине работают на германское командование...ой не так на кремлёвского Фюрера,власть и СБУ стараются это замалчивать,Украина понемногу и методично начала скатываться в прежнее Московское стойло, кремлёвский Фюрер уже староват и хочет успеть вернуть Украину в свой круг и для этого не жалеет денег,а в Украине хватает продажных и потому это работает
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13.06.2020 11:35 Відповісти
Кина нам хватает в реальномм времени каждый день от 95 квартала,жанр трагикомедия во главе с Бубочкой Оманским в главной роли
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13.06.2020 11:36 Відповісти
Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7589
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13.06.2020 11:38 Відповісти
кіна не буде сценаристи заболіли
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13.06.2020 11:50 Відповісти
Кинотеатры-фихня,главное,что музеи работаю вовсю,очереди...задолбался стоять и ждать по жаре и в маске...
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13.06.2020 11:41 Відповісти
Кто такой минздрав шо за идол имя фамилию . Совсем одичали с этим вирусом.
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13.06.2020 12:28 Відповісти
Все працює, окрім кінотеатрів. Тому що послідовні.
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13.06.2020 12:32 Відповісти
Открыть можем пока только «Велюр». Остальное под запретом...
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13.06.2020 17:31 Відповісти
 
 