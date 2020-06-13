"Мы перестали соблюдать правила", - Степанов о рекордной заболеваемости COVID-19

Основой причиной рекордного количества новых случаем заражения коронавирусом является несоблюдение гражданами карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина", - подчеркнул Степанов.

"Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни", - добавил он.

Министр также отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

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Кроме этого, по его словам, растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных лиц.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

Министр добавил, что сегодня будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.

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