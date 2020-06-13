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Новости Коронавирус и карантин
17 009 227

"Мы перестали соблюдать правила", - Степанов о рекордной заболеваемости COVID-19

Основой причиной рекордного количества новых случаем заражения коронавирусом является несоблюдение гражданами карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина", - подчеркнул Степанов.

"Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни", - добавил он.

Министр также отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

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Кроме этого, по его словам, растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных лиц.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

Министр добавил, что сегодня будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.

Смотрите: Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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13.06.2020 11:51
+14
Кто вам мешал за эти два месяца разработать методику выявления больных и локализации очагов? Вы ничего не делали, а думали что само пройдет. Ничего само не пройдет.
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13.06.2020 11:38
+14
Так точніше
"Ми перестали дотримуватися правил", - Степанов про рекордну захворюваність на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6695
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13.06.2020 12:50
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Страница 3 из 3
Да нет дурачек, специально для таких как ты "особо свободных" и придуманы законы и карательная система, и поверь у государства есть все возможности и инструменты заставить тебя не только соблюдать законы и общепринятые нормы поведения в обществе, а сделать так что ты какать по свистку будешь. Поэтому про свою "свободу" рассказывай дебилам, которые верят в то, что "избранные" и могут плевать на всех и вся. Поверь в тюрьмах таких "свободолюбивых" полно.
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16.06.2020 01:44 Ответить
Следствие бестолково проведенного карантина и безолаберного выхода из него.
И это еще процент тестирования у нас на уровне африканских стран.
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13.06.2020 14:29 Ответить
Зелёные позорные никчемные некомпетентные ублюдки
Уходите и главзебила забирайте!!!!!!
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13.06.2020 14:40 Ответить
і бажано в морг
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14.06.2020 07:42 Ответить
отмените правила карантина и перестаньте собирать статистику,которой "убиваете морально особенно тех,кто верит в эту куйню,будучи совершенно здоровым" "- коронавирус подохнет быстро
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13.06.2020 14:41 Ответить
Это такой ватный рецепт на тему как побыстрее избавиться от украинцев?
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13.06.2020 15:24 Ответить
Ну так какого хрена вы ничего не делаете ради того, чтобы заставить носить маски всех а не только тех у кого есть мозги в голове? Начните опять штрафовать за отсутствие маски в общественных местах, штрафуйте и закрывайте магазины и рынки и водителей общественного транспорта за посетителей без масок и это значительно уменьшит число зараженных. А так это просто блеяние импотентов, а не реакция власти на угрозу пандемии.
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13.06.2020 15:23 Ответить
а если не поможет ,как вернешь монеты?- маска,что теплица для вируса, али другой заразы,если Ты болеешь чем то ,то выдыхать болезнь никак не сможешь ,выдох на маску и заглот ее с вдохом обратно...сам ты ватный рецепт .
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13.06.2020 16:45 Ответить
Так ты борешься за право больных выдыхать вирусы в окружающую среду??? Не дадим зараженным короновирусом умереть в одиночестве, сдохнем с ними на брудершафт???
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13.06.2020 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5o71YaLA43M

2:30 / 11:50

В понедельник ВОЗ признала, что бессимптомные носители не заразны, и по сути обесценила карантин.
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14.06.2020 00:43 Ответить
Никто ничего не признавал и было уже опровержение.
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14.06.2020 14:54 Ответить
НАМ НИКТО НЕ НУЖЕН !!! ПУСТЬ ТЕ КТО ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ РОСССИЮ - УНИЧТОЖАТ ЕЕ !!! НАМ ВСЕ РАВНО !!!
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13.06.2020 18:25 Ответить
Мы перестали придерживаться правил.....................мы .открыли метро........мы .открыли рестораны........мы открыли моря.........мы открыли базары..........но виноваты ВЫ (народ) ......!!!!!!!
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14.06.2020 08:39 Ответить
в Киеве в переполненных маршрутках половина - быдлотники без масок.

никто их не штрафует, не требует носить масок и не меряет температуру.
а во дворах почти все без масок.
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14.06.2020 09:36 Ответить
Знову волонтери допоможуть,а Степенови і йому подібні всі лаври собі візьмуть буцімто вони короновірус подолали своїми методиками.А гроші з держ бюджету роздерибанять.
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14.06.2020 11:17 Ответить
"Ми перестали дотримуватися правил", - Степанов про рекордну захворюваність на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1669
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14.06.2020 12:42 Ответить
Брат шмигаля вылитый. Или оба из ахметовского инкубатора.
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14.06.2020 13:43 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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14.06.2020 14:51 Ответить
"Как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости."
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14.06.2020 15:26 Ответить
При совке не было тестов и не знали что это такое. А о грипе узнавали только по количеству заболевших знакомых. Меньше знаешь крепче спишь, а сон лучшее лекарство.
Как то так жили.
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14.06.2020 18:18 Ответить
Почемуто смотрю на физиономию Степанова и НЕ ВЕРЮ! Неприятное лицо!
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14.06.2020 19:22 Ответить
Степанов, ты же грамотный врач и должен понимать, что единственный способ преодолеть СOVID-19 это выработать устойчивый иммунитет у значительной части населения. Какие бы карантины не объявляли все равно вирус есть и останется и люди будут болеть. Или ты думаешь что можно подержать людей годик или два на карантине и вирус сам собой умрет, исчезнет. Это же смешно. Этот вирус будет существовать и сто, и двести лет. А вот мы от карантинов и развала экономики очень скоро начнем массово вымирать.
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14.06.2020 21:04 Ответить
" Господа, как скучно мы живем... Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам… Мы перестали делать большие хорошие глупости…". А теперь, вдобавок, "Мы перестали придерживаться правил". Шо робить, шо робить...???
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14.06.2020 21:46 Ответить
"Мы перестали придерживаться правил", - Степанов о рекордной заболеваемости COVID-19
Да нет, рекордная заболеваемость, это глупость власти, которая устанавливая правила карантина, не учитывает ментальность населения.
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14.06.2020 21:59 Ответить
Правила ВНЕ ЗАКОНА выполнять это нарушать закон. Степаша докажи в суде что твои указы набрали чинисть. Где любители-профиссионалы пожрать за счет народного бюджета почему они молчат все эти опозиции и нпродные трибуны.
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15.06.2020 00:30 Ответить
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