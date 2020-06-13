"Мы перестали соблюдать правила", - Степанов о рекордной заболеваемости COVID-19
Основой причиной рекордного количества новых случаем заражения коронавирусом является несоблюдение гражданами карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина", - подчеркнул Степанов.
"Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни", - добавил он.
Министр также отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.
Кроме этого, по его словам, растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных лиц.
Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.
Министр добавил, что сегодня будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.
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И это еще процент тестирования у нас на уровне африканских стран.
Уходите и главзебила забирайте!!!!!!
2:30 / 11:50
В понедельник ВОЗ признала, что бессимптомные носители не заразны, и по сути обесценила карантин.
никто их не штрафует, не требует носить масок и не меряет температуру.
а во дворах почти все без масок.
Как то так жили.
Да нет, рекордная заболеваемость, это глупость власти, которая устанавливая правила карантина, не учитывает ментальность населения.