Пробное ВНО можно будет пройти дома онлайн, - УЦОКО
Пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.
Учитывая сложившуюся ситуацию, УЦОКО предлагает участникам пройти тестирование дома следующим образом:
- 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;
- выполнить задание тестовой тетради;
- до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
- получить свой результат за тестирование.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - сказано в сообщении.
Также в Центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание 4-х популярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году.
"Ваши тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей вы сможете получить в своих личных кабинетах участников", - подчеркнули в Центре.
Напоминаем, 12 июня вечером Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №392, которым установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года. В соответствии с утвержденными изменениями, пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово "пробное").
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Мило очень мило,и какой болван до этого додумался,видимо и сам купил диплом в подземном переходе.
Я розумію, що петиція - лише глас народу. Бо відтоді, коли їх почали створювати, я не пам'ятаю, щоб жодна закінчилася якимсь рішенням проблеми. Але її поява - досить промовистий факт. Дозволяє зробити висновок, що загалом спосіб реалізації в Україні так званого дистанційного навчання в середній школі не був вдалим та успішним. Можливо, в окремих закладах це було круто. Але загалом це круто не було.
Більше того, ситуація склалася аж навпаки. Переважна більшість вчителів і директорів дистанційну освіту перетворили в домашку по інтернету, а не в систему здобуття знань та формування компетентностей. Візьму на себе сміливість стверджувати, що це було навіть не онлайн-навчання, а робота групи продовженого дня радянського типу в онлайн режимі. Головним завданням якої - натаскування у виконанні домашніх завдань.
А про яке дистанційне навчання можна говорити для тих учнів, які не мають ноутбуків, смартфонів, нормального доступу до інтернету? Жаль, що ніхто не хоче визначити кількість таких дистанційних "здобувачів" освіти й опублікувати дані цієї статистики. Вона була б дуже промовистою.
А про яке успішне навчання можна говорити, якщо величезна кількість вчителів "на ходу" вимушена була оволодівати хоча б якими навичками організації дистанційної освіти? Тим більше, якщо добре знаєш, що таких вчителів багато, але далеко не всі.
Я не раз писав про інші реалії нашого "дистанційного навчання". Тому не хочу повторюватися. Але добре знаю, що якщо упродовж трьох літніх місяці не будуть вжиті надзвичайно рішучі комплексні заходи, спрямовані на методологічне, технологічне, організаційне та змістове забезпечення дистанційного навчання, то з вересня воно буде ще гіршим, ніж було тепер. І люди цього бояться. Бо знають, що погано організовані ігрища ні до чого доброго не ведуть. Тим і пояснюється поява цієї петиції.
Тож не потрібно звинувачувати в майже злочинних діях, малосвідомості чи відсталості її авторів. Народження петиції і зростання кількості її підписантів - рефлексія на систему організації дистанційного навчання весною. І не дуже добрий сигнал на майбутнє. Його мають почути. Бо може бути біда. - Ігор Лікарчук https://gazeta.ua/blog/53475/z-veresnya-distancijne-navchannya-mozhe-stati-sche-girshim
https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 6 ч
Щиро вітаю всіх абітурієнтів. Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети. Або просто підете у місцеві вузи