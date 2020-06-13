Пробне ЗНО можна буде пройти вдома онлайн, - УЦОЯО
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 15 та 17 червня можна буде пройти в режимі онлайн удома.
Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок.
Напередодні ми повідомляли про готовність пунктів проведення пробного ЗНО до тестування. Ми підтверджуємо цю інформацію і сьогодні: спільними зусиллями багатьох – працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, керівників закладів освіти, обласних і Київського міського департаментів освіти, держспоживслужб у регіонах, Група Нафтогаз України – ми виконали всі вимоги щодо створення безпечного середовища, які поставило перед нами суспільство. Немає сумнівів у тому, що пункти проведення пробного ЗНО були б безпечними для учасників тестування та педагогів.
Ми надзвичайно вдячні за пророблену упродовж останніх тижнів відповідальним за пункти проведення та їхнім помічникам. Ми просимо вас прийти на пункт проведення пробного ЗНО, щоб скеровувати учасників, які все ж не отримають інформацію про неможливість роботи пункту тестування.
З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома:
15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.
- Виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.
- Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.
Нагадуємо, що експерти Українського центру оцінювання освіти за підтримки ГС "Освіторія", МФ "Відродження" детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови та порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році.
Ваші тестові зошити є на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання цих зошитів ви зможете отримати в своїх особистих кабінетах учасників.
Нагадуємо, 12 червня ввечері Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №392, яким встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року. Відповідно до затверджених змінами, пробне ЗНО виключено з переліку заходів, проведення яких дозволено в період карантину (в підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово "пробне").
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Мило очень мило,и какой болван до этого додумался,видимо и сам купил диплом в подземном переходе.
Я розумію, що петиція - лише глас народу. Бо відтоді, коли їх почали створювати, я не пам'ятаю, щоб жодна закінчилася якимсь рішенням проблеми. Але її поява - досить промовистий факт. Дозволяє зробити висновок, що загалом спосіб реалізації в Україні так званого дистанційного навчання в середній школі не був вдалим та успішним. Можливо, в окремих закладах це було круто. Але загалом це круто не було.
Більше того, ситуація склалася аж навпаки. Переважна більшість вчителів і директорів дистанційну освіту перетворили в домашку по інтернету, а не в систему здобуття знань та формування компетентностей. Візьму на себе сміливість стверджувати, що це було навіть не онлайн-навчання, а робота групи продовженого дня радянського типу в онлайн режимі. Головним завданням якої - натаскування у виконанні домашніх завдань.
А про яке дистанційне навчання можна говорити для тих учнів, які не мають ноутбуків, смартфонів, нормального доступу до інтернету? Жаль, що ніхто не хоче визначити кількість таких дистанційних "здобувачів" освіти й опублікувати дані цієї статистики. Вона була б дуже промовистою.
А про яке успішне навчання можна говорити, якщо величезна кількість вчителів "на ходу" вимушена була оволодівати хоча б якими навичками організації дистанційної освіти? Тим більше, якщо добре знаєш, що таких вчителів багато, але далеко не всі.
Я не раз писав про інші реалії нашого "дистанційного навчання". Тому не хочу повторюватися. Але добре знаю, що якщо упродовж трьох літніх місяці не будуть вжиті надзвичайно рішучі комплексні заходи, спрямовані на методологічне, технологічне, організаційне та змістове забезпечення дистанційного навчання, то з вересня воно буде ще гіршим, ніж було тепер. І люди цього бояться. Бо знають, що погано організовані ігрища ні до чого доброго не ведуть. Тим і пояснюється поява цієї петиції.
Тож не потрібно звинувачувати в майже злочинних діях, малосвідомості чи відсталості її авторів. Народження петиції і зростання кількості її підписантів - рефлексія на систему організації дистанційного навчання весною. І не дуже добрий сигнал на майбутнє. Його мають почути. Бо може бути біда. - Ігор Лікарчук https://gazeta.ua/blog/53475/z-veresnya-distancijne-navchannya-mozhe-stati-sche-girshim
https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 6 ч
Щиро вітаю всіх абітурієнтів. Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети. Або просто підете у місцеві вузи