Проведение ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня, – Ляшко
Вопрос проведения основной сессии внешнего независимого оценивание будет зависеть от эпидемических показателей на 20-22 июня.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным положениям рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки или нужно будет вернуться к этому вопросу позже и пересмотреть его позже если эпидситуация не будет позволять провести ВНО", - сказал он на брифинге в субботу по итогам заседания комиссии.
Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.
Как сообщалось, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19
На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
Основная сессия ВНО запланирована с 25 июня по 17 июля. К внешнему независимому оцениванию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.
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https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 8 ч
Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети. Або просто підете у місцеві вузи
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https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg Ранковий вилисипидист https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg @ZovsimneOleg Мав можливість порівняти: дочка вступала до вузу до епохи ЗНО, син у перший рік ЗНО. З донькою за кілометр до дверей вузу нас хапали за руки якісь ділки, які за певну суму обіцяли все "порішати" на екзаменах у вузі. З сином просто він здав документи у 3 вузи, потім вибрав кращий.