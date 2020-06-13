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Проведення ЗНО залежатиме від епідемічних показників 20-22 червня, - Ляшко

Проведення ЗНО залежатиме від епідемічних показників 20-22 червня, - Ляшко

Питання проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання залежатиме від епідемічних показників на 20-22 червня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня свідчитиме про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутися до цього питання пізніше і переглянути його згодом, якщо епідситуація не дозволятиме провести ЗНО", - сказав він на брифінгу в суботу за підсумками засідання комісії.

Ляшко не уточнив, які саме показники будуть оцінюватися для ухваленняя рішення про можливість проведення ЗНО.

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Як повідомлялося, через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не в навчальних закладах; рішення про скасування пробного ЗНО в навчальних закладах уряд ухвалив у п'ятницю через збільшення кількості хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.

На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. На 17 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

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Основна сесія ЗНО запланована з 25 червня до 17 липня. До зовнішнього незалежного оцінювання допускатимуть осіб із температурою нижче 37,2 °С, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках.
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Топ коментарі
+5
Яка радість буде ректорам!
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13.06.2020 18:08
+4
показатели будут хреновые, козе ясно
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13.06.2020 17:39
+4
Господи, до каких пор будут издеваться над детьми, травмируя их психику, только представьте себе, сколько сил и здоровья, нервов потратили выпускники на этом проклятом дистанционном обучении, сами, один на один со своими проблемами, ведь заочное обучение, как заочное питание, стол накрыт на картинке, а ты голоден.Так вот и это дистанционное обучение. Родители сами сидели с детьми и готовились к этим пробным ЗНО, проплатили их проведение, а это не дешевое удовольствие, и вот снова нам сюрпрайз от власть имущих, так решили дяди и тети с МОЗ, проводить пробные ЗНО дистанционно. Что же это за дебилизм и когда он прекратится? Значит в рестораны верхушка правителей ходила и в период карантина, а мы простолюдины сидели нищими дома, обучая детей и готовя их к ЗНО и вдруг они решили бах и все, учитесь и сдавайте сами и дальше. Это что такое? Сколько умирает людей от туберкулеза, пневмоний, онкологии и так далее, от нищеты, но у нас коронавирус. А почему никто не задумывается, а может это подтасовка статистики? Опомнитесь, достаточно играть судьбами детей, дайте им осуществить свою мечту, поступить у высшие учебные заведения, проведите эти проклятые основные ЗНО вовремя, достаточно уже трепать детей, подумайте о них, к тому же родители уже закупили все для этих ЗНО, и антисептик и маски и многое другое согласно "вымог" министерства, увы, нам бесплатно ничего не выдается, а какие на все это цены, только догадайтесь, но вам этого не понять, так как сыт голодному не верит. Дяденьки и тетеньки, вы кого хотите "прибить" и над кем поиздеваться, над нами нищими и нашими детьми, ваши то уже все учатся в Европе, а нам другого не дано, опомнитесь, дети наше будущее, или вам приятно, когда вы любуетесь очередями на пунктах пропуска уезжающих из Украины.Это просто Позор для нас украинцев такое отношение к детям.
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13.06.2020 18:18
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Мозго2б.
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13.06.2020 17:38 Відповісти
показатели будут хреновые, козе ясно
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13.06.2020 17:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/nastusia001
https://mobile.twitter.com/nastusia001
https://mobile.twitter.com/nastusia001


https://mobile.twitter.com/nastusia001

https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 8 ч

Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети. Або просто підете у місцеві вузи



https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg

https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg Ранковий вилисипидист https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg @ZovsimneOleg Мав можливість порівняти: дочка вступала до вузу до епохи ЗНО, син у перший рік ЗНО. З донькою за кілометр до дверей вузу нас хапали за руки якісь ділки, які за певну суму обіцяли все "порішати" на екзаменах у вузі. З сином просто він здав документи у 3 вузи, потім вибрав кращий.
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13.06.2020 17:40 Відповісти
Хватит играться с жизнями людей.
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13.06.2020 17:41 Відповісти
Яка радість буде ректорам!
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13.06.2020 18:08 Відповісти
ага , клиентов побогаче можно подобрать и прибарахлиться..
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13.06.2020 18:13 Відповісти
показники намалюють, так як і зараз
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13.06.2020 18:09 Відповісти
здесь будущего никогда не было и не будет
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13.06.2020 18:26 Відповісти
Господи, до каких пор будут издеваться над детьми, травмируя их психику, только представьте себе, сколько сил и здоровья, нервов потратили выпускники на этом проклятом дистанционном обучении, сами, один на один со своими проблемами, ведь заочное обучение, как заочное питание, стол накрыт на картинке, а ты голоден.Так вот и это дистанционное обучение. Родители сами сидели с детьми и готовились к этим пробным ЗНО, проплатили их проведение, а это не дешевое удовольствие, и вот снова нам сюрпрайз от власть имущих, так решили дяди и тети с МОЗ, проводить пробные ЗНО дистанционно. Что же это за дебилизм и когда он прекратится? Значит в рестораны верхушка правителей ходила и в период карантина, а мы простолюдины сидели нищими дома, обучая детей и готовя их к ЗНО и вдруг они решили бах и все, учитесь и сдавайте сами и дальше. Это что такое? Сколько умирает людей от туберкулеза, пневмоний, онкологии и так далее, от нищеты, но у нас коронавирус. А почему никто не задумывается, а может это подтасовка статистики? Опомнитесь, достаточно играть судьбами детей, дайте им осуществить свою мечту, поступить у высшие учебные заведения, проведите эти проклятые основные ЗНО вовремя, достаточно уже трепать детей, подумайте о них, к тому же родители уже закупили все для этих ЗНО, и антисептик и маски и многое другое согласно "вымог" министерства, увы, нам бесплатно ничего не выдается, а какие на все это цены, только догадайтесь, но вам этого не понять, так как сыт голодному не верит. Дяденьки и тетеньки, вы кого хотите "прибить" и над кем поиздеваться, над нами нищими и нашими детьми, ваши то уже все учатся в Европе, а нам другого не дано, опомнитесь, дети наше будущее, или вам приятно, когда вы любуетесь очередями на пунктах пропуска уезжающих из Украины.Это просто Позор для нас украинцев такое отношение к детям.
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13.06.2020 18:18 Відповісти
Декларацию о независимости они хоть под шумок не анулируют..
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13.06.2020 18:28 Відповісти
Боже, сделай так, чтобы очередное перенесение сроков ВНО было последним решением этой власти на их постах. Многое можно простить, но смотреть как эта власть издевается над нашими детьми больше невозможно. Почему вы отбираете у наших детей их будущее? Мне больно смотреть как плачет моя дочь. Сначала первое перенесение пробного ВНО, перенесение основной сессии ВНО, дистанционное обучение, отмена последнего звонка, отмена пробного ВНО за два дня до его проведения, ведь тот предложенный онлайн это пародия (Да, и когда нам вернут заплаченные за пробное ВНО деньги? А то ведь неплохая схема мошенничества нарисовалась). А теперь и возможное очередное перенесение ВНО. РАЗВЕ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ , ЧТО ДЕТИ НЕ МОГУТ СТОЛЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАХОДИТЬСЯ В ПОСТОЯННОМ НЕРВНОМ НАПРЯЖЕНИИ? Ведь подготовка к ВНО это как подготовка спортсменов к соревнованию, когда необходимо выйти на пик формы в определенный момент. Хотя откуда вам, "дорогие правители" это понять ведь ваши дети за границей наверняка пристроены. А если вы такие хорошие правители и так печетесь о своем народе, то ответьте почему кабаки можно открывать, это безопасно , а ВНО проводить нельзя? Почему Ляшко призывает украинцев ехать отдыхать в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую область - с его слов это безпасно, а ВНО провести опасно? Если вы настоящие профессионалы и и достойны занимать ваши должности, то вы обязаны не переностить ВНО, а обеспечить безопасность детей при его проведении. Для этого у вас еще есть две недели.
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13.06.2020 20:01 Відповісти
Чому Україна в жо.і ? Тому,що при кориті ті ,хто не здавав ЗНО а вилизував одне місце ректорам і іншим ділкам. Розумні діти будуть плювати на це бидлярст...о і втікати за кордон , а 73 % зомбі засмоктуватиме в клоаку ще глибше." Скотний двір " в реаліях
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13.06.2020 20:22 Відповісти
Воры! Украли деньги за пробное ЗНО! На всю страну позор! Деньги не возвращают! Лишают права выбора и относительно честной конкуренции! Какой вирус, сволочи? Вы нарушили договор с молодёжью! При проклятом Порохе взятки боялись брать, а при вас требуют! Синегнойная палочка общества!
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13.06.2020 21:09 Відповісти
 
 