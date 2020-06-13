Проведення ЗНО залежатиме від епідемічних показників 20-22 червня, - Ляшко
Питання проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання залежатиме від епідемічних показників на 20-22 червня.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня свідчитиме про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутися до цього питання пізніше і переглянути його згодом, якщо епідситуація не дозволятиме провести ЗНО", - сказав він на брифінгу в суботу за підсумками засідання комісії.
Ляшко не уточнив, які саме показники будуть оцінюватися для ухваленняя рішення про можливість проведення ЗНО.
Як повідомлялося, через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не в навчальних закладах; рішення про скасування пробного ЗНО в навчальних закладах уряд ухвалив у п'ятницю через збільшення кількості хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.
На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. На 17 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
Основна сесія ЗНО запланована з 25 червня до 17 липня. До зовнішнього незалежного оцінювання допускатимуть осіб із температурою нижче 37,2 °С, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках.
Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/nastusia001
https://mobile.twitter.com/nastusia001
https://mobile.twitter.com/nastusia001
https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 8 ч
Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети. Або просто підете у місцеві вузи
https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg
https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg Ранковий вилисипидист https://mobile.twitter.com/ZovsimneOleg @ZovsimneOleg Мав можливість порівняти: дочка вступала до вузу до епохи ЗНО, син у перший рік ЗНО. З донькою за кілометр до дверей вузу нас хапали за руки якісь ділки, які за певну суму обіцяли все "порішати" на екзаменах у вузі. З сином просто він здав документи у 3 вузи, потім вибрав кращий.