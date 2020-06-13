Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко
Вопрос ужесточения карантинных мер по всех территории Украины в настоящее время не рассматривается, решения в условиях адаптивного карантина принимают областные комиссии. Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит контроль за работой соответствующих региональных комиссий.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы не рассматриваем вопрос возврата одномоментного к более жестким мерам, так как на территории Украины работает адаптивный карантин. Есть три базовых индикатора, и если в области один из этих индикаторов превышает допустимые показатели, область обязана провести заседание комиссии и определить причины, почему так происходит, определить сферу экономики, которая дает наибольшее количество негативных результатов относительно распространения коронавируса на территории этой области, и вернутся в сторону уменьшения смягчения, которое было на предыдущем этапе в сторону более жестких норм", - сказал чиновник на брифинге в субботу.
В качестве примера Ляшко привел Житомирскую область, где после трехдневного превышения показателя инцидентности областная комиссия отменила работу отелей и запретила посещение заведений общепита внутри помещений. "И такие случаи есть в каждой области", - отметил замминистра.
"Национальная комиссия обязала усилить контроль за работой областных комиссий, и мы будем отслеживать, отвечают ли решения региональной комиссии той эпидемической ситуации, которая есть на территории региона", - добавил главный санврач.
Напоминаем, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки.
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Бандюганы не авторитет? Хорошо. Привожу большие цитаты из «The Hill», официального печатного органа США, который никак нельзя заподозрить в желтизне или джинсе.
«Появляется все больше свидетельств того, что широко распространенное ношение масок может значительно замедлить распространение коронавируса и помочь снизить потребность в будущих ограничений.
Органы общественного здравоохранения изначально не делали акцента на масках, но это изменилось, и в настоящее время растет понимание того, что они играют важную роль в предотвращении передачи вируса в то время, когда его ношение стало политизированным, поскольку некоторые штаты и предприятия сделали это требование обязательным для определенных видов деятельности.
Эксперты также считают, что носить маску - это относительно простое действие, которое может помочь избежать более дорогостоящих мер, таких как работа на дому и закрытие предприятий. https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-3/
Правительство, в том числе и наше, обязательно надо привлекать к ответственности за бестолковость и халатность, повлекшее тяжкие последствия, но и самим о себе - тоже надо беспокоиться. Публика решила, что уже можно расслабиться и устраивает массовые попойки в лесах и на берегу Днепра. А ведь потом будут выть и кусать локти, рассказывая о том, что день лечения от коронавируса может стоить до 6 тыс гривен, которые негде взять. Но водочка в глотку так славно лилась, а потом еще и песняки так замечательно пелись!
так чего добились-то, галя? за 54 лярда, огромный моральный ущерб, ущерб для здоровья миллионов людей и т.д. и т.п.
"Человечество - жалкое сборище марионеток!" - догадайся, откуда цитата.
Смерть, или, в данном случае, смертность изменит все очень быстро...
Пропаганда. Если сравнить количество "высшых чинов" заболевших ужасным гриппом,то напрашивается вывод,что "болеют" по указанию, для СМИ.
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-umerla-printsessa-ispanii/30515751.html От коронавирусной инфекции умерла принцесса Испании
Пандемия- это 6 и более процентов смертности. Нынешний ажиотаж рассчитан на людей с IQ 70-90. Это уровень прапорщика во всех странах или бабушки 70 и более лет.
Та да. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Так и сейчас.
СМИ такое наговорят- любого попа переплюнут!
Началась эпидемия на птице ферме. Звонят зеленскому
-Куры дохнут. Что делать господин президент
-А давайте птичники покрасим в красный цвет!
-Покрасили всеравно дохнут
-А давайте им клювики мыть.
-Моем всеравно дохнут
-А давайте им поставим зелёные кормушки
-Все господин президент все куры сдохли
-Жаль а сколько было идей!
А вокруг бродит только Аспирин
Выпейте чуток Амидопирин
А на всяк случай Фуфломицин
він не "працює"...
Перевіррено...))
Одномоментное и не нужно. Достаточно перекрыть территории разносчики этой заразы.
Как минимум это Киев и вся западная Украина.
На 1+1 только что показали, как в Киеве, Одессе, толпы людей в ночных клубах не придерживаются никаких карантинных мер и их за это не штрафуют.
Взяли бы оцепили ночные клубы и всех штрафанули, это какой доход был бы в казну государства.
Нет никакой пандемии. Смотрите статистику прошлых лет и сравнивайте с нынешней.
перші за гроші,другі за визначенням.