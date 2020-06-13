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Новости Коронавирус и карантин
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Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко

Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко

Вопрос ужесточения карантинных мер по всех территории Украины в настоящее время не рассматривается, решения в условиях адаптивного карантина принимают областные комиссии. Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит контроль за работой соответствующих региональных комиссий.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос возврата одномоментного к более жестким мерам, так как на территории Украины работает адаптивный карантин. Есть три базовых индикатора, и если в области один из этих индикаторов превышает допустимые показатели, область обязана провести заседание комиссии и определить причины, почему так происходит, определить сферу экономики, которая дает наибольшее количество негативных результатов относительно распространения коронавируса на территории этой области, и вернутся в сторону уменьшения смягчения, которое было на предыдущем этапе в сторону более жестких норм", - сказал чиновник на брифинге в субботу.

В качестве примера Ляшко привел Житомирскую область, где после трехдневного превышения показателя инцидентности областная комиссия отменила работу отелей и запретила посещение заведений общепита внутри помещений. "И такие случаи есть в каждой области", - отметил замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко

"Национальная комиссия обязала усилить контроль за работой областных комиссий, и мы будем отслеживать, отвечают ли решения региональной комиссии той эпидемической ситуации, которая есть на территории региона", - добавил главный санврач.

Напоминаем, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки.

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Топ комментарии
+6
Посилять- знесуть і Вовіка і його бригаду.
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13.06.2020 18:54
+5
Анекдот в тему.
Началась эпидемия на птице ферме. Звонят зеленскому
-Куры дохнут. Что делать господин президент
-А давайте птичники покрасим в красный цвет!
-Покрасили всеравно дохнут
-А давайте им клювики мыть.
-Моем всеравно дохнут
-А давайте им поставим зелёные кормушки
-Все господин президент все куры сдохли
-Жаль а сколько было идей!
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13.06.2020 18:59
+4
А что даст запрет отелей и запрет ресторанов? Помоему ровным счетом ни даст ни-че-го! Потому что отели и так работали да и рестораны например Тимченко тоже даже при жестком карантине!
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13.06.2020 18:47
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Правила форума Совет форумчан
А что даст запрет отелей и запрет ресторанов? Помоему ровным счетом ни даст ни-че-го! Потому что отели и так работали да и рестораны например Тимченко тоже даже при жестком карантине!
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13.06.2020 18:47 Ответить
Сейчас умники пишут, что в маске ходить душно. Но замечу, в гробу - все равно, в маске ты или нет. А если это кажется неуместным перегибом, то в Бразилии, например, тоже считали, что это все фигня, а теперь уже даже уличные банды пытаются щемить тех, кто не в масках, поскольку дошло даже до отбитых бандюганов, которые сами вводят карантин в фавелах.
Бандюганы не авторитет? Хорошо. Привожу большие цитаты из «The Hill», официального печатного органа США, который никак нельзя заподозрить в желтизне или джинсе.
«Появляется все больше свидетельств того, что широко распространенное ношение масок может значительно замедлить распространение коронавируса и помочь снизить потребность в будущих ограничений.
Органы общественного здравоохранения изначально не делали акцента на масках, но это изменилось, и в настоящее время растет понимание того, что они играют важную роль в предотвращении передачи вируса в то время, когда его ношение стало политизированным, поскольку некоторые штаты и предприятия сделали это требование обязательным для определенных видов деятельности.
Эксперты также считают, что носить маску - это относительно простое действие, которое может помочь избежать более дорогостоящих мер, таких как работа на дому и закрытие предприятий. https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-3/

Правительство, в том числе и наше, обязательно надо привлекать к ответственности за бестолковость и халатность, повлекшее тяжкие последствия, но и самим о себе - тоже надо беспокоиться. Публика решила, что уже можно расслабиться и устраивает массовые попойки в лесах и на берегу Днепра. А ведь потом будут выть и кусать локти, рассказывая о том, что день лечения от коронавируса может стоить до 6 тыс гривен, которые негде взять. Но водочка в глотку так славно лилась, а потом еще и песняки так замечательно пелись!
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14.06.2020 06:36 Ответить
А вот это зря, пан Ляшко: плюньте в рожу врагу ермаку с его шестеркой зельцманом и предложите рассмотреть - цифры очень тревожные...
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13.06.2020 18:49 Ответить
дык... можешь устроить для себя лично.
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13.06.2020 18:51 Ответить
Ну шо скажеш про коронобєсіє?
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13.06.2020 18:55 Ответить
ничего нового. как видишь тупое следование то ли китайским то ли испанским моделям ни к чему хорошему не приводит. зе-власть загнала себя в тупик. фантастически дорого добилась мизерных результатов.
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13.06.2020 19:02 Ответить
Результаты отличные были, но быдло не переубедить
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13.06.2020 19:39 Ответить
если человек не спровоцировано хамит, значит более сильных "аргументов" у него нет.
так чего добились-то, галя? за 54 лярда, огромный моральный ущерб, ущерб для здоровья миллионов людей и т.д. и т.п.
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13.06.2020 19:42 Ответить
Устрою. И, может быть, даже один раз нарушу: сниму маску и кашляну тебе в рожу. Один раз...
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13.06.2020 18:58 Ответить
ну да... получиться такое у тебя может только один раз. точнее, не больше одного.
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13.06.2020 18:59 Ответить
Чушь.
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13.06.2020 19:01 Ответить
.
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13.06.2020 19:03 Ответить
Ляшко і пюнуть?🤗 Ви вважаєте,що у зевлади є незалежні люди?
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13.06.2020 18:54 Ответить
Гео Лерос...
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13.06.2020 18:59 Ответить
А он однозначно не играет какую-либо роль?
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13.06.2020 20:09 Ответить
Вопрос, отвечая на который я привел Лероса в пример, звучал о независимости ОТ ЗЕВЛАДЫ, имхо это так. А вот роль(в театральном смысле) он, конечно, играет(что не одно и то же с вышесказанным), для ермака с шестеркой зельцманом - эта роль отрицательная.
"Человечество - жалкое сборище марионеток!" - догадайся, откуда цитата.
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13.06.2020 21:04 Ответить
Все ложили на этот карантин.И когда он был самый сильный и при послаблениях.У нас это в крови.Тут ничего не изменить.Менталитет никуда не денешь.
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13.06.2020 18:52 Ответить
Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко - Цензор.НЕТ 341
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13.06.2020 18:56 Ответить
"Менталитет никуда не денешь."

Смерть, или, в данном случае, смертность изменит все очень быстро...
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13.06.2020 19:00 Ответить
Навряд ли.От туберкулеза умирало до коронавируса намного больше и всем так же было пох.
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13.06.2020 19:03 Ответить
Есть большая разница в контингенте. Сдохнет однажды какой-нибудь кадыров или трамп(эти уж точно не от туберкулеза, забыл уже фамилию умершего от САРС-коВ2 какого-то европейского "монарха", очевидно его смерти показалось мало), и начнут постепенно понимать...
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13.06.2020 19:09 Ответить
бо я не знаю жодного депутата чи відомого політика який би помер від цього "жахливого" вірусу.
Пропаганда. Если сравнить количество "высшых чинов" заболевших ужасным гриппом,то напрашивается вывод,что "болеют" по указанию, для СМИ.
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13.06.2020 20:41 Ответить
Я не уверен, что это именно тот(что я писал выше) случай, но вашему запросу он отвечает:
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-umerla-printsessa-ispanii/30515751.html От коронавирусной инфекции умерла принцесса Испании
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13.06.2020 20:57 Ответить
Посилять- знесуть і Вовіка і його бригаду.
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13.06.2020 18:54 Ответить
Хто буде зносити? Бидло, яке не розуміє що таке соціальна дистанція, масковий режим та елементарні правила епідемічної безпеки?
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13.06.2020 20:02 Ответить
Бидло, яке не розуміє

Пандемия- это 6 и более процентов смертности. Нынешний ажиотаж рассчитан на людей с IQ 70-90. Это уровень прапорщика во всех странах или бабушки 70 и более лет.
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13.06.2020 20:37 Ответить
Президент Украины планировал заболеть коронавирусом сам. Но ввиду отягощенности государственными делами доверил эту нелёгкую миссию жене! При этом потенциально инфицированный наркоман демонстративно ездил по всей стране и общался с сотнями людей, будучи без маски. А потом они ещё и удивляется откуда такой рост заражений.
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13.06.2020 18:54 Ответить
Таракан из БССР тоже ездил. Теперь шкварятся его "мозги" в преддверии выборов - 3% стал рейтинг от этих поездок...
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13.06.2020 19:04 Ответить
АНТИРЕССНО,как деньги тратить с фонда,так это центральная власть,у местных выгребли почти все.Ответственность переложили на местные власти,все плохие,а централь в шиколаде.
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13.06.2020 18:57 Ответить
Рост заболеваемости пошел вверх.. анонсируют какие то доп. меры. И при этом открывают проезд в Крым и из него без обсервации , как впрочем и из ОРДЛО.. Ну и что это.. ( волки позорные..)
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13.06.2020 18:58 Ответить
Это выбор т.н. большинства...
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13.06.2020 19:12 Ответить
Рост заболеваемости пошел вверх

Та да. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Так и сейчас.
СМИ такое наговорят- любого попа переплюнут!
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13.06.2020 20:33 Ответить
Анекдот в тему.
Началась эпидемия на птице ферме. Звонят зеленскому
-Куры дохнут. Что делать господин президент
-А давайте птичники покрасим в красный цвет!
-Покрасили всеравно дохнут
-А давайте им клювики мыть.
-Моем всеравно дохнут
-А давайте им поставим зелёные кормушки
-Все господин президент все куры сдохли
-Жаль а сколько было идей!
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13.06.2020 18:59 Ответить
Всюду Самоизоляция Карантин
А вокруг бродит только Аспирин
Выпейте чуток Амидопирин
А на всяк случай Фуфломицин
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13.06.2020 19:01 Ответить
у Меня Цитромон от всех болезней
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13.06.2020 19:07 Ответить
https://censor.net/news/3201838/zelenskiyi_o_roste_zabolevaemosti_covid19_nado_tschatelno_proveryat_magaziny_rynki_obschestvennyyi_transport Надо тщательно проверять Ленку
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13.06.2020 19:05 Ответить
Садите ЗЕбилов на карантин пусть смотрят Г+Г и Щапито 95. Без зарплаты, работы и денег особенно весело смотреть Рассмеши Гомика, ну и кловун видосиков подбросит своим сектантам ЗЕбильным
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13.06.2020 19:06 Ответить
будешь вместе с ними сидеть
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13.06.2020 19:11 Ответить
В марте апреле и мае заболел КоронвиRUSом три раза.Лечился не поверите,2 таблэтки Аспирина, 100 грамм горячего лимонного сока и две ложки мёда.Жена моя, детский простой врач.... Здоровья Вам Панове...
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13.06.2020 19:11 Ответить
Закрыть ..... все музеи и ибудит все пучком,а то понаходили,понимаешь,не пропихнуться .....
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13.06.2020 19:11 Ответить
И картины вывезти все ко мне на дачу! А то понимаешь у Порошенко есть а у меня Вовы Луноликого нет!
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13.06.2020 19:30 Ответить
Када вирус под "мухой"-
він не "працює"...
Перевіррено...))
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13.06.2020 19:27 Ответить
Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко
Одномоментное и не нужно. Достаточно перекрыть территории разносчики этой заразы.
Как минимум это Киев и вся западная Украина.

На 1+1 только что показали, как в Киеве, Одессе, толпы людей в ночных клубах не придерживаются никаких карантинных мер и их за это не штрафуют.

Взяли бы оцепили ночные клубы и всех штрафанули, это какой доход был бы в казну государства.
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13.06.2020 20:19 Ответить
Как минимум это Киев и вся западная Украина.

Нет никакой пандемии. Смотрите статистику прошлых лет и сравнивайте с нынешней.
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13.06.2020 20:29 Ответить
Когда уже этот цирк закончится? Дурак на дураке и дураком поганяет.
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13.06.2020 20:27 Ответить
Воно почне рассматріваццо з понеділка. А зараз чого рвссмпьтрівать - коли запроваджували наш славний, але необов'язковий карантин, то щодня виявляли у сто разів менше коронавірусу, і нічьо - якось же запровадили...
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13.06.2020 20:46 Ответить
*

Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6242
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13.06.2020 21:47 Ответить
Мабуть цей пень так вчився,що окрім слова короновірус нічого не знає.Кожний день як попуга кричить:"Короновірус,короновірус".Тьфу гидота!
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13.06.2020 22:16 Ответить
А шо? Сцикотно?
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13.06.2020 23:54 Ответить
Кому? Тобі?
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14.06.2020 06:06 Ответить
ольгінські і дебіли безстрашні.


перші за гроші,другі за визначенням.
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14.06.2020 06:39 Ответить
Этот дебил серьёзно думает, что ужесточение контроля за какими-то комиссиями является средством борьбы с пандемией? Двоешник, бери ручку и записывай алгоритм действий: полная изоляция инфицированных, скурпулёзное выявление всех контактов с последующей контролируемой обсервацией, жёсткий масочный режим. Постоянный контроль за соблюдением изоляции должны осуществлять в противовирусной экипировке полицейские. Не по телефону. Пусть отрабатывают выделенные на это 2,5 млрд. И хватит попусту трепать языком, а то вирус прилипнет.
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14.06.2020 12:54 Ответить
В ваш лохотрон никто не верит. Может хватит?
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15.06.2020 07:27 Ответить
 
 