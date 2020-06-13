Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко

Вопрос ужесточения карантинных мер по всех территории Украины в настоящее время не рассматривается, решения в условиях адаптивного карантина принимают областные комиссии. Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит контроль за работой соответствующих региональных комиссий.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос возврата одномоментного к более жестким мерам, так как на территории Украины работает адаптивный карантин. Есть три базовых индикатора, и если в области один из этих индикаторов превышает допустимые показатели, область обязана провести заседание комиссии и определить причины, почему так происходит, определить сферу экономики, которая дает наибольшее количество негативных результатов относительно распространения коронавируса на территории этой области, и вернутся в сторону уменьшения смягчения, которое было на предыдущем этапе в сторону более жестких норм", - сказал чиновник на брифинге в субботу.

В качестве примера Ляшко привел Житомирскую область, где после трехдневного превышения показателя инцидентности областная комиссия отменила работу отелей и запретила посещение заведений общепита внутри помещений. "И такие случаи есть в каждой области", - отметил замминистра.

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"Национальная комиссия обязала усилить контроль за работой областных комиссий, и мы будем отслеживать, отвечают ли решения региональной комиссии той эпидемической ситуации, которая есть на территории региона", - добавил главный санврач.

Напоминаем, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки.