ГБР завершило расследование против двух экс-пограничников, участвовавших в выдворении Саакашвили
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывших пограничников, обвиняемых в незаконном задержании Михеила Саакашвили во время перемещения в Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу. Относительно других высокопоставленных чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.
12 февраля 2018 года политика задержали люди в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
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Это просто гавелдыки издалека - цвет похож, но со вкусом и запахом - проблема....
https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/561748277933395?__xts__[0]=68.ARCNz-hwWSSyYPK89I2le49lVSP34nWOLikS6NFAgF2zW-SNj7_Ih78ugqDzzQha7oosyFU_THn8WYIjNVN75MMA_6LBfsOEUL90ucQV7OYexbWddkb9G-SmH_K4GNzh92cZBcnpmTONrFJ8aDJaPLvNvAeyWFKcN6bgqxrF7nlz7F096scyurmTXtRGSk4WC0Rhdit24PugR26GjmrMJjFQ-d5xNfrMlEtMYAOtr-o5M-WDXyFrB714QAVgTBm4a854CFtEK5qrXiQBlgHCKXUzYz1q3OPPq0MVlJjGWtK9y0z6HZiGhEUOb5HbLE77Y1Ccv8c4E7HWvRgRcF8 Верховний Суд України
А, ну, нє, хіба що таких самих, як Ви самі))))
А в это время Петр нервно ощутил некое шевеленье между ног.Естество его напряглось, и он с ужасом понял, что еще миг - и в штанах потеплеет.
Не совпадение.
вот прочтите сами себе о себе ещё раз: "Вас что зациклило , как дитя малое или давайте доказательства своей правоты или не засерайте форум"
надо быцло в грузию))))
в следующий раз может поумнеют
всех причастных к похищению Саакашвили, просто расстрелять по законам военно-гибридного времени
У меня к вам вопрос, жабы :
вы считаете что Украина достойна президента - олигарха Порошенка, самой сутью которого является ложь, откаты, взятки, фальсификации и манипуляции ?
визнав видворення Саакашвілі законним.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232488/