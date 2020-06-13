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Госпогранслужба (6141) Саакашвили (3210) ГБР (2824)

ГБР завершило расследование против двух экс-пограничников, участвовавших в выдворении Саакашвили

ГБР завершило расследование против двух экс-пограничников, участвовавших в выдворении Саакашвили

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывших пограничников, обвиняемых в незаконном задержании Михеила Саакашвили во время перемещения в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу. Относительно других высокопоставленных чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается.

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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политика задержали люди в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

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Топ комментарии
+39
КОЗЛЫ---ГЕРУС--50 млрд-нагнул страну,ермак -схемы по продаже должностей, московия ворует солдата на границе с крымом,а они ЗАВОДЯТ ДЕЛА О ВЫДВОРЕНИИ идиота с территории Украины -ПО РЕШЕНИЮ СУДА !!!!!! ВЕНЕДИКТОВА_ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ !!!!!!
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13.06.2020 23:06
+36
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9949
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13.06.2020 23:17
+29
Верховний суд україни визнав,що гірського цапа позбавили громадянства України в мкжах діючого законодавства. То які можуть бути питання?
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13.06.2020 23:14
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Вимагає більш ретельного пояснення. Це що, виходить, що Вовка став президентом, щоб відімстити усім, хто над ним сміявся, чи що? Так вся Україна сміялася. Комплекси смішного гнома. Може він звихнутий і йому місце на дурці?
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13.06.2020 23:53 Ответить
Порохоботи в унісон з кацапами на Міхо дзявкають. Когось це дивує?
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14.06.2020 00:00 Ответить
Та вы,зебилы, слепые как кроты . Вам даже если нассут в глаза все равно Петя виноват
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6369
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14.06.2020 00:08 Ответить
Ти сьогодні в яку зміну? Жарко в Пітері?
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14.06.2020 00:10 Ответить
Похоже ты не доктор Фрейд а его пациент. . "Жарко в Пітері?"це на язику мокшей: Это же надо так подставиться Краще поглянь у дзеркало, йолопе
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9262
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14.06.2020 00:23 Ответить
Так что Зелемойский сделал из того, о чём ты, https://censor.net/user/449444, мечтал?
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14.06.2020 00:34 Ответить
Слишиш питер не все по сменам как ты работают.
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14.06.2020 09:55 Ответить
тебе послати, чи сам підеш?
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14.06.2020 09:56 Ответить
Можешь просто обосраться!
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14.06.2020 10:08 Ответить
Цей кріт має злий вигляд.😁
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14.06.2020 00:11 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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14.06.2020 00:36 Ответить
Это не какао бобы!
Это просто гавелдыки издалека - цвет похож, но со вкусом и запахом - проблема....
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14.06.2020 10:02 Ответить
т.е. претензий к саакашвили что он работал на курченко у них нет
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14.06.2020 00:03 Ответить
Пройдет некоторое время и "шнурков" из ДБР и СБУ также будут также судить за погром в музеи О.Гончара, за аресты и обыски у украинских активистов. Главное чтобы Зеленский не избежал ответственности за свои "хотелки"
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14.06.2020 00:04 Ответить
Судить будуть обов'язково шалупонь, яка зараз зловживає владою, і не факт, що тоді смертна кара "за зраду Батьківщині" буде не відновлена. А як же ще можна роглядать переслідування людей, які нейтралізували москвогебнявого "шатуна"?
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14.06.2020 01:22 Ответить
Думаю что кацапы уже больше к власти в Украине не придут, а маргионалы со временем или станут украинцами или уберутся в свой сруський мир - парашостан. Сейчас управляет в Украине маргиональское общество к которому принадлежишь и ты
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14.06.2020 09:32 Ответить
О не маргинал, он ФСБшная подстилка. Мечтает чтобы украинцы костями легли. Это за клоуна-то?
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14.06.2020 09:39 Ответить
Тупой дятел. Ты хоть значение слова мародер знаешь? Что он у тебя, покойника, обоссанные труселя украл? Кто там на что надеется, мне по х.., главное чтобы Украина как можно скорее избавилась от недоразумения - членограя
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14.06.2020 09:36 Ответить
Да вы с дивана хрен подниметесь.
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14.06.2020 16:22 Ответить
Це ДБР крутить щось, прямо як НКВС чи Гестапо. Уже ж і Рішення Верховного суду є, а вони тупо і нахабно знову і знову головою об стіну
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8488

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/561748277933395?__xts__[0]=68.ARCNz-hwWSSyYPK89I2le49lVSP34nWOLikS6NFAgF2zW-SNj7_Ih78ugqDzzQha7oosyFU_THn8WYIjNVN75MMA_6LBfsOEUL90ucQV7OYexbWddkb9G-SmH_K4GNzh92cZBcnpmTONrFJ8aDJaPLvNvAeyWFKcN6bgqxrF7nlz7F096scyurmTXtRGSk4WC0Rhdit24PugR26GjmrMJjFQ-d5xNfrMlEtMYAOtr-o5M-WDXyFrB714QAVgTBm4a854CFtEK5qrXiQBlgHCKXUzYz1q3OPPq0MVlJjGWtK9y0z6HZiGhEUOb5HbLE77Y1Ccv8c4E7HWvRgRcF8 Верховний Суд України
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14.06.2020 00:07 Ответить
І де тут спам? Рішення Верховного Суду України?
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14.06.2020 10:23 Ответить
Какой примитивный бот. Спам лучшее лекарство от твоей тупости, кацапсина под проксей
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14.06.2020 00:10 Ответить
С облегченьецем,гундяй.
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14.06.2020 00:15 Ответить
Петька і так за рік постарів на десятку
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14.06.2020 00:13 Ответить
пока михо опротестовал решение суда лишить его гражданства его никто не имел права выдворять. петрилло должен ответить за захват людей и вывоз их в мешках на частном самолёте.
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14.06.2020 00:10 Ответить
Еще одно умственно отсталое вылезло. Вас там что клонируют, тупорылых?
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14.06.2020 00:13 Ответить
опять себя в зеркало увидел. принемай укольчик и всё будет хорошо.
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14.06.2020 00:16 Ответить
тварино кацапська
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14.06.2020 07:24 Ответить
Витри монітор,захаркав.
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14.06.2020 00:18 Ответить
Якби Йулька і Ляшко не кидались би Пороху під яйця при введені воєнного стану, москвогебнявих агентів треба було б розстрілювати після короткого допиту, це стосується і Сааки, і Гаді, і Мертведчука, і сотень інших агентів Кремля. А сотні тисяч таких як ти, пуєсосів і пуєсосок, https://censor.net/user/367265 , сиділи б тихо з язиком в дупі, щоб уникнути інтернації.
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14.06.2020 01:39 Ответить
Невже Ви справді вважаєте, що дописи таким лексиконом - як казали "мать-перемать" - когось вразять чи перетягнуть на свій бік?
А, ну, нє, хіба що таких самих, як Ви самі))))
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14.06.2020 04:54 Ответить
Падаль тебя зачала от бомжа, кацапсина безродная
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14.06.2020 00:22 Ответить
Относительно других высокопоставленных чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается. Источник: https://censor.net/n3201861

А в это время Петр нервно ощутил некое шевеленье между ног.Естество его напряглось, и он с ужасом понял, что еще миг - и в штанах потеплеет.
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14.06.2020 00:33 Ответить
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14.06.2020 00:55 Ответить
Який реалістичний опис почуттів! Це з Твоїх власних спостережень, чи твій партнер-підор тебе надихнув?
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14.06.2020 02:15 Ответить
Погранцы выполняли приказ сверху, неподчинение грозило бы сроком и немалым.
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14.06.2020 00:43 Ответить
Як свідчить з твого посту, ти не заперечуєш, що регулярно смокчеш пуйню гнойну, але не вважаєш її смердючою - не хочу дискутувати що-до твоїх смаків. Головне ти сказав: Саака проти Пороха, але за )(уйла і (цикла.
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14.06.2020 02:03 Ответить
Замовник відомий-за політичний кіднепінг треба тягти до буцигарні.
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14.06.2020 00:54 Ответить
Ну, тож доберіться спочатку до замовника - скільки можна стрєлочніков судити?!
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14.06.2020 04:56 Ответить
Так їм гівнюкам і треба,нехер порушувати закони.
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14.06.2020 00:46 Ответить
Пуєсосику, закон порушив Саака, холуй навіть не кремлядів, а холуя кремлядів - Курченка. А що ти хочеш - Амстердам дороге місто, як для підстаркуватих мажорів з кадебістської династії Аласанія.
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14.06.2020 01:51 Ответить
Та Саака зовсім не бідний. Європа влила в п'ятимільйонну Грузію більше 50 мільярдів євро, а жебрацтво в Грузії квітне. Куди поділися ті гроші?
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14.06.2020 08:32 Ответить
@єсосику,якщо Саака порушив закон,то для цього є закон і треба судити і позбавляти громадянства,а не устроювати самосуд і беззаконня. Хотя якщо ти цього не розумієш,то ти такий олень як і ці поганці.
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01.07.2020 22:55 Ответить
Хорошее дело. Теперь надо расследовать кто приказал. Ои же не сами придумали на фоне внезапно возникшей неприязни?
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14.06.2020 01:35 Ответить
"Пріказал" закон про реадмісію - особа, яка незаконно перетнула кордон, повертається в ту країну, звідки вона скоїла це протизаконне діяння.
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14.06.2020 02:10 Ответить
Угу, выслать украинского гражданина против которого открыто уголовное дело и еще вчера его хотели в СИЗО запрятать, чтоб не убежал... А тут "закон про реадмиссию"... Забавно...
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16.06.2020 00:49 Ответить
Яке ти не долуге в юридичних питаннях. Шарік,ти балбес. З таким оленями як ти,ми де довго будемо будувати Европу в нашій країні.
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01.07.2020 22:57 Ответить
кацапы и мармеладные в унисон ненавидят Саакашвили.
Не совпадение.
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14.06.2020 02:10 Ответить
Мине час - і побачите, що нічого Міхо в цій країні не зробить і нинішній президент позбудеться його, лишень більш по-тихому.
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14.06.2020 05:00 Ответить
так и будет, только каждое ваше слово наоборот.
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14.06.2020 06:18 Ответить
чо там про г+г? кто там в партнерах у моники? )))
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14.06.2020 06:37 Ответить
на монику левински кулачишь?
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14.06.2020 06:51 Ответить
не обзывай потужного сывочолого моникой. смотри своё про г+г.
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14.06.2020 07:54 Ответить
Помиляєшся. Якраз кацапи від Саакашвілі в захваті. Навіть грузини кажуть що в грузино-російській війні Саакашвілі спрацював саме на користь кацапів.
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14.06.2020 08:30 Ответить
Абсолютно правильно. Тільки кожне твоє слово навпаки.
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14.06.2020 08:39 Ответить
Вас что зациклило , как дитя малое или давайте доказательства своей правоты или не засерайте форум
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14.06.2020 09:13 Ответить
хорошо вы сами себе исключительно о себе написали. одобряю.
вот прочтите сами себе о себе ещё раз: "Вас что зациклило , как дитя малое или давайте доказательства своей правоты или не засерайте форум"
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14.06.2020 17:47 Ответить
Ото ботів з шоколадної секти поналізло. Не переймайтесь нешановні,реформаований сивоногим гетьманом суд нікого не закриє
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14.06.2020 04:41 Ответить
Как всегда - новопришедшие судят бывших. Нет ничего нового под солнцем.
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14.06.2020 04:43 Ответить
Где дело Н.Савченко? Кто знает?
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14.06.2020 06:09 Ответить
не фига было быть добрыми, в польшу отправили
надо быцло в грузию))))
в следующий раз может поумнеют
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14.06.2020 06:35 Ответить
У погранцов есть оружие ? Надо было стрелять на порожнее, мертвого Саакашвили не взяли бы в советники,🙇 Окозали бы большую услугу Украине 🙂
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14.06.2020 06:44 Ответить
типичньіе бандитьі и похитители людей
всех причастных к похищению Саакашвили, просто расстрелять по законам военно-гибридного времени
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14.06.2020 06:50 Ответить
А что будем делать кто уклоняется родину защищать ?
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14.06.2020 09:14 Ответить
Вот будет веселуха когда его Ослик Оманский через несколько месяцев снова выдворит или посадит!
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14.06.2020 06:59 Ответить
тебя?
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14.06.2020 07:24 Ответить
Чергове переслідування військових зеленою зграєю.
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14.06.2020 07:41 Ответить
как бы там ни было, но неотвратимость наказания должна быть, так и Юлю таскали по больницам и зонам, результаты есть и там и здесь. В следующий раз будут думать, что делать и стоит ли это делать. Пшонка прорвался и ушёл. И никто не виноватый.
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14.06.2020 07:42 Ответить
У Саакашвілі тепер є міцна опора в образі скандально відомого Єрмака, з котрим вони давно товаришують. Не здивуюся навіть якщо номера посвідчень ФСБ у них послідовні і відрізняються лише на одну цифру.
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14.06.2020 08:28 Ответить
Как холуи шоколадного вора-олигарха заскулили-то ...
У меня к вам вопрос, жабы :
вы считаете что Украина достойна президента - олигарха Порошенка, самой сутью которого является ложь, откаты, взятки, фальсификации и манипуляции ?
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14.06.2020 09:11 Ответить
А где решения суда ? Все что вы написали к нынешнему гиданту относится ещё больше
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14.06.2020 09:23 Ответить
А мазок тебе не надо ?
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14.06.2020 09:32 Ответить
Мазок а шо это ?а так все что ты здесь пишешь это просто набор слов не подтвержденных доказательствами
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14.06.2020 09:58 Ответить
Организатора, отдавшего незаконный приказ когда посадите?
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14.06.2020 09:38 Ответить
Чому незаконний наказ? https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/561748277933395?__xts__[0]=68.ARCKqgbC259FM6M5HjuSZxINWBYV_K-jZRL_NTm7Z6vslsOVnm5w1LzhXPALdG3_mue8lMVrKyvNv8wWHeJUPq3DjtuDr9GIOW3xx7NHnr0N04LsJwOPdx5lv07CnhtexKaGqbrDdQndz7WiRwxpu0AaN_TaeY2Jcq5KOJJEYloLpnHJAPwzz_TkXqhpLwAbyuTKqMzJTAKPW0sxjJK1UekN-QX6aXD7mtj-P88HX5Ta6Nbe-0wT830L-IBqW-G4PPdiD6WkSMvoexVGQk2HwXXZoex-******************************************************* Все було законно.
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14.06.2020 09:58 Ответить
Я бачу, що зелене ДБР ставит себе вище Верховного Суду, який
визнав видворення Саакашвілі законним.
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3455

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232488/
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14.06.2020 09:56 Ответить
Міхо вже віддячив Порошенко - віддячить і Зеленському, треба тіки почекати трохи...
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14.06.2020 09:58 Ответить
Та ну... Зеленський дав Саакі зарплатню в 560 000 на місяць. Лизатиме дупу аж гай шумітиме.
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14.06.2020 10:38 Ответить
Що це було?Мабуть НЛО-ні сіло,ні-впало й по небу пливло.https://www.youtube.com/watch?v=P-i5LcDm_vs
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14.06.2020 11:13 Ответить
Минуточку! А что собственно незаконного?
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14.06.2020 10:03 Ответить
теперь нужно призадуматся тем кто при зе гноме занимается херней
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14.06.2020 10:32 Ответить
ua Lora Lei Ого-го,ви вважаете,що можна рід перегенетити на цензорі?Не думаю,якщо це рід ссавців з родини свиневих ряду оленеподібних,бо це одомашнена форма свині дикої - одного з найвідоміших в Україні.А ще,коли народ свинину вподобав та вже 29-ть років годує(рекорд свинячення у світі).Через подібне свинство Україну вже під зовнішнє управління МВФ ставлять(незалежним від свиноти НБУ)та пробують відшукати досвідчених спеців по приготуванню свинячої шаурми.Наскільки Михо повар-під питанням,але гурман з нього хороший-памятаємо,як його в київському ресторані свині топтали.Зараз просто їм бумеранг прилетів.
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14.06.2020 10:48 Ответить
Петя икнул.
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14.06.2020 11:18 Ответить
А коли уже ДБР заведе справу проти Брута? Докази наявні-сам Гай Юлій Цезар із останнім хрипом заявив(спеціально для ДБР):-І ти,Брут...
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14.06.2020 13:47 Ответить
ДБР займається полюванням на відьом.Взагалі цікаві паралелі простежуються між президенством Зе і екс президентом Саакашвілі.
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14.06.2020 18:24 Ответить
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