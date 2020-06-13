ГБР завершило расследование против двух экс-пограничников, участвовавших в выдворении Саакашвили

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывших пограничников, обвиняемых в незаконном задержании Михеила Саакашвили во время перемещения в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу. Относительно других высокопоставленных чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается.

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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политика задержали люди в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

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