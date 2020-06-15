Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Шевченковский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте активиста.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания суда.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Усе пізнається у порівнянні. Не слід думати, що проголосувавші за Пороха, вважали його святим, чи ідеальним. Просто інтелект дозволяв їм бачити реалії і змусив обрати, або України із мудаком Пецєю, або ... або що? От що ви обрали? Малоросію і тупого кловуна?
Хз, кто из них хуже, но у зелёнки ещё есть время себя "проявить".
1. Україна 2. Малоросія
А я впевнений, що їм "кака разница" вони там шукали "Я, мені, халява"! Їх на це і впіймали... а чому дурну рибу не впіймати, якщо вона сама до тебе пливе?
В жизни, к сожалению, полно ситуаций, из которых нет выхода и это была одна из них.
Кошмарные результаты президентства парашенки стали причиной восхождения на трон зелёнки. Майдан сильно воодушевил население, вселил надежду в кардинальный разворот страны от жопы к голове, но свыня за пару лет все эти мечты смешала с говном, вызвав у электората сильнейшее отторжение и разочарование, что и это стало основной причиной такого разгромного поражения на выборах, даже не смотря на то, что оппонент представлял из себя омерзительного малороса.
Для себя я пока не решил, кто из них хуже, но у зелёнки ещё куча времени "вырваться вперёд". Что, впрочем, не сделает кондитера хоть чуточку приемлемым.
Особисто моя думка, може вона комусь і не сподоба.ться (я впевнений, що саме так і станеться): Ми так ненавидили Пецю, бо на рівні підсвідомості бачили в ньому себе. Те, чого ми не змогли зробити. Він замкнув на собі усі наші страхи, біди... такий собі громовідвід...
Це його така доля, в такий нелегкий час він прийшов, але аналізуючи здобутки, я змушений визнати, що він найкращий на сьогодні Президент України із усіх хто був. Не такий, як я/ми хотіли, але по факту, по зробленому - я в цьому впевнений!
Найстрашніше для мене це підозра, що він ще дуже довго буде лишатись найкращим. В усякому разі, на фоні цього Зеленого лайна це неминуче.
Я би на місті ПС, вже давно впіймав того пітара Р.Стойка, що називає себе "комбатом батальйону Сонечко", а реально КДБішного синка, мусора і контрабандиста, і за дискредитацію ПС, підвісив на різних смереках.
И сейчас он точно такой же полезный дурачок: закрыть дело ничего не стоит, а вот посыл от всяких портновых вполне чёткий: сидите и не вякайте, а то быстро сядете
не говоря уже о Гриценко-Смешко-Жулька.
Хотя за слова и идеологию нельзя наказывать, может он уже изменил свое мнение, прозрел?
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому
Адаму Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
Українці мють право на самозахист, но без перебільшення необхідної самооборони.
P.S. Я не Зебил, голосував за Порошенко. Живу в Одесі ...
Стерненко - це друга Савченко...
Щодо політичних уподобань. Порошенко нещодавно наводив приклади політичних переслідувань, зокрема і Стерненка.
Как гаварицца - "зробили це разом", рубероїди...
Два варіанти:
1. на якому наполягає Стерненко. Смертельне поранення було отримано під час нападу
2. смертельне поранне було отримано під час затримання згідно https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_207/ ст. 207 КК
" Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статті 482 цього Кодексу:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
Якщо би нападник підняв руки, став на коліна, чи ліг на землю, а його після того убив переслідувач, то можна було би говорити про вбивство.
Це, що торкається бюрократії.
А, якщо вважати, що усі три напади взаємопов"язані між собою, а саме я у це вірю, і те що праоохоронні органи відмовили Стерненку в охороні, то я би розглядав цей злочин (з серії трьох нападів) як один, який не давав Сергію діяти в інакший спосіб.
Я би ще говорив про афект...
Слухаючи адвоката про експертизи, цілком можливо. І, взагалі, це ж звинувачення, так от прокурор Родіонов казав, що недостатньо тих експертиз, щоб заперечити свідченням Стерненка.
Це обрання запобіжного, що є у справі усі дізнаються тільки по завершенню досудового розслідування. Прокурор (якщо звісно не дурак) і так не скаже на цій стадії більшості того, що має.