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Новости Правосудие
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Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Шевченковский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте активиста.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

суд (25092) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+20
по всім законам, ти навіть не зебіл, а дебіл
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15.06.2020 10:14
+18
Ты в законах разбираешься? Или толяна, который петуШарий, наслушался?
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15.06.2020 10:13
+16
Я підтримую Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців! Українці мють право на самозахист!
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15.06.2020 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Там по всем законам даже не превышение обороны а умышленное убийство.
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15.06.2020 10:08 Ответить
Ты в законах разбираешься? Или толяна, который петуШарий, наслушался?
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15.06.2020 10:13 Ответить
Венедиктову мають арештувати, вона причетна до хабара в 6 млн. доларів, вона контролювала виконання посадовцями САП та НАБУ своїх обіцянок за хабар, отже Венедиктова член міжнародної мафії і має бути негайно арештована!
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15.06.2020 12:18 Ответить
Санітари, ау... ваш клієнт знову втік із палати!
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15.06.2020 13:17 Ответить
по всім законам, ти навіть не зебіл, а дебіл
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15.06.2020 10:14 Ответить
Да нет, это банальная месть авакяна за гибель его титушни. Это же прецедент - если Стерненко оправдают, то теперь титушню можно мочить и никто в титушки больше не пойдет.
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15.06.2020 10:18 Ответить
Це ви добре підмітили, бо такий прецедент сильно зменшить їхні можливості тримати людей в ярмі!
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15.06.2020 10:29 Ответить
не "убийство", а дезинфекция.
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15.06.2020 10:21 Ответить
Тобі вірити можна? Скільки серій "Судових справ" повністю передивився? Якщо менше 50, то ты - не надійне джерело 😊
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15.06.2020 13:40 Ответить
Стерненко так сильно рвав сраку і топив перед виборами Пороха що загрався і незамітив як потопив самого себе...
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15.06.2020 10:11 Ответить
Не радуйся порохосрань,С коро очередь и до твоего мародера и минстецьких ботов дойдет
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15.06.2020 10:17 Ответить
Не дойдет, потому что их не существует. А вас зебилов тупорылых покосит знатно...
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15.06.2020 10:40 Ответить
Дебіл, "мінстецькі боти" вже більше року на Зелю працюють! Це ж держ орган!
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15.06.2020 13:18 Ответить
Максимка, касатик, Порох підтримує Сергія. Стерненко не подобалося, що Порох крив Труханова, проти якого Сергій бореться. Так, что не тупи.
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15.06.2020 10:22 Ответить
Просто нагадаю. Ні слова про Труханова тут нема, зате повний набір кацапських нарративів...

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку - Цензор.НЕТ 7449
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15.06.2020 10:36 Ответить
Хлопець с Правого сектора, максималіст. Порох в порівнянні з зебілом добрий, але теж має недоліки. Але, я вже про це казав, Стерненко наш. В Україні не буде одностайньго одобрямс що до влади, але в таких питаннях як соборність, незалежність країни, підтримка мови і культури, ми маємо бути єдині. І Стерненко в цьому все розуміє правильно.
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15.06.2020 10:51 Ответить
Не знаю, - я сам так думав, поки на очі не потрапив вищенаведений текст. Цей текст 2015 року міг бути написаний шарієм або схожою гнидою, але не проукраїнським активістом. Тоді якраз в інфополе заходили такі "проукраїнці" для яких петя був ворогом гіршим за путіна. Типу Степан Мазур і подібні. Хотілось би,звичайно, помилитись...
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15.06.2020 11:06 Ответить
Вообще то к концу 15 года уже более-менее стало понятно, что из себя представляет парашенка, так что ненависть такого плана вполне оправдана.
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15.06.2020 11:34 Ответить
Так, особливо, якщо врахувати, що для більшості не обтяженої інтелектом, до кінця 15 і навіть середини 19 не було зрозумілим, яким же насправді лайном є Зелені
Усе пізнається у порівнянні. Не слід думати, що проголосувавші за Пороха, вважали його святим, чи ідеальним. Просто інтелект дозволяв їм бачити реалії і змусив обрати, або України із мудаком Пецєю, або ... або що? От що ви обрали? Малоросію і тупого кловуна?
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15.06.2020 13:21 Ответить
Выбора, в нормальном понимании, во втором туре не было. Выбор между сендвичем с говном и гигантской клизмой - это не выбор, а фикция. Лично я в своём бюллетене в обоих пунктах написал НЕТ большими буквами. Лично для меня оба этих выродка одинаково невыносимы: один - омерзительная медийная "комедийная" шлюха нижайшего пошиба, за спиной которого страной управляют откровенные кацапcкие агенты; второй - вор, сын вора, прямой и косвенный виновник смерти сотен бойцов ВСУ на должности верховного главка, прямой и косвенный виновник подписания минских договорняков т.к. своими действиями ДВА РАЗА поставил ВСУ перед пропастью полного разгрома. Теперь этот минск наша гиря на ноге и мы стремительно идём ко дну.
Хз, кто из них хуже, но у зелёнки ещё есть время себя "проявить".
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15.06.2020 13:48 Ответить
І все ж таки вибір був, і він був очевидний:
1. Україна 2. Малоросія
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15.06.2020 14:02 Ответить
Може ви хочете довести, що 73% там шукали цей вибір?
А я впевнений, що їм "кака разница" вони там шукали "Я, мені, халява"! Їх на це і впіймали... а чому дурну рибу не впіймати, якщо вона сама до тебе пливе?
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15.06.2020 14:06 Ответить
Хз, я насчёт себя далеко не всегда уверен, что уж за других говорить. Но из моего окружения, как это ни забавно, те, кто голосовал за зелёнку, в основном проговаривали "хуже не будет" в разных вариациях. Ещё более забавно то, что я меж них всех самый бедный и тупой.
В жизни, к сожалению, полно ситуаций, из которых нет выхода и это была одна из них.
Кошмарные результаты президентства парашенки стали причиной восхождения на трон зелёнки. Майдан сильно воодушевил население, вселил надежду в кардинальный разворот страны от жопы к голове, но свыня за пару лет все эти мечты смешала с говном, вызвав у электората сильнейшее отторжение и разочарование, что и это стало основной причиной такого разгромного поражения на выборах, даже не смотря на то, что оппонент представлял из себя омерзительного малороса.
Для себя я пока не решил, кто из них хуже, но у зелёнки ещё куча времени "вырваться вперёд". Что, впрочем, не сделает кондитера хоть чуточку приемлемым.
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15.06.2020 14:38 Ответить
Після Майдану ми отримали знищену Україну. Нищили її багато десятиліть. Нищили не без допомоги Москви, але руками цього народу. Народу, що десятиліттями обирав до ВРУ комуністів, соціалістів, ПР, популістів і т.п. Фактично, країни не було. Була територія, були громадяни, що становили певну частку від проживавшего на території населення. Я взагалі не розумію, як "какая разница" може у чомусь розчаровуватись? Щодо активних громадян патріотів. Так буває. ******* життя складне, будувати країну, це справа десятиліть. Можливо ми це не усвідомлювали. Можливо вірили у прості рішення. Пеця, це не привід розчаровуватись... В усякому випадку не в ньому. Якщо це й робити, то в собі, у власному розумі. Ми не уявляли до кінця із чим маємо справу, що потрібно робити. А головне... я це сам зрозумів після останніх виборів, ми не уявляємо, як складно і сильно ми самі маємо змінитись, заради досягнення того, що бажаємо. Щодо Пеці. Він такий самий як і ми. Він так само змінювався увесь цей час. Відкривав власні очі на РФ, а війну, на те, що ж таке держава. Чи ви хочете сказати, що ми кращі? Цікаво буде почути... Ми красти перестали? а може припинили давати/брати хабарі? А може шлак кацапський із свої тв.екранів прибрали?
Особисто моя думка, може вона комусь і не сподоба.ться (я впевнений, що саме так і станеться): Ми так ненавидили Пецю, бо на рівні підсвідомості бачили в ньому себе. Те, чого ми не змогли зробити. Він замкнув на собі усі наші страхи, біди... такий собі громовідвід...
Це його така доля, в такий нелегкий час він прийшов, але аналізуючи здобутки, я змушений визнати, що він найкращий на сьогодні Президент України із усіх хто був. Не такий, як я/ми хотіли, але по факту, по зробленому - я в цьому впевнений!
Найстрашніше для мене це підозра, що він ще дуже довго буде лишатись найкращим. В усякому разі, на фоні цього Зеленого лайна це неминуче.
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15.06.2020 15:00 Ответить
То було після подій в Мукачево...
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15.06.2020 11:39 Ответить
А ну, розкажіть мені про події в Мукачево? Дуже цікаво буде послухати...
Я би на місті ПС, вже давно впіймав того пітара Р.Стойка, що називає себе "комбатом батальйону Сонечко", а реально КДБішного синка, мусора і контрабандиста, і за дискредитацію ПС, підвісив на різних смереках.
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15.06.2020 13:24 Ответить
Може й так але хто ж тоді в окремих осередках ПС знав такі подробиці...
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15.06.2020 13:48 Ответить
А хотіли знати? Для мене ось це головне запитання з Мукачівських подій.
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15.06.2020 14:01 Ответить
Стерненко это полезный дурачок: покушения на него во премена пороха не стоили ничего, зато медийный и агитационный эффект (против пороха) просто огромный.

И сейчас он точно такой же полезный дурачок: закрыть дело ничего не стоит, а вот посыл от всяких портновых вполне чёткий: сидите и не вякайте, а то быстро сядете
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15.06.2020 11:40 Ответить
ну а теперь кушай, не обляпайся! И Хмара визжал, и Бутусов, и Скрыпин аналогично, получите!
не говоря уже о Гриценко-Смешко-Жулька.
Хотя за слова и идеологию нельзя наказывать, может он уже изменил свое мнение, прозрел?
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15.06.2020 14:08 Ответить
Труханова выбрали одесситы.. но идиотам и тут Порох в штаны насрал.
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15.06.2020 10:42 Ответить
Витасик, ты читать умеешь? Где там о выборах? Блин, откуда вы лезете?
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15.06.2020 10:55 Ответить
Порох где-то официально поддерживал труханова?
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15.06.2020 11:11 Ответить
Я взагалі не розумію, до чого тут Пеця чи Зеля? Чому не питають у тих, хто обрав Труханова?
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15.06.2020 14:08 Ответить
Вот и я о том же... рассказы что Порох кого-то там поддерживает - бред имбцилов.
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15.06.2020 14:44 Ответить
До чого цей брєд? Перед виборами мало хто взагалі знав Стерненко.
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15.06.2020 10:29 Ответить
якщо вони не повні нижчеплінтусні дебіли, то залишать на свободі, бо інакше справа стане явно політично мотивованою
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15.06.2020 10:13 Ответить
100 до 1-го що не посадять.
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15.06.2020 10:17 Ответить
Думаю посадят. По крайней мере готовятся к этому...
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15.06.2020 10:14 Ответить
Ну наконец то порохосрань с рыгами открыто совокупились. Утопить и посадить Стерненка который им испортил всю малину ихняя мечта
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15.06.2020 10:16 Ответить
зеба, ти сам смотри кто тебя с мудачуком совокупил))) М уже давно
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15.06.2020 10:19 Ответить
Не. Основная причина - рюкзакян.
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15.06.2020 11:35 Ответить
В больном воображении дебилов.
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15.06.2020 11:41 Ответить
Порохоботы мстят человеку за его неприязнь к липецкому инвестору.
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15.06.2020 10:17 Ответить
Заціни, головне, що ми настільки розумні, що мстимося йому вашими руками!
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15.06.2020 13:25 Ответить
А чим історія з Стерненком
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому
Адаму Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
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15.06.2020 10:19 Ответить
Тим, що там кілера підстрелили в момент нападу, коли він загрожував життю особи, що нападала. Тут він завалив нападника, під час затримання, коли той вже тікав і загрози життю Стерненка не становив.
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15.06.2020 13:26 Ответить
Второй нападавший проходит как свидетель - пипец .....
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15.06.2020 10:20 Ответить
Я підтримую Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців! Українці мють право на самозахист!
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15.06.2020 10:22 Ответить
Я НЕ підтримую та не поважаю Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців!
Українці мють право на самозахист, но без перебільшення необхідної самооборони.
P.S. Я не Зебил, голосував за Порошенко. Живу в Одесі ...

Стерненко - це друга Савченко...
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15.06.2020 12:30 Ответить
Я поважаю Ваші політичні уподобання, але уявимо ситуацію, що на вас регулярно нападає та ж сама особа чи група осіб, калічить вас. Правоохоронні органи «забили» на вас ... І Ви вирішили самі затримати нападника, що доречі https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_207/ дозволено законом , і при затриманні він помирає від Ваших дій по затриманню? Це що буде злочин? Я розумію, якщо би той не тікав, став на коліна, чи ліг ...
Щодо політичних уподобань. Порошенко нещодавно наводив приклади політичних переслідувань, зокрема і Стерненка.
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15.06.2020 16:03 Ответить
Це гідна позиція, але саме ти демонструєш, чому в цій країні не можно дозволяти легалізацію короткостволів. Самозахист не дорівнює праву вбити іншого після припинення загрози для твого життя.
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15.06.2020 13:28 Ответить
обратите внимание - при проклятом Бориге вата нападала на Стерненка исподтишка и прячась. Теперь у вати в руках полностью вся госмашина и стерненка просто посадят типа "по-закону".
Как гаварицца - "зробили це разом", рубероїди...
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15.06.2020 10:32 Ответить
Позже полиция отпустилаhttps://censor.net/news/3068294/politsiya_otpustila_vtorogo_uchastnika_napadeniya_na_aktivista_sternenko_v_odesse_on_prohodit_kak_svidetel в Одессе, который проходит как свидетель.... Как нападавший, получивший в драке ранения может "проходить, как свидетель" ? И где суд над конкретно тем полицейским, который отпустил преступника ?
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15.06.2020 10:52 Ответить
Прокурор подгоняет ответы эксперта под свои инсинуации
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15.06.2020 11:04 Ответить
Він сторона обвинувачення, йому за це держава, гроші платить
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15.06.2020 13:28 Ответить
попри те що рішення суду ще начебто не оголошено, але вся ця клоака схожа на розправу над всіма нами.
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15.06.2020 11:45 Ответить
А тим часом https://www.facebook.com/watch/live/?v=214169306231277&ref=watch_permalink в Апеляційному суді розглядають апеляційну скаргу Януковича . Дає свідчення Порошенко
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15.06.2020 11:58 Ответить
Что значит : судья оборвал адвоката и объявил перерыв ?! Так надо после технического перерыва настаивать на продолжении допроса эксперта.
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15.06.2020 12:00 Ответить
недлюстрований суддя тепер захищає владу живодерів. люстрація сміттєвими баками недієва. тільки мотузка та найближча гілляка.
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15.06.2020 12:06 Ответить
Щодо самозахисту. Думаю, це не основне у цій справі. Це, просто інструмент, технологія. Портнов ясно висловив задачі цієї справи, Стерненко важливий як символ Майдана і важливо зруйнувати цей символ. От і все. Далі те, що часто порівнюють з дишлом. А дишлом зараз керують зелено-риги. То неважливо, що йому пришиють. Чи вбивство, чи згвалтування, чи торгівлю наркотиками та ін. Аби посадити. Це - мета, і це мета не тільки до Стерненка, а і для усіх патріотів, волонтерів, політиків, атовців.
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15.06.2020 12:17 Ответить
Ні, це як раз таки - головне. Самозахисту тут не має.. Він був, але до вбивства. Інше питання, що я вважаю це перевищенням мір при затриманні злочинця, або вбивство у стані афекту... хоча, при правильному підході, можно довести і самозахист. Якщо навчити його правильно говорити... але заважає, його тупий стрім, із місця події! І навчити як обставити самозахист, це все ж таки не реальний самозахист.
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15.06.2020 13:31 Ответить
Власне, я вважаю, що ніякого вбивства не було:
Два варіанти:
1. на якому наполягає Стерненко. Смертельне поранення було отримано під час нападу
2. смертельне поранне було отримано під час затримання згідно https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_207/ ст. 207 КК
" Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статті 482 цього Кодексу:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
Якщо би нападник підняв руки, став на коліна, чи ліг на землю, а його після того убив переслідувач, то можна було би говорити про вбивство.
Це, що торкається бюрократії.
А, якщо вважати, що усі три напади взаємопов"язані між собою, а саме я у це вірю, і те що праоохоронні органи відмовили Стерненку в охороні, то я би розглядав цей злочин (з серії трьох нападів) як один, який не давав Сергію діяти в інакший спосіб.
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15.06.2020 15:33 Ответить
Перше виключається експертизами, а головне його дебільним стрімом із місця події, а друге так, можливо, але це усе одно вбивство, просто там відповідальність у рази менша.
Я би ще говорив про афект...
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15.06.2020 15:36 Ответить
Як стрім може бути дебільним? То є правда.
Слухаючи адвоката про експертизи, цілком можливо. І, взагалі, це ж звинувачення, так от прокурор Родіонов казав, що недостатньо тих експертиз, щоб заперечити свідченням Стерненка.
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15.06.2020 16:46 Ответить
Так, бо не було би стріма, міг би розповідати ще не гнався, а так сам себе задокументував і створив проблеми власним захисникам.
Це обрання запобіжного, що є у справі усі дізнаються тільки по завершенню досудового розслідування. Прокурор (якщо звісно не дурак) і так не скаже на цій стадії більшості того, що має.
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15.06.2020 17:15 Ответить
Ви колись у подібні ситуації попадали? Напевно, можливо, можна краще щось зробити, але у тих умовах
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15.06.2020 19:24 Ответить
Це банальне незнання Закону. Він просто, до того як попав у заміс, не знав, що таке самооборона. Саме тому я категорично проти легалізації короткостволів. Зверніть увагу, він юрист (хоча, я таких називаю людина із дипломом юриста, але це вже проблеми нашої освіти), а решта взагалі у цьому плані стірильна...
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16.06.2020 10:12 Ответить
Та ми в курсі. Символ вашого "антиМайдану" у Ростові ховається.
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15.06.2020 14:09 Ответить
"Молодёжное крыло ОПЗЖ" - это очень смешно... Но опзжопный нафталин этого не понимает... 1.Из какого инкубатора могут в век интернета и капитализма взяться комсомольцы ? - Из инкубатора Совок. Совок , уничто живший десятки миллмионов собственных граждан...Совок с карательной медициной, преследованием КГБ инакомыслящих, Совок , просравший экономическую войну свободному миру - вот молекула опзжопного нафталина 2. Это точное лекало путинских молодежных штурмовиков.3. А почему они тусубтся пол прокуратурой ? )) Прокуратура не выносит приговоры. Пытается , правда совершать эту уголовку...но пока что приговоры выносит суд. Вот и пришли бы под суд ..Слаб0? ))
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15.06.2020 13:41 Ответить
Засранцы адвокаты ! За 20 минут перерыва не могли проверить техническую готовность трансляции ?!
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15.06.2020 13:51 Ответить
зал выглядит как конура... ужастьё"!
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15.06.2020 14:02 Ответить
Стерненко посадят а Патриоты покричат ганьба и разойдутся Вообщем всё как всегда аж скучно смотреть
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15.06.2020 15:03 Ответить
 
 