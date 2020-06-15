УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10878 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
9 633 79

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Шевченківський райсуд Києва продовжив обирати запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті активіста.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

суд (11674) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
по всім законам, ти навіть не зебіл, а дебіл
показати весь коментар
15.06.2020 10:14
+18
Ты в законах разбираешься? Или толяна, который петуШарий, наслушался?
показати весь коментар
15.06.2020 10:13
+16
Я підтримую Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців! Українці мють право на самозахист!
показати весь коментар
15.06.2020 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там по всем законам даже не превышение обороны а умышленное убийство.
показати весь коментар
15.06.2020 10:08 Відповісти
Ты в законах разбираешься? Или толяна, который петуШарий, наслушался?
показати весь коментар
15.06.2020 10:13 Відповісти
Венедиктову мають арештувати, вона причетна до хабара в 6 млн. доларів, вона контролювала виконання посадовцями САП та НАБУ своїх обіцянок за хабар, отже Венедиктова член міжнародної мафії і має бути негайно арештована!
показати весь коментар
15.06.2020 12:18 Відповісти
Санітари, ау... ваш клієнт знову втік із палати!
показати весь коментар
15.06.2020 13:17 Відповісти
по всім законам, ти навіть не зебіл, а дебіл
показати весь коментар
15.06.2020 10:14 Відповісти
Да нет, это банальная месть авакяна за гибель его титушни. Это же прецедент - если Стерненко оправдают, то теперь титушню можно мочить и никто в титушки больше не пойдет.
показати весь коментар
15.06.2020 10:18 Відповісти
Це ви добре підмітили, бо такий прецедент сильно зменшить їхні можливості тримати людей в ярмі!
показати весь коментар
15.06.2020 10:29 Відповісти
не "убийство", а дезинфекция.
показати весь коментар
15.06.2020 10:21 Відповісти
Тобі вірити можна? Скільки серій "Судових справ" повністю передивився? Якщо менше 50, то ты - не надійне джерело 😊
показати весь коментар
15.06.2020 13:40 Відповісти
Стерненко так сильно рвав сраку і топив перед виборами Пороха що загрався і незамітив як потопив самого себе...
показати весь коментар
15.06.2020 10:11 Відповісти
Не радуйся порохосрань,С коро очередь и до твоего мародера и минстецьких ботов дойдет
показати весь коментар
15.06.2020 10:17 Відповісти
Не дойдет, потому что их не существует. А вас зебилов тупорылых покосит знатно...
показати весь коментар
15.06.2020 10:40 Відповісти
Дебіл, "мінстецькі боти" вже більше року на Зелю працюють! Це ж держ орган!
показати весь коментар
15.06.2020 13:18 Відповісти
Максимка, касатик, Порох підтримує Сергія. Стерненко не подобалося, що Порох крив Труханова, проти якого Сергій бореться. Так, что не тупи.
показати весь коментар
15.06.2020 10:22 Відповісти
Просто нагадаю. Ні слова про Труханова тут нема, зате повний набір кацапських нарративів...

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку - Цензор.НЕТ 7449
показати весь коментар
15.06.2020 10:36 Відповісти
Хлопець с Правого сектора, максималіст. Порох в порівнянні з зебілом добрий, але теж має недоліки. Але, я вже про це казав, Стерненко наш. В Україні не буде одностайньго одобрямс що до влади, але в таких питаннях як соборність, незалежність країни, підтримка мови і культури, ми маємо бути єдині. І Стерненко в цьому все розуміє правильно.
показати весь коментар
15.06.2020 10:51 Відповісти
Не знаю, - я сам так думав, поки на очі не потрапив вищенаведений текст. Цей текст 2015 року міг бути написаний шарієм або схожою гнидою, але не проукраїнським активістом. Тоді якраз в інфополе заходили такі "проукраїнці" для яких петя був ворогом гіршим за путіна. Типу Степан Мазур і подібні. Хотілось би,звичайно, помилитись...
показати весь коментар
15.06.2020 11:06 Відповісти
Вообще то к концу 15 года уже более-менее стало понятно, что из себя представляет парашенка, так что ненависть такого плана вполне оправдана.
показати весь коментар
15.06.2020 11:34 Відповісти
Так, особливо, якщо врахувати, що для більшості не обтяженої інтелектом, до кінця 15 і навіть середини 19 не було зрозумілим, яким же насправді лайном є Зелені
Усе пізнається у порівнянні. Не слід думати, що проголосувавші за Пороха, вважали його святим, чи ідеальним. Просто інтелект дозволяв їм бачити реалії і змусив обрати, або України із мудаком Пецєю, або ... або що? От що ви обрали? Малоросію і тупого кловуна?
показати весь коментар
15.06.2020 13:21 Відповісти
Выбора, в нормальном понимании, во втором туре не было. Выбор между сендвичем с говном и гигантской клизмой - это не выбор, а фикция. Лично я в своём бюллетене в обоих пунктах написал НЕТ большими буквами. Лично для меня оба этих выродка одинаково невыносимы: один - омерзительная медийная "комедийная" шлюха нижайшего пошиба, за спиной которого страной управляют откровенные кацапcкие агенты; второй - вор, сын вора, прямой и косвенный виновник смерти сотен бойцов ВСУ на должности верховного главка, прямой и косвенный виновник подписания минских договорняков т.к. своими действиями ДВА РАЗА поставил ВСУ перед пропастью полного разгрома. Теперь этот минск наша гиря на ноге и мы стремительно идём ко дну.
Хз, кто из них хуже, но у зелёнки ещё есть время себя "проявить".
показати весь коментар
15.06.2020 13:48 Відповісти
І все ж таки вибір був, і він був очевидний:
1. Україна 2. Малоросія
показати весь коментар
15.06.2020 14:02 Відповісти
Може ви хочете довести, що 73% там шукали цей вибір?
А я впевнений, що їм "кака разница" вони там шукали "Я, мені, халява"! Їх на це і впіймали... а чому дурну рибу не впіймати, якщо вона сама до тебе пливе?
показати весь коментар
15.06.2020 14:06 Відповісти
Хз, я насчёт себя далеко не всегда уверен, что уж за других говорить. Но из моего окружения, как это ни забавно, те, кто голосовал за зелёнку, в основном проговаривали "хуже не будет" в разных вариациях. Ещё более забавно то, что я меж них всех самый бедный и тупой.
В жизни, к сожалению, полно ситуаций, из которых нет выхода и это была одна из них.
Кошмарные результаты президентства парашенки стали причиной восхождения на трон зелёнки. Майдан сильно воодушевил население, вселил надежду в кардинальный разворот страны от жопы к голове, но свыня за пару лет все эти мечты смешала с говном, вызвав у электората сильнейшее отторжение и разочарование, что и это стало основной причиной такого разгромного поражения на выборах, даже не смотря на то, что оппонент представлял из себя омерзительного малороса.
Для себя я пока не решил, кто из них хуже, но у зелёнки ещё куча времени "вырваться вперёд". Что, впрочем, не сделает кондитера хоть чуточку приемлемым.
показати весь коментар
15.06.2020 14:38 Відповісти
Після Майдану ми отримали знищену Україну. Нищили її багато десятиліть. Нищили не без допомоги Москви, але руками цього народу. Народу, що десятиліттями обирав до ВРУ комуністів, соціалістів, ПР, популістів і т.п. Фактично, країни не було. Була територія, були громадяни, що становили певну частку від проживавшего на території населення. Я взагалі не розумію, як "какая разница" може у чомусь розчаровуватись? Щодо активних громадян патріотів. Так буває. ******* життя складне, будувати країну, це справа десятиліть. Можливо ми це не усвідомлювали. Можливо вірили у прості рішення. Пеця, це не привід розчаровуватись... В усякому випадку не в ньому. Якщо це й робити, то в собі, у власному розумі. Ми не уявляли до кінця із чим маємо справу, що потрібно робити. А головне... я це сам зрозумів після останніх виборів, ми не уявляємо, як складно і сильно ми самі маємо змінитись, заради досягнення того, що бажаємо. Щодо Пеці. Він такий самий як і ми. Він так само змінювався увесь цей час. Відкривав власні очі на РФ, а війну, на те, що ж таке держава. Чи ви хочете сказати, що ми кращі? Цікаво буде почути... Ми красти перестали? а може припинили давати/брати хабарі? А може шлак кацапський із свої тв.екранів прибрали?
Особисто моя думка, може вона комусь і не сподоба.ться (я впевнений, що саме так і станеться): Ми так ненавидили Пецю, бо на рівні підсвідомості бачили в ньому себе. Те, чого ми не змогли зробити. Він замкнув на собі усі наші страхи, біди... такий собі громовідвід...
Це його така доля, в такий нелегкий час він прийшов, але аналізуючи здобутки, я змушений визнати, що він найкращий на сьогодні Президент України із усіх хто був. Не такий, як я/ми хотіли, але по факту, по зробленому - я в цьому впевнений!
Найстрашніше для мене це підозра, що він ще дуже довго буде лишатись найкращим. В усякому разі, на фоні цього Зеленого лайна це неминуче.
показати весь коментар
15.06.2020 15:00 Відповісти
То було після подій в Мукачево...
показати весь коментар
15.06.2020 11:39 Відповісти
А ну, розкажіть мені про події в Мукачево? Дуже цікаво буде послухати...
Я би на місті ПС, вже давно впіймав того пітара Р.Стойка, що називає себе "комбатом батальйону Сонечко", а реально КДБішного синка, мусора і контрабандиста, і за дискредитацію ПС, підвісив на різних смереках.
показати весь коментар
15.06.2020 13:24 Відповісти
Може й так але хто ж тоді в окремих осередках ПС знав такі подробиці...
показати весь коментар
15.06.2020 13:48 Відповісти
А хотіли знати? Для мене ось це головне запитання з Мукачівських подій.
показати весь коментар
15.06.2020 14:01 Відповісти
Стерненко это полезный дурачок: покушения на него во премена пороха не стоили ничего, зато медийный и агитационный эффект (против пороха) просто огромный.

И сейчас он точно такой же полезный дурачок: закрыть дело ничего не стоит, а вот посыл от всяких портновых вполне чёткий: сидите и не вякайте, а то быстро сядете
показати весь коментар
15.06.2020 11:40 Відповісти
ну а теперь кушай, не обляпайся! И Хмара визжал, и Бутусов, и Скрыпин аналогично, получите!
не говоря уже о Гриценко-Смешко-Жулька.
Хотя за слова и идеологию нельзя наказывать, может он уже изменил свое мнение, прозрел?
показати весь коментар
15.06.2020 14:08 Відповісти
Труханова выбрали одесситы.. но идиотам и тут Порох в штаны насрал.
показати весь коментар
15.06.2020 10:42 Відповісти
Витасик, ты читать умеешь? Где там о выборах? Блин, откуда вы лезете?
показати весь коментар
15.06.2020 10:55 Відповісти
Порох где-то официально поддерживал труханова?
показати весь коментар
15.06.2020 11:11 Відповісти
Я взагалі не розумію, до чого тут Пеця чи Зеля? Чому не питають у тих, хто обрав Труханова?
показати весь коментар
15.06.2020 14:08 Відповісти
Вот и я о том же... рассказы что Порох кого-то там поддерживает - бред имбцилов.
показати весь коментар
15.06.2020 14:44 Відповісти
До чого цей брєд? Перед виборами мало хто взагалі знав Стерненко.
показати весь коментар
15.06.2020 10:29 Відповісти
якщо вони не повні нижчеплінтусні дебіли, то залишать на свободі, бо інакше справа стане явно політично мотивованою
показати весь коментар
15.06.2020 10:13 Відповісти
100 до 1-го що не посадять.
показати весь коментар
15.06.2020 10:17 Відповісти
Думаю посадят. По крайней мере готовятся к этому...
показати весь коментар
15.06.2020 10:14 Відповісти
Ну наконец то порохосрань с рыгами открыто совокупились. Утопить и посадить Стерненка который им испортил всю малину ихняя мечта
показати весь коментар
15.06.2020 10:16 Відповісти
зеба, ти сам смотри кто тебя с мудачуком совокупил))) М уже давно
показати весь коментар
15.06.2020 10:19 Відповісти
Не. Основная причина - рюкзакян.
показати весь коментар
15.06.2020 11:35 Відповісти
В больном воображении дебилов.
показати весь коментар
15.06.2020 11:41 Відповісти
Порохоботы мстят человеку за его неприязнь к липецкому инвестору.
показати весь коментар
15.06.2020 10:17 Відповісти
Заціни, головне, що ми настільки розумні, що мстимося йому вашими руками!
показати весь коментар
15.06.2020 13:25 Відповісти
А чим історія з Стерненком
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому
Адаму Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
показати весь коментар
15.06.2020 10:19 Відповісти
Тим, що там кілера підстрелили в момент нападу, коли він загрожував життю особи, що нападала. Тут він завалив нападника, під час затримання, коли той вже тікав і загрози життю Стерненка не становив.
показати весь коментар
15.06.2020 13:26 Відповісти
Второй нападавший проходит как свидетель - пипец .....
показати весь коментар
15.06.2020 10:20 Відповісти
Я підтримую Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців! Українці мють право на самозахист!
показати весь коментар
15.06.2020 10:22 Відповісти
Я НЕ підтримую та не поважаю Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців!
Українці мють право на самозахист, но без перебільшення необхідної самооборони.
P.S. Я не Зебил, голосував за Порошенко. Живу в Одесі ...

Стерненко - це друга Савченко...
показати весь коментар
15.06.2020 12:30 Відповісти
Я поважаю Ваші політичні уподобання, але уявимо ситуацію, що на вас регулярно нападає та ж сама особа чи група осіб, калічить вас. Правоохоронні органи «забили» на вас ... І Ви вирішили самі затримати нападника, що доречі https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_207/ дозволено законом , і при затриманні він помирає від Ваших дій по затриманню? Це що буде злочин? Я розумію, якщо би той не тікав, став на коліна, чи ліг ...
Щодо політичних уподобань. Порошенко нещодавно наводив приклади політичних переслідувань, зокрема і Стерненка.
показати весь коментар
15.06.2020 16:03 Відповісти
Це гідна позиція, але саме ти демонструєш, чому в цій країні не можно дозволяти легалізацію короткостволів. Самозахист не дорівнює праву вбити іншого після припинення загрози для твого життя.
показати весь коментар
15.06.2020 13:28 Відповісти
обратите внимание - при проклятом Бориге вата нападала на Стерненка исподтишка и прячась. Теперь у вати в руках полностью вся госмашина и стерненка просто посадят типа "по-закону".
Как гаварицца - "зробили це разом", рубероїди...
показати весь коментар
15.06.2020 10:32 Відповісти
Позже полиция отпустилаhttps://censor.net/news/3068294/politsiya_otpustila_vtorogo_uchastnika_napadeniya_na_aktivista_sternenko_v_odesse_on_prohodit_kak_svidetel в Одессе, который проходит как свидетель.... Как нападавший, получивший в драке ранения может "проходить, как свидетель" ? И где суд над конкретно тем полицейским, который отпустил преступника ?
показати весь коментар
15.06.2020 10:52 Відповісти
Прокурор подгоняет ответы эксперта под свои инсинуации
показати весь коментар
15.06.2020 11:04 Відповісти
Він сторона обвинувачення, йому за це держава, гроші платить
показати весь коментар
15.06.2020 13:28 Відповісти
попри те що рішення суду ще начебто не оголошено, але вся ця клоака схожа на розправу над всіма нами.
показати весь коментар
15.06.2020 11:45 Відповісти
А тим часом https://www.facebook.com/watch/live/?v=214169306231277&ref=watch_permalink в Апеляційному суді розглядають апеляційну скаргу Януковича . Дає свідчення Порошенко
показати весь коментар
15.06.2020 11:58 Відповісти
Что значит : судья оборвал адвоката и объявил перерыв ?! Так надо после технического перерыва настаивать на продолжении допроса эксперта.
показати весь коментар
15.06.2020 12:00 Відповісти
недлюстрований суддя тепер захищає владу живодерів. люстрація сміттєвими баками недієва. тільки мотузка та найближча гілляка.
показати весь коментар
15.06.2020 12:06 Відповісти
Щодо самозахисту. Думаю, це не основне у цій справі. Це, просто інструмент, технологія. Портнов ясно висловив задачі цієї справи, Стерненко важливий як символ Майдана і важливо зруйнувати цей символ. От і все. Далі те, що часто порівнюють з дишлом. А дишлом зараз керують зелено-риги. То неважливо, що йому пришиють. Чи вбивство, чи згвалтування, чи торгівлю наркотиками та ін. Аби посадити. Це - мета, і це мета не тільки до Стерненка, а і для усіх патріотів, волонтерів, політиків, атовців.
показати весь коментар
15.06.2020 12:17 Відповісти
Ні, це як раз таки - головне. Самозахисту тут не має.. Він був, але до вбивства. Інше питання, що я вважаю це перевищенням мір при затриманні злочинця, або вбивство у стані афекту... хоча, при правильному підході, можно довести і самозахист. Якщо навчити його правильно говорити... але заважає, його тупий стрім, із місця події! І навчити як обставити самозахист, це все ж таки не реальний самозахист.
показати весь коментар
15.06.2020 13:31 Відповісти
Власне, я вважаю, що ніякого вбивства не було:
Два варіанти:
1. на якому наполягає Стерненко. Смертельне поранення було отримано під час нападу
2. смертельне поранне було отримано під час затримання згідно https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_207/ ст. 207 КК
" Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статті 482 цього Кодексу:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
Якщо би нападник підняв руки, став на коліна, чи ліг на землю, а його після того убив переслідувач, то можна було би говорити про вбивство.
Це, що торкається бюрократії.
А, якщо вважати, що усі три напади взаємопов"язані між собою, а саме я у це вірю, і те що праоохоронні органи відмовили Стерненку в охороні, то я би розглядав цей злочин (з серії трьох нападів) як один, який не давав Сергію діяти в інакший спосіб.
показати весь коментар
15.06.2020 15:33 Відповісти
Перше виключається експертизами, а головне його дебільним стрімом із місця події, а друге так, можливо, але це усе одно вбивство, просто там відповідальність у рази менша.
Я би ще говорив про афект...
показати весь коментар
15.06.2020 15:36 Відповісти
Як стрім може бути дебільним? То є правда.
Слухаючи адвоката про експертизи, цілком можливо. І, взагалі, це ж звинувачення, так от прокурор Родіонов казав, що недостатньо тих експертиз, щоб заперечити свідченням Стерненка.
показати весь коментар
15.06.2020 16:46 Відповісти
Так, бо не було би стріма, міг би розповідати ще не гнався, а так сам себе задокументував і створив проблеми власним захисникам.
Це обрання запобіжного, що є у справі усі дізнаються тільки по завершенню досудового розслідування. Прокурор (якщо звісно не дурак) і так не скаже на цій стадії більшості того, що має.
показати весь коментар
15.06.2020 17:15 Відповісти
Ви колись у подібні ситуації попадали? Напевно, можливо, можна краще щось зробити, але у тих умовах
показати весь коментар
15.06.2020 19:24 Відповісти
Це банальне незнання Закону. Він просто, до того як попав у заміс, не знав, що таке самооборона. Саме тому я категорично проти легалізації короткостволів. Зверніть увагу, він юрист (хоча, я таких називаю людина із дипломом юриста, але це вже проблеми нашої освіти), а решта взагалі у цьому плані стірильна...
показати весь коментар
16.06.2020 10:12 Відповісти
Та ми в курсі. Символ вашого "антиМайдану" у Ростові ховається.
показати весь коментар
15.06.2020 14:09 Відповісти
"Молодёжное крыло ОПЗЖ" - это очень смешно... Но опзжопный нафталин этого не понимает... 1.Из какого инкубатора могут в век интернета и капитализма взяться комсомольцы ? - Из инкубатора Совок. Совок , уничто живший десятки миллмионов собственных граждан...Совок с карательной медициной, преследованием КГБ инакомыслящих, Совок , просравший экономическую войну свободному миру - вот молекула опзжопного нафталина 2. Это точное лекало путинских молодежных штурмовиков.3. А почему они тусубтся пол прокуратурой ? )) Прокуратура не выносит приговоры. Пытается , правда совершать эту уголовку...но пока что приговоры выносит суд. Вот и пришли бы под суд ..Слаб0? ))
показати весь коментар
15.06.2020 13:41 Відповісти
Засранцы адвокаты ! За 20 минут перерыва не могли проверить техническую готовность трансляции ?!
показати весь коментар
15.06.2020 13:51 Відповісти
зал выглядит как конура... ужастьё"!
показати весь коментар
15.06.2020 14:02 Відповісти
Стерненко посадят а Патриоты покричат ганьба и разойдутся Вообщем всё как всегда аж скучно смотреть
показати весь коментар
15.06.2020 15:03 Відповісти
 
 