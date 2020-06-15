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Умер глава Деснянской РГА Шатиришвили, - "слуга народа" Яременко

Умер глава Деснянской РГА Шатиришвили, -

Глава Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили умер вчера.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуг народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Яременко, чиновник умер вчера из-за болезни, но не уточнил из-за какой именно.

"Смерть молодого человека в расцвете сил - беда, которую трудно осмыслить", - отметил Яременко.

Напомним, 18 мая 2020 года Зеленский назначил Шатиришвили главой Деснянской РГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко

Умер глава Деснянской РГА Шатиришвили, - слуга народа Яременко 01

Автор: 

Киев (25516) смерть (9218) РГА (251) Яременко Богдан (150)


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Топ комментарии
+12
13 июня от обстрелов расиянских тварей, погиб защитник Украины.
Погиб за то что, чтоб мы жили мирно и наши дети спокойно могли выходить на улицу. И за то чтоб зечмо на кортеже из ...дцати машин ездило по мирным городам Украины "кабанчиков" пострелять.
****, где хоть когда-нибудь зетварье сочувствовало. А тут вылезло аналтабу с сочувствием. Идите твари нах, как живые так и нет.
Скорблю,плачу за всеми нашими мальчишками, мужчинами, погибших за нас. Пусть земля вам всем будет пухом.
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15.06.2020 16:09
+2
ცათა სასუფეველი
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15.06.2020 15:51
+1
Спасибо ЦЕНЗОРУ за удаления непристойные высказывания !!!!!!
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15.06.2020 15:53
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Вы больше портите!!!!!Постыдились бы!!!!
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15.06.2020 15:50 Ответить
Почему просто нельзя написать, что умер этот Давид ??? Нет именно Яременко сообщил офигеть какой оракул знаем по чему большой специалист ! Обосрали память умершего человека ! Баньте !!!
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15.06.2020 15:55 Ответить
ცათა სასუფეველი
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15.06.2020 15:51 Ответить
Спасибо ЦЕНЗОРУ за удаления непристойные высказывания !!!!!!
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15.06.2020 15:53 Ответить
Да все норм, надо все оставлять и слугам давать читать, а то они в параллельном мире живут, а вот это в параллельный мир уже переселился, в мир вечного квартала
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15.06.2020 16:10 Ответить
13 июня от обстрелов расиянских тварей, погиб защитник Украины.
Погиб за то что, чтоб мы жили мирно и наши дети спокойно могли выходить на улицу. И за то чтоб зечмо на кортеже из ...дцати машин ездило по мирным городам Украины "кабанчиков" пострелять.
****, где хоть когда-нибудь зетварье сочувствовало. А тут вылезло аналтабу с сочувствием. Идите твари нах, как живые так и нет.
Скорблю,плачу за всеми нашими мальчишками, мужчинами, погибших за нас. Пусть земля вам всем будет пухом.
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15.06.2020 16:09 Ответить
передоз?
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15.06.2020 22:27 Ответить
 
 