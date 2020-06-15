Умер глава Деснянской РГА Шатиришвили, - "слуга народа" Яременко
Глава Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили умер вчера.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуг народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Яременко, чиновник умер вчера из-за болезни, но не уточнил из-за какой именно.
"Смерть молодого человека в расцвете сил - беда, которую трудно осмыслить", - отметил Яременко.
Напомним, 18 мая 2020 года Зеленский назначил Шатиришвили главой Деснянской РГА.
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Погиб за то что, чтоб мы жили мирно и наши дети спокойно могли выходить на улицу. И за то чтоб зечмо на кортеже из ...дцати машин ездило по мирным городам Украины "кабанчиков" пострелять.
****, где хоть когда-нибудь зетварье сочувствовало. А тут вылезло аналтабу с сочувствием. Идите твари нах, как живые так и нет.
Скорблю,плачу за всеми нашими мальчишками, мужчинами, погибших за нас. Пусть земля вам всем будет пухом.