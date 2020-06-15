Умер глава Деснянской РГА Шатиришвили, - "слуга народа" Яременко

Глава Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили умер вчера.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуг народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Яременко, чиновник умер вчера из-за болезни, но не уточнил из-за какой именно.

"Смерть молодого человека в расцвете сил - беда, которую трудно осмыслить", - отметил Яременко.

Напомним, 18 мая 2020 года Зеленский назначил Шатиришвили главой Деснянской РГА.

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