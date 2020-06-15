Помер голова Деснянської РДА Шатірішвілі, - "слуга народу" Яременко

Глава Деснянської райдержадміністрації Давид Шатірішвілі помер учора.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Яременка, чиновник помер учора через хворобу, але не уточнив, через яку саме.

"Смерть молодої людини в розквіті сил - біда, яку важко осмислити", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, 18 травня 2020 року Зеленський призначив Шатірішвілі головою Деснянської РДА.

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