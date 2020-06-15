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Помер голова Деснянської РДА Шатірішвілі, - "слуга народу" Яременко

Помер голова Деснянської РДА Шатірішвілі, -

Глава Деснянської райдержадміністрації Давид Шатірішвілі помер учора.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Яременка, чиновник помер учора через хворобу, але не уточнив, через яку саме.

"Смерть молодої людини в розквіті сил - біда, яку важко осмислити", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, 18 травня 2020 року Зеленський призначив Шатірішвілі головою Деснянської РДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко

Помер голова Деснянської РДА Шатірішвілі, - слуга народу Яременко 01

Автор: 

Київ (19461) смерть (6746) РДА (197) Яременко Богдан (148)


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Топ коментарі
+12
13 июня от обстрелов расиянских тварей, погиб защитник Украины.
Погиб за то что, чтоб мы жили мирно и наши дети спокойно могли выходить на улицу. И за то чтоб зечмо на кортеже из ...дцати машин ездило по мирным городам Украины "кабанчиков" пострелять.
****, где хоть когда-нибудь зетварье сочувствовало. А тут вылезло аналтабу с сочувствием. Идите твари нах, как живые так и нет.
Скорблю,плачу за всеми нашими мальчишками, мужчинами, погибших за нас. Пусть земля вам всем будет пухом.
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15.06.2020 16:09
+2
ცათა სასუფეველი
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15.06.2020 15:51
+1
Спасибо ЦЕНЗОРУ за удаления непристойные высказывания !!!!!!
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15.06.2020 15:53
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Вы больше портите!!!!!Постыдились бы!!!!
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15.06.2020 15:50 Відповісти
Почему просто нельзя написать, что умер этот Давид ??? Нет именно Яременко сообщил офигеть какой оракул знаем по чему большой специалист ! Обосрали память умершего человека ! Баньте !!!
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15.06.2020 15:55 Відповісти
ცათა სასუფეველი
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15.06.2020 15:51 Відповісти
Спасибо ЦЕНЗОРУ за удаления непристойные высказывания !!!!!!
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15.06.2020 15:53 Відповісти
Да все норм, надо все оставлять и слугам давать читать, а то они в параллельном мире живут, а вот это в параллельный мир уже переселился, в мир вечного квартала
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15.06.2020 16:10 Відповісти
13 июня от обстрелов расиянских тварей, погиб защитник Украины.
Погиб за то что, чтоб мы жили мирно и наши дети спокойно могли выходить на улицу. И за то чтоб зечмо на кортеже из ...дцати машин ездило по мирным городам Украины "кабанчиков" пострелять.
****, где хоть когда-нибудь зетварье сочувствовало. А тут вылезло аналтабу с сочувствием. Идите твари нах, как живые так и нет.
Скорблю,плачу за всеми нашими мальчишками, мужчинами, погибших за нас. Пусть земля вам всем будет пухом.
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15.06.2020 16:09 Відповісти
передоз?
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15.06.2020 22:27 Відповісти
 
 