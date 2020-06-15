Помер голова Деснянської РДА Шатірішвілі, - "слуга народу" Яременко
Глава Деснянської райдержадміністрації Давид Шатірішвілі помер учора.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Яременка, чиновник помер учора через хворобу, але не уточнив, через яку саме.
"Смерть молодої людини в розквіті сил - біда, яку важко осмислити", - зазначив Яременко.
Нагадаємо, 18 травня 2020 року Зеленський призначив Шатірішвілі головою Деснянської РДА.
Топ коментарі
+12 Людмила Канивец
показати весь коментар15.06.2020 16:09
+2 Александр Иванов #442761
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+1 Елена #429220
показати весь коментар15.06.2020 15:53
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Погиб за то что, чтоб мы жили мирно и наши дети спокойно могли выходить на улицу. И за то чтоб зечмо на кортеже из ...дцати машин ездило по мирным городам Украины "кабанчиков" пострелять.
****, где хоть когда-нибудь зетварье сочувствовало. А тут вылезло аналтабу с сочувствием. Идите твари нах, как живые так и нет.
Скорблю,плачу за всеми нашими мальчишками, мужчинами, погибших за нас. Пусть земля вам всем будет пухом.