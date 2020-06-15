В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона
Из-за риска дальнейшего распространения коронавируса в российских городах Пенза, Челябинск и Якутск местные власти уже отменили парады в честь 75-й годовщины победы, которые и так были перенесены с 9 мая на 24 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".
Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции. В Республике Саха (Якутия) зафиксировано 3122 случая заболевания, из которых 85 - за последние сутки. 20 человек умерли. Режим самоизоляции действует до 21 июня.
В Челябинской области официально зарегистрировано 4,8 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 82 человека. За последние сутки выявлено 169 новых случаев заражения. В регионе до 30 июня действуют режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. При этом с понедельника, 15 июня, открываются все санатории с медицинской лицензией.
В Пензенской области режим повышенной готовности действует до 21 июня. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, небольших магазинов. Всего в области подтверждено 3729 случаев коронавируса, умер 31 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня.
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С названием горных областей употребляется предлог «НА» : на Кавказе….
На Донбассе, на Кузбассе...-местность без точно очерченных границ.
это даже хуже вируса, не думаю чтобы какой-то вирус был таким дураком. как ватники то. - Михалков вспетушился и визжит о "чипах" через иголку....
кринж, как щас модно говорить.
просто "потьомкінку" в совку робити вміли. але навіщо? краще підтримати чергову Бен-Тумба-Зал*пу в Гватемалі, а совки хай жеруть капусту і насеть "получку" в Спортото, ой, в "банк"
Японія обісрала Гітлера(він правда обісрав перед цим Японію), підписавши пакт з совком, а потім совок шо зробив?
Правильно!!(как фсіхда)
А про "Рашка/совок" можна довго говорити. І про те, що перше саме себе виголосило нащадком другого, і про наслідування засобів і методів "роботи" державних органів як зовні, так і в середині країни, і про виведення грошей з рахунків державного ощадбанка всіх республік до московії у 1991-92 роках...
Але в двох словах "Рашка/совок"="сувора реальність/минуле"
дєржацца!
Жаль кстати что Меркель - Штази. Я бы это говно поставил в стойло, красножопые все архивы засекретили, хотя это тут мы спорим, а в норм. странах все знают что и как было, но лижут "искандеры" Путину.....
б*же, я в т.н. "Западе" разочаровался.... и да, тут материться нельзя, так что не скажу как именно я разочаровался.....
Є, що святкувати...
Любіл унтер-маршал посилать солдат на мінні поля...
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
- С праздником, Иван!...
- С праздником, с праздником...
- А ты чего такой грустный?
- Да вчера внучок пенсию отобрал, на пропой... Сказал: "Или давай деньги, или забью тебе в жопу палку и пойду с ней на парад, в "Бессмертный полк"...
- Так мы же с тобой после войны родились!!!...
- А он сказал, что ему плевать - там не разбираются, кто когда родился...
С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?
С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?
...................................
С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?
С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
Юрий Нестеренко, март 2014
Бандитов племя, знамо дело,
Лжет постоянно, нагло, смело.
Ограбит гопник сельский дом,
Но на суде: "Я не был в нем!
В селе том не был! Чистый я!
Ты отпусти меня, судья!"
Сто раз о «гиркинцах» спроси
У предводителя Руси,
- Нас на Донбассе нет! - твердит.
Быть может, «царь» Руси - бандит?
Что Вождь не скажет, то соврет:
- Я - Конституции оплот!
- Век пенсионный нерушим!
- Мы скоро бедность сокрушим!
- Нас - скопом в Рай, весь Запад - в Ад!
- Народ российский сыт, богат!
- От санкций лучше лишь Руси!
- Россия - крепь земной оси!
- Разбили русские ИГИЛ!
- Не наш ракетчик «Боинг» сбил!..
Одну лишь ложь «царек» твердит.
Быть может, «сказочный»- бандит?
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.
Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мозку тирса й іржа.
Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз,
Захватив "лугандон"
Та ще й далі поліз.
Ти стріляєш в людей,
Їх дома розвалив...
Туз «величних» ідей,
Краще дупу обмий.
Забирайся свиня,
Насмітив - підмети,
Бо від тебе воня,
Та стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березанський