В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона

Из-за риска дальнейшего распространения коронавируса в российских городах Пенза, Челябинск и Якутск местные власти уже отменили парады в честь 75-й годовщины победы, которые и так были перенесены с 9 мая на 24 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции. В Республике Саха (Якутия) зафиксировано 3122 случая заболевания, из которых 85 - за последние сутки. 20 человек умерли. Режим самоизоляции действует до 21 июня.

В Челябинской области официально зарегистрировано 4,8 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 82 человека. За последние сутки выявлено 169 новых случаев заражения. В регионе до 30 июня действуют режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. При этом с понедельника, 15 июня, открываются все санатории с медицинской лицензией.

В Пензенской области режим повышенной готовности действует до 21 июня. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, небольших магазинов. Всего в области подтверждено 3729 случаев коронавируса, умер 31 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня.

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