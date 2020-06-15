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В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона

В России начинают отменять

Из-за риска дальнейшего распространения коронавируса в российских городах Пенза, Челябинск и Якутск местные власти уже отменили парады в честь 75-й годовщины победы, которые и так были перенесены с 9 мая на 24 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции. В Республике Саха (Якутия) зафиксировано 3122 случая заболевания, из которых 85 - за последние сутки. 20 человек умерли. Режим самоизоляции действует до 21 июня.

В Челябинской области официально зарегистрировано 4,8 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 82 человека. За последние сутки выявлено 169 новых случаев заражения. В регионе до 30 июня действуют режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. При этом с понедельника, 15 июня, открываются все санатории с медицинской лицензией.

В Пензенской области режим повышенной готовности действует до 21 июня. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, небольших магазинов. Всего в области подтверждено 3729 случаев коронавируса, умер 31 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

парад (634) россия (95502)


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Топ комментарии
+51
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 5921
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15.06.2020 15:21
+40
Кацарылые ,все никак со своей победой не успокоятся! Побежденные счастливо живут в новом 21 веке,старики доживают в чистоте и уюте.А эти голодранцы все победоносят,сами над собой.
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15.06.2020 15:22
+34
А как же диды?
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15.06.2020 15:19
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А как же диды?
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15.06.2020 15:19 Ответить
а диды трали-вали!
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15.06.2020 15:20 Ответить
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 5921
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15.06.2020 15:21 Ответить
що за "пошвидше"?
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15.06.2020 15:25 Ответить
побыстрее по кацапски
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15.06.2020 15:26 Ответить
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 8801
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15.06.2020 15:44 Ответить
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 4569
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15.06.2020 15:45 Ответить
ну и что тут такого? Партизанка взяла немецкого языка
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15.06.2020 17:07 Ответить
Или кое что длиннее во все дырочки...
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15.06.2020 19:32 Ответить
ЗАЧАТИЕ *****
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15.06.2020 17:40 Ответить
Можна ще написати хутчіше, в москалів взагалі мізки вибухнуть. Все таки видно наскільки багатша мова.
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15.06.2020 15:47 Ответить
Украина есть единственный наследник Руси, а на Руси всегда говорили НА, это привилегия Руси и её наследника Украины. На Московии и на России я что-то не припомню. Самозванцы не имеют право на НА.
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15.06.2020 15:29 Ответить
Звідки ви знаєте як казали на Русі, від Некрасова?
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15.06.2020 15:40 Ответить
Розенталь Д.Э. «Справочник по литературной правке» под редакцией И.Б.Голуб. 16 издание 2012г. «С административно-географическими наименованиями употребляется предлог «В», например: в городе, в районе, в области, в республике, в Сибири, в Закавказье, в Украине. Сочетание на Украину/Украйне возникло под влиянием украинского языка.
С названием горных областей употребляется предлог «НА» : на Кавказе….
На Донбассе, на Кузбассе...-местность без точно очерченных границ.
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15.06.2020 16:00 Ответить
Это придумали кацапы, т.к. их жаба давит, что Украину называют как и Русь, а паРаша всегда в ... жопе.
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16.06.2020 20:31 Ответить
Ідіотина кацапська, українська мова лише за рахунок синонімів мінімум на четверть має більший обсяг слів, ніж ваш "ізик". І за рахунок їх створюється набагато більше словесних зворотів, ніж у вас. В залежності від формування речення використовується "в" і "на". У нас навіть відмінків більше, ніж у вас... Хоч-би, не ганьбився, "мокша зачухана"... Лінгвіст "пуканий"...
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15.06.2020 16:14 Ответить
Дедам тяжелее было, чем им сейчас. Они фошиздов пабедили, а эти какого-то вируса испужались. Деды не гордились бы такими внуками!!!
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15.06.2020 15:27 Ответить
Так їх на палю насадять... Нащадки на пляшку, а предків на палю
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15.06.2020 15:40 Ответить
діди у підручниках передатуть свій зв"язок поколінь. навіть у книжках, за якими кацапи викладають дітям закордоном на факультативах, не існує іншої каски, окрім військової з армійською зіркою.
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15.06.2020 16:12 Ответить
Вобще распустились холопы, а как же воля царя? пора войска вводить в метежные регионы
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15.06.2020 15:20 Ответить
Вот только не отменяются а переносятся на более поздний срок.
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15.06.2020 15:20 Ответить
Наступного року можна провести два паради.
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15.06.2020 15:34 Ответить
в один день
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15.06.2020 15:38 Ответить
или одни похороны.
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15.06.2020 16:00 Ответить
Кацарылые ,все никак со своей победой не успокоятся! Побежденные счастливо живут в новом 21 веке,старики доживают в чистоте и уюте.А эти голодранцы все победоносят,сами над собой.
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15.06.2020 15:22 Ответить
+++
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15.06.2020 15:23 Ответить
особенно японцы - все автоматизированно дома, чуть ли не роботы, кстати да. а это говно "живет" в болоте без газа и пачкает штаны(если есть), шоб тока злобные канадцы не захватили мою избу и очковый сортир - Обама, не завидуй.
это даже хуже вируса, не думаю чтобы какой-то вирус был таким дураком. как ватники то. - Михалков вспетушился и визжит о "чипах" через иголку....
кринж, как щас модно говорить.
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15.06.2020 15:28 Ответить
Здається, що мир з Японією ні СРСР, ні РФ так і не підписали і, фактично, вони досі в стані війни. Але я можу помилятись
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15.06.2020 15:42 Ответить
Не підписали, але вони в стані припинення вогню, питання в островах.
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15.06.2020 15:44 Ответить
Ставлю на самураїв!
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15.06.2020 15:48 Ответить
Логічно, те що зробили самураї на свої половині Сахаліну за 30 років, СРСР не зміг повторити за 80.
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15.06.2020 15:50 Ответить
не хотів.
просто "потьомкінку" в совку робити вміли. але навіщо? краще підтримати чергову Бен-Тумба-Зал*пу в Гватемалі, а совки хай жеруть капусту і насеть "получку" в Спортото, ой, в "банк"
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15.06.2020 15:58 Ответить
Підтверджую... У мене знайома була, медсестра з госпіталю. Дочка льотчика-фронтовика. В 46-му потрапили служить у Южно-Сахалінськ. Прожили там років з десять, а потім перевелись в Україну. На 20-ліття випуску з школи вона їздила туди... Казала, що жахнулася - замість красивого японського міста побачила "Мухосранськ"...
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15.06.2020 16:24 Ответить
при чому тут це?
Японія обісрала Гітлера(він правда обісрав перед цим Японію), підписавши пакт з совком, а потім совок шо зробив?
Правильно!!(как фсіхда)
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15.06.2020 15:56 Ответить
Ви згадали про Японію, тема присвячена параду перемоги... До того ж, обговорення пішло про відмінність якості життя "переможців" і "переможених". От я і навів факт того, що слова "РФ", "Японія" і "перемога" в одному реченні виглядають якось сумнівно.
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15.06.2020 16:13 Ответить
Можна й навіть не читати коментар шановного пана, а просто запитати - що означає для пана Рашка/совок?
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15.06.2020 16:18 Ответить
Можна навіть не відповідати на коментар пана, якщо його не читати.
А про "Рашка/совок" можна довго говорити. І про те, що перше саме себе виголосило нащадком другого, і про наслідування засобів і методів "роботи" державних органів як зовні, так і в середині країни, і про виведення грошей з рахунків державного ощадбанка всіх республік до московії у 1991-92 роках...
Але в двох словах "Рашка/совок"="сувора реальність/минуле"
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15.06.2020 16:51 Ответить
Та ладно, *опа таки пришла?
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15.06.2020 15:22 Ответить
а за шо ж діди ваєвалі?
дєржацца!
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15.06.2020 15:23 Ответить
Безобразие! За людишек боитесь - северных оленей на парад запускайте. Распустились, понимаешь.
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15.06.2020 15:23 Ответить
Короновщина Беды!

Жаль кстати что Меркель - Штази. Я бы это говно поставил в стойло, красножопые все архивы засекретили, хотя это тут мы спорим, а в норм. странах все знают что и как было, но лижут "искандеры" Путину.....
б*же, я в т.н. "Западе" разочаровался.... и да, тут материться нельзя, так что не скажу как именно я разочаровался.....
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15.06.2020 15:24 Ответить
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 8645
Є, що святкувати...
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15.06.2020 15:24 Ответить
100%!
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15.06.2020 15:27 Ответить
найцікавіше почнеться, коли між регіонами суб'єктов пєдірациї перестануть проходити платежі
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15.06.2020 15:33 Ответить
Такое ощущение, что в России, между первой волной коронавируса и второй, будет всего 1 день - день голосования по поправкам в Конституцию.
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15.06.2020 16:06 Ответить
Парадом в России командует коронавирус.
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15.06.2020 15:26 Ответить
Что характерно, Гундяй гундел, а потом ему запретили шабаши - взял под козырек. А у нас - ах оставьте.
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15.06.2020 15:30 Ответить
та їм все одно коли бухать хоч по десять разів на рік)
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15.06.2020 15:27 Ответить
На день.
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15.06.2020 15:29 Ответить
Ех, був в Гріша Жучкін, він би с удовольстієм провьол.
Любіл унтер-маршал посилать солдат на мінні поля...
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15.06.2020 15:27 Ответить
Так "мінні поля" - це "дріб"язок"... Про випробування ядерної бомби на Тоцькому полігоні, чув? Там, замість мавп, як у американців, в окопах сиділи тисячі солдат... А потім з них взяли "Підписку про нерозголошення", і вони вмирали по селах і містах, не маючи права сказать, від чого...
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15.06.2020 16:33 Ответить
Капну яду..у американцев тоже не макаки сидели в окопах...кроме того еще и организовывали экскурсии туристов смотреть взрыв ядреной бимбы...Просто они раньше поумнели, и там стало понятно от чего стали болеть онкологией...
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15.06.2020 19:36 Ответить
Я знаю... Вот только американцы своим выдавали тёмные очки, чтобы уберечь от светового импульса, и они в окопах сидели, а не шли в атаку через область произведённого взрыва... Танки, вообще, через эпицентр прогнали, а на экипажах, кроме комбезов х/б, и противогазов - ничего. И танки негерметизированы, без наддува...
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15.06.2020 20:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZWSMoE3A5DI&feature=emb_logo По сути на рашке было аналогично...
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15.06.2020 19:48 Ответить
То фигня... Я фильмы "покруче" видел... ДСП, по РХБЗ...
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15.06.2020 20:14 Ответить
Это шо ж получаецца такое? Дидов на палку в этом году насаживать не будут ? Это попахивает русафобией и изменой родины-уродины.
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15.06.2020 15:29 Ответить
Трохи давня, але все ще актуальна інформація...
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 4588
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15.06.2020 15:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QnYl0OLpnaU&t=9s Лапти для Кремля. Суд в Гааге указал на виновность Путина в деле о Боинге MH17...
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15.06.2020 15:32 Ответить
не скрепно. диды не одобряют такую мелочность. ну заболеет сотня-другая тысяч, ну помрет пара сотен...подумаешь.
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15.06.2020 15:34 Ответить
Відмінили парад?! - Слабаки! Дєдивгробахперевиртали!
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15.06.2020 15:45 Ответить
Задают журналисты вопрос Министру здравоохранения РФ, Веронике Игоревне Скворцовой:
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
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15.06.2020 16:38 Ответить
Я правильно понимаю, что в этом году в Раиссе дедов на палках тоже будут носить он-лайн?
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15.06.2020 15:50 Ответить
Китай проти, там цілі заводи друкують дідів разом з патиками.
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15.06.2020 15:52 Ответить
Встречаются в России два "ветерана". Один другому:
- С праздником, Иван!...
- С праздником, с праздником...
- А ты чего такой грустный?
- Да вчера внучок пенсию отобрал, на пропой... Сказал: "Или давай деньги, или забью тебе в жопу палку и пойду с ней на парад, в "Бессмертный полк"...
- Так мы же с тобой после войны родились!!!...
- А он сказал, что ему плевать - там не разбираются, кто когда родился...
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15.06.2020 16:40 Ответить
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 43
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15.06.2020 15:55 Ответить
***
С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?

С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?
...................................
С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?

С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?

С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…

Юрий Нестеренко, март 2014
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15.06.2020 16:00 Ответить
Автору Р Е С П ЕТ К Т !!!
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15.06.2020 19:23 Ответить
Царь и бандит
Бандитов племя, знамо дело,
Лжет постоянно, нагло, смело.
Ограбит гопник сельский дом,
Но на суде: "Я не был в нем!
В селе том не был! Чистый я!
Ты отпусти меня, судья!"

Сто раз о «гиркинцах» спроси
У предводителя Руси,
- Нас на Донбассе нет! - твердит.
Быть может, «царь» Руси - бандит?
Что Вождь не скажет, то соврет:
- Я - Конституции оплот!
- Век пенсионный нерушим!
- Мы скоро бедность сокрушим!
- Нас - скопом в Рай, весь Запад - в Ад!
- Народ российский сыт, богат!
- От санкций лучше лишь Руси!
- Россия - крепь земной оси!
- Разбили русские ИГИЛ!
- Не наш ракетчик «Боинг» сбил!..

Одну лишь ложь «царек» твердит.
Быть может, «сказочный»- бандит?
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15.06.2020 16:03 Ответить
КРИВАВИЙ, ВОРОВИТИЙ СУСІД
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.

Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мозку тирса й іржа.

Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз,
Захватив "лугандон"
Та ще й далі поліз.

Ти стріляєш в людей,
Їх дома розвалив...
Туз «величних» ідей,
Краще дупу обмий.

Забирайся свиня,
Насмітив - підмети,
Бо від тебе воня,
Та стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березанський
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15.06.2020 16:23 Ответить
Готовій сценарий войні с НАТО : "Дураков нет".
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15.06.2020 16:24 Ответить
Какое предательство дидоваивалов! Марш на победобесие суки позорные! Совсем мацкалы охренели - предают совкоскрепы!
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15.06.2020 16:27 Ответить
Парад зомбованих трупаків-пацаків.
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15.06.2020 18:01 Ответить
походу рашу развалит коронавирус...
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15.06.2020 17:04 Ответить
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15.06.2020 17:32 Ответить
всех гнать на парад с заград отрядами , иначе диды не поймут и не простят
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15.06.2020 17:43 Ответить
Як це без параду? Рускій мір і без параду. Треба паради, а потім у церкву з цілуванням ікон, гуляння на тиждень, а може і більше ...
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15.06.2020 17:58 Ответить
Не патриотично конечно это---но я бы не рекомендовал именно в Якутске отменять парад! Рискует власть. Там хлопцы только парада и ждали. Асфальт появился только в конце мая, есть где гарцевать. На танки им охота посмотреть. Отомстят. Шаманов натравят на понятно кого. Тем более в тех местах только и трезвые шаманы---остальные в ссуль готовые с 8 класса начиная!
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15.06.2020 18:08 Ответить
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 5586
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15.06.2020 19:11 Ответить
В челябинске люто ненавидят военных со времен ссср.... Причина оборонные заводы...где порядок контролировал вертухай и пожарный ...да да...самый настоящий вертухай, только вместо дубинки и черемухи у него в руке была тетрадка, куда он записывал тех кто находился не нарабочем месте..потом лишали премии
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15.06.2020 19:29 Ответить
Ну это ж как-то не по-скрепному. Без парада никак нельзя, как Шарикову без пропитания.
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15.06.2020 19:53 Ответить
Парад перенесут на 31 декабря.
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15.06.2020 20:29 Ответить
Скрепоносцы возликуют, будет шанс как минимум две недели бухать.
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15.06.2020 21:05 Ответить
 
 