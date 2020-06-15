У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони

Через ризик подальшого поширення коронавірусу в російських містах Пенза, Челябінськ і Якутськ місцева влада вже скасувала паради на честь 75-ї річниці перемоги, які й так були перенесені з 9 травня на 24 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант".

Замість параду в Якутську 24 червня відбудуться відкриття пам'ятника якутському снайперу, показ техніки воєнних років, відбудуться онлайн-акції. У Республіці Саха (Якутія) зафіксовано 3122 випадки захворювання, з яких 85 - за останню добу. 20 осіб померли. Режим самоізоляції діє до 21 червня.

У Челябінській області офіційно зареєстровано 4,8 тис. осіб, які заразилися коронавірусом, померли 82 людини. За останню добу виявлено 169 нових випадків зараження. У регіоні до 30 червня діють режим підвищеної готовності та обов'язковий масковий режим. При цьому з понеділка, 15 червня, відкриваються всі санаторії з медичною ліцензією.

У Пензенській області режим підвищеної готовності діє до 21 червня. З 1 червня регіон перейшов на перший етап зняття обмежень, дозволено прогулянки по двоє, заняття фізкультурою і спортом на повітрі, робота об'єктів сфери послуг, невеликих магазинів. Загалом в області підтверджено 3729 випадків коронавірусу, померла 31 людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія проведе парад на честь Дня перемоги 24 червня.

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