УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9618 відвідувачів онлайн
Новини
20 776 83

У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони

У Росії починають скасовувати

Через ризик подальшого поширення коронавірусу в російських містах Пенза, Челябінськ і Якутськ місцева влада вже скасувала паради на честь 75-ї річниці перемоги, які й так були перенесені з 9 травня на 24 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант".

Замість параду в Якутську 24 червня відбудуться відкриття пам'ятника якутському снайперу, показ техніки воєнних років, відбудуться онлайн-акції. У Республіці Саха (Якутія) зафіксовано 3122 випадки захворювання, з яких 85 - за останню добу. 20 осіб померли. Режим самоізоляції діє до 21 червня.

У Челябінській області офіційно зареєстровано 4,8 тис. осіб, які заразилися коронавірусом, померли 82 людини. За останню добу виявлено 169 нових випадків зараження. У регіоні до 30 червня діють режим підвищеної готовності та обов'язковий масковий режим. При цьому з понеділка, 15 червня, відкриваються всі санаторії з медичною ліцензією.

У Пензенській області режим підвищеної готовності діє до 21 червня. З 1 червня регіон перейшов на перший етап зняття обмежень, дозволено прогулянки по двоє, заняття фізкультурою і спортом на повітрі, робота об'єктів сфери послуг, невеликих магазинів. Загалом в області підтверджено 3729 випадків коронавірусу, померла 31 людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія проведе парад на честь Дня перемоги 24 червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні військових у Росії заразилися коронавірусом на репетиціях параду до Дня перемоги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

парад (377) росія (65129)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 5921
показати весь коментар
15.06.2020 15:21
+40
Кацарылые ,все никак со своей победой не успокоятся! Побежденные счастливо живут в новом 21 веке,старики доживают в чистоте и уюте.А эти голодранцы все победоносят,сами над собой.
показати весь коментар
15.06.2020 15:22
+34
А как же диды?
показати весь коментар
15.06.2020 15:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как же диды?
показати весь коментар
15.06.2020 15:19 Відповісти
а диды трали-вали!
показати весь коментар
15.06.2020 15:20 Відповісти
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 5921
показати весь коментар
15.06.2020 15:21 Відповісти
що за "пошвидше"?
показати весь коментар
15.06.2020 15:25 Відповісти
побыстрее по кацапски
показати весь коментар
15.06.2020 15:26 Відповісти
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 8801
показати весь коментар
15.06.2020 15:44 Відповісти
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 4569
показати весь коментар
15.06.2020 15:45 Відповісти
ну и что тут такого? Партизанка взяла немецкого языка
показати весь коментар
15.06.2020 17:07 Відповісти
Или кое что длиннее во все дырочки...
показати весь коментар
15.06.2020 19:32 Відповісти
ЗАЧАТИЕ *****
показати весь коментар
15.06.2020 17:40 Відповісти
Можна ще написати хутчіше, в москалів взагалі мізки вибухнуть. Все таки видно наскільки багатша мова.
показати весь коментар
15.06.2020 15:47 Відповісти
Украина есть единственный наследник Руси, а на Руси всегда говорили НА, это привилегия Руси и её наследника Украины. На Московии и на России я что-то не припомню. Самозванцы не имеют право на НА.
показати весь коментар
15.06.2020 15:29 Відповісти
Звідки ви знаєте як казали на Русі, від Некрасова?
показати весь коментар
15.06.2020 15:40 Відповісти
Розенталь Д.Э. «Справочник по литературной правке» под редакцией И.Б.Голуб. 16 издание 2012г. «С административно-географическими наименованиями употребляется предлог «В», например: в городе, в районе, в области, в республике, в Сибири, в Закавказье, в Украине. Сочетание на Украину/Украйне возникло под влиянием украинского языка.
С названием горных областей употребляется предлог «НА» : на Кавказе….
На Донбассе, на Кузбассе...-местность без точно очерченных границ.
показати весь коментар
15.06.2020 16:00 Відповісти
Это придумали кацапы, т.к. их жаба давит, что Украину называют как и Русь, а паРаша всегда в ... жопе.
показати весь коментар
16.06.2020 20:31 Відповісти
Ідіотина кацапська, українська мова лише за рахунок синонімів мінімум на четверть має більший обсяг слів, ніж ваш "ізик". І за рахунок їх створюється набагато більше словесних зворотів, ніж у вас. В залежності від формування речення використовується "в" і "на". У нас навіть відмінків більше, ніж у вас... Хоч-би, не ганьбився, "мокша зачухана"... Лінгвіст "пуканий"...
показати весь коментар
15.06.2020 16:14 Відповісти
Дедам тяжелее было, чем им сейчас. Они фошиздов пабедили, а эти какого-то вируса испужались. Деды не гордились бы такими внуками!!!
показати весь коментар
15.06.2020 15:27 Відповісти
Так їх на палю насадять... Нащадки на пляшку, а предків на палю
показати весь коментар
15.06.2020 15:40 Відповісти
діди у підручниках передатуть свій зв"язок поколінь. навіть у книжках, за якими кацапи викладають дітям закордоном на факультативах, не існує іншої каски, окрім військової з армійською зіркою.
показати весь коментар
15.06.2020 16:12 Відповісти
Вобще распустились холопы, а как же воля царя? пора войска вводить в метежные регионы
показати весь коментар
15.06.2020 15:20 Відповісти
Вот только не отменяются а переносятся на более поздний срок.
показати весь коментар
15.06.2020 15:20 Відповісти
Наступного року можна провести два паради.
показати весь коментар
15.06.2020 15:34 Відповісти
в один день
показати весь коментар
15.06.2020 15:38 Відповісти
или одни похороны.
показати весь коментар
15.06.2020 16:00 Відповісти
Кацарылые ,все никак со своей победой не успокоятся! Побежденные счастливо живут в новом 21 веке,старики доживают в чистоте и уюте.А эти голодранцы все победоносят,сами над собой.
показати весь коментар
15.06.2020 15:22 Відповісти
+++
показати весь коментар
15.06.2020 15:23 Відповісти
особенно японцы - все автоматизированно дома, чуть ли не роботы, кстати да. а это говно "живет" в болоте без газа и пачкает штаны(если есть), шоб тока злобные канадцы не захватили мою избу и очковый сортир - Обама, не завидуй.
это даже хуже вируса, не думаю чтобы какой-то вирус был таким дураком. как ватники то. - Михалков вспетушился и визжит о "чипах" через иголку....
кринж, как щас модно говорить.
показати весь коментар
15.06.2020 15:28 Відповісти
Здається, що мир з Японією ні СРСР, ні РФ так і не підписали і, фактично, вони досі в стані війни. Але я можу помилятись
показати весь коментар
15.06.2020 15:42 Відповісти
Не підписали, але вони в стані припинення вогню, питання в островах.
показати весь коментар
15.06.2020 15:44 Відповісти
Ставлю на самураїв!
показати весь коментар
15.06.2020 15:48 Відповісти
Логічно, те що зробили самураї на свої половині Сахаліну за 30 років, СРСР не зміг повторити за 80.
показати весь коментар
15.06.2020 15:50 Відповісти
не хотів.
просто "потьомкінку" в совку робити вміли. але навіщо? краще підтримати чергову Бен-Тумба-Зал*пу в Гватемалі, а совки хай жеруть капусту і насеть "получку" в Спортото, ой, в "банк"
показати весь коментар
15.06.2020 15:58 Відповісти
Підтверджую... У мене знайома була, медсестра з госпіталю. Дочка льотчика-фронтовика. В 46-му потрапили служить у Южно-Сахалінськ. Прожили там років з десять, а потім перевелись в Україну. На 20-ліття випуску з школи вона їздила туди... Казала, що жахнулася - замість красивого японського міста побачила "Мухосранськ"...
показати весь коментар
15.06.2020 16:24 Відповісти
при чому тут це?
Японія обісрала Гітлера(він правда обісрав перед цим Японію), підписавши пакт з совком, а потім совок шо зробив?
Правильно!!(как фсіхда)
показати весь коментар
15.06.2020 15:56 Відповісти
Ви згадали про Японію, тема присвячена параду перемоги... До того ж, обговорення пішло про відмінність якості життя "переможців" і "переможених". От я і навів факт того, що слова "РФ", "Японія" і "перемога" в одному реченні виглядають якось сумнівно.
показати весь коментар
15.06.2020 16:13 Відповісти
Можна й навіть не читати коментар шановного пана, а просто запитати - що означає для пана Рашка/совок?
показати весь коментар
15.06.2020 16:18 Відповісти
Можна навіть не відповідати на коментар пана, якщо його не читати.
А про "Рашка/совок" можна довго говорити. І про те, що перше саме себе виголосило нащадком другого, і про наслідування засобів і методів "роботи" державних органів як зовні, так і в середині країни, і про виведення грошей з рахунків державного ощадбанка всіх республік до московії у 1991-92 роках...
Але в двох словах "Рашка/совок"="сувора реальність/минуле"
показати весь коментар
15.06.2020 16:51 Відповісти
Та ладно, *опа таки пришла?
показати весь коментар
15.06.2020 15:22 Відповісти
а за шо ж діди ваєвалі?
дєржацца!
показати весь коментар
15.06.2020 15:23 Відповісти
Безобразие! За людишек боитесь - северных оленей на парад запускайте. Распустились, понимаешь.
показати весь коментар
15.06.2020 15:23 Відповісти
Короновщина Беды!

Жаль кстати что Меркель - Штази. Я бы это говно поставил в стойло, красножопые все архивы засекретили, хотя это тут мы спорим, а в норм. странах все знают что и как было, но лижут "искандеры" Путину.....
б*же, я в т.н. "Западе" разочаровался.... и да, тут материться нельзя, так что не скажу как именно я разочаровался.....
показати весь коментар
15.06.2020 15:24 Відповісти
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 8645
Є, що святкувати...
показати весь коментар
15.06.2020 15:24 Відповісти
100%!
показати весь коментар
15.06.2020 15:27 Відповісти
найцікавіше почнеться, коли між регіонами суб'єктов пєдірациї перестануть проходити платежі
показати весь коментар
15.06.2020 15:33 Відповісти
Такое ощущение, что в России, между первой волной коронавируса и второй, будет всего 1 день - день голосования по поправкам в Конституцию.
показати весь коментар
15.06.2020 16:06 Відповісти
Парадом в России командует коронавирус.
показати весь коментар
15.06.2020 15:26 Відповісти
Что характерно, Гундяй гундел, а потом ему запретили шабаши - взял под козырек. А у нас - ах оставьте.
показати весь коментар
15.06.2020 15:30 Відповісти
та їм все одно коли бухать хоч по десять разів на рік)
показати весь коментар
15.06.2020 15:27 Відповісти
На день.
показати весь коментар
15.06.2020 15:29 Відповісти
Ех, був в Гріша Жучкін, він би с удовольстієм провьол.
Любіл унтер-маршал посилать солдат на мінні поля...
показати весь коментар
15.06.2020 15:27 Відповісти
Так "мінні поля" - це "дріб"язок"... Про випробування ядерної бомби на Тоцькому полігоні, чув? Там, замість мавп, як у американців, в окопах сиділи тисячі солдат... А потім з них взяли "Підписку про нерозголошення", і вони вмирали по селах і містах, не маючи права сказать, від чого...
показати весь коментар
15.06.2020 16:33 Відповісти
Капну яду..у американцев тоже не макаки сидели в окопах...кроме того еще и организовывали экскурсии туристов смотреть взрыв ядреной бимбы...Просто они раньше поумнели, и там стало понятно от чего стали болеть онкологией...
показати весь коментар
15.06.2020 19:36 Відповісти
Я знаю... Вот только американцы своим выдавали тёмные очки, чтобы уберечь от светового импульса, и они в окопах сидели, а не шли в атаку через область произведённого взрыва... Танки, вообще, через эпицентр прогнали, а на экипажах, кроме комбезов х/б, и противогазов - ничего. И танки негерметизированы, без наддува...
показати весь коментар
15.06.2020 20:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZWSMoE3A5DI&feature=emb_logo По сути на рашке было аналогично...
показати весь коментар
15.06.2020 19:48 Відповісти
То фигня... Я фильмы "покруче" видел... ДСП, по РХБЗ...
показати весь коментар
15.06.2020 20:14 Відповісти
Это шо ж получаецца такое? Дидов на палку в этом году насаживать не будут ? Это попахивает русафобией и изменой родины-уродины.
показати весь коментар
15.06.2020 15:29 Відповісти
Трохи давня, але все ще актуальна інформація...
В России начинают отменять "парады Победы": уже "сдались" три региона - Цензор.НЕТ 4588
показати весь коментар
15.06.2020 15:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QnYl0OLpnaU&t=9s Лапти для Кремля. Суд в Гааге указал на виновность Путина в деле о Боинге MH17...
показати весь коментар
15.06.2020 15:32 Відповісти
не скрепно. диды не одобряют такую мелочность. ну заболеет сотня-другая тысяч, ну помрет пара сотен...подумаешь.
показати весь коментар
15.06.2020 15:34 Відповісти
Відмінили парад?! - Слабаки! Дєдивгробахперевиртали!
показати весь коментар
15.06.2020 15:45 Відповісти
Задают журналисты вопрос Министру здравоохранения РФ, Веронике Игоревне Скворцовой:
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
показати весь коментар
15.06.2020 16:38 Відповісти
Я правильно понимаю, что в этом году в Раиссе дедов на палках тоже будут носить он-лайн?
показати весь коментар
15.06.2020 15:50 Відповісти
Китай проти, там цілі заводи друкують дідів разом з патиками.
показати весь коментар
15.06.2020 15:52 Відповісти
Встречаются в России два "ветерана". Один другому:
- С праздником, Иван!...
- С праздником, с праздником...
- А ты чего такой грустный?
- Да вчера внучок пенсию отобрал, на пропой... Сказал: "Или давай деньги, или забью тебе в жопу палку и пойду с ней на парад, в "Бессмертный полк"...
- Так мы же с тобой после войны родились!!!...
- А он сказал, что ему плевать - там не разбираются, кто когда родился...
показати весь коментар
15.06.2020 16:40 Відповісти
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 43
показати весь коментар
15.06.2020 15:55 Відповісти
***
С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?

С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?
...................................
С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?

С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?

С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…

Юрий Нестеренко, март 2014
показати весь коментар
15.06.2020 16:00 Відповісти
Автору Р Е С П ЕТ К Т !!!
показати весь коментар
15.06.2020 19:23 Відповісти
Царь и бандит
Бандитов племя, знамо дело,
Лжет постоянно, нагло, смело.
Ограбит гопник сельский дом,
Но на суде: "Я не был в нем!
В селе том не был! Чистый я!
Ты отпусти меня, судья!"

Сто раз о «гиркинцах» спроси
У предводителя Руси,
- Нас на Донбассе нет! - твердит.
Быть может, «царь» Руси - бандит?
Что Вождь не скажет, то соврет:
- Я - Конституции оплот!
- Век пенсионный нерушим!
- Мы скоро бедность сокрушим!
- Нас - скопом в Рай, весь Запад - в Ад!
- Народ российский сыт, богат!
- От санкций лучше лишь Руси!
- Россия - крепь земной оси!
- Разбили русские ИГИЛ!
- Не наш ракетчик «Боинг» сбил!..

Одну лишь ложь «царек» твердит.
Быть может, «сказочный»- бандит?
показати весь коментар
15.06.2020 16:03 Відповісти
КРИВАВИЙ, ВОРОВИТИЙ СУСІД
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.

Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мозку тирса й іржа.

Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз,
Захватив "лугандон"
Та ще й далі поліз.

Ти стріляєш в людей,
Їх дома розвалив...
Туз «величних» ідей,
Краще дупу обмий.

Забирайся свиня,
Насмітив - підмети,
Бо від тебе воня,
Та стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березанський
показати весь коментар
15.06.2020 16:23 Відповісти
Готовій сценарий войні с НАТО : "Дураков нет".
показати весь коментар
15.06.2020 16:24 Відповісти
Какое предательство дидоваивалов! Марш на победобесие суки позорные! Совсем мацкалы охренели - предают совкоскрепы!
показати весь коментар
15.06.2020 16:27 Відповісти
Парад зомбованих трупаків-пацаків.
показати весь коментар
15.06.2020 18:01 Відповісти
походу рашу развалит коронавирус...
показати весь коментар
15.06.2020 17:04 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2020 17:32 Відповісти
всех гнать на парад с заград отрядами , иначе диды не поймут и не простят
показати весь коментар
15.06.2020 17:43 Відповісти
Як це без параду? Рускій мір і без параду. Треба паради, а потім у церкву з цілуванням ікон, гуляння на тиждень, а може і більше ...
показати весь коментар
15.06.2020 17:58 Відповісти
Не патриотично конечно это---но я бы не рекомендовал именно в Якутске отменять парад! Рискует власть. Там хлопцы только парада и ждали. Асфальт появился только в конце мая, есть где гарцевать. На танки им охота посмотреть. Отомстят. Шаманов натравят на понятно кого. Тем более в тех местах только и трезвые шаманы---остальные в ссуль готовые с 8 класса начиная!
показати весь коментар
15.06.2020 18:08 Відповісти
У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони - Цензор.НЕТ 5586
показати весь коментар
15.06.2020 19:11 Відповісти
В челябинске люто ненавидят военных со времен ссср.... Причина оборонные заводы...где порядок контролировал вертухай и пожарный ...да да...самый настоящий вертухай, только вместо дубинки и черемухи у него в руке была тетрадка, куда он записывал тех кто находился не нарабочем месте..потом лишали премии
показати весь коментар
15.06.2020 19:29 Відповісти
Ну это ж как-то не по-скрепному. Без парада никак нельзя, как Шарикову без пропитания.
показати весь коментар
15.06.2020 19:53 Відповісти
Парад перенесут на 31 декабря.
показати весь коментар
15.06.2020 20:29 Відповісти
Скрепоносцы возликуют, будет шанс как минимум две недели бухать.
показати весь коментар
15.06.2020 21:05 Відповісти
 
 