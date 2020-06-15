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Новости Силовики
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Полицейских, бивших участника акции в поддержку Стерненко, отстранили, - Крищенко

Полицейских, бивших участника акции в поддержку Стерненко, отстранили, - Крищенко

Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве одесского активиста Сергея Стерненко.

Об этом руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", - отметил он.

Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция выпустила трех задержанных на акции в поддержку Стерненко, еще двух активистов скоро выпустят, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Напомним, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

В результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек. По словам Стефанишиной, задержали: Овчаренко Виталия, Выговского Николая, Кирьякова Александра, Андрея Мартыненко и Коваленко Антона.

Правоохранители во время задержания участников акции возле Шевченковского районного суда Киева били активиста ногами. Это зафиксировали журналисты.

Государственное бюро расследований даст правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда.

Также смотрите: Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25516) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Стерненко Сергей (394) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+37
Прям смешно. Отправили в отпуск на 3 месяца а потом переведут в другое подразделение может даже с повышением. Уже знаем
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15.06.2020 19:18
+33
я щаз ридатиму
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15.06.2020 19:16
+32
Просто дали людям отдохнуть перед награждением.
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15.06.2020 19:18
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Порохоботня, не треба тут прикидатись цнотливою дівчинкою. Те, що сьогодні відбувається, це прямий наслідок діяльності Порошенка: реформоване МВС і реформовані суди. Тож це якраз ви зробили разом з зеленською шоблою.
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15.06.2020 20:03 Ответить
Не ну красава ! Так з правої ноги!!!! Їх що навчають застосуванню такої самооборони.
Та яке відсторонення?
Може б його б вивели за штат на час перевірки, щоби не впливав на потерпілих і їх родини..
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15.06.2020 20:04 Ответить
НУ вот КУДА,КУДА возьмут нас таких? ЕСТЬ ли у нас ПРАВО?
ГОПОТА-быдлота бьет НОГАМИ человека. ИХ (быдло) ОТСТРАНИЛИ !!! А КАК (КАГ) говорит УК? Зачем эту мразоту, которая наденет "слоника" на ВАШЕГО сына или дочь вообще держать? Вообще зачем нам уголовники в МВД ? Это сюр какой-то? Быдло-гопота в МВД !!!
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15.06.2020 20:04 Ответить
Ланцюгові пси кидаються на людей якщо їх цьому хтось навчить,спустить з ланцюга і дасть команду "фас"! Саме цей "хтось" казатиме-"розберьомся" і муштруватиме нових пссів!
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15.06.2020 20:05 Ответить
Уже подаставали беркутовский , до этого совковый ВВшный краповый берет
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15.06.2020 20:05 Ответить
Чесні, порядні.грамотні--ідіть в поліцію і захищайте ВСІХ в межі закону. А триндіть на дивані--це легше.
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15.06.2020 20:07 Ответить
А де ті порядочні в поліції,а не на дивані.
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15.06.2020 20:08 Ответить
отстранілі - ето как? отправілі в отпуск?
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15.06.2020 20:09 Ответить
"Нелюдське ставлення": істфак КНУ відреагував на побиття поліцією свого аспіранта під Шевченківським судом". На факультеті, де працює побитий поліцейськими активіст згадали про те, якими результатами обернулось побиття демонстрантів під час Революції Гідності
Про це йдеться у заяві історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на сайті та у Facebook.

"Сьогодні, 15 червня 2020 року, під час акції протесту біля Шевченківського районного суду поліція застосувала надмірну фізичну силу, завдавши ушкоджень аспіранту історичного факультету, учаснику бойових дій Кір'якову Олександру Євгеновичу", - йдеться в заяві.

На факультеті наголосили, що в оприлюднених у ЗМІ повідомленнях чітко видно, що Кір'якова б'ють поліцейські, тоді як він вже лежить на землі."Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника та ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду", - відзначили історики.

"Боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності - і те, якою трагедією обернулися насильні дії їхніх попередників проти демонстрантів у 2013-2014 роках. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті. Ми сподіваємося, що заява керівника ГУ поліції Києва А. Крищенка про відсторонення "запопадливих" поліцейських та початок службової перевірки дасть реальні результати, а не буде банальним окозамилюванням громадськості", - підкреслили на історичному факультеті Київського національного університету.
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15.06.2020 20:09 Ответить
"Служить бьі рад прислуживаться тошно"......
По іншому не спроможно - від влади залежить.
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15.06.2020 20:12 Ответить
Бреше , крищенко. Ніхто нікого не відсторонює. Підвищення по службі гарантовано. Покажіть фото кого відстортнив і де він зараз . Не а ? Брешеш падло.
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15.06.2020 20:15 Ответить
та їх переведуть десь в інше місце де вони і далі будуть беркетувать---аваков від таких спеців ніколи не відмовиться
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15.06.2020 20:25 Ответить
Судите нових беркутов, не играйте с огнем!
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15.06.2020 20:30 Ответить
Почему акция в поддержку Стерненко? Потому, что продажному "реформированному" суду абсолютно никто не доверяет. Чтобы суду доверяли, всего навсего нужны присяжные. - Суд прися́жных - институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы пра́ва. - Присяжным заседателем в США может стать практически любой гражданин. Сама система судов с участием народного жюри существует уже много столетий.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
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15.06.2020 20:46 Ответить
Это опять поиск волшебкика, как с зеленским. Вон в Италии именно суд приясяжных признал виновным маркива вообще на ровном месте. А у нас в стране дебилов 73%. Уж они то насудят.
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15.06.2020 21:12 Ответить
Ха ,знову підвищать на посаді ,чи просто переведуть в інший відділок .
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15.06.2020 21:05 Ответить
Надо ж пополнять штат полиции по Кагарлику.
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15.06.2020 21:30 Ответить
Даже гопота придерживается правила - лежачего не бьют.
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15.06.2020 21:38 Ответить
крищенко прихарчёваный мусорок из дамбаса
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15.06.2020 21:49 Ответить
Мабуть перевели в Кагарлик для підсилення відділку.
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15.06.2020 22:18 Ответить
Судити їх треба . А не відсторонювати.
Авакова , венедіктову, зеленського гнати їх , і чим скоріш тим краще.
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15.06.2020 22:20 Ответить
Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7244
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15.06.2020 22:25 Ответить
Перебити їм хребта,щоб до кінця життя по землі повзали.
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15.06.2020 23:17 Ответить
Авакова гнати геть!
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16.06.2020 00:26 Ответить
Крищенко, а что там вообще деала полиция ?
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16.06.2020 02:11 Ответить
всё правильно. отстранили, надо разобраться спокойно.
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16.06.2020 05:38 Ответить
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