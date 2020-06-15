Полицейских, бивших участника акции в поддержку Стерненко, отстранили, - Крищенко
Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве одесского активиста Сергея Стерненко.
Об этом руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", - отметил он.
Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.
Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.
Напомним, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
В результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек. По словам Стефанишиной, задержали: Овчаренко Виталия, Выговского Николая, Кирьякова Александра, Андрея Мартыненко и Коваленко Антона.
Правоохранители во время задержания участников акции возле Шевченковского районного суда Киева били активиста ногами. Это зафиксировали журналисты.
Государственное бюро расследований даст правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда.
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Та яке відсторонення?
Може б його б вивели за штат на час перевірки, щоби не впливав на потерпілих і їх родини..
ГОПОТА-быдлота бьет НОГАМИ человека. ИХ (быдло) ОТСТРАНИЛИ !!! А КАК (КАГ) говорит УК? Зачем эту мразоту, которая наденет "слоника" на ВАШЕГО сына или дочь вообще держать? Вообще зачем нам уголовники в МВД ? Это сюр какой-то? Быдло-гопота в МВД !!!
Про це йдеться у заяві історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на сайті та у Facebook.
"Сьогодні, 15 червня 2020 року, під час акції протесту біля Шевченківського районного суду поліція застосувала надмірну фізичну силу, завдавши ушкоджень аспіранту історичного факультету, учаснику бойових дій Кір'якову Олександру Євгеновичу", - йдеться в заяві.
На факультеті наголосили, що в оприлюднених у ЗМІ повідомленнях чітко видно, що Кір'якова б'ють поліцейські, тоді як він вже лежить на землі."Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника та ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду", - відзначили історики.
"Боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності - і те, якою трагедією обернулися насильні дії їхніх попередників проти демонстрантів у 2013-2014 роках. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті. Ми сподіваємося, що заява керівника ГУ поліції Києва А. Крищенка про відсторонення "запопадливих" поліцейських та початок службової перевірки дасть реальні результати, а не буде банальним окозамилюванням громадськості", - підкреслили на історичному факультеті Київського національного університету.
По іншому не спроможно - від влади залежить.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
Авакова , венедіктову, зеленського гнати їх , і чим скоріш тим краще.