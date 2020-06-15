Полицейских, бивших участника акции в поддержку Стерненко, отстранили, - Крищенко

Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве одесского активиста Сергея Стерненко.

Об этом руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", - отметил он.

Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

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Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Напомним, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

В результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек. По словам Стефанишиной, задержали: Овчаренко Виталия, Выговского Николая, Кирьякова Александра, Андрея Мартыненко и Коваленко Антона.

Правоохранители во время задержания участников акции возле Шевченковского районного суда Киева били активиста ногами. Это зафиксировали журналисты.

Государственное бюро расследований даст правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда.

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