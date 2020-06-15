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Новини Силовики
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Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко

Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко

Поліція Києва відсторонила правоохоронців, які били учасника акції на підтримку підозрюваного у вбивстві Сергія Стерненка.

Про це керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з інформації у пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, мною призначена службова перевірка. Ці двоє осіб відсторонені від несення служби", - зазначив він.

Крищенко додав, що усі матеріали службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Він також закликав ЗМІ, у яких є відео чи більше фото цього інциденту, надати їх поліції, або публічно його розмістити, щоб правоохоронці мали змогу якомога скоріше провести службове розслідування і проінформувати суспільство про його результати.

Читайте також: Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кір'якова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.

Правоохоронці під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва били активіста ногами. Це зафіксували журналісти.

Державне бюро розслідувань дасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду.

Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Стерненко Сергій (384) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+37
Прям смешно. Отправили в отпуск на 3 месяца а потом переведут в другое подразделение может даже с повышением. Уже знаем
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15.06.2020 19:18
+33
я щаз ридатиму
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15.06.2020 19:16
+32
Просто дали людям отдохнуть перед награждением.
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15.06.2020 19:18
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Сторінка 2 з 2
Порохоботня, не треба тут прикидатись цнотливою дівчинкою. Те, що сьогодні відбувається, це прямий наслідок діяльності Порошенка: реформоване МВС і реформовані суди. Тож це якраз ви зробили разом з зеленською шоблою.
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15.06.2020 20:03 Відповісти
Не ну красава ! Так з правої ноги!!!! Їх що навчають застосуванню такої самооборони.
Та яке відсторонення?
Може б його б вивели за штат на час перевірки, щоби не впливав на потерпілих і їх родини..
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15.06.2020 20:04 Відповісти
НУ вот КУДА,КУДА возьмут нас таких? ЕСТЬ ли у нас ПРАВО?
ГОПОТА-быдлота бьет НОГАМИ человека. ИХ (быдло) ОТСТРАНИЛИ !!! А КАК (КАГ) говорит УК? Зачем эту мразоту, которая наденет "слоника" на ВАШЕГО сына или дочь вообще держать? Вообще зачем нам уголовники в МВД ? Это сюр какой-то? Быдло-гопота в МВД !!!
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15.06.2020 20:04 Відповісти
Ланцюгові пси кидаються на людей якщо їх цьому хтось навчить,спустить з ланцюга і дасть команду "фас"! Саме цей "хтось" казатиме-"розберьомся" і муштруватиме нових пссів!
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15.06.2020 20:05 Відповісти
Уже подаставали беркутовский , до этого совковый ВВшный краповый берет
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15.06.2020 20:05 Відповісти
Чесні, порядні.грамотні--ідіть в поліцію і захищайте ВСІХ в межі закону. А триндіть на дивані--це легше.
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15.06.2020 20:07 Відповісти
А де ті порядочні в поліції,а не на дивані.
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15.06.2020 20:08 Відповісти
отстранілі - ето как? отправілі в отпуск?
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15.06.2020 20:09 Відповісти
"Нелюдське ставлення": істфак КНУ відреагував на побиття поліцією свого аспіранта під Шевченківським судом". На факультеті, де працює побитий поліцейськими активіст згадали про те, якими результатами обернулось побиття демонстрантів під час Революції Гідності
Про це йдеться у заяві історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на сайті та у Facebook.

"Сьогодні, 15 червня 2020 року, під час акції протесту біля Шевченківського районного суду поліція застосувала надмірну фізичну силу, завдавши ушкоджень аспіранту історичного факультету, учаснику бойових дій Кір'якову Олександру Євгеновичу", - йдеться в заяві.

На факультеті наголосили, що в оприлюднених у ЗМІ повідомленнях чітко видно, що Кір'якова б'ють поліцейські, тоді як він вже лежить на землі."Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника та ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду", - відзначили історики.

"Боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності - і те, якою трагедією обернулися насильні дії їхніх попередників проти демонстрантів у 2013-2014 роках. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті. Ми сподіваємося, що заява керівника ГУ поліції Києва А. Крищенка про відсторонення "запопадливих" поліцейських та початок службової перевірки дасть реальні результати, а не буде банальним окозамилюванням громадськості", - підкреслили на історичному факультеті Київського національного університету.
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15.06.2020 20:09 Відповісти
"Служить бьі рад прислуживаться тошно"......
По іншому не спроможно - від влади залежить.
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15.06.2020 20:12 Відповісти
Бреше , крищенко. Ніхто нікого не відсторонює. Підвищення по службі гарантовано. Покажіть фото кого відстортнив і де він зараз . Не а ? Брешеш падло.
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15.06.2020 20:15 Відповісти
та їх переведуть десь в інше місце де вони і далі будуть беркетувать---аваков від таких спеців ніколи не відмовиться
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15.06.2020 20:25 Відповісти
Судите нових беркутов, не играйте с огнем!
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15.06.2020 20:30 Відповісти
Почему акция в поддержку Стерненко? Потому, что продажному "реформированному" суду абсолютно никто не доверяет. Чтобы суду доверяли, всего навсего нужны присяжные. - Суд прися́жных - институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы пра́ва. - Присяжным заседателем в США может стать практически любой гражданин. Сама система судов с участием народного жюри существует уже много столетий.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
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15.06.2020 20:46 Відповісти
Это опять поиск волшебкика, как с зеленским. Вон в Италии именно суд приясяжных признал виновным маркива вообще на ровном месте. А у нас в стране дебилов 73%. Уж они то насудят.
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15.06.2020 21:12 Відповісти
Ха ,знову підвищать на посаді ,чи просто переведуть в інший відділок .
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15.06.2020 21:05 Відповісти
Надо ж пополнять штат полиции по Кагарлику.
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15.06.2020 21:30 Відповісти
Даже гопота придерживается правила - лежачего не бьют.
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15.06.2020 21:38 Відповісти
крищенко прихарчёваный мусорок из дамбаса
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15.06.2020 21:49 Відповісти
Мабуть перевели в Кагарлик для підсилення відділку.
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15.06.2020 22:18 Відповісти
Судити їх треба . А не відсторонювати.
Авакова , венедіктову, зеленського гнати їх , і чим скоріш тим краще.
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15.06.2020 22:20 Відповісти
Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7244
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15.06.2020 22:25 Відповісти
Перебити їм хребта,щоб до кінця життя по землі повзали.
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15.06.2020 23:17 Відповісти
Авакова гнати геть!
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16.06.2020 00:26 Відповісти
Крищенко, а что там вообще деала полиция ?
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16.06.2020 02:11 Відповісти
всё правильно. отстранили, надо разобраться спокойно.
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16.06.2020 05:38 Відповісти
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