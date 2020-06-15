Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко
Поліція Києва відсторонила правоохоронців, які били учасника акції на підтримку підозрюваного у вбивстві Сергія Стерненка.
Про це керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Виходячи з інформації у пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, мною призначена службова перевірка. Ці двоє осіб відсторонені від несення служби", - зазначив він.
Крищенко додав, що усі матеріали службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань.
Він також закликав ЗМІ, у яких є відео чи більше фото цього інциденту, надати їх поліції, або публічно його розмістити, щоб правоохоронці мали змогу якомога скоріше провести службове розслідування і проінформувати суспільство про його результати.
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.
Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кір'якова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.
Правоохоронці під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва били активіста ногами. Це зафіксували журналісти.
Державне бюро розслідувань дасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду.
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Та яке відсторонення?
Може б його б вивели за штат на час перевірки, щоби не впливав на потерпілих і їх родини..
ГОПОТА-быдлота бьет НОГАМИ человека. ИХ (быдло) ОТСТРАНИЛИ !!! А КАК (КАГ) говорит УК? Зачем эту мразоту, которая наденет "слоника" на ВАШЕГО сына или дочь вообще держать? Вообще зачем нам уголовники в МВД ? Это сюр какой-то? Быдло-гопота в МВД !!!
Про це йдеться у заяві історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на сайті та у Facebook.
"Сьогодні, 15 червня 2020 року, під час акції протесту біля Шевченківського районного суду поліція застосувала надмірну фізичну силу, завдавши ушкоджень аспіранту історичного факультету, учаснику бойових дій Кір'якову Олександру Євгеновичу", - йдеться в заяві.
На факультеті наголосили, що в оприлюднених у ЗМІ повідомленнях чітко видно, що Кір'якова б'ють поліцейські, тоді як він вже лежить на землі."Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника та ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду", - відзначили історики.
"Боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності - і те, якою трагедією обернулися насильні дії їхніх попередників проти демонстрантів у 2013-2014 роках. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті. Ми сподіваємося, що заява керівника ГУ поліції Києва А. Крищенка про відсторонення "запопадливих" поліцейських та початок службової перевірки дасть реальні результати, а не буде банальним окозамилюванням громадськості", - підкреслили на історичному факультеті Київського національного університету.
По іншому не спроможно - від влади залежить.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
Авакова , венедіктову, зеленського гнати їх , і чим скоріш тим краще.