Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко

Поліція Києва відсторонила правоохоронців, які били учасника акції на підтримку підозрюваного у вбивстві Сергія Стерненка.

Про це керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з інформації у пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, мною призначена службова перевірка. Ці двоє осіб відсторонені від несення служби", - зазначив він.

Крищенко додав, що усі матеріали службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Він також закликав ЗМІ, у яких є відео чи більше фото цього інциденту, надати їх поліції, або публічно його розмістити, щоб правоохоронці мали змогу якомога скоріше провести службове розслідування і проінформувати суспільство про його результати.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кір'якова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.

Правоохоронці під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва били активіста ногами. Це зафіксували журналісти.

Державне бюро розслідувань дасть правову оцінку факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського районного суду.