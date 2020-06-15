Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады. ФОТО
В Украину прибыла вторая часть девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Около 90 военнослужащих ВС Канады (большинство из которых относится к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии) присоединятся к своим 60 коллегам, которые уже находятся в Украине.
Прибывшие в будут находятся на обязательной 14-дневной изоляции, прежде чем присоединиться к миссии.
Напомним, что в конце марта этого года правительство Канады из-за коронавируса заявило, что уменьшает свой контингент инструкторов в Украине в рамках операции UNIFIER.
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кококо
кококо...
Чё, шутейка попала в цель?
1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery (BFC Shilo)
Вітаємо друзів на гостинній українській землі !!!
правда жаль что не британцы прилетели.
и зачем 14 дней им давать? если писало шо вирус за пару часов - уже по всем помещении.
разве шо в отд. палатках размещать.
х.з. сколько им доплачивают, но Зевс, храни Канаду!(или Аполлон, неважно кто)
Ну...., был фильм чет "Лесной воин", вроде так, с Чаком - вот так и надо - чтобы "мачо" такой столкнулся с тем кто не убегает, а лицом оборачивается и говорит "че"?(и звук выстрела)
"герой", чо.
давай я на экскаваторе задавлю тя на мопеде и потом год буду хвастаться - "я крут, айэм хироу"
но не извращенец и не тупой убийца.
это просто как отнимать спичку у дурака, сидящего на тонне пороха(а спичек у него - блок)