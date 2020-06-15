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Новости Агрессия России против Украины
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Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады. ФОТО

В Украину прибыла вторая часть девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады 01

Около 90 военнослужащих ВС Канады (большинство из которых относится к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии) присоединятся к своим 60 коллегам, которые уже находятся в Украине.

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады 03

Прибывшие в будут находятся на обязательной 14-дневной изоляции, прежде чем присоединиться к миссии.

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады 04
Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады 05

Также смотрите: Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны. ФОТО

Напомним, что в конце марта этого года правительство Канады из-за коронавируса заявило, что уменьшает свой контингент инструкторов в Украине в рамках операции UNIFIER.

Автор: 

армия (8496) Канада (2078) оборона (5205) помощь (7798)


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Топ комментарии
+23
Добро пожаловать наши канадские друзья. Успешной миссии!!
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15.06.2020 20:17
+21
Это Вы, Панове, еще не встречали горячих Канадских дивчин

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады - Цензор.НЕТ 3373
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15.06.2020 20:36
+16
Добре так . Ціла рота інструкторів.
Вітаємо друзів на гостинній українській землі !!!
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15.06.2020 20:21
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салдаты ната ужа НА украине!
кококо
кококо...
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15.06.2020 20:13 Ответить
Ватоцефалы зелебобинские- на кой мой комент в спам засунули.
Чё, шутейка попала в цель?
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16.06.2020 01:50 Ответить
Кацапы и сепары начинают дружно ржать....
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15.06.2020 20:13 Ответить
Фраза "конная артиллерия" - для них, учитывая умственную отсталость, воспринимается как пушка на конной тяге времён сдачи Москвы Наполеону!
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15.06.2020 20:26 Ответить
Где мой ком?,ну типа про конь???
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15.06.2020 20:28 Ответить
Добро пожаловать наши канадские друзья. Успешной миссии!!
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15.06.2020 20:17 Ответить
ну толовым головам из ВСУ приготовится
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15.06.2020 20:18 Ответить
Ну от і добре. Хоч шось заспокоює на тлі циркового хаосу.
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15.06.2020 20:20 Ответить
судя по шевронам канадцы - сапёры а гоняют всех на курсах что НГ что Армейцев
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15.06.2020 20:24 Ответить
Так розумію, що це - вони
1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery (BFC Shilo)
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15.06.2020 20:40 Ответить
Добре так . Ціла рота інструкторів.
Вітаємо друзів на гостинній українській землі !!!
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15.06.2020 20:21 Ответить
Ну хотя бы Львов не сдадут наши власти)

правда жаль что не британцы прилетели.
и зачем 14 дней им давать? если писало шо вирус за пару часов - уже по всем помещении.
разве шо в отд. палатках размещать.
х.з. сколько им доплачивают, но Зевс, храни Канаду!(или Аполлон, неважно кто)
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15.06.2020 20:22 Ответить
Вы фсе врети! Это наемники https://censor.net/news/3201958/1013*******************************************************************************************************, которые мирных домбаситов в Небесную Наваросию отправляют!!!
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15.06.2020 20:25 Ответить
Это Вы, Панове, еще не встречали горячих Канадских дивчин

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады - Цензор.НЕТ 3373
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15.06.2020 20:36 Ответить
А що дружина каже ?
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15.06.2020 20:41 Ответить
Тссс. То, шо Тiгра не знае, не може менi нашкодити
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15.06.2020 20:48 Ответить
а чего говорить если чудак идет на 2 недели и "добывает" зверей(типо как "выживание"), кушает их(а дома - куча еды) и этим хвастается?
Ну...., был фильм чет "Лесной воин", вроде так, с Чаком - вот так и надо - чтобы "мачо" такой столкнулся с тем кто не убегает, а лицом оборачивается и говорит "че"?(и звук выстрела)
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15.06.2020 20:52 Ответить
Ты вегетарианец?
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15.06.2020 20:56 Ответить
не, я за правду. возьми дубинку - и иди против медведя. только перед этим не кушай 5 дней шоб кишки собирать удобно было.

"герой", чо.
давай я на экскаваторе задавлю тя на мопеде и потом год буду хвастаться - "я крут, айэм хироу"
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16.06.2020 09:05 Ответить
Ты просто дурак.
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16.06.2020 15:01 Ответить
пусть.
но не извращенец и не тупой убийца.
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16.06.2020 15:10 Ответить
Мое время слишком дорого стоит, шоб тратить его на клинических дебилов. пшло вон.
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16.06.2020 15:14 Ответить
А вони хай гафняють у свiй хокей з мЬячом на байкалi увздовж i поперик...
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15.06.2020 20:55 Ответить
Фурія!))
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15.06.2020 21:24 Ответить
Валькiрiя!!!
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15.06.2020 21:26 Ответить
Да здравствует Канада! Путенская ПаРаша, развались, утопись в своей кровище и вымри....
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15.06.2020 20:36 Ответить
Amen !
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15.06.2020 20:50 Ответить
там 100500 тонн "новичков" и "сибирок".
это просто как отнимать спичку у дурака, сидящего на тонне пороха(а спичек у него - блок)
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15.06.2020 20:53 Ответить
Сейчас у кацапов и шариесосов начнется кровая диарея в коментах
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15.06.2020 20:56 Ответить
Братушки!
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15.06.2020 20:59 Ответить
При наказі і мотивації 90 інструкторів і трошки наших правосєків могли б за ніч горлівку якунебудь звільнити
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15.06.2020 21:46 Ответить
Російських окупантів і їх посібників треба бити на всіх фронтах.
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15.06.2020 23:02 Ответить
+++
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15.06.2020 23:04 Ответить
До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 7416До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 5669
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15.06.2020 23:29 Ответить
Надо Зеленскому устроить ротацию.
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15.06.2020 23:42 Ответить
До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 2714Такие люди вряд ли любят кацапов! До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 4928 Chief Warrant Officer Stephen Arthur Rice,M.M.M., C.D. 1st Regiment, Royal Canadian Horse ArtilleryShilo, Manitoba
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15.06.2020 23:45 Ответить
 
 