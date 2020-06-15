Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады. ФОТО

В Украину прибыла вторая часть девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Около 90 военнослужащих ВС Канады (большинство из которых относится к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии) присоединятся к своим 60 коллегам, которые уже находятся в Украине.

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Прибывшие в будут находятся на обязательной 14-дневной изоляции, прежде чем присоединиться к миссии.





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Напомним, что в конце марта этого года правительство Канады из-за коронавируса заявило, что уменьшает свой контингент инструкторов в Украине в рамках операции UNIFIER.