До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади. ФОТО

В Україну прибула друга частина дев'ятої ротації Оперативної об'єднаної місії Збройних сил Канади UNIFIER.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Близько 90 військовослужбовців ЗС Канади (більшість із яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії) приєднаються до своїх 60 колег, які вже перебувають в Україні.

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Прибулі перебуватимуть на обов'язковій 14-деннійй ізоляції, перш ніж приєднаються до місії.





Нагадаємо, що наприкінці березня цього року уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшує свій контингент інструкторів в Україні в рамках операції UNIFIER.

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