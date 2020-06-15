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Новини Агресія Росії проти України
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До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади. ФОТО

В Україну прибула друга частина дев'ятої ротації Оперативної об'єднаної місії Збройних сил Канади UNIFIER.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади 01

Близько 90 військовослужбовців ЗС Канади (більшість із яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії) приєднаються до своїх 60 колег, які вже перебувають в Україні.

До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади 02

Читайте також: Канада відновлює тренування бійців ЗСУ в межах програми UNIFIER, раніше призупиненої через коронавірус

До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади 03

Прибулі перебуватимуть на обов'язковій 14-деннійй ізоляції, перш ніж приєднаються до місії.

До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади 04
До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади 05

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшує свій контингент інструкторів в Україні в рамках операції UNIFIER.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів. ФОТО

Автор: 

армія (3771) Канада (2191) оборона (4780) допомога (8341)


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Топ коментарі
+23
Добро пожаловать наши канадские друзья. Успешной миссии!!
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15.06.2020 20:17
+21
Это Вы, Панове, еще не встречали горячих Канадских дивчин

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады - Цензор.НЕТ 3373
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15.06.2020 20:36
+16
Добре так . Ціла рота інструкторів.
Вітаємо друзів на гостинній українській землі !!!
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15.06.2020 20:21
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салдаты ната ужа НА украине!
кококо
кококо...
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15.06.2020 20:13 Відповісти
Ватоцефалы зелебобинские- на кой мой комент в спам засунули.
Чё, шутейка попала в цель?
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16.06.2020 01:50 Відповісти
Кацапы и сепары начинают дружно ржать....
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15.06.2020 20:13 Відповісти
Фраза "конная артиллерия" - для них, учитывая умственную отсталость, воспринимается как пушка на конной тяге времён сдачи Москвы Наполеону!
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15.06.2020 20:26 Відповісти
Где мой ком?,ну типа про конь???
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15.06.2020 20:28 Відповісти
Добро пожаловать наши канадские друзья. Успешной миссии!!
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15.06.2020 20:17 Відповісти
ну толовым головам из ВСУ приготовится
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15.06.2020 20:18 Відповісти
Ну от і добре. Хоч шось заспокоює на тлі циркового хаосу.
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15.06.2020 20:20 Відповісти
судя по шевронам канадцы - сапёры а гоняют всех на курсах что НГ что Армейцев
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15.06.2020 20:24 Відповісти
Так розумію, що це - вони
1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery (BFC Shilo)
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15.06.2020 20:40 Відповісти
Добре так . Ціла рота інструкторів.
Вітаємо друзів на гостинній українській землі !!!
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15.06.2020 20:21 Відповісти
Ну хотя бы Львов не сдадут наши власти)

правда жаль что не британцы прилетели.
и зачем 14 дней им давать? если писало шо вирус за пару часов - уже по всем помещении.
разве шо в отд. палатках размещать.
х.з. сколько им доплачивают, но Зевс, храни Канаду!(или Аполлон, неважно кто)
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15.06.2020 20:22 Відповісти
Вы фсе врети! Это наемники https://censor.net/news/3201958/1013*******************************************************************************************************, которые мирных домбаситов в Небесную Наваросию отправляют!!!
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15.06.2020 20:25 Відповісти
Это Вы, Панове, еще не встречали горячих Канадских дивчин

Во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады - Цензор.НЕТ 3373
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15.06.2020 20:36 Відповісти
А що дружина каже ?
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15.06.2020 20:41 Відповісти
Тссс. То, шо Тiгра не знае, не може менi нашкодити
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15.06.2020 20:48 Відповісти
а чего говорить если чудак идет на 2 недели и "добывает" зверей(типо как "выживание"), кушает их(а дома - куча еды) и этим хвастается?
Ну...., был фильм чет "Лесной воин", вроде так, с Чаком - вот так и надо - чтобы "мачо" такой столкнулся с тем кто не убегает, а лицом оборачивается и говорит "че"?(и звук выстрела)
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15.06.2020 20:52 Відповісти
Ты вегетарианец?
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15.06.2020 20:56 Відповісти
не, я за правду. возьми дубинку - и иди против медведя. только перед этим не кушай 5 дней шоб кишки собирать удобно было.

"герой", чо.
давай я на экскаваторе задавлю тя на мопеде и потом год буду хвастаться - "я крут, айэм хироу"
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16.06.2020 09:05 Відповісти
Ты просто дурак.
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16.06.2020 15:01 Відповісти
пусть.
но не извращенец и не тупой убийца.
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16.06.2020 15:10 Відповісти
Мое время слишком дорого стоит, шоб тратить его на клинических дебилов. пшло вон.
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16.06.2020 15:14 Відповісти
А вони хай гафняють у свiй хокей з мЬячом на байкалi увздовж i поперик...
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15.06.2020 20:55 Відповісти
Фурія!))
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15.06.2020 21:24 Відповісти
Валькiрiя!!!
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15.06.2020 21:26 Відповісти
Да здравствует Канада! Путенская ПаРаша, развались, утопись в своей кровище и вымри....
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15.06.2020 20:36 Відповісти
Amen !
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15.06.2020 20:50 Відповісти
там 100500 тонн "новичков" и "сибирок".
это просто как отнимать спичку у дурака, сидящего на тонне пороха(а спичек у него - блок)
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15.06.2020 20:53 Відповісти
Сейчас у кацапов и шариесосов начнется кровая диарея в коментах
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15.06.2020 20:56 Відповісти
Братушки!
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15.06.2020 20:59 Відповісти
При наказі і мотивації 90 інструкторів і трошки наших правосєків могли б за ніч горлівку якунебудь звільнити
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15.06.2020 21:46 Відповісти
Російських окупантів і їх посібників треба бити на всіх фронтах.
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15.06.2020 23:02 Відповісти
+++
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15.06.2020 23:04 Відповісти
До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 7416До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 5669
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15.06.2020 23:29 Відповісти
Надо Зеленскому устроить ротацию.
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15.06.2020 23:42 Відповісти
До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 2714Такие люди вряд ли любят кацапов! До Львова прибуло 90 військових інструкторів з Канади - Цензор.НЕТ 4928 Chief Warrant Officer Stephen Arthur Rice,M.M.M., C.D. 1st Regiment, Royal Canadian Horse ArtilleryShilo, Manitoba
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15.06.2020 23:45 Відповісти
 
 