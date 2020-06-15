До Львова прибуло 90 військових інструкторів із Канади. ФОТО
В Україну прибула друга частина дев'ятої ротації Оперативної об'єднаної місії Збройних сил Канади UNIFIER.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Близько 90 військовослужбовців ЗС Канади (більшість із яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії) приєднаються до своїх 60 колег, які вже перебувають в Україні.
Прибулі перебуватимуть на обов'язковій 14-деннійй ізоляції, перш ніж приєднаються до місії.
Нагадаємо, що наприкінці березня цього року уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшує свій контингент інструкторів в Україні в рамках операції UNIFIER.
Топ коментарі
+23 Роман Бакс
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+21 Maxim Ak-Murza
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+16 UApatriotUA
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кококо
кококо...
Чё, шутейка попала в цель?
1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery (BFC Shilo)
Вітаємо друзів на гостинній українській землі !!!
правда жаль что не британцы прилетели.
и зачем 14 дней им давать? если писало шо вирус за пару часов - уже по всем помещении.
разве шо в отд. палатках размещать.
х.з. сколько им доплачивают, но Зевс, храни Канаду!(или Аполлон, неважно кто)
Ну...., был фильм чет "Лесной воин", вроде так, с Чаком - вот так и надо - чтобы "мачо" такой столкнулся с тем кто не убегает, а лицом оборачивается и говорит "че"?(и звук выстрела)
"герой", чо.
давай я на экскаваторе задавлю тя на мопеде и потом год буду хвастаться - "я крут, айэм хироу"
но не извращенец и не тупой убийца.
это просто как отнимать спичку у дурака, сидящего на тонне пороха(а спичек у него - блок)