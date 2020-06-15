Постановление судьи о домашнем аресте для Стерненко выполнить невозможно, - адвокат Найем

Адвокат Маси Найем прокомментировал решение суда об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "В чем проблема с определением суда об избрании меры пресечения Сергею Стерненко.

Адрес места жительства - закрытая информация, потому что в отношении Сергея действуют меры безопасности. Когда получали подозрение - просили именно изменить адрес проживания, чтобы он не стал известен широкой общественности. Кстати, первые два нападения произошли именно по адресу проживания Сергея.

В постановлении написано, что Сергей должен круглосуточно находиться по адресу регистрации, в Одессе. Но там нет всех условий для проживания. Кроме того, контроль за выполнением постановления возложили на следователя и органы НПУ, обслуживающие место регистрации Сергея.

Но ...

1. А какой смысл быть под мерой пресечения в Одессе, если следственный орган (СБУ) в Киеве?

2. У НПУ в Одессе - конфликт с Сергеем. Уже установлено, что именно полиция в Одессе причастна к нападениям на Сергея.

Как должен был поступить судья? Объявить решение, а адрес указать только сторонам и только тот, который по месту проживания Сергея (в Киеве). Эту информацию он мог бы взять у прокурора Бовзуляка, который процкер (процессуальный руководитель, - Ред.) в другом производстве, в котором к Сергею и применялись меры безопасности.

Сейчас постановление судьи Бугиль В.В. невозможно выполнить".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест