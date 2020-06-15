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Постановление судьи о домашнем аресте для Стерненко выполнить невозможно, - адвокат Найем

Постановление судьи о домашнем аресте для Стерненко выполнить невозможно, - адвокат Найем

Адвокат Маси Найем прокомментировал решение суда об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "В чем проблема с определением суда об избрании меры пресечения Сергею Стерненко.

Адрес места жительства - закрытая информация, потому что в отношении Сергея действуют меры безопасности. Когда получали подозрение - просили именно изменить адрес проживания, чтобы он не стал известен широкой общественности. Кстати, первые два нападения произошли именно по адресу проживания Сергея.

В постановлении написано, что Сергей должен круглосуточно находиться по адресу регистрации, в Одессе. Но там нет всех условий для проживания. Кроме того, контроль за выполнением постановления возложили на следователя и органы НПУ, обслуживающие место регистрации Сергея.

Но ...

1. А какой смысл быть под мерой пресечения в Одессе, если следственный орган (СБУ) в Киеве?

2. У НПУ в Одессе - конфликт с Сергеем. Уже установлено, что именно полиция в Одессе причастна к нападениям на Сергея.

Как должен был поступить судья? Объявить решение, а адрес указать только сторонам и только тот, который по месту проживания Сергея (в Киеве). Эту информацию он мог бы взять у прокурора Бовзуляка, который процкер (процессуальный руководитель, - Ред.) в другом производстве, в котором к Сергею и применялись меры безопасности.

Сейчас постановление судьи Бугиль В.В. невозможно выполнить".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+20
зеленский гнида
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15.06.2020 23:14
+18
Так на то и рассчитано, чтоб за невыполнение взять под стражу.
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15.06.2020 23:19
+17
Зацените действия "новых лиц"...
Киевляне, не тормозите!

Постановление судьи о домашнем аресте для Стерненко выполнить невозможно, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 7468
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15.06.2020 23:11
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Страница 2 из 2
У Зели враги интересные,Федина,Маруся Зверобой,Татьяна Мунтян,Теперь Стерненко...,вояка блин...
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15.06.2020 23:46 Ответить
Мы победим!
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15.06.2020 23:49 Ответить
73 % баранов невозможно победить...
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15.06.2020 23:51 Ответить
. Как с ними ни говори, их ничем не проймёшь. Это - шайка!
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15.06.2020 23:53 Ответить
Возможно если во главе будет стоять Лев, а не баран Зеленский
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16.06.2020 07:28 Ответить
Капрал,ты Пушкина когда нибудь читал? Капитанская дочка,или Дубровский
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15.06.2020 23:53 Ответить
Никак нет,
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16.06.2020 00:00 Ответить
Ну хоть один мужик,и Бубочка уже на самоизоляции.То ли дело было,писать,что оно терпило от женщин,там он был херой.
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16.06.2020 00:00 Ответить
Ну Татьяна Мунтян - Ватная курва ...
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16.06.2020 00:01 Ответить
мерзотність цієї влади може перевершити і порохняву і януковощну.
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15.06.2020 23:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-3771ptJO8g Справа Стерненка: після візиту до Венедіктової, активісти попрямували під Офіс президента LIVE
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15.06.2020 23:55 Ответить
Вот будет потеха.
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16.06.2020 00:01 Ответить
сцылка не работает
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16.06.2020 00:39 Ответить
Зачем давать ссылку на privet video? Ещё неизвестно - может, там совсем-совсем не то...
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16.06.2020 06:05 Ответить
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Олегом Хвощевським и
ещё 2.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/265862681344360?__cft__[0]=AZUchlWENZ9AD4jZSinx9WhDvpqxs3DR7AKlv4kAfQG81GGn2sdI16O_3hQgahBQxAmwFewiB6VRsE_yO0QemNfXjSiQCogdB3InI2WYZE3Z7Af9b9loy_480ZD_SbYJU6w&__tn__=%2CO%2CP-R 23 мин. ·

Венедиктова СПРЯТАЛАСЬ..Идем домой к Зеленскому..Люди прибывают и прибывают.Уже ТЫСЯЧ ВОСЕМЬ...
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16.06.2020 00:02 Ответить
То ли ещё будет!
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16.06.2020 00:09 Ответить
Восем тыщ?нормально,зелю может инсульт посетить...
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16.06.2020 00:28 Ответить
Ви всі підтримуєте і кричите тут,ні за що.Все одно ви це визнаєте.Може скрінити.Вже не раз обпеклися.І цей не виключення.
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16.06.2020 00:06 Ответить
а шо? на помаранчевому майдані хіба не знали хто такий Ющ? Так було потім розчарування, але ж на Майдані перемогли
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16.06.2020 00:12 Ответить
А кто такой Ющ?Первый проевропейский президент
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16.06.2020 00:31 Ответить
ющ это над кем насмехалась жуля с куйлом, и кого куйло отравил...
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16.06.2020 00:40 Ответить
Та нет иллюзий ,после того ,как пообжигались)тут больше работает -пусть пугают зекретина
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16.06.2020 00:25 Ответить
https://censor.net/user/413106 З цього всього не йому буде гірше,а всім нам.В нього все добре буде.
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16.06.2020 00:39 Ответить
Испугают бубосика на ночь глядя, ещё энурез начнётся.
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16.06.2020 00:06 Ответить
Да оно давно под себя ходит)у него даже на прессухе недержание было -пописять отпрашивался
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16.06.2020 00:21 Ответить
Свободу Стерненко!
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16.06.2020 00:32 Ответить
Ну он так не хило и "без свободы" по Киеву рассекает - генпрокурорше от него бегает)
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16.06.2020 00:55 Ответить
Теперь власти подставят Стерненка подстроив невыполнение решение суда просто тупо когда Сергей Стерненок не успеет доехать из Киева в Одессу для отбытия наказания или явиться по первому требованию из Одессы в Киев на суд, потому что тупо мусора перекроют дорогу.
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16.06.2020 00:40 Ответить
Цей Стерненко підкришовував нехороші речі.Є аудіозаписи.Якщо ви за таких рвети горлянки.То ви такі самі.
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16.06.2020 00:43 Ответить
Забыли указать что адрес в Одессе где Стерненку присудили отбывать круглосуточный арест ето адрес военной части куда Стерненка тупо не пустят. А одесские мусора возьмут Сергея прямо у ворот
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16.06.2020 00:43 Ответить
В Одессе с ним легче расправиться просто. Нет Стерненко нет и проблем. Суки!
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16.06.2020 09:48 Ответить
І звідки в нього така адреса, куди йому доступу немає? Йому тільки за цей дебілізм треба 15 діб дати.
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16.06.2020 11:48 Ответить
Если человек где либо прописан, то это место считается жильем годным для жизни, есть там "все условия для проживания" по мнению адвоката, или нет, суду пофиг. Если человеку не нравится арест по месту прописки, или же там жить по его мнению нельзя, то суд может помочь - прописать в СИЗО, там безопасно, никто не нападет и пофиг, как относится полиция. Хотелось бы знать, в каком законе сказано, что человека можно сажать под домашний арест там, где ему нравится - на съемной квартире или в гостинице?
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16.06.2020 08:10 Ответить
що ти хочеш від пуштуна, їхав би він краще на батьківщину в Афганістан і там роззказував як треба жити.
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16.06.2020 09:43 Ответить
Це сказано в ст 181 Домашній арешт КПК , пунк 1, пункт 3. Там так і сказана, як ви пишите, і ні слова про "прописку" Тобто, законодатель в курсі що місце проживання і місце прописки різні речі. Ви ж не в курсі, напевно москаль-провокатор з ботоферми,
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16.06.2020 10:09 Ответить
В Украине по старинке 80% населения называет регистрацию "пропиской", это жаргонное выражение, соответствующее юридическому понятию "регистрация". В РФ тоже очень давно нет юридического понятия "прописка", так что отличить россиянина от украинца по показателю употребления слова "прописка" невозможно, хоть некоторые очень умные дятлы пытаются.
В ст.181 нет понятия ни прописки, ни регистрации, а есть понятие "житло", но это не значит, что в остальном законодательстве нет определения понятия "житло", связанного с регистрацией в нем клиента или правом на такую регистрацию.
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16.06.2020 10:30 Ответить
Закон надо понимать дословно, вот как написано, так и вьіполнять в точности
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16.06.2020 10:42 Ответить
В"остальном законодательстве" сплошь и рядом написано "расширенное толкование не допускается", ну как я писал ранее, написано , вот так точно и вьіполнять надо
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16.06.2020 10:45 Ответить
Это что значит: понятие "житло" определять не надо, а точно исполнять надо? А если у прокурора, судьи и адвоката у каждого свое понимание, что значит "житло", то что делать, как достись "точности"?
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16.06.2020 11:07 Ответить
Все определяет судья, а если не понятно решение суда, то есть процедура, первое, пусть суд в письменом виде обьяснит свое решение , как его вьіполнять и как понимать, суд даже должен бьіл сам , после публичного решения поинтересоваться у подсудимого, понятно ли ему то, что прочитали ?
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16.06.2020 11:14 Ответить
Я думаю, что суд все объяснил и спросил, понятно ли решение, это можно найти в протоколе заседания, которым Вы обладаете. Другое дело, когда обвиняемому и его адвокатам не хочется понимать решение суда, но всяческие свои "пусть суд в письменом виде обьяснит свое решение" они могут засунуть себе в попку, или же отправить в виде жалобы или апелляции в вышестоящие инстанции, а пока пусть исполняют решение суда или получают наказание за неисполнение, на их выбор.
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16.06.2020 11:22 Ответить
Мне понятно, что вам понятно решение суда, которое написано не для вас. Ну вьіполняйте, успехов !
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16.06.2020 11:25 Ответить
а от на рассее , прописка ето святое, на чем вьі и погорели
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16.06.2020 10:10 Ответить
Позорище!Даже зная, что дело под пристальным вниманием всех, судья не в состоянии сложить 1+1 и вынести процессуально грамотное решение.
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16.06.2020 10:01 Ответить
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