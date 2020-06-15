Постанову судді про домашній арешт для Стерненка виконати неможливо, - адвокат Найєм

Адвокат Масі Найєм прокоментував рішення суду про обрання запобіжного заходу активістові Сергію Стерненкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Найєм зазначив: "У чому проблема з визначенням суду про обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку.

Адреса місця проживання - закрита інформація, тому що стосовно Сергія діють заходи безпеки. Коли отримували підозру - просили саме змінити адресу проживання, щоб вона не стала відома широкому загалу. До речі, перші два напади відбулися саме за адресою проживання Сергія.

У постанові написано, що Сергій має цілодобово перебувати за адресою реєстрації, в Одесі. Але там немає всіх умов для проживання. Крім того, контроль за виконанням постанови поклали на слідчого і органи НПУ, які обслуговують місце реєстрації Сергія.

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Але ...

Який сенс бути під запобіжним заходом в Одесі, якщо слідчий орган (СБУ) в Києві? У НПУ в Одесі - конфлікт із Сергієм. Вже встановлено, що саме поліція в Одесі причетна до нападів на Сергія.

Як мав вчинити суддя? Оголосити рішення, а адресу вказати тільки сторонам і тільки ту, яка за місцем проживання Сергія (в Києві). Цю інформацію він міг би взяти у прокурора Бовзуляка, процкера (процесуальний керівник, - Ред.) в іншому провадженні, в якому до Сергія і застосовувалися заходи безпеки.

Зараз постанову судді Бугіль В.В. неможливо виконати".

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.