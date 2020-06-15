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Постанову судді про домашній арешт для Стерненка виконати неможливо, - адвокат Найєм

Постанову судді про домашній арешт для Стерненка виконати неможливо, - адвокат Найєм

Адвокат Масі Найєм прокоментував рішення суду про обрання запобіжного заходу активістові Сергію Стерненкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Найєм зазначив: "У чому проблема з визначенням суду про обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку.

Адреса місця проживання - закрита інформація, тому що стосовно Сергія діють заходи безпеки. Коли отримували підозру - просили саме змінити адресу проживання, щоб вона не стала відома широкому загалу. До речі, перші два напади відбулися саме за адресою проживання Сергія.

У постанові написано, що Сергій має цілодобово перебувати за адресою реєстрації, в Одесі. Але там немає всіх умов для проживання. Крім того, контроль за виконанням постанови поклали на слідчого і органи НПУ, які обслуговують місце реєстрації Сергія.

Дивіться також: Справа Стерненка. Повний бєспрєдєл: тітушки, Беркут, Шарій. ВIДЕО

Але ...

  1. Який сенс бути під запобіжним заходом в Одесі, якщо слідчий орган (СБУ) в Києві?
  2. У НПУ в Одесі - конфлікт із Сергієм. Вже встановлено, що саме поліція в Одесі причетна до нападів на Сергія.

Як мав вчинити суддя? Оголосити рішення, а адресу вказати тільки сторонам і тільки ту, яка за місцем проживання Сергія (в Києві). Цю інформацію він міг би взяти у прокурора Бовзуляка, процкера (процесуальний керівник, - Ред.) в іншому провадженні, в якому до Сергія і застосовувалися заходи безпеки.

Зараз постанову судді Бугіль В.В. неможливо виконати".

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+20
зеленский гнида
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15.06.2020 23:14
+18
Так на то и рассчитано, чтоб за невыполнение взять под стражу.
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15.06.2020 23:19
+17
Зацените действия "новых лиц"...
Киевляне, не тормозите!

Постановление судьи о домашнем аресте для Стерненко выполнить невозможно, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 7468
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15.06.2020 23:11
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У Зели враги интересные,Федина,Маруся Зверобой,Татьяна Мунтян,Теперь Стерненко...,вояка блин...
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15.06.2020 23:46 Відповісти
Мы победим!
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15.06.2020 23:49 Відповісти
73 % баранов невозможно победить...
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15.06.2020 23:51 Відповісти
. Как с ними ни говори, их ничем не проймёшь. Это - шайка!
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15.06.2020 23:53 Відповісти
Возможно если во главе будет стоять Лев, а не баран Зеленский
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16.06.2020 07:28 Відповісти
Капрал,ты Пушкина когда нибудь читал? Капитанская дочка,или Дубровский
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15.06.2020 23:53 Відповісти
Никак нет,
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16.06.2020 00:00 Відповісти
Ну хоть один мужик,и Бубочка уже на самоизоляции.То ли дело было,писать,что оно терпило от женщин,там он был херой.
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16.06.2020 00:00 Відповісти
Ну Татьяна Мунтян - Ватная курва ...
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16.06.2020 00:01 Відповісти
мерзотність цієї влади може перевершити і порохняву і януковощну.
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15.06.2020 23:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-3771ptJO8g Справа Стерненка: після візиту до Венедіктової, активісти попрямували під Офіс президента LIVE
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15.06.2020 23:55 Відповісти
Вот будет потеха.
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16.06.2020 00:01 Відповісти
сцылка не работает
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16.06.2020 00:39 Відповісти
Зачем давать ссылку на privet video? Ещё неизвестно - может, там совсем-совсем не то...
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16.06.2020 06:05 Відповісти
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Олегом Хвощевським и
ещё 2.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/265862681344360?__cft__[0]=AZUchlWENZ9AD4jZSinx9WhDvpqxs3DR7AKlv4kAfQG81GGn2sdI16O_3hQgahBQxAmwFewiB6VRsE_yO0QemNfXjSiQCogdB3InI2WYZE3Z7Af9b9loy_480ZD_SbYJU6w&__tn__=%2CO%2CP-R 23 мин. ·

Венедиктова СПРЯТАЛАСЬ..Идем домой к Зеленскому..Люди прибывают и прибывают.Уже ТЫСЯЧ ВОСЕМЬ...
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16.06.2020 00:02 Відповісти
То ли ещё будет!
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16.06.2020 00:09 Відповісти
Восем тыщ?нормально,зелю может инсульт посетить...
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16.06.2020 00:28 Відповісти
Ви всі підтримуєте і кричите тут,ні за що.Все одно ви це визнаєте.Може скрінити.Вже не раз обпеклися.І цей не виключення.
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16.06.2020 00:06 Відповісти
а шо? на помаранчевому майдані хіба не знали хто такий Ющ? Так було потім розчарування, але ж на Майдані перемогли
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16.06.2020 00:12 Відповісти
А кто такой Ющ?Первый проевропейский президент
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16.06.2020 00:31 Відповісти
ющ это над кем насмехалась жуля с куйлом, и кого куйло отравил...
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16.06.2020 00:40 Відповісти
Та нет иллюзий ,после того ,как пообжигались)тут больше работает -пусть пугают зекретина
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16.06.2020 00:25 Відповісти
https://censor.net/user/413106 З цього всього не йому буде гірше,а всім нам.В нього все добре буде.
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16.06.2020 00:39 Відповісти
Испугают бубосика на ночь глядя, ещё энурез начнётся.
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16.06.2020 00:06 Відповісти
Да оно давно под себя ходит)у него даже на прессухе недержание было -пописять отпрашивался
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16.06.2020 00:21 Відповісти
Свободу Стерненко!
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16.06.2020 00:32 Відповісти
Ну он так не хило и "без свободы" по Киеву рассекает - генпрокурорше от него бегает)
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16.06.2020 00:55 Відповісти
Теперь власти подставят Стерненка подстроив невыполнение решение суда просто тупо когда Сергей Стерненок не успеет доехать из Киева в Одессу для отбытия наказания или явиться по первому требованию из Одессы в Киев на суд, потому что тупо мусора перекроют дорогу.
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16.06.2020 00:40 Відповісти
Цей Стерненко підкришовував нехороші речі.Є аудіозаписи.Якщо ви за таких рвети горлянки.То ви такі самі.
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16.06.2020 00:43 Відповісти
Забыли указать что адрес в Одессе где Стерненку присудили отбывать круглосуточный арест ето адрес военной части куда Стерненка тупо не пустят. А одесские мусора возьмут Сергея прямо у ворот
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16.06.2020 00:43 Відповісти
В Одессе с ним легче расправиться просто. Нет Стерненко нет и проблем. Суки!
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16.06.2020 09:48 Відповісти
І звідки в нього така адреса, куди йому доступу немає? Йому тільки за цей дебілізм треба 15 діб дати.
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16.06.2020 11:48 Відповісти
Если человек где либо прописан, то это место считается жильем годным для жизни, есть там "все условия для проживания" по мнению адвоката, или нет, суду пофиг. Если человеку не нравится арест по месту прописки, или же там жить по его мнению нельзя, то суд может помочь - прописать в СИЗО, там безопасно, никто не нападет и пофиг, как относится полиция. Хотелось бы знать, в каком законе сказано, что человека можно сажать под домашний арест там, где ему нравится - на съемной квартире или в гостинице?
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16.06.2020 08:10 Відповісти
що ти хочеш від пуштуна, їхав би він краще на батьківщину в Афганістан і там роззказував як треба жити.
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16.06.2020 09:43 Відповісти
Це сказано в ст 181 Домашній арешт КПК , пунк 1, пункт 3. Там так і сказана, як ви пишите, і ні слова про "прописку" Тобто, законодатель в курсі що місце проживання і місце прописки різні речі. Ви ж не в курсі, напевно москаль-провокатор з ботоферми,
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16.06.2020 10:09 Відповісти
В Украине по старинке 80% населения называет регистрацию "пропиской", это жаргонное выражение, соответствующее юридическому понятию "регистрация". В РФ тоже очень давно нет юридического понятия "прописка", так что отличить россиянина от украинца по показателю употребления слова "прописка" невозможно, хоть некоторые очень умные дятлы пытаются.
В ст.181 нет понятия ни прописки, ни регистрации, а есть понятие "житло", но это не значит, что в остальном законодательстве нет определения понятия "житло", связанного с регистрацией в нем клиента или правом на такую регистрацию.
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16.06.2020 10:30 Відповісти
Закон надо понимать дословно, вот как написано, так и вьіполнять в точности
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16.06.2020 10:42 Відповісти
В"остальном законодательстве" сплошь и рядом написано "расширенное толкование не допускается", ну как я писал ранее, написано , вот так точно и вьіполнять надо
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16.06.2020 10:45 Відповісти
Это что значит: понятие "житло" определять не надо, а точно исполнять надо? А если у прокурора, судьи и адвоката у каждого свое понимание, что значит "житло", то что делать, как достись "точности"?
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16.06.2020 11:07 Відповісти
Все определяет судья, а если не понятно решение суда, то есть процедура, первое, пусть суд в письменом виде обьяснит свое решение , как его вьіполнять и как понимать, суд даже должен бьіл сам , после публичного решения поинтересоваться у подсудимого, понятно ли ему то, что прочитали ?
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16.06.2020 11:14 Відповісти
Я думаю, что суд все объяснил и спросил, понятно ли решение, это можно найти в протоколе заседания, которым Вы обладаете. Другое дело, когда обвиняемому и его адвокатам не хочется понимать решение суда, но всяческие свои "пусть суд в письменом виде обьяснит свое решение" они могут засунуть себе в попку, или же отправить в виде жалобы или апелляции в вышестоящие инстанции, а пока пусть исполняют решение суда или получают наказание за неисполнение, на их выбор.
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16.06.2020 11:22 Відповісти
Мне понятно, что вам понятно решение суда, которое написано не для вас. Ну вьіполняйте, успехов !
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16.06.2020 11:25 Відповісти
а от на рассее , прописка ето святое, на чем вьі и погорели
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16.06.2020 10:10 Відповісти
Позорище!Даже зная, что дело под пристальным вниманием всех, судья не в состоянии сложить 1+1 и вынести процессуально грамотное решение.
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16.06.2020 10:01 Відповісти
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