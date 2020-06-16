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Стерненко: Глава Шевченковского суда пообещал пересмотр судебного решения

Стерненко: Глава Шевченковского суда пообещал пересмотр судебного решения

Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что ему позвонил глава Шевченковского райсуда Киева и пообещал пересмотреть избранную меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись.

Это наша общая победа! Завтра дам знать на когда именно назначат заседание. Поборемся! Спасибо за поддержку!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой. ВИДЕО

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест

Автор: 

Стерненко Сергей (394) мера пресечения (456)


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Топ комментарии
+33
Я ни разу не сторонница Стерненко, но стиль общения у него вполне грамотен, аргументирован и последователен.
Он ведь все-таки юрист с высшим образованием, причем у него образование, видимо, более качественное, чем у Нелоха, который даже сложноподчиненное предложение построить не способен.
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16.06.2020 01:33
+19
Ну не надо сюда Гадю Сравченко приписывать. Стерненко убил убийцу а Гадя Сравченко убила два десятка наших солдат и сдалась в плен, а потом была еще обменена на двоих росийских убийц, на которых можно было поменять роту наших военнопленных.
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16.06.2020 01:24
+18
"Сидите люди дома, не поддеживайте друг друга в трудную минуту, вас это не коснётся." - Так надо?
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16.06.2020 01:40
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Я бы прежде всего считал преступником этого "главу суда".
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16.06.2020 09:58 Ответить
Юрист Стерненко и "юрист" Зеленский. Ребята, какая между ними пропасть, я в шоке.
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16.06.2020 09:15 Ответить
Никого так не боятся власти РФ, как украинских националистов, от имени "Степан Бандера" у них нервный тик начинается с икотой.
Запоребриком знают четко - западных украинцев трогать нельзя, ответка прилетит.

Ничего особенно не случится, собственно говоря, просто виновных найдут - и зарежут.
Ножичком.
И через 10 лет найдут и призовут к ответу, и через 20.
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16.06.2020 09:43 Ответить
пообіцяв вовк кобилі залищшити хвіст та гриву ...
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16.06.2020 09:55 Ответить
Тяжело быть судьей, надо постоянно следить куда дует ветер.
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16.06.2020 10:03 Ответить
Влада обісралася, але обіцяла підмитися. От і все що можна сказати. Проте душок залишився...
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16.06.2020 10:58 Ответить
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