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Новости Коронавирус и карантин
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Супругу президента Зеленского госпитализировали в больницу Киева, - ОП

Супругу президента Зеленского госпитализировали в больницу Киева, - ОП

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга Президента находится на изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Напомним, ранее сообщалось, что супруга президента Зеленского заболела коронавирусом.

Также читайте: Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила

Супругу президента Зеленского госпитализировали в больницу Киева, - ОП 01

Автор: 

карантин (16729) госпитализация (236) Елена Зеленская (222) Офис Президента (1797) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+81
єто ж офес презедента. Разве они когда врали?
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16.06.2020 10:06
+55
Только не вздумайте подключать к ИВЛ, который дал Порошенко. Он не скрепный.
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16.06.2020 10:07
+53
Кто-то верит?
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16.06.2020 10:05
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"зібралися тільки ті, хто немає змоги чи може тями заробити гроші і почати їх ховати в офшорах за кордоном" - не варто судити всіх людей по собі
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17.06.2020 10:39 Ответить
десь від 1млн. гривень доходів на місяць вигідно проводити гріші через офшорні компаніі і не сплачувати повністю податки...
відкриття офшорної компаніі не є злочином!
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17.06.2020 11:38 Ответить
В Україні завжди існувала і продовжує існувати велика кількість законних схем відмивання грошей і ухилення від оподаткування. Однак, я не про злочини а про цінності.
Розумієш... для тебе "ховати грощі в офшорах" - фундаментальна цінність, бо ти самих людей за кількістю грошей порівнюєш. Це типовий світогляд людини-хом'яка.
Одночасно, велика кількість людей цінності яких полягають у іншому. Мені наприклад шкода марнувати своє і без того швидкоплинне життя на "заробляння грошей і ховання їх в офшорах". Просто від того що моя життєва самооцінка взагалі не залежить від кількості захованих у офшорах грошей.
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17.06.2020 12:22 Ответить
І звісно, маючи інший світогляд, я зневажаю тих людей які не сплачують податки, вважаю їх паразитами.
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17.06.2020 12:24 Ответить
Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу. Источник: https://censor.net/n3202230

Вся Україна слізьми обливається. Ги - ги
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16.06.2020 17:10 Ответить
Пока порохоскот желал самого плохого жене Зеленского, самое плохое случилось с Рошеном старшим. Трымай бумеранг , порохозадые.Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП - Цензор.НЕТ 3639
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16.06.2020 17:28 Ответить
А Мендель Ленку навещала?
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16.06.2020 18:47 Ответить
Она шо, дура подхватить воздушно-капельным? У неё другое амплуа.
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16.06.2020 21:23 Ответить
Мля, привидилось: Слугу президента Зеленского госпитализировали
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16.06.2020 17:57 Ответить
В духе 95 пятого квартала могу посоветовать - если к кашляющей и задыхающейся "больной" подсоединить динамомашину, то она могла бы её крутить и освещать свою палату и питать аппарат ИВЛ.... Изобретение умников из "95 квартала"....
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16.06.2020 18:11 Ответить
Всьо ето проделки Мендель, с какой сторони не посмотри
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16.06.2020 18:36 Ответить
шо ей прописали уже грязевые ванны?
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16.06.2020 19:04 Ответить
скоріш би. одну вистачить
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16.06.2020 21:51 Ответить
І не соромно їм робити тести, які привіз Порох. І не соромно їм бачити лікарів в захисних засобах, які привіз Порох
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16.06.2020 19:37 Ответить
Хто там захворів? Чи не та, хто у фейсбуці у 2014 році розмістила об"яву з проанням передавати до Раші відео з пересуванням укр. військ, і чий чоловік чотири рази відкосив від армії
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16.06.2020 19:40 Ответить
А як це так,що президент не інфікований? Якийсь дуже хитрий вірус.
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16.06.2020 19:58 Ответить
У них безконтактний секс
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16.06.2020 20:14 Ответить
https://youtu.be/D60niEzdOeA доктор Бельский Австрия
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16.06.2020 21:09 Ответить
Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП - Цензор.НЕТ 1713
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16.06.2020 21:21 Ответить
Елене здоровья и выздоровления скорейшего, а Зелю просто карма настигла.
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16.06.2020 21:27 Ответить
так, а ускладнення від чого? від безмозглості
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16.06.2020 21:48 Ответить
Та не хвора вона. Просто у ЗЕко упав рейтинг. Таким чином воно його пробує підняти. Мізків же не вистачає придумати щось більш продуктивне.
Зараз, через тиждень максимум будуть волати, що вже виздоровила.
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17.06.2020 06:19 Ответить
рпсревп
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16.06.2020 21:39 Ответить
что вы за люди пусть у человека все будет хорошо. выздоравливай.
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16.06.2020 21:40 Ответить
а коли ця **** закликала в 2014-му здавати українських військових, де була її людяність? карма
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16.06.2020 21:50 Ответить
тварюка зеденошмарклева. Як би курва здохла.
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17.06.2020 07:26 Ответить
А кто там человек?
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16.06.2020 21:52 Ответить
не переживай, не ты...
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16.06.2020 22:43 Ответить
Я за гавно зеленское не переживаю
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16.06.2020 22:48 Ответить
ну, карма, працюй. сєпарша, не підведи!!!
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16.06.2020 21:47 Ответить
Давай ленка, спасай рейтинг своего окурка, он кроме как ничтожную жалость сверх мягко говоря не вызывает.
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16.06.2020 21:51 Ответить
Поправляйся Ленка!!! В Вашей семье только один УРОД.
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16.06.2020 22:49 Ответить
Ого, короновирус ей принёс популярность,вся страна теперь будет за этим наблюдать..это вам,как бы это сказать ..не какая нибудь мадам Чан Кайши.
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16.06.2020 22:58 Ответить
Стоп... а как жа ЗЕля ?
Они не контактировали ?
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16.06.2020 23:44 Ответить
Мендель надеется что не контактировали .
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17.06.2020 07:23 Ответить
Пожелаем ей выздоровления. Я её недоброжелателям - того же, что они желают ей.
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17.06.2020 01:18 Ответить
Суки...решили отпуск себе устроить. Одна от детей сбежала, другой от....даже не знаю, от чего...Не работает же падла. Только штаны просиживает.
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17.06.2020 01:41 Ответить
Огласили бы значение сатурации: 90 и менее - ОЧЕНЬ плохо. Более 50% - не выжить.
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17.06.2020 01:47 Ответить
Не здивуюся якщо Єлєну просто вивезли за кордон. Проскочила інфа що батьки Зеленського зараз на його віллі в Ялті.
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17.06.2020 07:24 Ответить
ще й безкоштовно цю зелену курву лікуватимуть, це ж не волонтер Панич, якого вигнали з лікарні напевне за "симуляцію"
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17.06.2020 07:25 Ответить
А 95 Квартал не хочет пошутить о болезне клоунессы?
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17.06.2020 09:08 Ответить
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