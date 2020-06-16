Супругу президента Зеленского госпитализировали в больницу Киева, - ОП

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга Президента находится на изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Напомним, ранее сообщалось, что супруга президента Зеленского заболела коронавирусом.

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