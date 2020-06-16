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Супругу президента Зеленского госпитализировали в больницу Киева, - ОП
Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.
Супруга Президента находится на изоляции, под наблюдением врачей.
Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Напомним, ранее сообщалось, что супруга президента Зеленского заболела коронавирусом.
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+81 Andriy Kalnyshevsky
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відкриття офшорної компаніі не є злочином!
Розумієш... для тебе "ховати грощі в офшорах" - фундаментальна цінність, бо ти самих людей за кількістю грошей порівнюєш. Це типовий світогляд людини-хом'яка.
Одночасно, велика кількість людей цінності яких полягають у іншому. Мені наприклад шкода марнувати своє і без того швидкоплинне життя на "заробляння грошей і ховання їх в офшорах". Просто від того що моя життєва самооцінка взагалі не залежить від кількості захованих у офшорах грошей.
Вся Україна слізьми обливається. Ги - ги
Зараз, через тиждень максимум будуть волати, що вже виздоровила.
Они не контактировали ?