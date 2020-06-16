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Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП
Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двостороння полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.
Дружина Президента перебуває на ізоляції, під наглядом лікарів.
Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус.
Топ коментарі
+81 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар16.06.2020 10:06
+55 Герхард
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+53 Iiyu Iiyu
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відкриття офшорної компаніі не є злочином!
Розумієш... для тебе "ховати грощі в офшорах" - фундаментальна цінність, бо ти самих людей за кількістю грошей порівнюєш. Це типовий світогляд людини-хом'яка.
Одночасно, велика кількість людей цінності яких полягають у іншому. Мені наприклад шкода марнувати своє і без того швидкоплинне життя на "заробляння грошей і ховання їх в офшорах". Просто від того що моя життєва самооцінка взагалі не залежить від кількості захованих у офшорах грошей.
Вся Україна слізьми обливається. Ги - ги
Зараз, через тиждень максимум будуть волати, що вже виздоровила.
Они не контактировали ?