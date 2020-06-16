Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двостороння полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.

Дружина Президента перебуває на ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус.

Читайте також: Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко