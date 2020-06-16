УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3861 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
40 999 547

Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП

Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двостороння полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.

Дружина Президента перебуває на ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дружина президента Зеленського захворіла на коронавірус.

Читайте також: Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко

Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП 01

Автор: 

карантин (18172) госпіталізація (187) Олена Зеленська (252) Офіс Президента (2022) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+81
єто ж офес презедента. Разве они когда врали?
показати весь коментар
16.06.2020 10:06
+55
Только не вздумайте подключать к ИВЛ, который дал Порошенко. Он не скрепный.
показати весь коментар
16.06.2020 10:07
+53
Кто-то верит?
показати весь коментар
16.06.2020 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
"зібралися тільки ті, хто немає змоги чи може тями заробити гроші і почати їх ховати в офшорах за кордоном" - не варто судити всіх людей по собі
показати весь коментар
17.06.2020 10:39 Відповісти
десь від 1млн. гривень доходів на місяць вигідно проводити гріші через офшорні компаніі і не сплачувати повністю податки...
відкриття офшорної компаніі не є злочином!
показати весь коментар
17.06.2020 11:38 Відповісти
В Україні завжди існувала і продовжує існувати велика кількість законних схем відмивання грошей і ухилення від оподаткування. Однак, я не про злочини а про цінності.
Розумієш... для тебе "ховати грощі в офшорах" - фундаментальна цінність, бо ти самих людей за кількістю грошей порівнюєш. Це типовий світогляд людини-хом'яка.
Одночасно, велика кількість людей цінності яких полягають у іншому. Мені наприклад шкода марнувати своє і без того швидкоплинне життя на "заробляння грошей і ховання їх в офшорах". Просто від того що моя життєва самооцінка взагалі не залежить від кількості захованих у офшорах грошей.
показати весь коментар
17.06.2020 12:22 Відповісти
І звісно, маючи інший світогляд, я зневажаю тих людей які не сплачують податки, вважаю їх паразитами.
показати весь коментар
17.06.2020 12:24 Відповісти
Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу. Источник: https://censor.net/n3202230

Вся Україна слізьми обливається. Ги - ги
показати весь коментар
16.06.2020 17:10 Відповісти
Пока порохоскот желал самого плохого жене Зеленского, самое плохое случилось с Рошеном старшим. Трымай бумеранг , порохозадые.Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП - Цензор.НЕТ 3639
показати весь коментар
16.06.2020 17:28 Відповісти
А Мендель Ленку навещала?
показати весь коментар
16.06.2020 18:47 Відповісти
Она шо, дура подхватить воздушно-капельным? У неё другое амплуа.
показати весь коментар
16.06.2020 21:23 Відповісти
Мля, привидилось: Слугу президента Зеленского госпитализировали
показати весь коментар
16.06.2020 17:57 Відповісти
В духе 95 пятого квартала могу посоветовать - если к кашляющей и задыхающейся "больной" подсоединить динамомашину, то она могла бы её крутить и освещать свою палату и питать аппарат ИВЛ.... Изобретение умников из "95 квартала"....
показати весь коментар
16.06.2020 18:11 Відповісти
Всьо ето проделки Мендель, с какой сторони не посмотри
показати весь коментар
16.06.2020 18:36 Відповісти
шо ей прописали уже грязевые ванны?
показати весь коментар
16.06.2020 19:04 Відповісти
скоріш би. одну вистачить
показати весь коментар
16.06.2020 21:51 Відповісти
І не соромно їм робити тести, які привіз Порох. І не соромно їм бачити лікарів в захисних засобах, які привіз Порох
показати весь коментар
16.06.2020 19:37 Відповісти
Хто там захворів? Чи не та, хто у фейсбуці у 2014 році розмістила об"яву з проанням передавати до Раші відео з пересуванням укр. військ, і чий чоловік чотири рази відкосив від армії
показати весь коментар
16.06.2020 19:40 Відповісти
А як це так,що президент не інфікований? Якийсь дуже хитрий вірус.
показати весь коментар
16.06.2020 19:58 Відповісти
У них безконтактний секс
показати весь коментар
16.06.2020 20:14 Відповісти
https://youtu.be/D60niEzdOeA доктор Бельский Австрия
показати весь коментар
16.06.2020 21:09 Відповісти
Дружину Зеленського госпіталізували в лікарню Києва, - ОП - Цензор.НЕТ 1713
показати весь коментар
16.06.2020 21:21 Відповісти
Елене здоровья и выздоровления скорейшего, а Зелю просто карма настигла.
показати весь коментар
16.06.2020 21:27 Відповісти
так, а ускладнення від чого? від безмозглості
показати весь коментар
16.06.2020 21:48 Відповісти
Та не хвора вона. Просто у ЗЕко упав рейтинг. Таким чином воно його пробує підняти. Мізків же не вистачає придумати щось більш продуктивне.
Зараз, через тиждень максимум будуть волати, що вже виздоровила.
показати весь коментар
17.06.2020 06:19 Відповісти
рпсревп
показати весь коментар
16.06.2020 21:39 Відповісти
что вы за люди пусть у человека все будет хорошо. выздоравливай.
показати весь коментар
16.06.2020 21:40 Відповісти
а коли ця **** закликала в 2014-му здавати українських військових, де була її людяність? карма
показати весь коментар
16.06.2020 21:50 Відповісти
тварюка зеденошмарклева. Як би курва здохла.
показати весь коментар
17.06.2020 07:26 Відповісти
А кто там человек?
показати весь коментар
16.06.2020 21:52 Відповісти
не переживай, не ты...
показати весь коментар
16.06.2020 22:43 Відповісти
Я за гавно зеленское не переживаю
показати весь коментар
16.06.2020 22:48 Відповісти
ну, карма, працюй. сєпарша, не підведи!!!
показати весь коментар
16.06.2020 21:47 Відповісти
Давай ленка, спасай рейтинг своего окурка, он кроме как ничтожную жалость сверх мягко говоря не вызывает.
показати весь коментар
16.06.2020 21:51 Відповісти
Поправляйся Ленка!!! В Вашей семье только один УРОД.
показати весь коментар
16.06.2020 22:49 Відповісти
Ого, короновирус ей принёс популярность,вся страна теперь будет за этим наблюдать..это вам,как бы это сказать ..не какая нибудь мадам Чан Кайши.
показати весь коментар
16.06.2020 22:58 Відповісти
Стоп... а как жа ЗЕля ?
Они не контактировали ?
показати весь коментар
16.06.2020 23:44 Відповісти
Мендель надеется что не контактировали .
показати весь коментар
17.06.2020 07:23 Відповісти
Пожелаем ей выздоровления. Я её недоброжелателям - того же, что они желают ей.
показати весь коментар
17.06.2020 01:18 Відповісти
Суки...решили отпуск себе устроить. Одна от детей сбежала, другой от....даже не знаю, от чего...Не работает же падла. Только штаны просиживает.
показати весь коментар
17.06.2020 01:41 Відповісти
Огласили бы значение сатурации: 90 и менее - ОЧЕНЬ плохо. Более 50% - не выжить.
показати весь коментар
17.06.2020 01:47 Відповісти
Не здивуюся якщо Єлєну просто вивезли за кордон. Проскочила інфа що батьки Зеленського зараз на його віллі в Ялті.
показати весь коментар
17.06.2020 07:24 Відповісти
ще й безкоштовно цю зелену курву лікуватимуть, це ж не волонтер Панич, якого вигнали з лікарні напевне за "симуляцію"
показати весь коментар
17.06.2020 07:25 Відповісти
А 95 Квартал не хочет пошутить о болезне клоунессы?
показати весь коментар
17.06.2020 09:08 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 