90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура

Верховная Рада вероятно сегодня рассмотрит назначение ректора черниговского университета Сергея Шкарлета на должность Министра образования.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Слуги народа" Александр Качура перед началом заседания ВР.

"Кадровое предложение по Министерству образования будет выноситься в зал. Вчера одного кандидата нам представили уже - Шкарлета. Он озвучил основные свои позиции. Вчера премьер-министр представил его именно как кандидата в министры образования", - рассказал Качура.

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Отвечая на вопрос о том, когда правительственные кадровые вопросы вынесут в зал, Качура сказал: "Вопрос по министру образования могут сегодня вынести, думаю. В отношении министра экологии - еще дискутируется. Он еще не был представлен на заседании фракции. И мы не обсуждали, и не был опрос, и предыдущего сигнального голосования по министру экологии. Я знаю, что он сейчас проходит дополнительные проверки по тем фактам, которые были опубликованы в СМИ. Сейчас я не уверен, что вопрос министра экологии будет выноситься на этой неделе".

Качура добавил, что вопрос того, будет ли сегодня Рада рассматривать назначение министра образования, зависит от того, когда внесет представление премьер-министр. Сейчас на повестке дня этого вопроса нет.

"Вчера была поддержка (Шкарлета на должность министра образования. - Ред.) большинства среди тех, кто присутствовал на заседании фракции. Пожалуй, 90% точно", - рассказал нардеп, отвечая на вопрос о поддержке кандидата во фракции.

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Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на текущей пленарной неделе.