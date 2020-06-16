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90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура

90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, -

Верховная Рада вероятно сегодня рассмотрит назначение ректора черниговского университета Сергея Шкарлета на должность Министра образования.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Слуги народа" Александр Качура перед началом заседания ВР.

"Кадровое предложение по Министерству образования будет выноситься в зал. Вчера одного кандидата нам представили уже - Шкарлета. Он озвучил основные свои позиции. Вчера премьер-министр представил его именно как кандидата в министры образования", - рассказал Качура.

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Отвечая на вопрос о том, когда правительственные кадровые вопросы вынесут в зал, Качура сказал: "Вопрос по министру образования могут сегодня вынести, думаю. В отношении министра экологии - еще дискутируется. Он еще не был представлен на заседании фракции. И мы не обсуждали, и не был опрос, и предыдущего сигнального голосования по министру экологии. Я знаю, что он сейчас проходит дополнительные проверки по тем фактам, которые были опубликованы в СМИ. Сейчас я не уверен, что вопрос министра экологии будет выноситься на этой неделе".

Качура добавил, что вопрос того, будет ли сегодня Рада рассматривать назначение министра образования, зависит от того, когда внесет представление премьер-министр. Сейчас на повестке дня этого вопроса нет.

"Вчера была поддержка (Шкарлета на должность министра образования. - Ред.) большинства среди тех, кто присутствовал на заседании фракции. Пожалуй, 90% точно", - рассказал нардеп, отвечая на вопрос о поддержке кандидата во фракции.

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Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на текущей пленарной неделе.

Автор: 

ВР (29245) назначение (2174) Минобразования (1736) Слуга народа (2630) Качура Александр (170) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+15
давайте уже взад Табачника - хуже точно не будет
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16.06.2020 11:32
+12
90% СН - ватное говно. С чего бы они не поддержали такого же ватника?
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16.06.2020 12:02
+6
Он с каких будет, с жидов али кацапов?
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16.06.2020 11:34
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давайте уже взад Табачника - хуже точно не будет
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16.06.2020 11:32 Ответить
У Зеленського визначилися з міністром науки та освіти. На цю посаду претендує Сергій Шкарлет

Шкарлет раніше був членом Партії Регіонів та правою рукою одного з найбільш україноненависних членів команди Януковича - Дмитра Табачника.

У період Євромайдану Сергій Шкарлет також погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його на свого заступника", - сказав Кухарук.
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16.06.2020 12:11 Ответить
Та дело даже не в этом! ЭТИ МРАЗИ за отмену ЗНО под любым предлогом! Твари, идут на поводу у ректоров, желающих самим отбирать в вузы "состоятельных" студентов! Только пусть попробуют, мрази зеленые! Есть две вещи, которые лично меня заставят выйти на Майдан - отмена ЗНО и "вода в Крым"! Это даже не "красные линии", это - ЯВНАЯ капитуляция и возвращение в коррумпированную насквозь РАШ-ку!!!!
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16.06.2020 15:25 Ответить
Он с каких будет, с жидов али кацапов?
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16.06.2020 11:34 Ответить
з українських гнид.
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16.06.2020 15:08 Ответить
И весь советский народ в едином порыве поддерживает генеральную линию... партию... правительство... и лично товарища... Тьфу!
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16.06.2020 11:34 Ответить
Поддержали значит совок, не поддержали значит коалиции нет?
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16.06.2020 11:36 Ответить
В переводе это Носок.))
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16.06.2020 11:34 Ответить
Вчи українську: носок - шкарпетка.
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16.06.2020 12:15 Ответить
Это катастрофа !
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16.06.2020 11:38 Ответить
А разве может быть иначе, где в моносброде большая часть ПТУшников
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16.06.2020 11:40 Ответить
Не оскорбляйте ПТУшников. Козлиное стадо там в перемешку с макаками.
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16.06.2020 11:49 Ответить
коЗЕлиное стадо
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16.06.2020 12:17 Ответить
новая школьная форма для мальчиков
90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9326
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16.06.2020 11:41 Ответить
противная какая-то)
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16.06.2020 12:17 Ответить
а шо - руснявый язык шо теперь опять ?
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16.06.2020 11:44 Ответить
Зермак продолжает тащить во власть дремучих совков с рашистским уклоном, ничему не учит его жизнь, безнадежный, опасный для Украины совок.
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16.06.2020 11:47 Ответить
Все такие плюются, морды воротят... будто не 73% за вотэтовотвсе проголосовало.
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16.06.2020 11:48 Ответить
Чомусь навіть не здивований! А кого ж ще можуть призначити зелені недоумки, окрім ригоаналів або жопоблоківців? У самих же тільки Трускавецький універ!
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16.06.2020 11:48 Ответить
Знову рига-анальна синьодупа ватна потвора. Зеленський послідовний у своєму антиукраїнстві.
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16.06.2020 11:48 Ответить
90% СН - ватное говно. С чего бы они не поддержали такого же ватника?
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16.06.2020 12:02 Ответить
Больше "новых лиц", зелёные !
Нового премьера в зал несите ! Этот оказался болтуном пустым.
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16.06.2020 12:13 Ответить
Та у них завжди 90%. Навіть якщо б Чекатіла завели б - зе було 90%. Скептично на тих міністрів тре дивитися. Скоріше ото як на міністра освіти й на міністра екології треба було запросити якихось відомих неполітичних європейців, але які б мали свою школу. Бо ні той ні інший ******** уявлень про освіту й екологію не мають уявлень. Ні як, ні чому. Хіба бюджет попиляють. Ну, для того знань не треба.
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16.06.2020 12:16 Ответить
Не исключаю наличие компромата, вынужден соглашаться на должность. Кадровый голод, вот и "давлят".
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16.06.2020 12:16 Ответить


Медведчук пише листа Зеленському.
...необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина - не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу.
Зеленський бере під козирьок, -зебіли аплодують...
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16.06.2020 12:19 Ответить
Колись ми були жовтенятами і носили звіздочку з лєніним. Пропоную називати учнів зебенятами і носити звіздочку з зебеніним. Як вам реформа?
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16.06.2020 12:21 Ответить
Піонерів не пропоную бо скажуть що ми диниру копіюєм! Не камільфо ето
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16.06.2020 12:22 Ответить
Вот нам и сообщили процент проросийского дерьма во фракции "слуг"и уточнили какого народа они слуги! С точки зрения гражданина Украины они,эти "слуги",являються врагами и пособниками страны-агрессора!
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16.06.2020 13:04 Ответить
Ігор, вони применшили "процент проросийского дерьма во фракции "слуг"". Справжній процент покаже голосування.
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16.06.2020 13:12 Ответить
Ви дивуєтесь чому ЗЕгенерати підтримують такого ж самого як вони самі? Мене, навпаки, дуже здивувало б якби замість тупого плагіатора з ректорської родини яка по факту "приватизувала ВНЗ (дід та мати Шкарлета були ректорами того ж "універу") вони підтримали порядну особу.
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16.06.2020 13:12 Ответить
а що тут дивного - випускники трускавецького університету вибирають міністром освіти плагіатора
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16.06.2020 13:12 Ответить
Про плагіат Шкарлета вже вийшла п'ята серія на сайті false-science.ucoz.ua.
Тобто цей дохтур наук - серійний плагіатор (тобто крадій чужих текстів).
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16.06.2020 13:40 Ответить
Сто первое доказательство того, что "Слуги народа" являются слугами не украинского народа.
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16.06.2020 13:51 Ответить
Если он полу-сепаратист , украинофоб, капитулянт, что скорее всего и есть .... то 90 % поддержки из продажных слуг кремля проклятых ЗЕбилов - капитулянтов ему обеспеченно. Да ещё и плюс 100 % из выродков депутатов - иуд лютых врагов Украины экс - рыгоАналов своры сбежавшего ЗЕКА "жыття сепаратистов". То можно и конституционным большинством проголосовать и утвердить на министра иуду любого анти -украинского выродка.
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16.06.2020 14:38 Ответить
90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1575
А в глазах своего друга фашиста )(уйла его ...резидент ЗЕбіл капитулянт чётко рассмотрел и прочитал строгое мнение )(уйла о его протеже на должность министра малороссии..
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16.06.2020 14:55 Ответить
 
 