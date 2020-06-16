90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура
Верховная Рада вероятно сегодня рассмотрит назначение ректора черниговского университета Сергея Шкарлета на должность Министра образования.
Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Слуги народа" Александр Качура перед началом заседания ВР.
"Кадровое предложение по Министерству образования будет выноситься в зал. Вчера одного кандидата нам представили уже - Шкарлета. Он озвучил основные свои позиции. Вчера премьер-министр представил его именно как кандидата в министры образования", - рассказал Качура.
Отвечая на вопрос о том, когда правительственные кадровые вопросы вынесут в зал, Качура сказал: "Вопрос по министру образования могут сегодня вынести, думаю. В отношении министра экологии - еще дискутируется. Он еще не был представлен на заседании фракции. И мы не обсуждали, и не был опрос, и предыдущего сигнального голосования по министру экологии. Я знаю, что он сейчас проходит дополнительные проверки по тем фактам, которые были опубликованы в СМИ. Сейчас я не уверен, что вопрос министра экологии будет выноситься на этой неделе".
Качура добавил, что вопрос того, будет ли сегодня Рада рассматривать назначение министра образования, зависит от того, когда внесет представление премьер-министр. Сейчас на повестке дня этого вопроса нет.
"Вчера была поддержка (Шкарлета на должность министра образования. - Ред.) большинства среди тех, кто присутствовал на заседании фракции. Пожалуй, 90% точно", - рассказал нардеп, отвечая на вопрос о поддержке кандидата во фракции.
Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на текущей пленарной неделе.
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Шкарлет раніше був членом Партії Регіонів та правою рукою одного з найбільш україноненависних членів команди Януковича - Дмитра Табачника.
У період Євромайдану Сергій Шкарлет також погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його на свого заступника", - сказав Кухарук.
Нового премьера в зал несите ! Этот оказался болтуном пустым.
Медведчук пише листа Зеленському.
...необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина - не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу.
Зеленський бере під козирьок, -зебіли аплодують...
Тобто цей дохтур наук - серійний плагіатор (тобто крадій чужих текстів).
А в глазах своего друга фашиста )(уйла его ...резидент ЗЕбіл капитулянт чётко рассмотрел и прочитал строгое мнение )(уйла о его протеже на должность министра малороссии..