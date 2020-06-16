90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура

Верховна Рада, імовірно, сьогодні розгляне призначення ректора чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура перед початком засідання ВР.

"Кадрова пропозиція щодо Міністерства освіти буде виноситися в зал. Вчора одного кандидата нам представили вже - Шкарлета. Він озвучив основні свої позиції. Вчора прем'єр-міністр представив його саме як кандидата в міністри освіти", - розповів Качура.

Відповідаючи на запитання про те, коли урядові кадрові питання винесуть в зал, Качура сказав: "Питання щодо міністра освіти можуть сьогодні винести, гадаю. Що стосується міністра екології - ще дискутується. Він ще не був представлений на засіданні фракції. І ми не обговорювали, і не було опитування, і попереднього сигнального голосування щодо міністра екології. Я знаю, що він зараз проходить додаткові перевірки за тими фактами, які були опубліковані в ЗМІ. Зараз я не впевнений, що питання міністра екології буде виноситися цього тижня".

Качура додав, що питання того, чи буде сьогодні Рада розглядати призначення міністра освіти, залежить від того, коли внесе подання прем'єр-міністр. Зараз на порядку денному цього питання немає.

"Вчора була підтримка (Шкарлета на посаду міністра освіти. - Ред.) більшості серед тих, хто був присутній на засіданні фракції. Мабуть, 90% точно", - розповів нардеп, відповідаючи на запитання про підтримку кандидата у фракції.

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Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на поточному пленарному тижні.