90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура
Верховна Рада, імовірно, сьогодні розгляне призначення ректора чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти.
Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура перед початком засідання ВР.
"Кадрова пропозиція щодо Міністерства освіти буде виноситися в зал. Вчора одного кандидата нам представили вже - Шкарлета. Він озвучив основні свої позиції. Вчора прем'єр-міністр представив його саме як кандидата в міністри освіти", - розповів Качура.
Відповідаючи на запитання про те, коли урядові кадрові питання винесуть в зал, Качура сказав: "Питання щодо міністра освіти можуть сьогодні винести, гадаю. Що стосується міністра екології - ще дискутується. Він ще не був представлений на засіданні фракції. І ми не обговорювали, і не було опитування, і попереднього сигнального голосування щодо міністра екології. Я знаю, що він зараз проходить додаткові перевірки за тими фактами, які були опубліковані в ЗМІ. Зараз я не впевнений, що питання міністра екології буде виноситися цього тижня".
Качура додав, що питання того, чи буде сьогодні Рада розглядати призначення міністра освіти, залежить від того, коли внесе подання прем'єр-міністр. Зараз на порядку денному цього питання немає.
"Вчора була підтримка (Шкарлета на посаду міністра освіти. - Ред.) більшості серед тих, хто був присутній на засіданні фракції. Мабуть, 90% точно", - розповів нардеп, відповідаючи на запитання про підтримку кандидата у фракції.
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на поточному пленарному тижні.
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Шкарлет раніше був членом Партії Регіонів та правою рукою одного з найбільш україноненависних членів команди Януковича - Дмитра Табачника.
У період Євромайдану Сергій Шкарлет також погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його на свого заступника", - сказав Кухарук.
Нового премьера в зал несите ! Этот оказался болтуном пустым.
Медведчук пише листа Зеленському.
...необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина - не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу.
Зеленський бере під козирьок, -зебіли аплодують...
Тобто цей дохтур наук - серійний плагіатор (тобто крадій чужих текстів).
А в глазах своего друга фашиста )(уйла его ...резидент ЗЕбіл капитулянт чётко рассмотрел и прочитал строгое мнение )(уйла о его протеже на должность министра малороссии..