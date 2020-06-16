УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11479 відвідувачів онлайн
Новини
3 847 35

90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура

90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, -

Верховна Рада, імовірно, сьогодні розгляне призначення ректора чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура перед початком засідання ВР.

"Кадрова пропозиція щодо Міністерства освіти буде виноситися в зал. Вчора одного кандидата нам представили вже - Шкарлета. Він озвучив основні свої позиції. Вчора прем'єр-міністр представив його саме як кандидата в міністри освіти", - розповів Качура.

Відповідаючи на запитання про те, коли урядові кадрові питання винесуть в зал, Качура сказав: "Питання щодо міністра освіти можуть сьогодні винести, гадаю. Що стосується міністра екології - ще дискутується. Він ще не був представлений на засіданні фракції. І ми не обговорювали, і не було опитування, і попереднього сигнального голосування щодо міністра екології. Я знаю, що він зараз проходить додаткові перевірки за тими фактами, які були опубліковані в ЗМІ. Зараз я не впевнений, що питання міністра екології буде виноситися цього тижня".

Качура додав, що питання того, чи буде сьогодні Рада розглядати призначення міністра освіти, залежить від того, коли внесе подання прем'єр-міністр. Зараз на порядку денному цього питання немає.

"Вчора була підтримка (Шкарлета на посаду міністра освіти. - Ред.) більшості серед тих, хто був присутній на засіданні фракції. Мабуть, 90% точно", - розповів нардеп, відповідаючи на запитання про підтримку кандидата у фракції.

Дивіться також: Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на поточному пленарному тижні.

Автор: 

ВР (14972) призначення (2286) Міносвіти (1412) Слуга народу (2812) Качура Олександр (170) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
давайте уже взад Табачника - хуже точно не будет
показати весь коментар
16.06.2020 11:32
+12
90% СН - ватное говно. С чего бы они не поддержали такого же ватника?
показати весь коментар
16.06.2020 12:02
+6
Он с каких будет, с жидов али кацапов?
показати весь коментар
16.06.2020 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давайте уже взад Табачника - хуже точно не будет
показати весь коментар
16.06.2020 11:32 Відповісти
У Зеленського визначилися з міністром науки та освіти. На цю посаду претендує Сергій Шкарлет

Шкарлет раніше був членом Партії Регіонів та правою рукою одного з найбільш україноненависних членів команди Януковича - Дмитра Табачника.

У період Євромайдану Сергій Шкарлет також погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його на свого заступника", - сказав Кухарук.
показати весь коментар
16.06.2020 12:11 Відповісти
Та дело даже не в этом! ЭТИ МРАЗИ за отмену ЗНО под любым предлогом! Твари, идут на поводу у ректоров, желающих самим отбирать в вузы "состоятельных" студентов! Только пусть попробуют, мрази зеленые! Есть две вещи, которые лично меня заставят выйти на Майдан - отмена ЗНО и "вода в Крым"! Это даже не "красные линии", это - ЯВНАЯ капитуляция и возвращение в коррумпированную насквозь РАШ-ку!!!!
показати весь коментар
16.06.2020 15:25 Відповісти
Он с каких будет, с жидов али кацапов?
показати весь коментар
16.06.2020 11:34 Відповісти
з українських гнид.
показати весь коментар
16.06.2020 15:08 Відповісти
И весь советский народ в едином порыве поддерживает генеральную линию... партию... правительство... и лично товарища... Тьфу!
показати весь коментар
16.06.2020 11:34 Відповісти
Поддержали значит совок, не поддержали значит коалиции нет?
показати весь коментар
16.06.2020 11:36 Відповісти
В переводе это Носок.))
показати весь коментар
16.06.2020 11:34 Відповісти
Вчи українську: носок - шкарпетка.
показати весь коментар
16.06.2020 12:15 Відповісти
Это катастрофа !
показати весь коментар
16.06.2020 11:38 Відповісти
А разве может быть иначе, где в моносброде большая часть ПТУшников
показати весь коментар
16.06.2020 11:40 Відповісти
Не оскорбляйте ПТУшников. Козлиное стадо там в перемешку с макаками.
показати весь коментар
16.06.2020 11:49 Відповісти
коЗЕлиное стадо
показати весь коментар
16.06.2020 12:17 Відповісти
новая школьная форма для мальчиков
90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9326
показати весь коментар
16.06.2020 11:41 Відповісти
противная какая-то)
показати весь коментар
16.06.2020 12:17 Відповісти
а шо - руснявый язык шо теперь опять ?
показати весь коментар
16.06.2020 11:44 Відповісти
Зермак продолжает тащить во власть дремучих совков с рашистским уклоном, ничему не учит его жизнь, безнадежный, опасный для Украины совок.
показати весь коментар
16.06.2020 11:47 Відповісти
Все такие плюются, морды воротят... будто не 73% за вотэтовотвсе проголосовало.
показати весь коментар
16.06.2020 11:48 Відповісти
Чомусь навіть не здивований! А кого ж ще можуть призначити зелені недоумки, окрім ригоаналів або жопоблоківців? У самих же тільки Трускавецький універ!
показати весь коментар
16.06.2020 11:48 Відповісти
Знову рига-анальна синьодупа ватна потвора. Зеленський послідовний у своєму антиукраїнстві.
показати весь коментар
16.06.2020 11:48 Відповісти
90% СН - ватное говно. С чего бы они не поддержали такого же ватника?
показати весь коментар
16.06.2020 12:02 Відповісти
Больше "новых лиц", зелёные !
Нового премьера в зал несите ! Этот оказался болтуном пустым.
показати весь коментар
16.06.2020 12:13 Відповісти
Та у них завжди 90%. Навіть якщо б Чекатіла завели б - зе було 90%. Скептично на тих міністрів тре дивитися. Скоріше ото як на міністра освіти й на міністра екології треба було запросити якихось відомих неполітичних європейців, але які б мали свою школу. Бо ні той ні інший ******** уявлень про освіту й екологію не мають уявлень. Ні як, ні чому. Хіба бюджет попиляють. Ну, для того знань не треба.
показати весь коментар
16.06.2020 12:16 Відповісти
Не исключаю наличие компромата, вынужден соглашаться на должность. Кадровый голод, вот и "давлят".
показати весь коментар
16.06.2020 12:16 Відповісти


Медведчук пише листа Зеленському.
...необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина - не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу.
Зеленський бере під козирьок, -зебіли аплодують...
показати весь коментар
16.06.2020 12:19 Відповісти
Колись ми були жовтенятами і носили звіздочку з лєніним. Пропоную називати учнів зебенятами і носити звіздочку з зебеніним. Як вам реформа?
показати весь коментар
16.06.2020 12:21 Відповісти
Піонерів не пропоную бо скажуть що ми диниру копіюєм! Не камільфо ето
показати весь коментар
16.06.2020 12:22 Відповісти
Вот нам и сообщили процент проросийского дерьма во фракции "слуг"и уточнили какого народа они слуги! С точки зрения гражданина Украины они,эти "слуги",являються врагами и пособниками страны-агрессора!
показати весь коментар
16.06.2020 13:04 Відповісти
Ігор, вони применшили "процент проросийского дерьма во фракции "слуг"". Справжній процент покаже голосування.
показати весь коментар
16.06.2020 13:12 Відповісти
Ви дивуєтесь чому ЗЕгенерати підтримують такого ж самого як вони самі? Мене, навпаки, дуже здивувало б якби замість тупого плагіатора з ректорської родини яка по факту "приватизувала ВНЗ (дід та мати Шкарлета були ректорами того ж "універу") вони підтримали порядну особу.
показати весь коментар
16.06.2020 13:12 Відповісти
а що тут дивного - випускники трускавецького університету вибирають міністром освіти плагіатора
показати весь коментар
16.06.2020 13:12 Відповісти
Про плагіат Шкарлета вже вийшла п'ята серія на сайті false-science.ucoz.ua.
Тобто цей дохтур наук - серійний плагіатор (тобто крадій чужих текстів).
показати весь коментар
16.06.2020 13:40 Відповісти
Сто первое доказательство того, что "Слуги народа" являются слугами не украинского народа.
показати весь коментар
16.06.2020 13:51 Відповісти
Если он полу-сепаратист , украинофоб, капитулянт, что скорее всего и есть .... то 90 % поддержки из продажных слуг кремля проклятых ЗЕбилов - капитулянтов ему обеспеченно. Да ещё и плюс 100 % из выродков депутатов - иуд лютых врагов Украины экс - рыгоАналов своры сбежавшего ЗЕКА "жыття сепаратистов". То можно и конституционным большинством проголосовать и утвердить на министра иуду любого анти -украинского выродка.
показати весь коментар
16.06.2020 14:38 Відповісти
90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1575
А в глазах своего друга фашиста )(уйла его ...резидент ЗЕбіл капитулянт чётко рассмотрел и прочитал строгое мнение )(уйла о его протеже на должность министра малороссии..
показати весь коментар
16.06.2020 14:55 Відповісти
 
 