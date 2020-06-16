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Новости Коронавирус и карантин
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Спортзалы, фитнес-центры и культурные заведения Ивано-Франковской области снова закрыли

Спортзалы, фитнес-центры и культурные заведения Ивано-Франковской области снова закрыли

В Ивано-Франковской области комиссия ТЭБ и ЧС приостановила работу фитнес-центров и спортивных залов.

Об этом сообщает Управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"15 июня под руководством председателя областной государственной администрации Виталия Федорива состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Речь шла о противоэпидемической ситуации на территории области, связанной с острой респираторной болезнью COVID-19. По итогам заседания решили: приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров", - сообщает Управление.

По их информации, также приостановлена деятельность заведений культуры, в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

В то же время разрешается проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

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Отмечается, что решение об усилении карантинных мероприятий областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла ввиду того, что на Прикарпатье в течение последних дней возросло количество больных COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44, тогда как разрешенная норма не больше 12.

По состоянию на 16 июня в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 1809 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1037 человек.

Спортзалы, фитнес-центры и культурные заведения Ивано-Франковской области снова закрыли 01

карантин (16729) Ивано-Франковская область (920) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А где можно посмотреть список депутатиков, благословивших это незаконное массовое нарушение прав человека?
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16.06.2020 12:37 Ответить
Хочеш заразитись - маєш повне право.
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16.06.2020 12:40 Ответить
не уверен. мне степашка не разрешаИт...
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16.06.2020 12:43 Ответить
Попробуй пооблизывать унитазы и решетки вокруг мечетей. Твоим собратьям по разуму это помогло - уже и закопали, и забыли.
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16.06.2020 12:49 Ответить
ты удивительно удобный "оппонент": тебя не нужно выставлять идиотом, ты отлично это делаешь сам.
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16.06.2020 13:18 Ответить
Ты свои проблемы с больной головы на здоровую не перекладывай. То, что ты идиот видно с первого твоего же поста.
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16.06.2020 15:19 Ответить
держи ещё 11.80
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16.06.2020 15:23 Ответить
У тебя кроме кретинизма еще и явная мания величия. Кому ты нужен, чтобы за тебя платили деньги кому-либо?
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16.06.2020 15:28 Ответить
совсем, видать, хреново тебя хозяин кормит. держи на последнюю рюмку стекломоя и греби всеми ресничками сшибать милостыньку на другую паперть, инфузория в туфельках.
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16.06.2020 15:33 Ответить
Тупо и убого - чисто в твоем стиле. Вот только между нами двумя на платного тролля походишь только ты: постишь тут под кучей ников против одного моего, топишь против действий властей, пытаясь подбить народ на несоблюдение карантина на радость кацапам и тд.
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16.06.2020 15:45 Ответить
на радость кацапам, парамеция, - это вечный дурантин. держи премиальную рюмку.
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16.06.2020 15:47 Ответить
Было бы у нас поменьше подобных тебе лихих и придурковатых - карантин бы уже давно закончился, как закончился он в странах, где его соблюдали.
По поводу же рюмки - был у меня когда-то в школе еще мудрый учитель - была у него поговорка по этому поводу "у кого что болит - тот о том все время и говорит".
Явно ты алкаш и явно невпопад ляпаешь про 11.80, чтобы тебе самому это же не написали, многоаккаунтный ты наш.
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16.06.2020 15:54 Ответить
ещё ничего нигде не закончилось, не замечающий неудобных моментов ты наш. держи ещё. умеешь написать вопиющую фигню. за что получи на очередную стопку.
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16.06.2020 16:01 Ответить
Ты, похоже, уже залил глаза, раз видишь только половину предложения и не замечаешь "Было бы", алкаш старый.
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16.06.2020 20:00 Ответить
они не играют...
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16.06.2020 12:44 Ответить
Знову вдома доведеться займатись.
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16.06.2020 13:13 Ответить
 
 