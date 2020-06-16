Спортзалы, фитнес-центры и культурные заведения Ивано-Франковской области снова закрыли
В Ивано-Франковской области комиссия ТЭБ и ЧС приостановила работу фитнес-центров и спортивных залов.
Об этом сообщает Управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"15 июня под руководством председателя областной государственной администрации Виталия Федорива состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Речь шла о противоэпидемической ситуации на территории области, связанной с острой респираторной болезнью COVID-19. По итогам заседания решили: приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров", - сообщает Управление.
По их информации, также приостановлена деятельность заведений культуры, в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.
В то же время разрешается проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.
Отмечается, что решение об усилении карантинных мероприятий областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла ввиду того, что на Прикарпатье в течение последних дней возросло количество больных COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44, тогда как разрешенная норма не больше 12.
По состоянию на 16 июня в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 1809 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1037 человек.
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По поводу же рюмки - был у меня когда-то в школе еще мудрый учитель - была у него поговорка по этому поводу "у кого что болит - тот о том все время и говорит".
Явно ты алкаш и явно невпопад ляпаешь про 11.80, чтобы тебе самому это же не написали, многоаккаунтный ты наш.