Спортзалы, фитнес-центры и культурные заведения Ивано-Франковской области снова закрыли

В Ивано-Франковской области комиссия ТЭБ и ЧС приостановила работу фитнес-центров и спортивных залов.

Об этом сообщает Управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"15 июня под руководством председателя областной государственной администрации Виталия Федорива состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Речь шла о противоэпидемической ситуации на территории области, связанной с острой респираторной болезнью COVID-19. По итогам заседания решили: приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров", - сообщает Управление.

По их информации, также приостановлена деятельность заведений культуры, в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

В то же время разрешается проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

Читайте также: Киев и десять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что решение об усилении карантинных мероприятий областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла ввиду того, что на Прикарпатье в течение последних дней возросло количество больных COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44, тогда как разрешенная норма не больше 12.

По состоянию на 16 июня в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 1809 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1037 человек.