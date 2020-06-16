Спортзали, фітнес-центри та культурні заклади Івано-Франківської області знову закрили

В Івано-Франківській області комісія ТЕБ та НС призупинила роботу фітнес-центрів і спортивних залів.

Про це повідомляє Управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"15 червня під керівництвом голови обласної державної адміністрації Віталія Федоріва відбулося позачергове засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Йшлося про протиепідемічну стацію на території області, пов’язану із гострою респіраторною хворобою COVID-19. За підсумками засідання вирішили: призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів", - повідомляє Управління.

За їхньою інформацією, також призупинено діяльність закладів культури, зокрема культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

Водночас дозволяється проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м

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Зазначається, що рішення про посилення карантинних заходів обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила з огляду на те, що на Прикарпатті впродовж останніх днів зросла кількість хворих на COVID-19. Показник захворюваності на 100 тисяч населення протягом семи днів зріс і становить 13,44, тоді як дозволена норма не більше 12.

Станом на 16 червня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 1809 випадків захворювання на COVID-19, одужали 1037 осіб.