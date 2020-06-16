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Новини Коронавірус і карантин
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Спортзали, фітнес-центри та культурні заклади Івано-Франківської області знову закрили

Спортзали, фітнес-центри та культурні заклади Івано-Франківської області знову закрили

В Івано-Франківській області комісія ТЕБ та НС призупинила роботу фітнес-центрів і спортивних залів.

Про це повідомляє Управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"15 червня під керівництвом голови обласної державної адміністрації Віталія Федоріва відбулося позачергове засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Йшлося про протиепідемічну стацію на території області, пов’язану із гострою респіраторною хворобою COVID-19. За підсумками засідання вирішили: призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів", - повідомляє Управління.

За їхньою інформацією, також призупинено діяльність закладів культури, зокрема культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

Водночас дозволяється проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м

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Зазначається, що рішення про посилення карантинних заходів обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила з огляду на те, що на Прикарпатті впродовж останніх днів зросла кількість хворих на COVID-19. Показник захворюваності на 100 тисяч населення протягом семи днів зріс і становить 13,44, тоді як дозволена норма не більше 12.

Станом на 16 червня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 1809 випадків захворювання на COVID-19, одужали 1037 осіб.

Спортзали, фітнес-центри та культурні заклади Івано-Франківської області знову закрили 01

Автор: 

карантин (18172) Івано-Франківська область (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А где можно посмотреть список депутатиков, благословивших это незаконное массовое нарушение прав человека?
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16.06.2020 12:37 Відповісти
Хочеш заразитись - маєш повне право.
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16.06.2020 12:40 Відповісти
не уверен. мне степашка не разрешаИт...
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16.06.2020 12:43 Відповісти
Попробуй пооблизывать унитазы и решетки вокруг мечетей. Твоим собратьям по разуму это помогло - уже и закопали, и забыли.
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16.06.2020 12:49 Відповісти
ты удивительно удобный "оппонент": тебя не нужно выставлять идиотом, ты отлично это делаешь сам.
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16.06.2020 13:18 Відповісти
Ты свои проблемы с больной головы на здоровую не перекладывай. То, что ты идиот видно с первого твоего же поста.
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16.06.2020 15:19 Відповісти
держи ещё 11.80
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16.06.2020 15:23 Відповісти
У тебя кроме кретинизма еще и явная мания величия. Кому ты нужен, чтобы за тебя платили деньги кому-либо?
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16.06.2020 15:28 Відповісти
совсем, видать, хреново тебя хозяин кормит. держи на последнюю рюмку стекломоя и греби всеми ресничками сшибать милостыньку на другую паперть, инфузория в туфельках.
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16.06.2020 15:33 Відповісти
Тупо и убого - чисто в твоем стиле. Вот только между нами двумя на платного тролля походишь только ты: постишь тут под кучей ников против одного моего, топишь против действий властей, пытаясь подбить народ на несоблюдение карантина на радость кацапам и тд.
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16.06.2020 15:45 Відповісти
на радость кацапам, парамеция, - это вечный дурантин. держи премиальную рюмку.
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16.06.2020 15:47 Відповісти
Было бы у нас поменьше подобных тебе лихих и придурковатых - карантин бы уже давно закончился, как закончился он в странах, где его соблюдали.
По поводу же рюмки - был у меня когда-то в школе еще мудрый учитель - была у него поговорка по этому поводу "у кого что болит - тот о том все время и говорит".
Явно ты алкаш и явно невпопад ляпаешь про 11.80, чтобы тебе самому это же не написали, многоаккаунтный ты наш.
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16.06.2020 15:54 Відповісти
ещё ничего нигде не закончилось, не замечающий неудобных моментов ты наш. держи ещё. умеешь написать вопиющую фигню. за что получи на очередную стопку.
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16.06.2020 16:01 Відповісти
Ты, похоже, уже залил глаза, раз видишь только половину предложения и не замечаешь "Было бы", алкаш старый.
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16.06.2020 20:00 Відповісти
они не играют...
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16.06.2020 12:44 Відповісти
Знову вдома доведеться займатись.
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16.06.2020 13:13 Відповісти
 
 