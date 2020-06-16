"Газпром" скрыл объемы поставок газа на оккупированную часть Донбасса

"Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа на оккупированную часть Донбасса как поставки в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

В январе-марте объем поставок в Украину оказался равен нулю - до сих пор "Газпром" всегда раскрывал данные по оккупированной части Донбасса именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает ОРДЛО частью Украины.

Согласно прежней логике "Газпрома", платить за этот газ должен был "Нафтогаз Украины" как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года.

Оккупированные части Донбасса снабжаются российским газом с февраля 2015 года. Всего в ОРДЛО было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров - в 2019 году. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015-2019 годах, составляет $2,91 млрд.

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Издание отмечает, что российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется на восток Украины, но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого.

Как сообщает издание, возможны два варианта поставок газа на оккупированную часть Донбасса.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с так называемыми "ЛДНР".

Согласно второму варианту, поставки могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром".

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