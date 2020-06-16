"Газпром" скрыл объемы поставок газа на оккупированную часть Донбасса
"Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа на оккупированную часть Донбасса как поставки в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".
В январе-марте объем поставок в Украину оказался равен нулю - до сих пор "Газпром" всегда раскрывал данные по оккупированной части Донбасса именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает ОРДЛО частью Украины.
Согласно прежней логике "Газпрома", платить за этот газ должен был "Нафтогаз Украины" как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года.
Оккупированные части Донбасса снабжаются российским газом с февраля 2015 года. Всего в ОРДЛО было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров - в 2019 году. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015-2019 годах, составляет $2,91 млрд.
Издание отмечает, что российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется на восток Украины, но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого.
Как сообщает издание, возможны два варианта поставок газа на оккупированную часть Донбасса.
В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с так называемыми "ЛДНР".
Согласно второму варианту, поставки могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром".
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На территории РФ начался демонтаж труб, по которым поставляется газ на территорию Украины. Работы ведет газовый монополист "Газпром", но повлиять на их проведение малореально.
Об этом рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита - 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, по которым будет происходить и внутренние транспортировки", - добавил Макогон.