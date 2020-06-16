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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Газпром" скрыл объемы поставок газа на оккупированную часть Донбасса

"Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа на оккупированную часть Донбасса как поставки в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

В январе-марте объем поставок в Украину оказался равен нулю - до сих пор "Газпром" всегда раскрывал данные по оккупированной части Донбасса именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает ОРДЛО частью Украины.

Согласно прежней логике "Газпрома", платить за этот газ должен был "Нафтогаз Украины" как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года.

Оккупированные части Донбасса снабжаются российским газом с февраля 2015 года. Всего в ОРДЛО было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров - в 2019 году. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015-2019 годах, составляет $2,91 млрд.

Также читайте: Польша прекратила поставки газа из России и вошла в энергосистему ЕС

Издание отмечает, что российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется на восток Украины, но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого.

Как сообщает издание, возможны два варианта поставок газа на оккупированную часть Донбасса.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с так называемыми "ЛДНР".

Согласно второму варианту, поставки могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2

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Газ (10225) Газпром (3183) россия (95515) Донбасс (26956)


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Газпром начал демонтаж трубопроводов в Украину, это делается чтоб не было возможности подать в суд о не допуске других поставщиков к свободным мощностям.
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16.06.2020 13:08 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/183363-gazprom-nachal-demontazh-trub-v-ukrainu/ "Газпром" начал демонтаж труб в Украину .

На территории РФ начался демонтаж труб, по которым поставляется газ на территорию Украины. Работы ведет газовый монополист "Газпром", но повлиять на их проведение малореально.
Об этом рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита - 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, по которым будет происходить и внутренние транспортировки", - добавил Макогон.
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16.06.2020 13:17 Ответить
Это отлично.Чем скорее мы избавимся от экономической взаимозависимости с рашкой тем лучше.
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16.06.2020 13:59 Ответить
Пусть разбирают, потом будут срочно восстанавливать....Когда что-нибудь случится с их северным и южным потоками...А оно обязательно случится. В этом заинтересованы и мы, и США....
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16.06.2020 13:34 Ответить
хочешь торговать с агрессором? ай да сашка.
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16.06.2020 18:09 Ответить
В ЄС формується нова архітектура перетоків газу - варіації на тему "північ-південь" і коридор між Балканами та Північним морем, ніхто не буде відновлювати старі маршрути з Північної Азії...
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17.06.2020 01:53 Ответить
А разве Украина платила за газ, который поставлялся в Лугандон?
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16.06.2020 14:43 Ответить
Яценюк платил до марта 2015 года.
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16.06.2020 15:53 Ответить
вы что не видите что это иловайск .
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16.06.2020 14:46 Ответить
 
 