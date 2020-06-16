"Газпром" приховав обсяги поставок газу на окуповану частину Донбасу
"Газпром" вперше припинив розкривати у своїй звітності обсяги поставок газу на окуповану частину Донбасу як поставки в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".
У січні-березні обсяг поставок в Україну виявився таким, що дорівнює нулю, - досі "Газпром" завжди розкривав дані щодо окупованої частини Донбасу саме в цій графі, відповідно до офіційної позиції РФ, яка визнає ОРДЛО частиною України.
Згідно з колишньою логікою "Газпрому", платити за цей газ мав "Нафтогаз України" як єдина українська компанія, з якою у монополії був контракт, що діяв до кінця 2019 року.
Окуповані частини Донбасу забезпечуються російським газом з лютого 2015 року. Всього в ОРДЛО було поставлено близько 12 млрд кубометрів газу, в тому числі 2,75 млрд кубометрів - в 2019 році. Вартість цього газу, виходячи з середньої ціни імпорту газу в Україну в 2015-2019 роках, становить $2,91 млрд.
Видання зазначає, що російський газ, безумовно, як і раніше поставляється на схід України, але тепер "Газпрому" довелося знайти нову юридичну схему для цього.
Як повідомляє видання, можливі два варіанти поставок газу на окуповану частину Донбасу.
У першому випадку поставки можуть бути організовані через компанію-посередника, яка не боїться потрапити під санкції через роботу з так званими "ЛДНР".
Згідно з другим варіантом, поставки можуть бути класифіковані як газ, що йде на технологічні потреби газотранспортної системи (ГТС), оператором якої є "Газпром".
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На территории РФ начался демонтаж труб, по которым поставляется газ на территорию Украины. Работы ведет газовый монополист "Газпром", но повлиять на их проведение малореально.
Об этом рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита - 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, по которым будет происходить и внутренние транспортировки", - добавил Макогон.