"Газпром" приховав обсяги поставок газу на окуповану частину Донбасу

"Газпром" вперше припинив розкривати у своїй звітності обсяги поставок газу на окуповану частину Донбасу як поставки в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

У січні-березні обсяг поставок в Україну виявився таким, що дорівнює нулю, - досі "Газпром" завжди розкривав дані щодо окупованої частини Донбасу саме в цій графі, відповідно до офіційної позиції РФ, яка визнає ОРДЛО частиною України.

Згідно з колишньою логікою "Газпрому", платити за цей газ мав "Нафтогаз України" як єдина українська компанія, з якою у монополії був контракт, що діяв до кінця 2019 року.

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Окуповані частини Донбасу забезпечуються російським газом з лютого 2015 року. Всього в ОРДЛО було поставлено близько 12 млрд кубометрів газу, в тому числі 2,75 млрд кубометрів - в 2019 році. Вартість цього газу, виходячи з середньої ціни імпорту газу в Україну в 2015-2019 роках, становить $2,91 млрд.

Видання зазначає, що російський газ, безумовно, як і раніше поставляється на схід України, але тепер "Газпрому" довелося знайти нову юридичну схему для цього.

Як повідомляє видання, можливі два варіанти поставок газу на окуповану частину Донбасу.

У першому випадку поставки можуть бути організовані через компанію-посередника, яка не боїться потрапити під санкції через роботу з так званими "ЛДНР".

Згідно з другим варіантом, поставки можуть бути класифіковані як газ, що йде на технологічні потреби газотранспортної системи (ГТС), оператором якої є "Газпром".

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