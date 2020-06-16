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Новини Окуповані території
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"Газпром" приховав обсяги поставок газу на окуповану частину Донбасу

"Газпром" вперше припинив розкривати у своїй звітності обсяги поставок газу на окуповану частину Донбасу як поставки в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

У січні-березні обсяг поставок в Україну виявився таким, що дорівнює нулю, - досі "Газпром" завжди розкривав дані щодо окупованої частини Донбасу саме в цій графі, відповідно до офіційної позиції РФ, яка визнає ОРДЛО частиною України.

Згідно з колишньою логікою "Газпрому", платити за цей газ мав "Нафтогаз України" як єдина українська компанія, з якою у монополії був контракт, що діяв до кінця 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща хоче оштрафувати "Газпром" на 50 млн євро за відмову співпрацювати в розслідуванні справи Nord Stream 2

Окуповані частини Донбасу забезпечуються російським газом з лютого 2015 року. Всього в ОРДЛО було поставлено близько 12 млрд кубометрів газу, в тому числі 2,75 млрд кубометрів - в 2019 році. Вартість цього газу, виходячи з середньої ціни імпорту газу в Україну в 2015-2019 роках, становить $2,91 млрд.

Видання зазначає, що російський газ, безумовно, як і раніше поставляється на схід України, але тепер "Газпрому" довелося знайти нову юридичну схему для цього.

Як повідомляє видання, можливі два варіанти поставок газу на окуповану частину Донбасу.

У першому випадку поставки можуть бути організовані через компанію-посередника, яка не боїться потрапити під санкції через роботу з так званими "ЛДНР".

Згідно з другим варіантом, поставки можуть бути класифіковані як газ, що йде на технологічні потреби газотранспортної системи (ГТС), оператором якої є "Газпром".

Також читайте: Обсяг транзиту російського газу за 5 місяців скоротився на 46%, - Оператор ГТС України

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газ (10424) Газпром (3387) росія (65146) Донбас (22356)


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Газпром начал демонтаж трубопроводов в Украину, это делается чтоб не было возможности подать в суд о не допуске других поставщиков к свободным мощностям.
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16.06.2020 13:08 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/183363-gazprom-nachal-demontazh-trub-v-ukrainu/ "Газпром" начал демонтаж труб в Украину .

На территории РФ начался демонтаж труб, по которым поставляется газ на территорию Украины. Работы ведет газовый монополист "Газпром", но повлиять на их проведение малореально.
Об этом рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита - 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, по которым будет происходить и внутренние транспортировки", - добавил Макогон.
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16.06.2020 13:17 Відповісти
Это отлично.Чем скорее мы избавимся от экономической взаимозависимости с рашкой тем лучше.
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16.06.2020 13:59 Відповісти
Пусть разбирают, потом будут срочно восстанавливать....Когда что-нибудь случится с их северным и южным потоками...А оно обязательно случится. В этом заинтересованы и мы, и США....
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16.06.2020 13:34 Відповісти
хочешь торговать с агрессором? ай да сашка.
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16.06.2020 18:09 Відповісти
В ЄС формується нова архітектура перетоків газу - варіації на тему "північ-південь" і коридор між Балканами та Північним морем, ніхто не буде відновлювати старі маршрути з Північної Азії...
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17.06.2020 01:53 Відповісти
А разве Украина платила за газ, который поставлялся в Лугандон?
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16.06.2020 14:43 Відповісти
Яценюк платил до марта 2015 года.
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16.06.2020 15:53 Відповісти
вы что не видите что это иловайск .
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16.06.2020 14:46 Відповісти
 
 