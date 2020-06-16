ЕБРР будет финансировать реконструкцию трассы Киев-Одесса и объездную Львова, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в режиме видеоконференции переговоры с руководством Европейского банка реконструкции и развития, где обсуждались возможности вложения иностранных инвестиций в строительство украинских дорог,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина - среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития, и ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов в сфере дорожного строительства.

"Как уточнил Вице-президент ЕБРР, речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона", - говорится в сообщении, на "Урядовом портале" во вторник вечером.

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Премьер министр Украины отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов

"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за последовательную поддержку Украины и отметил, что ЕБРР "был и остается крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины".

"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины", - подытожил Шмыгаль.

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