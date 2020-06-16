ЕБРР будет финансировать реконструкцию трассы Киев-Одесса и объездную Львова, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в режиме видеоконференции переговоры с руководством Европейского банка реконструкции и развития, где обсуждались возможности вложения иностранных инвестиций в строительство украинских дорог,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина - среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития, и ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов в сфере дорожного строительства.
"Как уточнил Вице-президент ЕБРР, речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона", - говорится в сообщении, на "Урядовом портале" во вторник вечером.
Премьер министр Украины отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов
"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.
Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за последовательную поддержку Украины и отметил, что ЕБРР "был и остается крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины".
"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины", - подытожил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Нате, пжлста
Фракція «Європейська Солідарність» виступає за відставку другого уряду Зеленського. Цей уряд вже показав свою неспроможність керувати економікою країни.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час включення на телеканалі «Прямий».
«Програма дій Уряду на сьогодні дещо змінилася і трохи розширена. Так, цей «реферат» був серйозно розширений, є додані зноски, якісь цифри, але я не можу сказати, що це предметна програма уряду, яка пропонує коротко-середньо-довготермінові якісь завдання і цілі, і чітко окреслює, в який спосіб їх можна досягнути», - підкреслила народний депутат.
«Європейська Солідарність» ініціювала збір підписів на відставку цього уряду. Ми вважаємо, що вони не справляються зі своїм завданням - забезпечити розвиток економіки України, стабільність для людей. Для нас ця програма уряду не є покращенням, ми вже бачимо результат, ми бачимо їхню спроможність, тому говорити немає про що», - наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Саакашвили, деканоидзе, згуладзе, и зелёную шоблу. Новые, для них, лица, а чё?
Члени меншини країн СНГ отримуйте українські паспорти є "робота".