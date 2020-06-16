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ЕБРР будет финансировать реконструкцию трассы Киев-Одесса и объездную Львова, - Шмыгаль

ЕБРР будет финансировать реконструкцию трассы Киев-Одесса и объездную Львова, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в режиме видеоконференции переговоры с руководством Европейского банка реконструкции и развития, где обсуждались возможности вложения иностранных инвестиций в строительство украинских дорог,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина - среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития, и ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов в сфере дорожного строительства.

"Как уточнил Вице-президент ЕБРР, речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона", - говорится в сообщении, на "Урядовом портале" во вторник вечером.

Также читайте: Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат

Премьер министр Украины отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов

"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за последовательную поддержку Украины и отметил, что ЕБРР "был и остается крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины".

"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины", - подытожил Шмыгаль.

Также читайте: Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский

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Топ комментарии
+3
тут ольгінські боти розпиналися: мовляв, касапи ввійти не можуть в Цензор... заблоковано, мовляв...

Нате, пжлста
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16.06.2020 23:06
+2
https://eurosolidarity.org/2020/06/16/ivanna-klympush-czynczadze-drugyj-uryad-zelenskogo-maye-pity-u-vidstavku-bo-vin-ne-zdaten-zabezpechyty-rozvytok-ekonomiky/ Іванна Климпуш-Цинцадзе: другий уряд Зеленського має піти у відставку, бо він не здатен забезпечити розвиток економік и

Фракція «Європейська Солідарність» виступає за відставку другого уряду Зеленського. Цей уряд вже показав свою неспроможність керувати економікою країни.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час включення на телеканалі «Прямий».
«Програма дій Уряду на сьогодні дещо змінилася і трохи розширена. Так, цей «реферат» був серйозно розширений, є додані зноски, якісь цифри, але я не можу сказати, що це предметна програма уряду, яка пропонує коротко-середньо-довготермінові якісь завдання і цілі, і чітко окреслює, в який спосіб їх можна досягнути», - підкреслила народний депутат.
«Європейська Солідарність» ініціювала збір підписів на відставку цього уряду. Ми вважаємо, що вони не справляються зі своїм завданням - забезпечити розвиток економіки України, стабільність для людей. Для нас ця програма уряду не є покращенням, ми вже бачимо результат, ми бачимо їхню спроможність, тому говорити немає про що», - наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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16.06.2020 23:04
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тут ольгінські боти розпиналися: мовляв, касапи ввійти не можуть в Цензор... заблоковано, мовляв...

Нате, пжлста
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16.06.2020 23:06 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/06/16/ivanna-klympush-czynczadze-drugyj-uryad-zelenskogo-maye-pity-u-vidstavku-bo-vin-ne-zdaten-zabezpechyty-rozvytok-ekonomiky/ Іванна Климпуш-Цинцадзе: другий уряд Зеленського має піти у відставку, бо він не здатен забезпечити розвиток економік и

Фракція «Європейська Солідарність» виступає за відставку другого уряду Зеленського. Цей уряд вже показав свою неспроможність керувати економікою країни.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час включення на телеканалі «Прямий».
«Програма дій Уряду на сьогодні дещо змінилася і трохи розширена. Так, цей «реферат» був серйозно розширений, є додані зноски, якісь цифри, але я не можу сказати, що це предметна програма уряду, яка пропонує коротко-середньо-довготермінові якісь завдання і цілі, і чітко окреслює, в який спосіб їх можна досягнути», - підкреслила народний депутат.
«Європейська Солідарність» ініціювала збір підписів на відставку цього уряду. Ми вважаємо, що вони не справляються зі своїм завданням - забезпечити розвиток економіки України, стабільність для людей. Для нас ця програма уряду не є покращенням, ми вже бачимо результат, ми бачимо їхню спроможність, тому говорити немає про що», - наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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16.06.2020 23:04 Ответить
Эта договоренность еще начала 2019 года. Тянули хвоста до Шмыгаля)))
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16.06.2020 23:14 Ответить
Пусть под эту тему заберут себе
Саакашвили, деканоидзе, згуладзе, и зелёную шоблу. Новые, для них, лица, а чё?
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16.06.2020 23:17 Ответить
Лжёт зебильный придурок! Это не инвестиция, а кредит. Львов уже набрал 6 миллиардов гривен кредитов.
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16.06.2020 23:17 Ответить
Ну ось і дочекались............схеми готові ще з часів овоча. При виділенні грошей на 2012 цей проект і схеми відпрацювали на усі 100% - от ні доріг ні аєропортів українці не побачили, а от хонка була.
Члени меншини країн СНГ отримуйте українські паспорти є "робота".
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16.06.2020 23:19 Ответить
Акциз на бензин 200 евро дизель 150 евро на 1000 литров и денег нет чтоб отремонтировать дороги...
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16.06.2020 23:39 Ответить
Так пусть строят бетонную дорогу, которая будет 50 лет стоять и без ямок, чем асфальт, который за пару лет испортится. Осенью идут дожди и асфальт накапливает внутри в порах воду, а зимой она замерзает в лед и внутри асфальта расширяется и потом весной все размывается и одни ямы, а у бетона наоборот от воды свойство становиться крепче! Украине нужно закупать больше техники и строить только бетонные дороги! Закупить больше еще портативных бетонных заводов, которые могут перевозиться с места на место и укладчиков больше и в каждой области! В итоге дешевле будет построить бетонную дорогу и она будет стоять 50 лет и не требовать ремонта, чем каждые пару лет выделять огромные суммы на асфальтную новую дорогу. США вообще закон приняли, что все новые дороги строить бетонные и там самые длинные протяженности бетонных дорог хороших! Китай тоже строить бетонные дороги и ЕС тоже поняли, что бетон выгоднее и лучше и тоже от привычного асфальта переходят на бетонные дороги, та даже уже Беларусь и Россия кучу бетонных дорог строит! Слушал беларуских строителей и они говорят, что для нашего климата можно строить только бетонные дороги, а асфальтные дороги в нашем климате мгновенно приходят в разруху и потому они поняли, что лучше строить бетонные дороги! А Украина до сих пор строит - это говно асфальтное, которое за год убивается! Посмотрите статистику УкрАвтоДора - 93% дорог Украины находится в непригодном для езды состоянии! Может пора бы уже понять, что если строить асфальтные дороги, то их в Украине не будет никогда! И нужно строить бетонные дороги хорошие!
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17.06.2020 00:24 Ответить
Бетонные дороги значительно дороже асфальтовых, их строительство занимает больше времени, и когда приходит время ремонта, то тут "ямочным" способом не получится, нужно менять весь поврежденный участок. Еще нельзя бетон укладывать только одной полосой а по другой ездить как это практикуют при ремонте или строительстве асфальтом. Бетон нельзя при гололеде посыпать солью, она его разрушит.
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17.06.2020 01:20 Ответить
 
 