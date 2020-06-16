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ЄБРР фінансуватиме реконструкцію траси Київ-Одеса та об'їзну Львова, - Шмигаль

ЄБРР фінансуватиме реконструкцію траси Київ-Одеса та об'їзну Львова, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у режимі відеоконференції переговори з керівництвом Європейського банку реконструкції і розвитку, де обговорювалися можливості вкладення іноземних інвестицій в будівництво українських доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Віцепрезидент ЄБРР Алан Пію підкреслив, що Україна - серед пріоритетів Європейського банку реконструкції і розвитку, і ЄБРР готовий реалізувати разом з Україною низку проєктів у сфері дорожнього будівництва.

"Як уточнив віцепрезидент ЄБРР, йдеться про реконструкцію магістралі Київ-Одеса і будівництво об'їзної дороги Львова. Також, за його словами, ЄБРР починає розглядати надання позик українським областям для будівництва доріг регіонального значення, починаючи з Дніпра і Херсона", - сказано в повідомленні, на "Урядовому порталі" у вівторок ввечері.

Прем'єр міністр України зазначив, що Україна шукає варіанти розвитку дорожньої інфраструктури в регіонах та співробітництво з ЄБРР є для уряду одним із пріоритетів.

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"Від пілотного проєкту ми будемо готові дуже швидко перейти до фінансування у всіх областях", - підкреслив він.

Шмигаль подякував ЄБРР за послідовну підтримку України і зазначив, що ЄБРР "був і залишається найбільшим інституційним інвестором в економіку України".

"Ми звичайно ж хочемо і прагнемо досягти річних обсягів інвестицій ЄБРР в Україні на рівні 1 млрд євро. Мета проєктів, що фінансуються Банком, повністю відповідає вимогам національної економіки та євроінтеграційної стратегії України", - підсумував Шмигаль.

Також читайте: Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський
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Топ коментарі
+3
тут ольгінські боти розпиналися: мовляв, касапи ввійти не можуть в Цензор... заблоковано, мовляв...

Нате, пжлста
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16.06.2020 23:06
+2
https://eurosolidarity.org/2020/06/16/ivanna-klympush-czynczadze-drugyj-uryad-zelenskogo-maye-pity-u-vidstavku-bo-vin-ne-zdaten-zabezpechyty-rozvytok-ekonomiky/ Іванна Климпуш-Цинцадзе: другий уряд Зеленського має піти у відставку, бо він не здатен забезпечити розвиток економік и

Фракція «Європейська Солідарність» виступає за відставку другого уряду Зеленського. Цей уряд вже показав свою неспроможність керувати економікою країни.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час включення на телеканалі «Прямий».
«Програма дій Уряду на сьогодні дещо змінилася і трохи розширена. Так, цей «реферат» був серйозно розширений, є додані зноски, якісь цифри, але я не можу сказати, що це предметна програма уряду, яка пропонує коротко-середньо-довготермінові якісь завдання і цілі, і чітко окреслює, в який спосіб їх можна досягнути», - підкреслила народний депутат.
«Європейська Солідарність» ініціювала збір підписів на відставку цього уряду. Ми вважаємо, що вони не справляються зі своїм завданням - забезпечити розвиток економіки України, стабільність для людей. Для нас ця програма уряду не є покращенням, ми вже бачимо результат, ми бачимо їхню спроможність, тому говорити немає про що», - наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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16.06.2020 23:04
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тут ольгінські боти розпиналися: мовляв, касапи ввійти не можуть в Цензор... заблоковано, мовляв...

Нате, пжлста
показати весь коментар
16.06.2020 23:06 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/06/16/ivanna-klympush-czynczadze-drugyj-uryad-zelenskogo-maye-pity-u-vidstavku-bo-vin-ne-zdaten-zabezpechyty-rozvytok-ekonomiky/ Іванна Климпуш-Цинцадзе: другий уряд Зеленського має піти у відставку, бо він не здатен забезпечити розвиток економік и

Фракція «Європейська Солідарність» виступає за відставку другого уряду Зеленського. Цей уряд вже показав свою неспроможність керувати економікою країни.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час включення на телеканалі «Прямий».
«Програма дій Уряду на сьогодні дещо змінилася і трохи розширена. Так, цей «реферат» був серйозно розширений, є додані зноски, якісь цифри, але я не можу сказати, що це предметна програма уряду, яка пропонує коротко-середньо-довготермінові якісь завдання і цілі, і чітко окреслює, в який спосіб їх можна досягнути», - підкреслила народний депутат.
«Європейська Солідарність» ініціювала збір підписів на відставку цього уряду. Ми вважаємо, що вони не справляються зі своїм завданням - забезпечити розвиток економіки України, стабільність для людей. Для нас ця програма уряду не є покращенням, ми вже бачимо результат, ми бачимо їхню спроможність, тому говорити немає про що», - наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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16.06.2020 23:04 Відповісти
Эта договоренность еще начала 2019 года. Тянули хвоста до Шмыгаля)))
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16.06.2020 23:14 Відповісти
Пусть под эту тему заберут себе
Саакашвили, деканоидзе, згуладзе, и зелёную шоблу. Новые, для них, лица, а чё?
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16.06.2020 23:17 Відповісти
Лжёт зебильный придурок! Это не инвестиция, а кредит. Львов уже набрал 6 миллиардов гривен кредитов.
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16.06.2020 23:17 Відповісти
Ну ось і дочекались............схеми готові ще з часів овоча. При виділенні грошей на 2012 цей проект і схеми відпрацювали на усі 100% - от ні доріг ні аєропортів українці не побачили, а от хонка була.
Члени меншини країн СНГ отримуйте українські паспорти є "робота".
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16.06.2020 23:19 Відповісти
Акциз на бензин 200 евро дизель 150 евро на 1000 литров и денег нет чтоб отремонтировать дороги...
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16.06.2020 23:39 Відповісти
Так пусть строят бетонную дорогу, которая будет 50 лет стоять и без ямок, чем асфальт, который за пару лет испортится. Осенью идут дожди и асфальт накапливает внутри в порах воду, а зимой она замерзает в лед и внутри асфальта расширяется и потом весной все размывается и одни ямы, а у бетона наоборот от воды свойство становиться крепче! Украине нужно закупать больше техники и строить только бетонные дороги! Закупить больше еще портативных бетонных заводов, которые могут перевозиться с места на место и укладчиков больше и в каждой области! В итоге дешевле будет построить бетонную дорогу и она будет стоять 50 лет и не требовать ремонта, чем каждые пару лет выделять огромные суммы на асфальтную новую дорогу. США вообще закон приняли, что все новые дороги строить бетонные и там самые длинные протяженности бетонных дорог хороших! Китай тоже строить бетонные дороги и ЕС тоже поняли, что бетон выгоднее и лучше и тоже от привычного асфальта переходят на бетонные дороги, та даже уже Беларусь и Россия кучу бетонных дорог строит! Слушал беларуских строителей и они говорят, что для нашего климата можно строить только бетонные дороги, а асфальтные дороги в нашем климате мгновенно приходят в разруху и потому они поняли, что лучше строить бетонные дороги! А Украина до сих пор строит - это говно асфальтное, которое за год убивается! Посмотрите статистику УкрАвтоДора - 93% дорог Украины находится в непригодном для езды состоянии! Может пора бы уже понять, что если строить асфальтные дороги, то их в Украине не будет никогда! И нужно строить бетонные дороги хорошие!
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17.06.2020 00:24 Відповісти
Бетонные дороги значительно дороже асфальтовых, их строительство занимает больше времени, и когда приходит время ремонта, то тут "ямочным" способом не получится, нужно менять весь поврежденный участок. Еще нельзя бетон укладывать только одной полосой а по другой ездить как это практикуют при ремонте или строительстве асфальтом. Бетон нельзя при гололеде посыпать солью, она его разрушит.
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17.06.2020 01:20 Відповісти
 
 