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Протесты в США: Трамп подписал указ о реформе полиции

Протесты в США: Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение программ в области охраны психического здоровья. Кроме того, будет создана база данных правоохранителей, на которых жаловались из-за применения силы.

Обнародованный указ отдельно обращает внимание на "случаи нарушений со стороны полиции" в афроамериканских общинах.

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Выступая во вторник в Розовом саду Белого дома, Трамп назвал имена присутствующих на церемонии родственников лиц, погибших в столкновениях с полицией. Одновременно он представил присутствующим руководителей правоохранительных органов.

Как сообщает корреспондент "Голоса Америки" Стивен Герман, Трамп заявил, что новые стандарты поведения правоохранителей в США "будут столь высокими и крепкими, которые только есть на Земле".

Он подчеркнул, что американское общество должно поддерживать отважных мужчин и женщин, которые служат в полиции, отметив в то же время необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.

"Без полиции будет хаос", - заявил президент США.

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Трамп отметил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.

Президент США также вспомнил случаи насилия, погромы во время протестов, а также ситуацию в Сиэтле, где несколько кварталов города находятся под контролем самопровозглашенного "автономного" образования. Полиция в городе самоустранилось от ситуации.

"Не будет больше мародерства и поджогов и наказании задержанных будет очень серьезным", - отметил Трамп.

"Закон и порядок должны в дальнейшем восстанавливаться по всей стране и ваше федеральное правительство готово, хочет и может помочь, - заявил президент США. - Мы хотим помочь в Сиэтле".

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов.

Также читайте: Трамп работает над реформой полиции после гибели афроамериканца Флойда от рук полицейского, - Белый дом

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Топ комментарии
+14


Не хочуть мириканці мене слухати ...
Якщо ви у своєму лицемірстві і "почутті провини" перед кожною кримінальною наволоччю, яке ви тупо і маразматично нав*язуєте нормальним людям і ширше - суспільству, дйшли до такого безумства, що мили / лизали взуття / ноги неграм, я вам пропоную нормальний варіант: відтепер жодних змішаних екіпажів.
Білі копи з білими, чорні з чорними і т.п. Приходить виклик на 911, оператор мусить спитати, хто скоює злочин, чорний ? вперед - на затримання їде чорний екіпаж. І хай там давить, стріляє собі подібних на здоров*я. І все бидло тоді мовчатиме.
Враховуючи статистику злочинів, то чорних копів по Штатах має бути процентів 80%.

"Дякуючи" нашому дурачку Трюдо, який теж на коліна бухкався і талдичить, як папуга, про systemic racism (квебекський прем*єр сказав, що в Квебеку нема, хоч вони тут його і полоскали після цього), так от, наші "святі", кількість яких у Канаді складає 2,9% накалякали петицію про скидання пам*ятників. Є в нас престижний університет, наприклад, McGill University (я там теж вчилася), то ці "діячі" тепер ВИМАГАЮТЬ знести пам*ятнику Джеймсу МакҐіллу, який стоїть на території кампусу, бо він мав рабів. ... І ці black "генії" заявляють, що це - лише перший крокю
... вулицю одну ще раніше на їхні "вимоги" перейменували ... Народ місцевий в коментах шаленіє, що це така Trudeau's Canada і відправляє цих =вимагачів і переписувачів історії= вчитися у своїх університетах у своїх країнах.
Дожилися, блін. Просто бракує слів.
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16.06.2020 23:30
+12
Нам теж потрібно спочатку починати реформування поліції.
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16.06.2020 22:54
+11
Вчора по CTV показували про того чорного з Атланти, але кадр де він стреляє тейзером в поліцію спецільно вирізали. Щоб складалося враження ніби білі чорного нізащо розстріляли. Отакі нео-марксистскі новини, яким вірить 28% місцевих дебілів.
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16.06.2020 23:44
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Має бути 4,2%
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17.06.2020 00:08 Ответить
Не дуже хотілося б ...
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17.06.2020 00:18 Ответить
Социальный разрыв между белыми и черными только увеличивается. Наступило то самое, когда низы не могут, а верхи не хотят. Следующее действие, это, грабь награбленное., а потом захват вокзала, почты, телеграфа.
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16.06.2020 23:48 Ответить
Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції - Цензор.НЕТ 7374
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17.06.2020 00:05 Ответить
О, хай Авакова бере досвід передамо)))
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17.06.2020 00:46 Ответить
Через пару дней от Авакова последует речь в точности повторяя Трампа. Представит Украине, как свою инициативу. Беспроигрышный вариант, как всегда. Порошенко тоже так делал.
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17.06.2020 01:15 Ответить
Вот с него то и надо начать)
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17.06.2020 01:25 Ответить
Какой молодец! Впервые говорю доброе слово о Трампе) просто распоясавшаяся полиция, преступники в форме! а не расизим.
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17.06.2020 01:23 Ответить
Посмотрим, что из этого выйдет.
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17.06.2020 01:30 Ответить
Ни чего хорошего!
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17.06.2020 01:32 Ответить
Черных 13%. Латинос на дух не переносят черных, поэтому в данной ситуации их можно отнести к "белым". Есть мнение, что когда пар выпустят и все более или менее устаканится, то белые и латинос устроят черным "темную"...да так, что эта тема больше никогда не вернется.
И еще, Антифа.... это не только черные. Это белые ублюдки ультра либералы подхватившие случай включить свою агенду...марксисты. Им тоже перекроют кислород.
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17.06.2020 01:45 Ответить
Это было двадцать лет назад!,по поводу антифа-так и есть!
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17.06.2020 02:22 Ответить
Нехай візьмуть собі в реформатори авакяна.
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17.06.2020 01:52 Ответить
Ну что, зайчики, тот факт, что Дональд Фредович выводит контингент американских войск с базы в Германии означает, что "замес" в Европе ожидается немалый. Российские армии пойдут "освобождать" Украину, точнее, юго-восток Украины от фОшиЗдов и нОциЗдов, а вот где эта освободительная армия остановится - вот это вот вопрос.
Россияне очень любет Германию, точнее, ее инженерный потенциал. У РФ есть сырье, у Германии инженерный талант и высочайшая квалификация работников - вот и заживут тевтоны, как "у Христа за пазухой", работая на российскую илитку.
У галлов есть ЯО, у бритишей есть ЯО, а у Германии ЯО нетути, зато есть чернож*пые гомениды, которых (как мне сказали) самолетами Бундесвера массово завозили в Германию. Так что за Германию можно быть "спокойным", черные жопы гоменидов прикроют тевтонов от русской напасти. Ведь верно? Ведь правильно?

А американские солдаты больше в европейских междусобойчиках участвовать не будут.
А почему так случилось с европейским прогрессивным мировым человечеством? А потому, что долго сидеть одним задом на двух стульях еще никому не удавалось, не удалось и европейскому прогрессивному человечеству. Или вы любите российский режим и ради прибыли готовы с ним дело иметь, или вы получается защиту от Америки.
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17.06.2020 04:40 Ответить
Нехай забирають собі Петра Олексійовича. У нього величезний досвід у реформуванні всього.
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17.06.2020 07:50 Ответить
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