Протесты в США: Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение программ в области охраны психического здоровья. Кроме того, будет создана база данных правоохранителей, на которых жаловались из-за применения силы.
Обнародованный указ отдельно обращает внимание на "случаи нарушений со стороны полиции" в афроамериканских общинах.
Выступая во вторник в Розовом саду Белого дома, Трамп назвал имена присутствующих на церемонии родственников лиц, погибших в столкновениях с полицией. Одновременно он представил присутствующим руководителей правоохранительных органов.
Как сообщает корреспондент "Голоса Америки" Стивен Герман, Трамп заявил, что новые стандарты поведения правоохранителей в США "будут столь высокими и крепкими, которые только есть на Земле".
Он подчеркнул, что американское общество должно поддерживать отважных мужчин и женщин, которые служат в полиции, отметив в то же время необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.
"Без полиции будет хаос", - заявил президент США.
Трамп отметил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.
Президент США также вспомнил случаи насилия, погромы во время протестов, а также ситуацию в Сиэтле, где несколько кварталов города находятся под контролем самопровозглашенного "автономного" образования. Полиция в городе самоустранилось от ситуации.
"Не будет больше мародерства и поджогов и наказании задержанных будет очень серьезным", - отметил Трамп.
"Закон и порядок должны в дальнейшем восстанавливаться по всей стране и ваше федеральное правительство готово, хочет и может помочь, - заявил президент США. - Мы хотим помочь в Сиэтле".
Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов.
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И еще, Антифа.... это не только черные. Это белые ублюдки ультра либералы подхватившие случай включить свою агенду...марксисты. Им тоже перекроют кислород.
Россияне очень любет Германию, точнее, ее инженерный потенциал. У РФ есть сырье, у Германии инженерный талант и высочайшая квалификация работников - вот и заживут тевтоны, как "у Христа за пазухой", работая на российскую илитку.
У галлов есть ЯО, у бритишей есть ЯО, а у Германии ЯО нетути, зато есть чернож*пые гомениды, которых (как мне сказали) самолетами Бундесвера массово завозили в Германию. Так что за Германию можно быть "спокойным", черные жопы гоменидов прикроют тевтонов от русской напасти. Ведь верно? Ведь правильно?
А американские солдаты больше в европейских междусобойчиках участвовать не будут.
А почему так случилось с европейским прогрессивным мировым человечеством? А потому, что долго сидеть одним задом на двух стульях еще никому не удавалось, не удалось и европейскому прогрессивному человечеству. Или вы любите российский режим и ради прибыли готовы с ним дело иметь, или вы получается защиту от Америки.