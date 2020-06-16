Протесты в США: Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение программ в области охраны психического здоровья. Кроме того, будет создана база данных правоохранителей, на которых жаловались из-за применения силы.

Обнародованный указ отдельно обращает внимание на "случаи нарушений со стороны полиции" в афроамериканских общинах.

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Выступая во вторник в Розовом саду Белого дома, Трамп назвал имена присутствующих на церемонии родственников лиц, погибших в столкновениях с полицией. Одновременно он представил присутствующим руководителей правоохранительных органов.

Как сообщает корреспондент "Голоса Америки" Стивен Герман, Трамп заявил, что новые стандарты поведения правоохранителей в США "будут столь высокими и крепкими, которые только есть на Земле".

Он подчеркнул, что американское общество должно поддерживать отважных мужчин и женщин, которые служат в полиции, отметив в то же время необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.

"Без полиции будет хаос", - заявил президент США.

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Трамп отметил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.

Президент США также вспомнил случаи насилия, погромы во время протестов, а также ситуацию в Сиэтле, где несколько кварталов города находятся под контролем самопровозглашенного "автономного" образования. Полиция в городе самоустранилось от ситуации.

"Не будет больше мародерства и поджогов и наказании задержанных будет очень серьезным", - отметил Трамп.

"Закон и порядок должны в дальнейшем восстанавливаться по всей стране и ваше федеральное правительство готово, хочет и может помочь, - заявил президент США. - Мы хотим помочь в Сиэтле".

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов.

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