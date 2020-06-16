Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції
Президент США Дональд Трамп 16 червня підписав указ про реформу поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
Документ передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських, а також розширення програм у галузі охорони психічного здоров'я. Крім того, буде створена база даних правоохоронців, на яких скаржилися через застосування сили.
Оприлюднений указ окремо звертає увагу на "випадки порушень з боку поліції" в афроамериканських громадах.
Виступаючи у вівторок у Рожевому саду Білого дому, Трамп назвав імена присутніх на церемонії родичів осіб, які загинули в зіткненнях і поліцією. Водночас він представив присутнім керівників правоохоронних органів.
Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стівен Герман, Трамп заявив, що нові стандарти поведінки правоохоронців у США "будуть настільки високими і міцними, які тільки є на Землі".
Він підкреслив, що американське суспільство має підтримувати відважних чоловіків і жінок, які служать у поліції, зазначивши водночас необхідність підзвітності поліції суспільству і важливість підвищення її професіоналізму і моральних стандартів.
"Без поліції буде хаос", - заявив президент США.
Трамп зазначив, що рішуче виступає проти пропозицій про позбавлення департаментів поліції фінансування.
Президент США також згадав випадки насильства, погроми під час протестів, а також ситуацію в Сіетлі, де кілька кварталів міста перебувають під контролем самопроголошеного "автономного" утворення. Поліція в місті самоусунулася від ситуації.
"Не буде більше мародерства і підпалів і покарання затриманих буде дуже серйозним", - зазначив Трамп.
"Закон і порядок мають надалі відновлюватися по всій країні і ваш федеральний уряд готовий, хоче і може допомогти, - заявив президент США. - Ми хочемо допомогти в Сіетлі".
Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.
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И еще, Антифа.... это не только черные. Это белые ублюдки ультра либералы подхватившие случай включить свою агенду...марксисты. Им тоже перекроют кислород.
Россияне очень любет Германию, точнее, ее инженерный потенциал. У РФ есть сырье, у Германии инженерный талант и высочайшая квалификация работников - вот и заживут тевтоны, как "у Христа за пазухой", работая на российскую илитку.
У галлов есть ЯО, у бритишей есть ЯО, а у Германии ЯО нетути, зато есть чернож*пые гомениды, которых (как мне сказали) самолетами Бундесвера массово завозили в Германию. Так что за Германию можно быть "спокойным", черные жопы гоменидов прикроют тевтонов от русской напасти. Ведь верно? Ведь правильно?
А американские солдаты больше в европейских междусобойчиках участвовать не будут.
А почему так случилось с европейским прогрессивным мировым человечеством? А потому, что долго сидеть одним задом на двух стульях еще никому не удавалось, не удалось и европейскому прогрессивному человечеству. Или вы любите российский режим и ради прибыли готовы с ним дело иметь, или вы получается защиту от Америки.