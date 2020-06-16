Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції

Президент США Дональд Трамп 16 червня підписав указ про реформу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Документ передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських, а також розширення програм у галузі охорони психічного здоров'я. Крім того, буде створена база даних правоохоронців, на яких скаржилися через застосування сили.

Оприлюднений указ окремо звертає увагу на "випадки порушень з боку поліції" в афроамериканських громадах.

Виступаючи у вівторок у Рожевому саду Білого дому, Трамп назвав імена присутніх на церемонії родичів осіб, які загинули в зіткненнях і поліцією. Водночас він представив присутнім керівників правоохоронних органів.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стівен Герман, Трамп заявив, що нові стандарти поведінки правоохоронців у США "будуть настільки високими і міцними, які тільки є на Землі".

Він підкреслив, що американське суспільство має підтримувати відважних чоловіків і жінок, які служать у поліції, зазначивши водночас необхідність підзвітності поліції суспільству і важливість підвищення її професіоналізму і моральних стандартів.

"Без поліції буде хаос", - заявив президент США.

Трамп зазначив, що рішуче виступає проти пропозицій про позбавлення департаментів поліції фінансування.

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Президент США також згадав випадки насильства, погроми під час протестів, а також ситуацію в Сіетлі, де кілька кварталів міста перебувають під контролем самопроголошеного "автономного" утворення. Поліція в місті самоусунулася від ситуації.

"Не буде більше мародерства і підпалів і покарання затриманих буде дуже серйозним", - зазначив Трамп.

"Закон і порядок мають надалі відновлюватися по всій країні і ваш федеральний уряд готовий, хоче і може допомогти, - заявив президент США. - Ми хочемо допомогти в Сіетлі".

Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.