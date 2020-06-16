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Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції

Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції

Президент США Дональд Трамп 16 червня підписав указ про реформу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Документ передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських, а також розширення програм у галузі охорони психічного здоров'я. Крім того, буде створена база даних правоохоронців, на яких скаржилися через застосування сили.

Оприлюднений указ окремо звертає увагу на "випадки порушень з боку поліції" в афроамериканських громадах.

Виступаючи у вівторок у Рожевому саду Білого дому, Трамп назвав імена присутніх на церемонії родичів осіб, які загинули в зіткненнях і поліцією. Водночас він представив присутнім керівників правоохоронних органів.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стівен Герман, Трамп заявив, що нові стандарти поведінки правоохоронців у США "будуть настільки високими і міцними, які тільки є на Землі".

Він підкреслив, що американське суспільство має підтримувати відважних чоловіків і жінок, які служать у поліції, зазначивши водночас необхідність підзвітності поліції суспільству і важливість підвищення її професіоналізму і моральних стандартів.

"Без поліції буде хаос", - заявив президент США.

Трамп зазначив, що рішуче виступає проти пропозицій про позбавлення департаментів поліції фінансування.

Дивіться також: В американській Атланті спалахнули нові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця. ВIДЕО

Президент США також згадав випадки насильства, погроми під час протестів, а також ситуацію в Сіетлі, де кілька кварталів міста перебувають під контролем самопроголошеного "автономного" утворення. Поліція в місті самоусунулася від ситуації.

"Не буде більше мародерства і підпалів і покарання затриманих буде дуже серйозним", - зазначив Трамп.

"Закон і порядок мають надалі відновлюватися по всій країні і ваш федеральний уряд готовий, хоче і може допомогти, - заявив президент США. - Ми хочемо допомогти в Сіетлі".

Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.
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Топ коментарі
+14


Не хочуть мириканці мене слухати ...
Якщо ви у своєму лицемірстві і "почутті провини" перед кожною кримінальною наволоччю, яке ви тупо і маразматично нав*язуєте нормальним людям і ширше - суспільству, дйшли до такого безумства, що мили / лизали взуття / ноги неграм, я вам пропоную нормальний варіант: відтепер жодних змішаних екіпажів.
Білі копи з білими, чорні з чорними і т.п. Приходить виклик на 911, оператор мусить спитати, хто скоює злочин, чорний ? вперед - на затримання їде чорний екіпаж. І хай там давить, стріляє собі подібних на здоров*я. І все бидло тоді мовчатиме.
Враховуючи статистику злочинів, то чорних копів по Штатах має бути процентів 80%.

"Дякуючи" нашому дурачку Трюдо, який теж на коліна бухкався і талдичить, як папуга, про systemic racism (квебекський прем*єр сказав, що в Квебеку нема, хоч вони тут його і полоскали після цього), так от, наші "святі", кількість яких у Канаді складає 2,9% накалякали петицію про скидання пам*ятників. Є в нас престижний університет, наприклад, McGill University (я там теж вчилася), то ці "діячі" тепер ВИМАГАЮТЬ знести пам*ятнику Джеймсу МакҐіллу, який стоїть на території кампусу, бо він мав рабів. ... І ці black "генії" заявляють, що це - лише перший крокю
... вулицю одну ще раніше на їхні "вимоги" перейменували ... Народ місцевий в коментах шаленіє, що це така Trudeau's Canada і відправляє цих =вимагачів і переписувачів історії= вчитися у своїх університетах у своїх країнах.
Дожилися, блін. Просто бракує слів.
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16.06.2020 23:30
+12
Нам теж потрібно спочатку починати реформування поліції.
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16.06.2020 22:54
+11
Вчора по CTV показували про того чорного з Атланти, але кадр де він стреляє тейзером в поліцію спецільно вирізали. Щоб складалося враження ніби білі чорного нізащо розстріляли. Отакі нео-марксистскі новини, яким вірить 28% місцевих дебілів.
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16.06.2020 23:44
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17.06.2020 00:08 Відповісти
Не дуже хотілося б ...
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17.06.2020 00:18 Відповісти
Социальный разрыв между белыми и черными только увеличивается. Наступило то самое, когда низы не могут, а верхи не хотят. Следующее действие, это, грабь награбленное., а потом захват вокзала, почты, телеграфа.
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16.06.2020 23:48 Відповісти
Протести в США: Трамп підписав указ про реформу поліції - Цензор.НЕТ 7374
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17.06.2020 00:05 Відповісти
О, хай Авакова бере досвід передамо)))
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17.06.2020 00:46 Відповісти
Через пару дней от Авакова последует речь в точности повторяя Трампа. Представит Украине, как свою инициативу. Беспроигрышный вариант, как всегда. Порошенко тоже так делал.
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17.06.2020 01:15 Відповісти
Вот с него то и надо начать)
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17.06.2020 01:25 Відповісти
Какой молодец! Впервые говорю доброе слово о Трампе) просто распоясавшаяся полиция, преступники в форме! а не расизим.
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17.06.2020 01:23 Відповісти
Посмотрим, что из этого выйдет.
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17.06.2020 01:30 Відповісти
Ни чего хорошего!
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17.06.2020 01:32 Відповісти
Черных 13%. Латинос на дух не переносят черных, поэтому в данной ситуации их можно отнести к "белым". Есть мнение, что когда пар выпустят и все более или менее устаканится, то белые и латинос устроят черным "темную"...да так, что эта тема больше никогда не вернется.
И еще, Антифа.... это не только черные. Это белые ублюдки ультра либералы подхватившие случай включить свою агенду...марксисты. Им тоже перекроют кислород.
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17.06.2020 01:45 Відповісти
Это было двадцать лет назад!,по поводу антифа-так и есть!
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17.06.2020 02:22 Відповісти
Нехай візьмуть собі в реформатори авакяна.
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17.06.2020 01:52 Відповісти
Ну что, зайчики, тот факт, что Дональд Фредович выводит контингент американских войск с базы в Германии означает, что "замес" в Европе ожидается немалый. Российские армии пойдут "освобождать" Украину, точнее, юго-восток Украины от фОшиЗдов и нОциЗдов, а вот где эта освободительная армия остановится - вот это вот вопрос.
Россияне очень любет Германию, точнее, ее инженерный потенциал. У РФ есть сырье, у Германии инженерный талант и высочайшая квалификация работников - вот и заживут тевтоны, как "у Христа за пазухой", работая на российскую илитку.
У галлов есть ЯО, у бритишей есть ЯО, а у Германии ЯО нетути, зато есть чернож*пые гомениды, которых (как мне сказали) самолетами Бундесвера массово завозили в Германию. Так что за Германию можно быть "спокойным", черные жопы гоменидов прикроют тевтонов от русской напасти. Ведь верно? Ведь правильно?

А американские солдаты больше в европейских междусобойчиках участвовать не будут.
А почему так случилось с европейским прогрессивным мировым человечеством? А потому, что долго сидеть одним задом на двух стульях еще никому не удавалось, не удалось и европейскому прогрессивному человечеству. Или вы любите российский режим и ради прибыли готовы с ним дело иметь, или вы получается защиту от Америки.
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17.06.2020 04:40 Відповісти
Нехай забирають собі Петра Олексійовича. У нього величезний досвід у реформуванні всього.
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17.06.2020 07:50 Відповісти
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