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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1734) Трюдо Джастин (273)

Иран направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета, – Трюдо

Иран направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета, – Трюдо

Иран в скором времени отправит во Францию черные ящики сбитого в январе под Тегераном украинского пассажирского самолета.

Об этом заявил во вторник на брифинге премьер Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", - заявил Трюдо,  добавив, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса COVID-19.

"Мы собираемся продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", - добавил Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Читайте также: Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

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Топ комментарии
+1
Я так понимаю, что иранцы скопипастили ящики - один экземпляр - во Францию, другой - нам. Наверное, еще и себе копию оставят.
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16.06.2020 23:44
+1
Я бы хотел чтобы у нас было правительство США. Хочу чтобы Украина стала одним из штатов США.
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17.06.2020 00:17
+1
иран - государство террорист
переговоры с террористами дело нужное ......
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17.06.2020 08:36
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Скоро у нас в Украине будет и правительство Франции,если нет жесткости у нашей власти.
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16.06.2020 23:33 Ответить
Для юмору на ночь и для тех кто смотрел старый фильм *Мимино*. Когда главный герой взял авто у начальника авиаотряда а его ГАИ остановило и авто забрало. И он говорит начальнику что мол тебя тут совсем ГАИ не уважает! Чуть напомнило этим сюжетом по чёрным ящикам. Этой власти скоро скажут дворниками работать в Брюсселе---и пойдут!
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16.06.2020 23:51 Ответить
Я бы хотел чтобы у нас было правительство США. Хочу чтобы Украина стала одним из штатов США.
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17.06.2020 00:17 Ответить
"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", - заявил Трюдо, добавив, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса COVID-19. https://censor.net/n3202450

https://censor.net/n3202450https://censor.net/n3202450
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16.06.2020 23:35 Ответить
а премьер Ирана обещал в Украину - забрехались правоверные.
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16.06.2020 23:37 Ответить
Я так понимаю, что иранцы скопипастили ящики - один экземпляр - во Францию, другой - нам. Наверное, еще и себе копию оставят.
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16.06.2020 23:44 Ответить
Навіть вже і не смішно(((
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17.06.2020 07:34 Ответить
иран - государство террорист
переговоры с террористами дело нужное ......
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17.06.2020 08:36 Ответить
цу був наш літак! отже скриньки з самописцями мають повернути саме нам. А вже ми можемо запросити спеців Франції чи предати їм на експертизу.
Висновок: уряд Ірану не зважає на вимоги та прохання українського уряду. Вони нас зневажають.
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17.06.2020 09:55 Ответить
Осла обійшли.
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17.06.2020 12:30 Ответить
 
 