Иран направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета, – Трюдо

Иран в скором времени отправит во Францию черные ящики сбитого в январе под Тегераном украинского пассажирского самолета.

Об этом заявил во вторник на брифинге премьер Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", - заявил Трюдо, добавив, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса COVID-19.

"Мы собираемся продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", - добавил Трюдо.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

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6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.