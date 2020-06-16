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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1972) Трюдо Джастін (329)

Іран направить Франції чорні скриньки збитого українського літака, - Трюдо

Іран направить Франції чорні скриньки збитого українського літака, - Трюдо

Іран незабаром відправить до Франції чорні скриньки збитого в січні під Тегераном українського пасажирського літака.

Про це заявив у вівторок на брифінгу прем'єр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чорні скриньки мають незабаром бути відправлені до Франції", - заявив Трюдо, додавши, що затримка відправлення була викликана обмежувальними заходами, запровадженими через коронавірус COVID-19.

"Ми збираємося продовжувати тиснути на іранський режим разом із нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", - додав Трюдо.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.
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Топ коментарі
+1
Я так понимаю, что иранцы скопипастили ящики - один экземпляр - во Францию, другой - нам. Наверное, еще и себе копию оставят.
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16.06.2020 23:44
+1
Я бы хотел чтобы у нас было правительство США. Хочу чтобы Украина стала одним из штатов США.
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17.06.2020 00:17
+1
иран - государство террорист
переговоры с террористами дело нужное ......
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17.06.2020 08:36
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Скоро у нас в Украине будет и правительство Франции,если нет жесткости у нашей власти.
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16.06.2020 23:33 Відповісти
Для юмору на ночь и для тех кто смотрел старый фильм *Мимино*. Когда главный герой взял авто у начальника авиаотряда а его ГАИ остановило и авто забрало. И он говорит начальнику что мол тебя тут совсем ГАИ не уважает! Чуть напомнило этим сюжетом по чёрным ящикам. Этой власти скоро скажут дворниками работать в Брюсселе---и пойдут!
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16.06.2020 23:51 Відповісти
Я бы хотел чтобы у нас было правительство США. Хочу чтобы Украина стала одним из штатов США.
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17.06.2020 00:17 Відповісти
"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", - заявил Трюдо, добавив, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса COVID-19. https://censor.net/n3202450

https://censor.net/n3202450https://censor.net/n3202450
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16.06.2020 23:35 Відповісти
а премьер Ирана обещал в Украину - забрехались правоверные.
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16.06.2020 23:37 Відповісти
Я так понимаю, что иранцы скопипастили ящики - один экземпляр - во Францию, другой - нам. Наверное, еще и себе копию оставят.
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16.06.2020 23:44 Відповісти
Навіть вже і не смішно(((
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17.06.2020 07:34 Відповісти
иран - государство террорист
переговоры с террористами дело нужное ......
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17.06.2020 08:36 Відповісти
цу був наш літак! отже скриньки з самописцями мають повернути саме нам. А вже ми можемо запросити спеців Франції чи предати їм на експертизу.
Висновок: уряд Ірану не зважає на вимоги та прохання українського уряду. Вони нас зневажають.
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17.06.2020 09:55 Відповісти
Осла обійшли.
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17.06.2020 12:30 Відповісти
 
 