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80 населенных пунктов в 5 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

80 населенных пунктов в 5 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 46, Киевская - 16 и Черкасская - 11, Кировоградская - 4 и Днепропетровск - 3", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Вчра ввечері гуркотіло і блимало.
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17.06.2020 08:10 Ответить
Літо взагалі то))
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17.06.2020 08:34 Ответить
Літо взага літо. Такий собі каламбурчик.
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17.06.2020 08:49 Ответить
 
 