80 населенных пунктов в 5 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 46, Киевская - 16 и Черкасская - 11, Кировоградская - 4 и Днепропетровск - 3", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Сергей Яковлев e7f4e3fd
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