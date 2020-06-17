УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12053 відвідувача онлайн
Новини
1 605 3
негода (753) погода (789) ДСНС (4982) Електрика (2040)

80 населених пунктів у 5 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

80 населених пунктів у 5 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок середи знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"У ніч із 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 46, Київська – 16 та Черкаська – 11, Кіровоградська – 4 та Дніпропетровська – 3", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Читайте також: Найспекотніший день за 135 років: Київ встановив відразу два температурні рекорди

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчра ввечері гуркотіло і блимало.
показати весь коментар
17.06.2020 08:10 Відповісти
Літо взагалі то))
показати весь коментар
17.06.2020 08:34 Відповісти
Літо взага літо. Такий собі каламбурчик.
показати весь коментар
17.06.2020 08:49 Відповісти
 
 