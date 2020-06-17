Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко. ДОКУМЕНТ
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал документ из Офиса Генерального прокурора, свидетельствующий, что единственное уголовное производство против него уже закрыто.
Документ Бондаренко обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Единственное уголовное производство, возбужденное против меня скандальным экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого, не установлено", — написал Бондаренко.
"Считаю, что за свои слова нужно отвечать перед законом в равной степени и Президенту, и мэру, и рядовому гражданину", — добавил он.
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В ответе Офиса Генерального прокурора на запрос Бондаренко указано, что уголовное дело против него было возбуждено 23 августа 2018 года.
"Согласно данным системы, в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии", — сказано в документе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более чем десятка уголовных производств.
Зеленский во время пресс-конференции сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".
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27 мая Денис Цыпин - адвокат городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко - подал иск в Печерский суд в Киеве против президента Украины Владимира Зеленского.
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(ой как преЗЕденту должно быть стыдно...обзывая преступником без доказательно..)