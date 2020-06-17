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Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко. ДОКУМЕНТ

Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко. ДОКУМЕНТ

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал документ из Офиса Генерального прокурора, свидетельствующий, что единственное уголовное производство против него уже закрыто.

Документ Бондаренко обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Единственное уголовное производство, возбужденное против меня скандальным экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого, не установлено", — написал Бондаренко.

"Считаю, что за свои слова нужно отвечать перед законом в равной степени и Президенту, и мэру, и рядовому гражданину", — добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко - Зеленскому: Вам на местных выборах тут нечего ловить. Ждем. ВИДЕО

В ответе Офиса Генерального прокурора на запрос Бондаренко указано, что уголовное дело против него было возбуждено 23 августа 2018 года.

"Согласно данным системы, в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии", — сказано в документе.

Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко 01

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более чем десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

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27 мая Денис Цыпин - адвокат городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко - подал иск в Печерский суд в Киеве против президента Украины Владимира Зеленского.

Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко 02

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ЗЕЛЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБКАКАЛСЯ
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17.06.2020 12:03 Ответить
Бондаренко, иск из суда на 1грн против зельки еще не забрал на радостях??? или мировая?
(ой как преЗЕденту должно быть стыдно...обзывая преступником без доказательно..)
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17.06.2020 12:04 Ответить
этому не стыдно. ибо паяц
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17.06.2020 12:13 Ответить
як казав класик: наївний як вовк в казці про лисичку
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17.06.2020 12:09 Ответить
Какая неожиданность. А то ж тюрьмы просто переполнены чиновниками.
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17.06.2020 12:09 Ответить
Я так розумію, що хоча б вибачень від найвеличнішого цей мер не дочекається. Юрист же не лох якійсь там!
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17.06.2020 12:10 Ответить
А як з
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17.06.2020 12:13 Ответить
Скоро зеля горобцам приветы будет передавать с таким отношением до людей.
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17.06.2020 12:29 Ответить
ЗЕлупа как всегда - врёт, как дышит.
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17.06.2020 12:53 Ответить
 
 