Справу проти мене закрили, - мер Черкас Бондаренко. ДОКУМЕНТ
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко опублікував документ з Офісу Генерального прокурора, який свідчить, що єдине кримінальне провадження проти нього вже закрито.
Документ Бондаренко оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдине кримінальне провадження, порушене проти мене скандальним експрокурором області Сергієм Овчаренком, закрите. Інших кримінальних проваджень, в яких містяться дані про притягнення мене до кримінальної відповідальності як підозрюваного чи обвинуваченого не встановлено", - написав Бондаренко.
"Вважаю, що за свої слова потрібно відповідати перед законом рівною мірою і Президенту, і меру, і пересічному громадянину", - додав він.
У відповіді Офісу Генерального прокурора на запит Бондаренка зазначено, що кримінальна справа проти нього була порушена 23 серпня 2018 року.
"Згідно з даними системи, в зазначеному кримінальному провадженні ухвалено рішення про його закриття", - сказано в документі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.
Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".
27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.
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(ой как преЗЕденту должно быть стыдно...обзывая преступником без доказательно..)