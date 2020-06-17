Новая вспышка COVID-19 в Пекине, украинцам не советуют посещать китайскую столицу

Посольство Украины в Китае призывает граждан воздержаться от поездок в Пекин в связи с новой вспышкой COVID-19 в этом городе.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.

В посольстве сообщили, что 11 июня в Пекине впервые за 56 суток был диагностирован случай коронавирусной болезни. За время, прошедшее с той даты, в китайской столице выявлено 138 инфицированных граждан. Местные власти связывает эту вспышку с крупным оптовым продуктовым рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай.

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"В связи с указанным (вспышкой болезни. - Ред.) китайскими властями был введен II уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в г. Пекин и приняты неотложные противоэпидемические мероприятия: в около 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай были направлены почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны переведены в "режим управления военного времени". Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестированы на наличие нуклеиновых кислот вируса. Ограничено внутригосударственное транспортное сообщение со столицей и прекращены занятия в пекинских школах, которые на текущий момент уже успели вернуться к нормальному функционированию", - говорится в сообщении.

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Как отметили в диппредставительстве, несмотря на то, что количество выявленных больных в Пекине на фоне глобального количества случаев коронавирусной болезни (около 8 млн) выглядит мизерным, китайские власти крайне обеспокоены нынешней ситуацией.

В связи с этим Посольство Украины в КНР напомнило соотечественникам, которые находятся на территории Китая, свои предыдущие рекомендации:

- присоединиться к WeChat-группе "Защита" в соответствии с провинцией своего пребывания;

- воздержаться пока от поездок в Пекин, а в случае пребывания в столице Китая - по возможности оставаться дома и ограничить контакты с другими гражданами;

- соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в общественных местах;

- неукоснительно выполнять рекомендации местных органов власти.

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При ухудшении самочувствия или при появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует минимизировать контакты с другими людьми, безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и информировать Посольство по телефону "горячей линии" (+86) 137 0123 0647.