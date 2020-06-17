Новая вспышка COVID-19 в Пекине, украинцам не советуют посещать китайскую столицу
Посольство Украины в Китае призывает граждан воздержаться от поездок в Пекин в связи с новой вспышкой COVID-19 в этом городе.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.
В посольстве сообщили, что 11 июня в Пекине впервые за 56 суток был диагностирован случай коронавирусной болезни. За время, прошедшее с той даты, в китайской столице выявлено 138 инфицированных граждан. Местные власти связывает эту вспышку с крупным оптовым продуктовым рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай.
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"В связи с указанным (вспышкой болезни. - Ред.) китайскими властями был введен II уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в г. Пекин и приняты неотложные противоэпидемические мероприятия: в около 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай были направлены почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны переведены в "режим управления военного времени". Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестированы на наличие нуклеиновых кислот вируса. Ограничено внутригосударственное транспортное сообщение со столицей и прекращены занятия в пекинских школах, которые на текущий момент уже успели вернуться к нормальному функционированию", - говорится в сообщении.
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Как отметили в диппредставительстве, несмотря на то, что количество выявленных больных в Пекине на фоне глобального количества случаев коронавирусной болезни (около 8 млн) выглядит мизерным, китайские власти крайне обеспокоены нынешней ситуацией.
В связи с этим Посольство Украины в КНР напомнило соотечественникам, которые находятся на территории Китая, свои предыдущие рекомендации:
- присоединиться к WeChat-группе "Защита" в соответствии с провинцией своего пребывания;
- воздержаться пока от поездок в Пекин, а в случае пребывания в столице Китая - по возможности оставаться дома и ограничить контакты с другими гражданами;
- соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в общественных местах;
- неукоснительно выполнять рекомендации местных органов власти.
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При ухудшении самочувствия или при появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует минимизировать контакты с другими людьми, безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и информировать Посольство по телефону "горячей линии" (+86) 137 0123 0647.
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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Кеннеди является решительным противником использования в вакцинах консервантов на основе ртутесодержащего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB тиомерсала . В июне 2005 года Кеннеди опубликовал свою статью для https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone Rolling Stone и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Salon.com&action=edit&redlink=1 Salon.com под названием «Смертельный иммунитет», где приписал правительству заговор для сокрытия связи между консервантом тиомерсалом в вакцинах и детским аутизмомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-R._F._Kennedy,_Jr-46 [46] . Статья содержала ряд фактических ошибок, что вынудило Salon.com пять раз вносить поправки и в конечном счете 16 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года полностью убрать статью. Отзыв статьи был мотивирован накапливанием доказательств ошибок и научного мошенничества, лежащих в основе претензий на связь вакцин с аутизмомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-47 [47] . Rolling Stone ещё до этого, примерно в 2010 году случайно нарушил ссылку на статью Кеннеди во время редизайна веб-сайта, однако статью не снялhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-R._F._Kennedy,_Jr-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-Retraction_Watch-48 [48] . Сам автор тоже сохранил статью на своём сайтеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-49 [49] .
Вот дебилы, когда это призывы останавливали наших граждан. Тут нужно запрещать, иначе будут переться, как и раньше.