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Новая вспышка COVID-19 в Пекине, украинцам не советуют посещать китайскую столицу

Новая вспышка COVID-19 в Пекине, украинцам не советуют посещать китайскую столицу

Посольство Украины в Китае призывает граждан воздержаться от поездок в Пекин в связи с новой вспышкой COVID-19 в этом городе.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.

В посольстве сообщили, что 11 июня в Пекине впервые за 56 суток был диагностирован случай коронавирусной болезни. За время, прошедшее с той даты, в китайской столице выявлено 138 инфицированных граждан. Местные власти связывает эту вспышку с крупным оптовым продуктовым рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай.

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"В связи с указанным (вспышкой болезни. - Ред.) китайскими властями был введен II уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в г. Пекин и приняты неотложные противоэпидемические мероприятия: в около 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай были направлены почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны переведены в "режим управления военного времени". Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестированы на наличие нуклеиновых кислот вируса. Ограничено внутригосударственное транспортное сообщение со столицей и прекращены занятия в пекинских школах, которые на текущий момент уже успели вернуться к нормальному функционированию", - говорится в сообщении.

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Как отметили в диппредставительстве, несмотря на то, что количество выявленных больных в Пекине на фоне глобального количества случаев коронавирусной болезни (около 8 млн) выглядит мизерным, китайские власти крайне обеспокоены нынешней ситуацией.

В связи с этим Посольство Украины в КНР напомнило соотечественникам, которые находятся на территории Китая, свои предыдущие рекомендации:

- присоединиться к WeChat-группе "Защита" в соответствии с провинцией своего пребывания;

- воздержаться пока от поездок в Пекин, а в случае пребывания в столице Китая - по возможности оставаться дома и ограничить контакты с другими гражданами;

- соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в общественных местах;

- неукоснительно выполнять рекомендации местных органов власти.

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При ухудшении самочувствия или при появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует минимизировать контакты с другими людьми, безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и информировать Посольство по телефону "горячей линии" (+86) 137 0123 0647.

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Топ комментарии
+4
Опять летучих мышей шоли пожрали?
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17.06.2020 13:06
+2
Грёбаный Китай, ненавижу!
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17.06.2020 13:17
+1
У вакцинированных( от заболеваний, схожих с Ковид -19) при повторном заражении смертность увеличивается на порядок.
https://www.youtube.com/watch?v=zmn2QXxCAzc
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17.06.2020 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Вірус пішов, але обіцяв повернутись.
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17.06.2020 13:05 Ответить
Опять летучих мышей шоли пожрали?
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17.06.2020 13:06 Ответить
Ля! Так и думал...Грёбаная ковидла, ненавижу!
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17.06.2020 13:10 Ответить
Грёбаный Китай, ненавижу!
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17.06.2020 13:17 Ответить
приняты неотложные противоэпидемические мероприятия: в около 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай были направлены почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны переведены в "режим управления военного времени". Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестированы на наличие нуклеиновых кислот вируса..... меры и возможности Китая впечатляют и пугают , если вирус возьмется за мир по серьезному ,китайцы выживут ,мы в ряд ли ...
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17.06.2020 13:11 Ответить
Так китайцы сами этот вирус майстрячат.
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17.06.2020 13:16 Ответить
У вакцинированных( от заболеваний, схожих с Ковид -19) при повторном заражении смертность увеличивается на порядок.
https://www.youtube.com/watch?v=zmn2QXxCAzc
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17.06.2020 13:15 Ответить
Немного об гл. действ лице ролика.
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Кеннеди является решительным противником использования в вакцинах консервантов на основе ртутесодержащего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB тиомерсала . В июне 2005 года Кеннеди опубликовал свою статью для https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone Rolling Stone и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Salon.com&action=edit&redlink=1 Salon.com под названием «Смертельный иммунитет», где приписал правительству заговор для сокрытия связи между консервантом тиомерсалом в вакцинах и детским аутизмомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-R._F._Kennedy,_Jr-46 [46] . Статья содержала ряд фактических ошибок, что вынудило Salon.com пять раз вносить поправки и в конечном счете 16 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года полностью убрать статью. Отзыв статьи был мотивирован накапливанием доказательств ошибок и научного мошенничества, лежащих в основе претензий на связь вакцин с аутизмомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-47 [47] . Rolling Stone ещё до этого, примерно в 2010 году случайно нарушил ссылку на статью Кеннеди во время редизайна веб-сайта, однако статью не снялhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-R._F._Kennedy,_Jr-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-Retraction_Watch-48 [48] . Сам автор тоже сохранил статью на своём сайтеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-49 [49] .
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17.06.2020 14:18 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2 А вот вероятная причина.
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17.06.2020 14:30 Ответить
Зебильная власть Украины следует примеру Китая. В Украине людей затягивают в концентрационные лагеря как в Китае. В Европе такого нет.
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17.06.2020 13:16 Ответить
ну тогда выход один - рекомендуюю приложиться к иконе в московском патриархате и поехать на россию, походитьб по красной площади... посетить приемную единоросов...выразить свое мнение о карателях...
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17.06.2020 13:36 Ответить
Нет, выход не один. А кому нравиться коммунистический Китай, пусть убирается в эту засраную страну.
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17.06.2020 13:42 Ответить
То есть в "концентрационном лагере" хуже чем там???

Новий спалах COVID-19 у Пекіні, українцям не радять відвідувати китайську столицю - Цензор.НЕТ 8199
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17.06.2020 14:28 Ответить
Це Бразілія.
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17.06.2020 14:43 Ответить
Ты читать не умеешь?
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17.06.2020 14:54 Ответить
Спасибо, что предупредили, а то думал податься, щавлеком поторговать, петрушкой, самогон гады не пьют.
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17.06.2020 13:59 Ответить
Посольство Украины в Китае призывает граждан воздержаться от поездок в Пекин в связи с новой вспышкой COVID-19 в этом городе.
Вот дебилы, когда это призывы останавливали наших граждан. Тут нужно запрещать, иначе будут переться, как и раньше.
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17.06.2020 14:09 Ответить
От ковида20 китайцы уже не отмажутся и весь мир выставит им трилиардный счет (особенно США) по полной программе. Санкции, изоляция и т.д. Скорее всего маркировка "made in China" через пару лет станет редкостью.
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17.06.2020 15:29 Ответить
 
 