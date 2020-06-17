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Новий спалах COVID-19 у Пекіні, українцям не радять відвідувати китайську столицю

Новий спалах COVID-19 у Пекіні, українцям не радять відвідувати китайську столицю

Посольство України в Китаї закликає громадян утриматися від поїздок до Пекіна у зв'язку з новим спалахом COVID-19 в цьому місті.

Відповідне звернення опубліковане на сайті диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.

У посольстві повідомили, що 11 червня в Пекіні вперше за 56 діб був діагностований випадок коронавірусної хвороби. За час, що минув з тієї дати, в китайській столиці виявлено 138 інфікованих громадян. Місцева влада пов'язує цей спалах з великим оптовим продуктовим ринком Сіньфаді, розташованим у районі Фентай.

"У зв’язку з зазначеним, китайською владою було введено ІІ рівень реагування на надзвичайну ситуацію у м. Пекін та вжито невідкладні протиепідемічні заходи: до близько 7 200 житлових мікрорайонів (ком’юніті) району Фентай були направлені майже 100 000 співробітників епідемічного контролю, а самі мікрорайони переведені у "режим управління військового часу". Продезінфіковано 276 продуктових ринків столиці та 33 173 закладів громадського харчування. Понад 200 000 осіб протестовані на наявність нуклеїнових кислот вірусу. Обмежено внутрішньодержавне транспортне сполучення зі столицею та припинено навчання у пекінських школах, які на поточний момент вже встигли повернутися до нормального функціонування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в диппредставництві, незважаючи на те, що кількість виявлених хворих в Пекіні на тлі глобальної кількості випадків коронавірусної хвороби (близько 8 млн) видається мізерною, китайська влада вкрай стурбована нинішньою ситуацією.

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У зв'язку з цим Посольство України в КНР нагадало співвітчизникам, які перебувають на території Китаю, свої попередні рекомендації:

- приєднатися до WeChat-групи "Захист" відповідно до провінції свого перебування;

- утриматися наразі від поїздок до Пекіна, а у разі перебування в столиці Китаю – по можливості залишатися вдома та обмежити контакти з іншими громадянами;

- дотримуватись правил особистої гігієни й соціального дистанціювання та використовувати засоби індивідуального захисту під час перебування у громадських місцях;

- неухильно виконувати рекомендації місцевих органів влади.

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У разі погіршення самопочуття або появи симптомів грипу чи ГРВІ у вас або ваших знайомих – мінімізувати контакти з іншими людьми, невідкладно звернутися до найближчого медичного закладу та інформувати Посольство за телефоном "гарячої лінії" (+86) 137 0123 0647.

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Топ коментарі
+4
Опять летучих мышей шоли пожрали?
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17.06.2020 13:06
+2
Грёбаный Китай, ненавижу!
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17.06.2020 13:17
+1
У вакцинированных( от заболеваний, схожих с Ковид -19) при повторном заражении смертность увеличивается на порядок.
https://www.youtube.com/watch?v=zmn2QXxCAzc
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17.06.2020 13:15
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Вірус пішов, але обіцяв повернутись.
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17.06.2020 13:05 Відповісти
Опять летучих мышей шоли пожрали?
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17.06.2020 13:06 Відповісти
Ля! Так и думал...Грёбаная ковидла, ненавижу!
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17.06.2020 13:10 Відповісти
Грёбаный Китай, ненавижу!
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17.06.2020 13:17 Відповісти
приняты неотложные противоэпидемические мероприятия: в около 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай были направлены почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны переведены в "режим управления военного времени". Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестированы на наличие нуклеиновых кислот вируса..... меры и возможности Китая впечатляют и пугают , если вирус возьмется за мир по серьезному ,китайцы выживут ,мы в ряд ли ...
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17.06.2020 13:11 Відповісти
Так китайцы сами этот вирус майстрячат.
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17.06.2020 13:16 Відповісти
У вакцинированных( от заболеваний, схожих с Ковид -19) при повторном заражении смертность увеличивается на порядок.
https://www.youtube.com/watch?v=zmn2QXxCAzc
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17.06.2020 13:15 Відповісти
Немного об гл. действ лице ролика.
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Кеннеди является решительным противником использования в вакцинах консервантов на основе ртутесодержащего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB тиомерсала . В июне 2005 года Кеннеди опубликовал свою статью для https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone Rolling Stone и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Salon.com&action=edit&redlink=1 Salon.com под названием «Смертельный иммунитет», где приписал правительству заговор для сокрытия связи между консервантом тиомерсалом в вакцинах и детским аутизмомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-R._F._Kennedy,_Jr-46 [46] . Статья содержала ряд фактических ошибок, что вынудило Salon.com пять раз вносить поправки и в конечном счете 16 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года полностью убрать статью. Отзыв статьи был мотивирован накапливанием доказательств ошибок и научного мошенничества, лежащих в основе претензий на связь вакцин с аутизмомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-47 [47] . Rolling Stone ещё до этого, примерно в 2010 году случайно нарушил ссылку на статью Кеннеди во время редизайна веб-сайта, однако статью не снялhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-R._F._Kennedy,_Jr-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-Retraction_Watch-48 [48] . Сам автор тоже сохранил статью на своём сайтеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#cite_note-49 [49] .
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17.06.2020 14:18 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2 А вот вероятная причина.
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17.06.2020 14:30 Відповісти
Зебильная власть Украины следует примеру Китая. В Украине людей затягивают в концентрационные лагеря как в Китае. В Европе такого нет.
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17.06.2020 13:16 Відповісти
ну тогда выход один - рекомендуюю приложиться к иконе в московском патриархате и поехать на россию, походитьб по красной площади... посетить приемную единоросов...выразить свое мнение о карателях...
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17.06.2020 13:36 Відповісти
Нет, выход не один. А кому нравиться коммунистический Китай, пусть убирается в эту засраную страну.
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17.06.2020 13:42 Відповісти
То есть в "концентрационном лагере" хуже чем там???

Новий спалах COVID-19 у Пекіні, українцям не радять відвідувати китайську столицю - Цензор.НЕТ 8199
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17.06.2020 14:28 Відповісти
Це Бразілія.
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Ты читать не умеешь?
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17.06.2020 14:54 Відповісти
Спасибо, что предупредили, а то думал податься, щавлеком поторговать, петрушкой, самогон гады не пьют.
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17.06.2020 13:59 Відповісти
Посольство Украины в Китае призывает граждан воздержаться от поездок в Пекин в связи с новой вспышкой COVID-19 в этом городе.
Вот дебилы, когда это призывы останавливали наших граждан. Тут нужно запрещать, иначе будут переться, как и раньше.
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17.06.2020 14:09 Відповісти
От ковида20 китайцы уже не отмажутся и весь мир выставит им трилиардный счет (особенно США) по полной программе. Санкции, изоляция и т.д. Скорее всего маркировка "made in China" через пару лет станет редкостью.
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17.06.2020 15:29 Відповісти
 
 