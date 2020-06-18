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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild

Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего

Путину нужны голоса жителей Донбасса, которым Россия раздала свои паспорта, ведь сами россияне не торопятся поддерживать предложенное им "обнуление" Конституции.

Об этом пишет в аналитической статье в таблоиде Bild обозреватель Юлиан Репке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"200 тысяч украинцев внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам ... Путин сейчас использует крайние методы, чтобы обеспечить себе дополнительные голоса для предстоящего голосования", - пишет Репке.

Он обращает внимание на то, что российский президент нуждается в этом электорате. Ведь среди граждан России конституционную реформу поддерживают лишь 44%, а 56% против или все еще не определились. Ранее было объявлено, что владельцы российских паспортов на оккупированном Донбассе могут голосовать на референдуме 1 июля. Автор считает, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать Украину.

Читайте на Цензор.НЕТ: С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба

"Конечно, "новые русские" будут голосовать как за Путина, так и за перемены", - заявил изданию эксперт по Украине берлинского Центра Liberale Moderne Николаус фон Твикель. Он ожидает, что для участия в голосовании, очевидно, будет организована доставка электората в Россию автобусами.

Член Комитета по иностранным делам Бундестага и представитель по вопросам Восточной Европы от партии Зеленых в Бундестаге Мануэль Саррацин также согласен, что "Кремль, очевидно, хочет использовать весь свой инструментарий для фальсификации результатов конституционного референдума". Политик убежден, что то, что Путин также планирует привлечь людей с Донбасса к референдуму, может рассматриваться "только как дальнейший шаг в подготовке к аннексии Донбасса". Саррацин призывает федеральное правительство, в частности, канцлера Ангелу Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса "наконец перестать обманывать себя в нормандском формате и четко заявить то, что все и так видят: Путин не хочет мира на востоке Украины".

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Пресс-секретарь МИД ФРГ в ответ на запрос Bild заявила: "Федеральное правительство вместе с Францией и ЕС неоднократно давало понять, что значительно упрощенное предоставление российского гражданства гражданам Украины, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, противоречит духу и целям Минских соглашений и представляет собой нарушение суверенитета Украины". Она отметила, что "Украина является независимым, суверенным государством, и Германия поддерживает восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Украины и отвергает меры, которые ставят под сомнение этот суверенитет".

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Но, замечает автор, сомнительно, чтобы такие заявления слышали в Кремле. Он добавляет, что хотя режим Путина в последние годы принял новые меры для нарушению суверенитета Украины, Германия и Европейский Союз с 2015 года не вводили новых санкций против Москвы.

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Топ комментарии
+6
А зеленых мародеров он использует для "обнуления" Украины.
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18.06.2020 13:51
+4
а потім цими же руками вони будуть обирати українську владу???
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18.06.2020 13:49
+3
***** скаже НАДА, Бамбас відповість ЄСТЬ.
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18.06.2020 13:51
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Правила форума Совет форумчан
а потім цими же руками вони будуть обирати українську владу???
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18.06.2020 13:49 Ответить
Тут і без них вже обрали підмоскальників.
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18.06.2020 13:53 Ответить
Не только руками, но и с российскими паспортами, присягнув на верность РФ, имея еще украинский паспорт, будут голосовать на выборах в Верховную Раду и президента Украины выбирать, как в Приднестровье, они тоже голосуют на Молдавских выборах всех, поэтому там президент - Додон сидит. Это если дать "особый" статус по примеру Приднестровья.
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18.06.2020 16:06 Ответить
А зеленых мародеров он использует для "обнуления" Украины.
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18.06.2020 13:51 Ответить
***** скаже НАДА, Бамбас відповість ЄСТЬ.
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18.06.2020 13:51 Ответить
22 июня РАБссия отпразднует нападение брата Гитлера на брата Молотова причем внезапное и без объявления войны...
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18.06.2020 13:57 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 2768
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18.06.2020 14:01 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 3798братство скрепленное кровью 100 миллионов
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18.06.2020 14:02 Ответить
Дык и барыга, и шмаркля надеются на голоса даунбасского народа. Потому так усиленно проталкивают присоединение Украины к ОРДЛО.
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18.06.2020 14:03 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 507
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18.06.2020 14:03 Ответить
На расии упорно не помнят, шо во время Второй Мировой около 1 миллиона человек воевало на стороне Германии в армии Власова, казачьих формированиях СС Краснова и Шкуро и пр. И эти уроды на весь свой поганый телевизор попрекают Украину дивизиями "Галичина", "Эдельвейс" и батальоном "Нахтигаль", общей численностью ок. 30 тыс.
И шота они забыли про совместный парад в Бресте.
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18.06.2020 14:16 Ответить
Кстати триколор и георгиевская ленточка - символы РОА Власова.
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18.06.2020 14:17 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 805Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 7942 братья семья двух негодяев
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18.06.2020 14:05 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 6138
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18.06.2020 14:06 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 8720
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18.06.2020 14:08 Ответить
"200 тысяч украинцев внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам"
Уточнение: 200 тысяч ватных жоп внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам.
Но я не соглашусь с автором статьи в другом. х*йлу пофиг на количество голосов. Юридически по их рашкиным законам он уже обнулился. А с учетом того, шо голосование будет целую неделю, можно нарисовать любые цифры. Думаю, не меньше 80%.
Источник: https://censor.net/n3202824Источник: https://censor.net/n3202824
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18.06.2020 14:09 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 3928
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18.06.2020 14:09 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 5016
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18.06.2020 14:10 Ответить
Бред. Те 200 тысяч смогут радикально изменить ситуацию по голосованию в 100 с лишнем миллионной Рашке?Аналитика уровня Леусенко.
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18.06.2020 14:12 Ответить
да как сказать.
Рассчитывали-то, что будет 3 млн!
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18.06.2020 14:57 Ответить
Но тут что-то пошло не так))))
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18.06.2020 15:02 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 7825
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18.06.2020 14:13 Ответить
Быдло Шариковское.кто его считает...? Нарисуют 73 % из стада баранов и овец и Путлер вновь фюрер Гитлер...на 100 летРозданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 285
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18.06.2020 14:15 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 545Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 1211Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 3751Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 1553
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18.06.2020 14:19 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 1565
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18.06.2020 14:24 Ответить
Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 9024Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild - Цензор.НЕТ 7243так выглядели двойники Джугашвили...
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18.06.2020 14:30 Ответить
прямо пропорционально Украина должна обнулить 200 тысяч изберателей рашистского оккупанта Украины...
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18.06.2020 14:49 Ответить
а ведь русским скотам нужно как раз молчать про паспорта на Донбассе!
За полгода БЕСПЛАТНОЙ раздачи их взяли всего 3-4% взрослого населения!
Лучшей антирекламы русского мира и не придумать.
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18.06.2020 14:54 Ответить
Коли звільнемо Донбас і крим, всі власники російських паспортів не повинні мати право на участь у виборах всіх рівнів, як іноземці. І на них повинен розповсюджуватися порядок перебування іноземних громадян на території України.
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18.06.2020 15:19 Ответить
путин использует московские паспорта на Донбассе для обновления Украины
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18.06.2020 15:39 Ответить
для ОБНУЛЕНИЯ Украины-***"ский гугл
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18.06.2020 15:40 Ответить
кто-то, напомните зелЁному дурачку, что этим 200000 надо срочно дать украинские пенсии....
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18.06.2020 16:18 Ответить
президентский срок то он может обновить, но свой возраст нет.. так что уже старый пердун, природу не обнулишь, скоро смерть, гроб, могила ))
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18.06.2020 21:16 Ответить
 
 