Розданные на Донбассе паспорта Путин использует для своего "обнуления", - Bild

Путину нужны голоса жителей Донбасса, которым Россия раздала свои паспорта, ведь сами россияне не торопятся поддерживать предложенное им "обнуление" Конституции.

Об этом пишет в аналитической статье в таблоиде Bild обозреватель Юлиан Репке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"200 тысяч украинцев внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам ... Путин сейчас использует крайние методы, чтобы обеспечить себе дополнительные голоса для предстоящего голосования", - пишет Репке.

Он обращает внимание на то, что российский президент нуждается в этом электорате. Ведь среди граждан России конституционную реформу поддерживают лишь 44%, а 56% против или все еще не определились. Ранее было объявлено, что владельцы российских паспортов на оккупированном Донбассе могут голосовать на референдуме 1 июля. Автор считает, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать Украину.

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"Конечно, "новые русские" будут голосовать как за Путина, так и за перемены", - заявил изданию эксперт по Украине берлинского Центра Liberale Moderne Николаус фон Твикель. Он ожидает, что для участия в голосовании, очевидно, будет организована доставка электората в Россию автобусами.

Член Комитета по иностранным делам Бундестага и представитель по вопросам Восточной Европы от партии Зеленых в Бундестаге Мануэль Саррацин также согласен, что "Кремль, очевидно, хочет использовать весь свой инструментарий для фальсификации результатов конституционного референдума". Политик убежден, что то, что Путин также планирует привлечь людей с Донбасса к референдуму, может рассматриваться "только как дальнейший шаг в подготовке к аннексии Донбасса". Саррацин призывает федеральное правительство, в частности, канцлера Ангелу Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса "наконец перестать обманывать себя в нормандском формате и четко заявить то, что все и так видят: Путин не хочет мира на востоке Украины".

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Пресс-секретарь МИД ФРГ в ответ на запрос Bild заявила: "Федеральное правительство вместе с Францией и ЕС неоднократно давало понять, что значительно упрощенное предоставление российского гражданства гражданам Украины, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, противоречит духу и целям Минских соглашений и представляет собой нарушение суверенитета Украины". Она отметила, что "Украина является независимым, суверенным государством, и Германия поддерживает восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Украины и отвергает меры, которые ставят под сомнение этот суверенитет".

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Но, замечает автор, сомнительно, чтобы такие заявления слышали в Кремле. Он добавляет, что хотя режим Путина в последние годы принял новые меры для нарушению суверенитета Украины, Германия и Европейский Союз с 2015 года не вводили новых санкций против Москвы.