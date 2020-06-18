Вспышку коронавируса в Пекине власти взяли под контроль, - эпидемиолог
Китайские власти сумели взять под контроль новую вспышку коронавируса COVID-19 в Пекине.
Об этом заявил главный эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эпидемия в Пекине взята под контроль", - сказал он.
"Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев завтра или послезавтра сравняется с нолем", - добавил эппидемиолог.
Цзунью объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.
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Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что, начиная с 11 июня, в Пекине выявлено 158 инфицированных COVID-19.
Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".
По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены и в других регионах страны - в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".
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Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.
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В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.
Пожалуйста, подождите...
так шо в Китае походу уже пожалели шо жрали и жрут летающих мышек.
гниды, у них ВВП чет 9 трлн., а у нас уже.... 80млрд., да и тот просрали уже
надо судить их что у нас власть такая как всегда!
Китай не перестает удивлять, тем более с таким большим населением.
Это говорит о том, что их система намного эффективнее, чем европейская, а значит и украинская.
P.S.Вірус не метелик,сачком його не злапаєш.
Кого і від кого ізолювали?
про це говорять багато вірусологів та епідеміологів
важливими є симптоми! є симптоми - лікуєшся, немає симптомів - живеш звичайним життям
тим більше тести є дуже сумнівними
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
P.S.Регіон Венето позбувся Ковіда тільки за рахунок тестів.Робили по 15 000 штук в добу,відділяючи інфікованих від здорових.Будучи першим важко ураженим,цей регіон за місяць часу вийшов із червоної зони.Ломбардія,яка робила тести тільки особам із важкими симптомами-мотиляється з своїм Ковідом до сих пір.
тому те, що люди вмирали у березні, квітні, травні не повинно бути якимось аргументом
ще раз: на що реагують ці тести? зафіксовано випадки, коли тест "знаходив вірус" у фруктах та у кіз
за допомогою цього фуфла ставлять якісь діагнози, а в деяких випадках і взагалі без тесту лише за "підозрілими симптомами" (бо це дозволяє діючий протокол ВООЗ)
а Ви знаєте, що в Італії заведені кримінальні справи про підселення в будинки для літніх людей пацієнтів з симптомами ГРВІ (можливо, з ковід-19, але це не доведено, оскільки єдиний доказ - тести - виявляються фальшивкою)
P.S.Якщо у Вас таке негативне відношення до тесту на Ковід,Ви не зобов'язані його собі робити.
концтабору
і правильно зробили, що віднеслися з іронією
хвороба, 99% заражених якою не мають жодних симптомів, не є небезпечною
діагноз 25000 смертей сфальшовано
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
злочинцям це просто так з рук не зійде
Это тренд такой,потом будет гепатит ,продажа "чистой" воды в аптеках,итд итп.
експериментальна вакцина, виготовлена поспіхом за 18 місяців
дебілам, що завгодно можна впарювати
Народ! Это не пандемия , а обман. Не демонстрируйте доверчивость СМИ!...
А многие наверняка думают что столица Китая - Шанхай. Турции - Стамбул. Бразилии - Рио Де Жанейро. И тд).
Насчёт обмана приезжай в Пекин. И посмотришь. Хотя не получится у тебя приехать. Ибо границы для иностранцев закрыты с 28 марта.
Від цього контролю вже весь світ валиться.
Initial estimates of the https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number basic reproduction number (R0) for COVID-19 in January were between 1.4 and 2.5,https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#cite_note-416 [362] but a subsequent analysis concluded that it may be about 5.7 (with a 95 percent https://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval confidence interval of 3.8 to 8.9).https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#cite_note-417 [363]
Это значит, что десять зараженных за все время от заражения до выздоровления заразят 57 человек. Время от время от заражения до выздоровления в среднем 20 дней. Из них пять днй инкуб. период, в два последних дня чел уже заразен. Округленно 1 зараженный заражает с 4-го дня 1 человека за 3 дня. То есть меддслужбы должны отловить всех контактировавших не позднее 6 дней. Если позже - эпидемия будет расти. Если быстрее отловят - эпидемия будет угасать.
ладно. если не желаИтИ сравнивать Канаду и США , поговорим о об оценке реального количества инфицированных по количеству выявленных случаев. на примере Польши.
Incidence rate: 236,42 per 100,000 people
Ontario
Incidence rate: 235,02 per 100,000 people
Oklahoma, US
Case-Fatality Ratio: 3,91%
Ontario, Canada
Case-Fatality Ratio: 7,56%
А тут в Канаде выше. Почти вдвое...
Кароч, всё возвращается к оценке инфицированности при низком охвате тестами.
Разницу между Штатами и соседями легко объясняют мои домики. В Штатах хорошие условия для автохтонного их возникновения плюс они их собирают со всего мира.
"Чтобы сравнить смертность от ковида, достаточно сравнить летальность в регионах с близкой заболеваемостью."
Я сравнивал летальность только у регионов с близкой заболеваемостью.
Меня интересовало сравнение в целом двух стран.
Тут пугают террором с понедельника:
https://www.youtube.com/watch?v=Pr5ZfmNYNrw
А какой смысл в сравнении смертности от ковида Канады и США, если данным по заболеваемости Вы не доверяете?
Оценить прям чичас можно что угодно. Летальность не исключение.
Адекватно оценить смертность можно только в случае, когда переболели все.
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не-а. достаточно просто поделить две цифры. это будет довольно точная оценка текущей (или какой другой) смертности.
все не переболеют никогда. очень многие просто не заражаются.
так что смертность - неплохое первое приближение вероятности умереть. летальность - сильно завышенное.
Что ж весь мир не успокоила тогда исчезающе низкая смертность?
в более или менее демократических (впрочем, не только в них) странах мнение дураков стало важнейшим фактором. СМИ распиарили, дураки возбудились, правительства вынуждены заниматься ИБД.... лично я про эту чуму впервые узнал недавно, возможно от Вас.
Италия дневная заболеваемость пиковая 6,6 тыс., а сейчас 331
Испания дневная заболеваемость пиковая 9,6 тыс., а сейчас 307
Франция дневная заболеваемость пиковая 26,8 тыс., а сейчас 811
Германия дневная заболеваемость пиковая 6,9 тыс., а сейчас 482
https://censor.net/user/470844
"все не переболеют никогда. очень многие просто не заражаются."
https://censor.net/comments/locate/3202911/019214e1-3e28-7253-a8f1-8923c7161d65
перфекционизм - он не для практиков...
по итальянским данным я вполне оценил, что дурантин - это зло. и все продавщицы со мной согласные... и сосед Вася тоже!
А приблизительно оценить для каждого риск смерти от ковида можно наприме здесь
Это поляки сделалиhttps://vika.life/calculator
Это штатовский
https://covid19-phenomics.org/PrototypeOurRiskCoV.html
Есть еще китайский, но там незащищенное соединение. И туда лучше не заходить.
https://coronadontpanic.com/
потому и не беспокоятся. то, что многие озаботились вирусочком, результат зомбирования есть.
риски для домиков меня интересуют слабо. сильно меня интересуют способы оценить их кол-во по независимым данным. т.е. данным полученным не из заболеваемости и т.д. по к19.
******
Incidence rate: 636,98 per 100,000 people
Michigan
Incidence rate: 668,86 per 100,000 people
******, Canada
Case-Fatality Ratio: 9,82%
Michigan, US
Case-Fatality Ratio: 9,07%
Смертность от ковида довольно близка. Посмотрю еще.
А если маски снизят еще и вероятность заразиться на 30%, то ловить контактеров можно вообще не напрягаясь - эпидемия пойдет на спад и без отлова контактеров на упреждение.
Но это если маски будут носить все.