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Вспышку коронавируса в Пекине власти взяли под контроль, - эпидемиолог

Вспышку коронавируса в Пекине власти взяли под контроль, - эпидемиолог

Китайские власти сумели взять под контроль новую вспышку коронавируса COVID-19 в Пекине.

Об этом заявил главный эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эпидемия в Пекине взята под контроль", - сказал он.

"Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев завтра или послезавтра сравняется с нолем", - добавил эппидемиолог.

Цзунью объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю

Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что, начиная с 11 июня, в Пекине выявлено 158 инфицированных COVID-19.

Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены и в других регионах страны - в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".

Также на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 в Пекине, украинцам не советуют посещать китайскую столицу

Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.

Читайте также: Правительство выдаст китайцам ваучеров на $1,7 млрд на шоппинг и рестораны, - СМИ

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.

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Топ комментарии
+7
Это говорит о том, шо обязательно надо верить китайцам, кацапам, венесуэльцам и северным корейцам.
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18.06.2020 18:00
+5
Посадили десяток миллионов в режим, хуже, чем в европейской тюрьме но отреагировали на пару десятков заболевших вирусочком. Ай маладца! Здравствуй, китайский мир!
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18.06.2020 17:43
+5
Спалах в китайських ЗМІ подолано
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18.06.2020 17:54
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Правила форума Совет форумчан
Посадили десяток миллионов в режим, хуже, чем в европейской тюрьме но отреагировали на пару десятков заболевших вирусочком. Ай маладца! Здравствуй, китайский мир!
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18.06.2020 17:43 Ответить
Когда я вижу цитату красножопого, то верю ей так же как и цитатам Членина и Сралина. Ну, или воплям попов.
так шо в Китае походу уже пожалели шо жрали и жрут летающих мышек.
гниды, у них ВВП чет 9 трлн., а у нас уже.... 80млрд., да и тот просрали уже
надо судить их что у нас власть такая как всегда!
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18.06.2020 17:45 Ответить
никого из Пекина не выпускают вообще.. всего и делов то
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18.06.2020 17:47 Ответить
Ага. Ну то есть да. Чего это я не верю краснопузым хроническим лжецам?
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18.06.2020 17:48 Ответить
Вспышку коронавируса в Пекине власти взяли под контроль, - эпидемиолог

Китай не перестает удивлять, тем более с таким большим населением.

Это говорит о том, что их система намного эффективнее, чем европейская, а значит и украинская.
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18.06.2020 17:50 Ответить
Это говорит о том, шо обязательно надо верить китайцам, кацапам, венесуэльцам и северным корейцам.
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18.06.2020 18:00 Ответить
В прошлый раз их ,,под контролем,, обошлось миру эпидемией. Надеюсь это просто Ваша наивность?
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18.06.2020 18:16 Ответить
Китай не всесильный...
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18.06.2020 18:33 Ответить
зебила сразу видно.
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18.06.2020 22:33 Ответить
Китай заявляв,що робить 400 000 тестів за добу.Якщо це правда,то могли і локалізувати так швидко.
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18.06.2020 17:50 Ответить
як тести можуть допомогти локалізувати вірус? тим більше вірус, що давно поширився планетою?
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18.06.2020 19:32 Ответить
Андрій,Ви бачили як варять гречку?Перед тим як її помити,гречку-перебирають:висипають на стіл і починають ділити.Зерно до зерна на одну купку,а полову,лушпиння і камінці на іншу.Робота зануда,але необхідна,бо інакше страва може мати неприємні несподіванки.Так само проходить процес виявлення Ковід позитивних.Як тільки виявляють одного хворого,то починають тестувати всіх,хто з ним контактував.Таким чином виявлені інфіковані ізолюються від неінфікованих.Тільки таким методом можна зупинити розповсюдження цієї зарази.Здорових до здорових,інфікованих-в строгу ізоляцію.
P.S.Вірус не метелик,сачком його не злапаєш.
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18.06.2020 20:12 Ответить
Я бачу лише, що в одному "карантині" сидять УСІ
Кого і від кого ізолювали?
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18.06.2020 20:34 Ответить
Андрій,а це вже питання не до мене.Це Ви у влади повинні питати:»як так,нас загнали на карантин при десятках інфікованих,а випустили з карантину,коли кількість інфікованих тягне до тисячки?»А ще на Вашому місці я би задала владі таке питання:»а для чого ви розігнали по хатах цілі області,які мали мізерну кількість інфікованих,замість того,щоб,просто,зробити швиденько десять тисяч тестів і локалізувати ті незначні випадки?Чому ви не дали працювати мільйонному населенню одної області ради сотні інфікованих?Чому ви не зробили тести,щоб відділити цей мізер і не доводити до катастрофи економіку цілого регіону?»Але,Ви людина доросла і не мені Вам поради давати.Ви цю владу вибрали,вам нею і тішитися.
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18.06.2020 21:36 Ответить
І ще таке питання:»чому в Італії зробити тест на Ковід коштує 15євро і це вважається дорого,а в Україні-1800 гривень і це-нормально?Ви там відколи в «рокфєллери» записалися?»
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18.06.2020 21:43 Ответить
тести впливають лише на статистику, як засіб масового психозу
про це говорять багато вірусологів та епідеміологів

важливими є симптоми! є симптоми - лікуєшся, немає симптомів - живеш звичайним життям
тим більше тести є дуже сумнівними

Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
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18.06.2020 22:16 Ответить
Андрій,дивіться,Вам до епіцентру ковідних подій дві тисячі кілометрів,або дві години літаком.Богу дякувати,Андріє,що Україна не була головним протагоністом цього епізоду.А я,шановний Андрій,живу в містечку,де на двадцять тисяч населення-дві з половиною тисячі інфікованих.Троє моїх знайомих померли,сусідський будинок,через дорогу,був інфікований весь і я мала змогу звіряти годинник по приїздам поліції,яка контролювала,чи ми всі сидимо по хатах.Я можу знайти пояснення Вашому скептицизму.Але підтримати Ваш скептицизм,я не можу.
P.S.Регіон Венето позбувся Ковіда тільки за рахунок тестів.Робили по 15 000 штук в добу,відділяючи інфікованих від здорових.Будучи першим важко ураженим,цей регіон за місяць часу вийшов із червоної зони.Ломбардія,яка робила тести тільки особам із важкими симптомами-мотиляється з своїм Ковідом до сих пір.
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18.06.2020 23:03 Ответить
до коронавірусу люди вмирали? вмирали
тому те, що люди вмирали у березні, квітні, травні не повинно бути якимось аргументом

ще раз: на що реагують ці тести? зафіксовано випадки, коли тест "знаходив вірус" у фруктах та у кіз
за допомогою цього фуфла ставлять якісь діагнози, а в деяких випадках і взагалі без тесту лише за "підозрілими симптомами" (бо це дозволяє діючий протокол ВООЗ)

а Ви знаєте, що в Італії заведені кримінальні справи про підселення в будинки для літніх людей пацієнтів з симптомами ГРВІ (можливо, з ковід-19, але це не доведено, оскільки єдиний доказ - тести - виявляються фальшивкою)
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18.06.2020 23:09 Ответить
Так,на початку епідемії лікарні,не маючи місця для всіх хворих,просили будинки пристарілих брати до себе старих інфікованих пацієнтів.Це привело до того,що структури,які на це погодилися-вимерли.І зараз поліція і магістратура розбирає ці факти.Я не знаю,чи тут був злий умисел,чи людський ідіотизм.Італійці на самому початку,теж до цієї болячки віднеслися з іронією.Тепер буде суд і він буде вирішувати.
P.S.Якщо у Вас таке негативне відношення до тесту на Ковід,Ви не зобов'язані його собі робити.
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19.06.2020 00:15 Ответить
причому тут моє особисте ставлення? результатами тестування (тобто фальшивою статистикою) керуються політики при введенні під видом карантину режиму онлайн-
концтабору

і правильно зробили, що віднеслися з іронією
хвороба, 99% заражених якою не мають жодних симптомів, не є небезпечною

діагноз 25000 смертей сфальшовано

https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw

злочинцям це просто так з рук не зійде
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19.06.2020 00:44 Ответить
Блин, эта хрень ещё на долго, пока лекарства и вакцину не придумают
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18.06.2020 17:51 Ответить
Блин, эта хрень ещё на долго, пока лекарства и вакцину не придумают

Это тренд такой,потом будет гепатит ,продажа "чистой" воды в аптеках,итд итп.
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18.06.2020 18:58 Ответить
"ліки від вірусів"
експериментальна вакцина, виготовлена поспіхом за 18 місяців

дебілам, що завгодно можна впарювати
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18.06.2020 19:33 Ответить
Спалах в китайських ЗМІ подолано
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18.06.2020 17:54 Ответить
сами организовали, сами взяли под контроль.
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18.06.2020 18:12 Ответить
Все бы было так ,как рапортуют коммунисты.
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18.06.2020 18:17 Ответить
Господа редакторы, на фото не Пекин, а Шанхай. Не демонстрируйте безграмотность.
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18.06.2020 18:21 Ответить
Господа редакторы, на фото не Пекин, а Шанхай. Не демонстрируйте безграмотность.

Народ! Это не пандемия , а обман. Не демонстрируйте доверчивость СМИ!...
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18.06.2020 19:01 Ответить
А как можно вспышку взять под контроль?
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18.06.2020 19:13 Ответить
Ну большинство форумчан не были ни в Пекине , ни в Шанхае.
А многие наверняка думают что столица Китая - Шанхай. Турции - Стамбул. Бразилии - Рио Де Жанейро. И тд).
Насчёт обмана приезжай в Пекин. И посмотришь. Хотя не получится у тебя приехать. Ибо границы для иностранцев закрыты с 28 марта.
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18.06.2020 19:30 Ответить
Невже зараз є такі наївні люди, що вірять цим новинам з Китаю про контроль над вірусом?
Від цього контролю вже весь світ валиться.
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18.06.2020 19:37 Ответить
Скоро уже будет год,как все под контролем,а за это время весь мир инфицировали!
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18.06.2020 20:07 Ответить
ну... Китай всегда "особо уважал" права человека...
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19.06.2020 14:44 Ответить
Среднее базовое репродуктивное число ковида 5,7.
Initial estimates of the https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number basic reproduction number (R0) for COVID-19 in January were between 1.4 and 2.5,https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#cite_note-416 [362] but a subsequent analysis concluded that it may be about 5.7 (with a 95 percent https://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval confidence interval of 3.8 to 8.9).https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#cite_note-417 [363]

Это значит, что десять зараженных за все время от заражения до выздоровления заразят 57 человек. Время от время от заражения до выздоровления в среднем 20 дней. Из них пять днй инкуб. период, в два последних дня чел уже заразен. Округленно 1 зараженный заражает с 4-го дня 1 человека за 3 дня. То есть меддслужбы должны отловить всех контактировавших не позднее 6 дней. Если позже - эпидемия будет расти. Если быстрее отловят - эпидемия будет угасать.
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19.06.2020 15:51 Ответить
Вопросик желаете? Почему смертность в Канаде вдвое ниже, чем в США?
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19.06.2020 17:20 Ответить
А Вы не забыли указать смертность от чего? От огнестрельных ранений или от ДТП?
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19.06.2020 17:23 Ответить
от споротрихоза! (с едким сарказмом)

ладно. если не желаИтИ сравнивать Канаду и США , поговорим о об оценке реального количества инфицированных по количеству выявленных случаев. на примере Польши.
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19.06.2020 17:30 Ответить
Oklahoma
Incidence rate: 236,42 per 100,000 people
Ontario
Incidence rate: 235,02 per 100,000 people

Oklahoma, US
Case-Fatality Ratio: 3,91%

Ontario, Canada
Case-Fatality Ratio: 7,56%

А тут в Канаде выше. Почти вдвое...
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19.06.2020 17:37 Ответить
Столь любимое Вами Case-Fatality Ratio для меня почти ни о чём ибо его физический смысл непонятен. Это кагбэ оценка летальности. Но! С систематической ошибкой и величина этой ошибки может быть огромной. Если бы тестирование проводилось строго случайно, можно было бы легко откорректировать. Но! Оно проводится оччень не случайно...
Кароч, всё возвращается к оценке инфицированности при низком охвате тестами.
Разницу между Штатами и соседями легко объясняют мои домики. В Штатах хорошие условия для автохтонного их возникновения плюс они их собирают со всего мира.
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20.06.2020 04:06 Ответить
Вы проигнорировали это утверждение из моего более раннего поста
"Чтобы сравнить смертность от ковида, достаточно сравнить летальность в регионах с близкой заболеваемостью."
Я сравнивал летальность только у регионов с близкой заболеваемостью.
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20.06.2020 07:55 Ответить
Я заметил и даже прикинул в каких случаях оно неверно...
Меня интересовало сравнение в целом двух стран.
Тут пугают террором с понедельника:
https://www.youtube.com/watch?v=Pr5ZfmNYNrw
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20.06.2020 08:01 Ответить
Да, там сташилки действительно с понедельника.
А какой смысл в сравнении смертности от ковида Канады и США, если данным по заболеваемости Вы не доверяете?
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20.06.2020 09:07 Ответить
от смертности хорошо переходить к вероятности умереть. а это главное, что нужно знать для оценки рисков.
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20.06.2020 10:45 Ответить
Это в случае значений смертности после окончания эпидемии. Да и то, многие страны взяли эпидемию под контроль карантином и уровень смертности серьезно снижен этим обстоятельством. Адекватно оценить смертность можно только в случае, когда переболели все. Думаю, Вам понятно, что смертность в этомслучае равна летальности, которую можно оценить уже сейчас.
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20.06.2020 11:29 Ответить
Я не знаю, взяли евроидиоты эпидемию под контроль, или нет. Они предусмотрительно скрыли информацию о том, как по их мнению выглядит победа. Дурной-дурной да хитрый! ЛюбИтИ эту поговорку? А может и не было у них никаких представлений, и они сами не знают, взяли или нет, и просто звиздят что-то не стоящее внимания чтоб лохторат успокоить...
Оценить прям чичас можно что угодно. Летальность не исключение.

Адекватно оценить смертность можно только в случае, когда переболели все.

--
не-а. достаточно просто поделить две цифры. это будет довольно точная оценка текущей (или какой другой) смертности.

все не переболеют никогда. очень многие просто не заражаются.

так что смертность - неплохое первое приближение вероятности умереть. летальность - сильно завышенное.
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20.06.2020 11:43 Ответить
В 90-х в Индии была вспышка легочной чумы. Умерло толи 54 то ли 56 человек. Смертность для Индии - ниже плинтуса. А очеанули не только в Индии, там много стран прекратили с ней авиасообщение, а в Украине самолеты оттуда сажали в Озерном.
Что ж весь мир не успокоила тогда исчезающе низкая смертность?
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20.06.2020 12:10 Ответить
здравомыслящих людей в мире примерно процента 2, может меньше. хорошим тестом может служить задача Эйнштейна.
в более или менее демократических (впрочем, не только в них) странах мнение дураков стало важнейшим фактором. СМИ распиарили, дураки возбудились, правительства вынуждены заниматься ИБД.... лично я про эту чуму впервые узнал недавно, возможно от Вас.
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20.06.2020 12:24 Ответить
По поводу взяли ли многие страны ковид под контроль.
Италия дневная заболеваемость пиковая 6,6 тыс., а сейчас 331
Испания дневная заболеваемость пиковая 9,6 тыс., а сейчас 307
Франция дневная заболеваемость пиковая 26,8 тыс., а сейчас 811
Германия дневная заболеваемость пиковая 6,9 тыс., а сейчас 482
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20.06.2020 12:19 Ответить
когда выгорело всё, что хорошо горит, можно сказать, что огонь взяли под контроль. народ схаваИт.......
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20.06.2020 12:26 Ответить
А вот тут один человек утврждал

https://censor.net/user/470844

"все не переболеют никогда. очень многие просто не заражаются."
https://censor.net/comments/locate/3202911/019214e1-3e28-7253-a8f1-8923c7161d65
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20.06.2020 22:44 Ответить
Ну Вы даётИ! Я ж долго и нудно пиарю концепцию ветхих домиков... Вот когда домики развалятся, тогда и можно рапортовать... Только и всего. .Антип, у меня нет каши в голове. Можете искать, конечно, но не найдётИ.
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21.06.2020 03:34 Ответить
То есть по Вашему методу оценить опасность эпидемии можно только по ее окончании. Не очень полезный метод. Это как диагноз патологоанатома - очень точно, но для больного бесполезно.
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21.06.2020 09:05 Ответить
предложите лучше...
перфекционизм - он не для практиков...
по итальянским данным я вполне оценил, что дурантин - это зло. и все продавщицы со мной согласные... и сосед Вася тоже!
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21.06.2020 09:15 Ответить
Вы продвигаете теорию "ветхих домиков", всячески стараясь уйти от конкретизации факторов риска для них. Это теряет смысл, ибо риск сметрти от ковида для разных возпастных групп иразный и еще зависит от пола и сопутсв. заболеваний. Заболеваемость ВИЧ в Украине намного больше, чем ковидом. Но большинство людей не беспокоятся ибо они не в группах риска.
А приблизительно оценить для каждого риск смерти от ковида можно наприме здесь
Это поляки сделалиhttps://vika.life/calculator

Это штатовский
https://covid19-phenomics.org/PrototypeOurRiskCoV.html

Есть еще китайский, но там незащищенное соединение. И туда лучше не заходить.
https://coronadontpanic.com/
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21.06.2020 10:41 Ответить
большинство людей не разделяют концепцию, что нужно пожить подольше любой ценой.
потому и не беспокоятся. то, что многие озаботились вирусочком, результат зомбирования есть.
риски для домиков меня интересуют слабо. сильно меня интересуют способы оценить их кол-во по независимым данным. т.е. данным полученным не из заболеваемости и т.д. по к19.
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21.06.2020 10:56 Ответить
Живи быстро, умри молодым. Пенсионный фонд Украины.
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21.06.2020 18:52 Ответить
ситуация похожа на лесной пожар. на низовой пожар. деревья в принципе тоже горят, но их не так просто зажечь. обычно пожар заканчивается тогда, когда выгорает хвоя. (та, которая сухая и на земле лежит).
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21.06.2020 03:51 Ответить
Чтобы сравнить смертность от ковида, достаточно сравнить летальность в регионах с близкой заболеваемостью.

******
Incidence rate: 636,98 per 100,000 people
Michigan
Incidence rate: 668,86 per 100,000 people

******, Canada
Case-Fatality Ratio: 9,82%
Michigan, US
Case-Fatality Ratio: 9,07%


Смертность от ковида довольно близка. Посмотрю еще.
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19.06.2020 17:31 Ответить
На базовое репродуктивное число влияет среднее число контактов населения (зависит от работы транспорта и ограничений массовых меропр. и уч. заведений) и вероятность заражения (зависит от ношения масок). Если вероятность заразить маски снизят всего лишь на 30%, то медслужбам надо отлавливать всех контактеров в теч не более 13 дней. Если будут ловить за 10-12, эпидемия пойдет на спад.
А если маски снизят еще и вероятность заразиться на 30%, то ловить контактеров можно вообще не напрягаясь - эпидемия пойдет на спад и без отлова контактеров на упреждение.
Но это если маски будут носить все.
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19.06.2020 17:21 Ответить
неудачный термин - ни хрена оно не базовое. по крайней мере с точки зрения физика.
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20.06.2020 08:02 Ответить
Неудачное или удачное название термина не влияет на правильность его применения. Физики в этом плане тоже не без греха.
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20.06.2020 08:10 Ответить
 
 